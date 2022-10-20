Заезд.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.
Переезд до эко-отеля Таежник.
ВАЖНО:прибытие в аэропорт Горно-Алтайска только на рейсах с временем посадки до 11 утра, либо накануне.
Завтрак в ресторане эко-отеля
Знакомство с гидом, инструктаж по технике безопасности.
Переезд до Курайской степи по одной из самых красивых дорог мира – Чуйскому тракту.
Обед в кафе по дороге, размещение в юрточном кемпинге.
Ужин.
Баня.
Расстояние: 380 км.
Завтрак.
После завтрака проводится инструктаж по технике безопасности пешего туризма и группа выезжает на автомобиле до поворота на тропу к Куихтанарским озерам.
Пешая экскурсия до нижнего озера, далее участники экскурсии самостоятельно решают хотят ли они обойти все озера, или будут отдыхать у первого, наслаждаясь тишиной и покоем (окончательное решение принимает гид).
Обед в виде перекуса на берегу озера.
Возвращение в юрточный кемпинг.
Ужин.
Концерт горлового пения на фоне Северо-Чуйского хребта.
Мастер-класс по игре кочевников «Камчи».
Баня.
Расстояние: 70 км. Пешки 15 км, авто 55 км.
Завтрак.
После завтрака – переезд до подножия горы Актру и далее до альплагеря на автомобилях повышенной проходимости.
Откуда начинается пешая часть экскурсии к леднику Большой Актру, дорога в сторону ледника это почти постоянный набор высоты.
Обед в виде перекуса у языка ледника. возвращение к альплагерю.
Возвращение в юрточный кемпинг.
Ужин.
Баня.
Для желающих посиделки у костра.
Расстояние: 90 км. Пешки 15 км, авто 75 км.
Завтрак.
Выезд в сторону ур. Ештыккёль к озеру Джангыскёль.
На озере желающие могут порыбачить и наловить османа (снасти предоставляются, улов не гарантирован),
Те, кто не любит рыбалку – могут искупаться в озере или побродить по окрестностям, впитывая энергию гор и наслаждаясь пейзажем.
Обед в виде перекуса с горячим чаем, если туристы наловят рыбы – гид её пожарит и все желающие отведают улов.
Возвращение в юрточный кемпинг.
Ужин.
Мастер-класс по изготовлению веревок из шерсти яков.
Расстояние: 40 км.
Ранний подъем, завтрак.
Выезд на маршрут на автомобиле повышенной проходимости.
Доехав до с. Старый Бельтир по асфальтированной дороге, выезжаем в зону бездорожья и двигаемся по долинам Южно-Чуйского хребта к озерам Аккуль и Каракуль, доезжаем до берега озера Аккуль.
Гуляем вдоль озера.
Обед в виде перекусе на фоне заснеженных вершин.
После обеда выезд на перевал Имэле – естественный водораздел рек Аккол и Талдура.
С вершины перевала открывается вид на озера и ледники.
Спускаясь с перевала путники окажутся в долине реки Талдура, вдоль которой доезжаем до поворота на с. Ортолык и возвращаемся в юрточный кемпинг.
По дороге туристы, если повезет, могут увидеть яков и верблюдов.
Ужин.
Баня.
Расстояние: 200 км.
Завтрак.
После завтрака выезд на экскурсию.
В этот день гости Алтая посетят культурно-исторические объекты, расположенные в Курайской степи: Петроглифы и кезер-таш в месте, где находился древний жертвенник, экскурсия к камню Рериха, на Курайскую рябь.
Обед в виде перекуса.
Ужин.
Баня.
Мастер-класс по изготовлению изделий из войлока.
Расстояние: 100 км.
После завтрака выезд на экскурсию.
Доехав до с. Ортолык выезжаем на грунтовую дорогу и едем в долину реки Елангаш.
Во время движения несколько раз переезжаем реку по бродам.
Доехав до петроглифического комплекса «Танба-Таш» туристы попадают в писаницу под открытым небом, где сосредоточено более 30 тысяч рисунков от времён неолита до этнографической современности.
Долина реки Елангаш – древняя транзитная дорога из Китая в Тыву, что наложило свой след на тематику рисунков.
Обед виде перекуса.
На обратном пути туристы посетят природный объект под названием Луна, где свело серая глина образует причудливые формы, а также увидят Алтайский Марс.
Возвращение в юрточный кемпинг.
Ужин.
Баня.
Прощальный костер.
Расстояние: 120 км.
Завтрак.
Грузим вещи в автобус и отправляемся к точке старта программы - эко-отелю Таёжник.
Обед в кафе по дороге.
Ужин в эко-отеле Таежник.
Окончание программы, выезд для желающих в города Барнаул и Новосибирск
Расстояние: 380 км.
Тур предусматривает проживание в юрточном кемпинге.
Проживание предусмотрено в юрточном кемпинге, удобства (туалет и баня) на территории.
одноместное размещение не предполагается (юрты трехместные).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 11:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.
Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса Таёжник (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.
Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на автовокзале.
Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.
Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т/к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы. При наличии сборных машин возможна доставка в Новосибирск на них, наличие машин не гарантировано
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.
Стоимость доставки в сборных машинах: от 1500,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; от 1300,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.
Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета, сообщением на контактныый номер телефона, чтобы мы вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет вас встречать мы известим вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время вашего перелета.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Групповой трансфер означает, что если вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.
Возможна организация индивидуальная доставка из / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
ВНИМАНИЕ!!!!! Накануне заезда гид создает беседу в сети WhatsApp или Telegram, если вы указали при подаче заявки правильный номер телефона, на котором есть данные мессенджеры, вас добавят в чат, просьба отвечатьна вопросы гидов в них. В данной беседе гид информирует о порядке и времени встречи.
При изменении полетных данных либо опозданиях самолетов корректировки будут направлены также в общий чат.