Путешествие в Чемал и полет на самолете!

Увидеть Зубы дракона, остров Патмос и другие красоты Алтая с земли и с неба

Горный Алтай покоряет с первого взгляда — а теперь представьте, каково увидеть всю эту красоту с высоты орлиного полета! Мы проедем вдоль Катуни, любуясь красотами Чемала, посетим остров Патмос и доберемся до скал Зубы дракона.

А затем поднимемся в воздух на самолете в компании опытного пилота, чтобы взглянуть на горы Алтая с ракурсов, поражающих воображение.
Путешествие в Чемал и полет на самолете!
Путешествие в Чемал и полет на самолете!
Путешествие в Чемал и полет на самолете!
Путешествие в Чемал и полет на самолете!
Путешествие в Чемал и полет на самолете!
Путешествие в Чемал и полет на самолете!
Путешествие в Чемал и полет на самолете!
Путешествие в Чемал и полет на самолете!
Путешествие в Чемал и полет на самолете!
Путешествие в Чемал и полет на самолете!
Путешествие в Чемал и полет на самолете!
Путешествие в Чемал и полет на самолете!

Что вас ожидает

Природные сокровища Чемала

Несколько часов мы посвятим знакомству в красотами Алтая — на автомобиле проедем вдоль бурлящей Катуни, по пути останавливаясь в топовых и малоизвестных локациях. Вы увидите:

  • Памятник Николаю Рериху, знаменитому философу и путешественнику. Здесь вы узнаете о поисках «алтайской Шамбалы» и насладитесь невероятным видом с моста над Бирюзовой Катунью.
  • Скалы Зубы дракона, которые острыми клыками выдаются прямо из центра реки. Место, которое заслуженно окажется на десятках ваших фотографий! Про его легенду мы тоже обязательно вспомним.
  • Остров Патмос, где заповедная природа соседствует с намоленными, паломническими местами. Вы пройдете над Катунью по подвесному мосту, увидите храмовый комплекс на скалах и ощутите энергетику этого места.

Полет над горами Алтая.

Безусловно, главная часть нашего приключения — полет над Алтаем на самолете Cetus-1000. С высоты вы увидите уходящие за горизонт горы Алтая, окрестности Чемала, ярко-голубую ленту Катуни, ГЭС и места, в которых мы только что побывали: остров Патмос и Зубы дракона. Поверьте, такие ракурсы Алтая будут вам сниться еще очень долго! Полет пройдет под управлением опытного пилота, мастера спорта по высшему пилотажу.

Фото и видео от алтайского клипмейкера

В качестве бонуса после нашего путешествия вы получите пакет снимков со всех локаций маршрута (12-15 фотографий, кроме снимков в небе) и один видеоролик. Формат фото и видео — вертикальный, адаптированный для размещения в Instagram.

Организационные детали

Полет на самолете

  • Полет на американском самолете Cetus-1000 длится от 15 минут и оплачивается дополнительно: 15000 рублей за группу 1-3 взрослых человека (также можно взять в ребенка от 7 лет)
  • По желанию вы можете выбрать более продолжительный маршрут: до горы Белухи или Телецкого озера

Как проходит экскурсия

  • Мы можем встретиться в Горно-Алтайске, аэропорту или на любой турбазе (в отеле), где вы разместитесь — от села Майма до Манжерока
  • Транспорт по маршруту входит в стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Снежана
Снежана
Привет всем ценителям Алтайской Природы! Уже 30 лет я живу с семьей в Республике Алтай, объездив с походами все ее районы и потаенные места. Прочитано масса исторических книг и краеведческих материалов о Горном Алтае. Веду личный блог о природе Алтая с большим количеством фото и видео, однако даже они не способны передать звенящую чистоту таежного воздуха и горных рек, а также невероятные ощущения от красоты здешних мест. Присоединяйтесь к моим экскурсиям, будет увлекательно!
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