Совершим небольшое двухдневное яркое путешествие по знаменитому Чуйскому тракту! Сияние рек, сказочные горные перевалы Семинский и Чике-Таман, а также разнообразные пейзажи не оставят вас равнодушными.
В завершение тура вы увидите Алтайский Марс, пейзажи которого напоминают каньоны Дикого Запада и марсианские пейзажи одновременно!
В завершение тура вы увидите Алтайский Марс, пейзажи которого напоминают каньоны Дикого Запада и марсианские пейзажи одновременно!
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Алтайский Марс
- Каракольская долина
- Слияние Чуи и Катуни
- Гейзерное озеро
- Курайская степь
- Ледники Северо-Чуйского хребта
- Чуйский тракт
Описание
Что вас ожидает: Приглашаю вас на двухдневную экскурсию по одной из самых красивых дорог мира прямиком до Алтайского Марса. Мы увидим: величественные горы с ледниками, древние петроглифы, слияние рек Чуи и Катуни, гейзерное озеро. Обратите внимание:
Проживание оплачивается отдельно (предлагаются варианты).
• Возможно увеличение количества дней и расширение экскурсионной программы. Организационные моменты:
Экскурсия проводится круглый год, возможны изменения по погодным условиям, которые заранее согласовываются.
Ежедневно по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Гид-водитель
- Заброска на внедорожной технике на Марс
- Что не входит
- Питание
- Проживание
- Входные билеты на экскурсионные объекты (100-300 руб.)
- Место начала и завершения?
- с. Майма Аэропорт, 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно по договоренностиЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виктория
10 июня 2023
Чудесное место природы, силы и масштаба, куда обязательно хочется вернуться. Спасибо Нашим гидам Ивану и Елене которые открыли для нас его красоту и историю
П
Павел
18 сен 2022
Ваня, спасибо тебе большое за потрясающую поездку, атмосферу, вкусные блюда и невероятный контент!! Нам безумно все понравилось.
М
Мария
27 ноя 2021
Нельзя чтобы год прошел без Алтая — это лучшая перезагрузка. Иван спасибо, что везешь, готовишь ужин и беспокоишься за нас всех
М
Марина
27 ноя 2021
За волшебные рассветы и закаты спасибо Ваня.
Н
Наталья
12 янв 2021
Иван, от всей души хочу поблагодарить тебя за нашу поездку. Это была моя первая встреча с зимним Алтаем. Вывод одноначен — Алтай прекрасен и красив во все сезоны! Даже за 2 дня удалось получить горы новых впечатлений и насладиться красотой. полная перезагрузка, тотальный отдых от городской рутины, миллион фотографий. Спасибо за грамотную организацию душевного отдыха.
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