Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур

Индивидуальный тур в Горно-Алтайске
5
5 отзывов
Совершим небольшое двухдневное яркое путешествие по знаменитому Чуйскому тракту! Сияние рек, сказочные горные перевалы Семинский и Чике-Таман, а также разнообразные пейзажи не оставят вас равнодушными.

В завершение тура вы увидите Алтайский Марс, пейзажи которого напоминают каньоны Дикого Запада и марсианские пейзажи одновременно!
Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
Путешествие по Чуйскому тракту - двухдневный тур
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Алтайский Марс
  • Каракольская долина
  • Слияние Чуи и Катуни
  • Гейзерное озеро
  • Курайская степь
  • Ледники Северо-Чуйского хребта
  • Чуйский тракт

Описание

Что вас ожидает: Приглашаю вас на двухдневную экскурсию по одной из самых красивых дорог мира прямиком до Алтайского Марса. Мы увидим: величественные горы с ледниками, древние петроглифы, слияние рек Чуи и Катуни, гейзерное озеро. Обратите внимание:
Проживание оплачивается отдельно (предлагаются варианты).

• Возможно увеличение количества дней и расширение экскурсионной программы. Организационные моменты:

Экскурсия проводится круглый год, возможны изменения по погодным условиям, которые заранее согласовываются.

Ежедневно по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид-водитель
  • Заброска на внедорожной технике на Марс
Что не входит
  • Питание
  • Проживание
  • Входные билеты на экскурсионные объекты (100-300 руб.)
Место начала и завершения?
с. Майма Аэропорт, 1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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В
10 июня 2023
Чудесное место природы, силы и масштаба, куда обязательно хочется вернуться. Спасибо Нашим гидам Ивану и Елене которые открыли для нас его красоту и историю
П
18 сен 2022
Ваня, спасибо тебе большое за потрясающую поездку, атмосферу, вкусные блюда и невероятный контент!! Нам безумно все понравилось.
М
27 ноя 2021
Нельзя чтобы год прошел без Алтая — это лучшая перезагрузка. Иван спасибо, что везешь, готовишь ужин и беспокоишься за нас всех
М
27 ноя 2021
За волшебные рассветы и закаты спасибо Ваня.
Н
12 янв 2021
Иван, от всей души хочу поблагодарить тебя за нашу поездку. Это была моя первая встреча с зимним Алтаем. Вывод одноначен — Алтай прекрасен и красив во все сезоны! Даже за 2 дня удалось получить горы новых впечатлений и насладиться красотой. полная перезагрузка, тотальный отдых от городской рутины, миллион фотографий. Спасибо за грамотную организацию душевного отдыха.

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