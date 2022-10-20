Путь кочевника

Авто-пеший тур с проживанием в юртах посреди Курайской степи

5
3 отзыва
Авто-пеший тур с проживанием в юртах посреди Курайской степи и посещением мест, куда редко добираются туристы! Окунемся в быт кочевников, попробовав свои силы в старинной игре Камчи, сходим к леднику Большой Актру, поживем с видом на вечные снега Северо-Чуйского хребта. А вечерами будем устраивать посиделки у костра и наслаждаться звездным небом.
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Путь кочевника
Ближайшие даты:
30
июл
6
авг
13
авг

Что вас ожидает 🤩

Представим себя кочевниками
Представим себя кочевниками
Научимся плести веревки из шерсти яков
Концерт горлового пения
Концерт горлового пения
Услышим мелодии, которые сопровождали кочевников в их жизненном пути
Юрта в окружении гор
Юрта в окружении гор
Поживем в юрточном кемпинге без привычных благ цивилизации
Секреты Алтая
Секреты Алтая
Увидим потаенные горные озера Северо- и Южно-Чуйских хребтов
Дух времен и древних кочевников
Дух времен и древних кочевников
Посетим петроглифический комплекс, где сосредоточено более 30 тысяч рисунков разных времен

Программа тура по дням

1 день

Заезд. Переезд до с. Курай

Заезд.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска.

Переезд до эко-отеля Таежник.

ВАЖНО:прибытие в аэропорт Горно-Алтайска только на рейсах с временем посадки до 11 утра, либо накануне.

Завтрак в ресторане эко-отеля

Знакомство с гидом, инструктаж по технике безопасности.

Переезд до Курайской степи по одной из самых красивых дорог мира – Чуйскому тракту.

Обед в кафе по дороге, размещение в юрточном кемпинге.

Ужин.

Баня.

Расстояние: 380 км.

Заезд. Переезд до с. КурайЗаезд. Переезд до с. КурайЗаезд. Переезд до с. КурайЗаезд. Переезд до с. Курай
2 день

Авто-пешая экскурсия на Куихтанарские озера

Завтрак.

После завтрака проводится инструктаж по технике безопасности пешего туризма и группа выезжает на автомобиле до поворота на тропу к Куихтанарским озерам.

Пешая экскурсия до нижнего озера, далее участники экскурсии самостоятельно решают хотят ли они обойти все озера, или будут отдыхать у первого, наслаждаясь тишиной и покоем (окончательное решение принимает гид).

Обед в виде перекуса на берегу озера.

Возвращение в юрточный кемпинг.

Ужин.

Концерт горлового пения на фоне Северо-Чуйского хребта.

Мастер-класс по игре кочевников «Камчи».

Баня.

Расстояние: 70 км. Пешки 15 км, авто 55 км.

Авто-пешая экскурсия на Куихтанарские озераАвто-пешая экскурсия на Куихтанарские озераАвто-пешая экскурсия на Куихтанарские озераАвто-пешая экскурсия на Куихтанарские озера
3 день

Авто-пешая экскурсия к леднику Большой Актру

Завтрак.

После завтрака – переезд до подножия горы Актру и далее до альплагеря на автомобилях повышенной проходимости.

Откуда начинается пешая часть экскурсии к леднику Большой Актру, дорога в сторону ледника это почти постоянный набор высоты.

Обед в виде перекуса у языка ледника. возвращение к альплагерю.

Возвращение в юрточный кемпинг.

Ужин.

Баня.

Для желающих посиделки у костра.

Расстояние: 90 км. Пешки 15 км, авто 75 км.

Авто-пешая экскурсия к леднику Большой АктруАвто-пешая экскурсия к леднику Большой АктруАвто-пешая экскурсия к леднику Большой АктруАвто-пешая экскурсия к леднику Большой Актру
4 день

Автомобильная экскурсия на озеро Джангыскёль

Завтрак.

Выезд в сторону ур. Ештыккёль к озеру Джангыскёль.

На озере желающие могут порыбачить и наловить османа (снасти предоставляются, улов не гарантирован),

Те, кто не любит рыбалку – могут искупаться в озере или побродить по окрестностям, впитывая энергию гор и наслаждаясь пейзажем.

Обед в виде перекуса с горячим чаем, если туристы наловят рыбы – гид её пожарит и все желающие отведают улов.

Возвращение в юрточный кемпинг.

Ужин.

Мастер-класс по изготовлению веревок из шерсти яков.

