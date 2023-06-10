Что вас ожидает: Приглашаю вас на двухдневную экскурсию по одной из самых красивых дорог мира прямиком до Алтайского Марса. Мы увидим: величественные горы с ледниками, древние петроглифы, слияние рек Чуи и Катуни, гейзерное озеро. Обратите внимание:

Проживание оплачивается отдельно (предлагаются варианты).

• Возможно увеличение количества дней и расширение экскурсионной программы. Организационные моменты:

Экскурсия проводится круглый год, возможны изменения по погодным условиям, которые заранее согласовываются.