Расстояние: 40 км.

Автомобильная экскурсия на озеро ДжангыскёльАвтомобильная экскурсия на озеро ДжангыскёльАвтомобильная экскурсия на озеро Джангыскёль
5 день

Автомобильная экскурсия к озерам Южно-Чуйского хребта

Ранний подъем, завтрак.

Выезд на маршрут на автомобиле повышенной проходимости.

Доехав до с. Старый Бельтир по асфальтированной дороге, выезжаем в зону бездорожья и двигаемся по долинам Южно-Чуйского хребта к озерам Аккуль и Каракуль, доезжаем до берега озера Аккуль.

Гуляем вдоль озера.

Обед в виде перекусе на фоне заснеженных вершин.

После обеда выезд на перевал Имэле – естественный водораздел рек Аккол и Талдура.

С вершины перевала открывается вид на озера и ледники.

Спускаясь с перевала путники окажутся в долине реки Талдура, вдоль которой доезжаем до поворота на с. Ортолык и возвращаемся в юрточный кемпинг.

По дороге туристы, если повезет, могут увидеть яков и верблюдов.

Ужин.

Баня.

Расстояние: 200 км.

Автомобильная экскурсия к озерам Южно-Чуйского хребтаАвтомобильная экскурсия к озерам Южно-Чуйского хребтаАвтомобильная экскурсия к озерам Южно-Чуйского хребтаАвтомобильная экскурсия к озерам Южно-Чуйского хребта
6 день

Экскурсия по Курайской степи:

Завтрак.

После завтрака выезд на экскурсию.

В этот день гости Алтая посетят культурно-исторические объекты, расположенные в Курайской степи: Петроглифы и кезер-таш в месте, где находился древний жертвенник, экскурсия к камню Рериха, на Курайскую рябь.

Обед в виде перекуса.

Ужин.

Баня.

Мастер-класс по изготовлению изделий из войлока.

Расстояние: 100 км.

Экскурсия по Курайской степи:Экскурсия по Курайской степи:Экскурсия по Курайской степи:
7 день

Экскурсия в долину реки Елангаш и на петроглифы Танба-Таш

После завтрака выезд на экскурсию.

Доехав до с. Ортолык выезжаем на грунтовую дорогу и едем в долину реки Елангаш.

Во время движения несколько раз переезжаем реку по бродам.

Доехав до петроглифического комплекса «Танба-Таш» туристы попадают в писаницу под открытым небом, где сосредоточено более 30 тысяч рисунков от времён неолита до этнографической современности.

Долина реки Елангаш – древняя транзитная дорога из Китая в Тыву, что наложило свой след на тематику рисунков.

Обед виде перекуса.

На обратном пути туристы посетят природный объект под названием Луна, где свело серая глина образует причудливые формы, а также увидят Алтайский Марс.

Возвращение в юрточный кемпинг.

Ужин.

Баня.

Прощальный костер.

Расстояние: 120 км.

Экскурсия в долину реки Елангаш и на петроглифы Танба-ТашЭкскурсия в долину реки Елангаш и на петроглифы Танба-ТашЭкскурсия в долину реки Елангаш и на петроглифы Танба-ТашЭкскурсия в долину реки Елангаш и на петроглифы Танба-ТашЭкскурсия в долину реки Елангаш и на петроглифы Танба-Таш
8 день

Переезд до эко-отеля Таежник

Завтрак.

Грузим вещи в автобус и отправляемся к точке старта программы - эко-отелю Таёжник.

Обед в кафе по дороге.

Ужин в эко-отеле Таежник.

Окончание программы, выезд для желающих в города Барнаул и Новосибирск

Расстояние: 380 км.

Проживание

Тур предусматривает проживание в юрточном кемпинге.

Варианты проживания

Юрточный кемпинг

7 ночей

Проживание предусмотрено в юрточном кемпинге, удобства (туалет и баня) на территории.

одноместное размещение не предполагается (юрты трехместные).

Юрточный кемпингЮрточный кемпинг

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезд до с. Курай и обратно на автобусе
  • Трехразовое питание
  • Услуги транспорта повышенной проходимости
  • Проживание в юртах
  • Баня каждый день
  • Работа гида
  • Входные билеты и рекреационные сборы
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая
  • Мастер-классы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
  • Доставка до т\к Таежник к началу тура и обратно, кроме группового трансфера в подарок из аэропорта Горно-Алтайска
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • дорожная сумка, чемодан или рюкзак, для перевозки личных вещей от вашего дома и в течении всего маршрута;
  • небольшой рюкзачок, который пригодится вам во время совершения радиальных выходов, для переноски всяких мелочей (бутылочки с водой, салфеток, крема от загара и т. д.)
  • удобная обувь (кроссовки, кеды. Обувь не должна быть новой и тереть) и носки, желательно х/б, 2-3 пары;
  • теплая одежда. Нужно всегда быть готовым к тому, что в горах может быть холодно даже в июле. Толстовка или свитер, шапочка, теплые носки, утепленные брюки или что-то чтобы надеть под брюки;
  • удобная верхняя одежда. Брюки не стесняющие движения, в которых будет удобно ходить по пересеченной местности (а также совершить конную прогулку, если она включена в выбранный вами тур), не продуваемая ветровка или легкая курточка, можно вариант защищающий также от дождя;
  • головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.) обязательно!
  • солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50);
  • 2-3 майки или футболки (или что-то подобное) и/или легкие рубашки с длинными рукавами (чтобы не сгореть на солнце);
  • средства личной гигиены;
  • лекарственные средства индивидуальные. Общая аптечка выдается на группу, но в ней стандартный набор от стандартных недомоганий;
  • средства фото-видео фиксации окружающего мира гор, с запасом флэшек и зарядным устройством.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как добраться?

Совет от организаторов тура: покупать авиа-билеты в аэропорт г. Горно-Алтайск (столица Республики Алтай) с временем прибытия до 11:00 т. к. доставка с аэропорта до Таёжника занимает 25 мин. Доставка с Барнаула (Алтайский край-соседний регион) до Таёжника занимает 4-5ч.

Стоимость групповой доставки из аэропорта Горно-Алтайска до туркомплекса Таёжник (туда-обратно) В ПОДАРОК при приобретении данного тура.

Остальная доставка за дополнительную плату. Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.

Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала, либо на туристских автобусах, зависит от выбранной даты тура, если туристские автобусы не ходят в нужный вам день - билеты туристами приобретаются самостоятельно на автовокзале.

Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т/к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда.

Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т/к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т/к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы. При наличии сборных машин возможна доставка в Новосибирск на них, наличие машин не гарантировано

Доставка из Барнаула:

Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута (по желанию), либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа. При отсутствии машин возможен выезд на рейсовом автобусе.

Стоимость доставки в сборных машинах: от 1500,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; от 1300,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону.

Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее.

Встреча в аэропорту Горно-Алтайска осуществляется по времени прибытия самолетов.

Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета, сообщением на контактныый номер телефона, чтобы мы вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет вас встречать мы известим вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время вашего перелета.

Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.

Групповой трансфер означает, что если вы и другие туристы прибыли на рейсах с разрывом посадки менее 1 часа, те кто прилетел раньше будут ожидать посадки следующего самолета и туристов прибывающих на нем.

Возможна организация индивидуальная доставка из / в аэропорта до Таёжника, если вы не желаете ехать групповым трансфером за 1000 руб/машина(в одну сторону) вместимость от 1 до 4 чел.

Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!

ВНИМАНИЕ!!!!! Накануне заезда гид создает беседу в сети WhatsApp или Telegram, если вы указали при подаче заявки правильный номер телефона, на котором есть данные мессенджеры, вас добавят в чат, просьба отвечатьна вопросы гидов в них. В данной беседе гид информирует о порядке и времени встречи.

При изменении полетных данных либо опозданиях самолетов корректировки будут направлены также в общий чат.

Какие есть особенности в туре?
  • проживание предусмотрено в юрточном кемпинге, удобства (туалет и баня) на территории;
  • одноместное размещение не предполагается (юрты трехместные);
  • обеды в виде перекусов, если программой не предусмотрено иное:
  • к участию в туре допускаются дети от 10-ти лет в сопровождении родителей или лиц по доверенности;
  • на маршруте используется транспорт повышенной проходимости (УАЗ, ГАЗ-66, УРАЛ);
  • гигиенические процедуры организованы в деревенской бане (ежедневно);
  • групповая доставка из/в аэропорт Горно-Алтайска предоставляется бесплатно.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
20 окт 2022
Организация тура на высоком уровне, замечательные инструктор, проводники на прогулках на лошадях, водители УАЗов и шишиков! отличное питание!
О
11 окт 2022
Все быстро, чётко, профессионально. Спасибо
С
19 сен 2022
:)

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