Что вас ожидает

Природные сокровища Чемала

Несколько часов мы посвятим знакомству в красотами Алтая — на автомобиле проедем вдоль бурлящей Катуни, по пути останавливаясь в топовых и малоизвестных локациях. Вы увидите:

Памятник Николаю Рериху , знаменитому философу и путешественнику. Здесь вы узнаете о поисках «алтайской Шамбалы» и насладитесь невероятным видом с моста над Бирюзовой Катунью.

, знаменитому философу и путешественнику. Здесь вы узнаете о поисках «алтайской Шамбалы» и насладитесь невероятным видом с моста над Бирюзовой Катунью. Скалы Зубы дракона , которые острыми клыками выдаются прямо из центра реки. Место, которое заслуженно окажется на десятках ваших фотографий! Про его легенду мы тоже обязательно вспомним.

, которые острыми клыками выдаются прямо из центра реки. Место, которое заслуженно окажется на десятках ваших фотографий! Про его легенду мы тоже обязательно вспомним. Остров Патмос, где заповедная природа соседствует с намоленными, паломническими местами. Вы пройдете над Катунью по подвесному мосту, увидите храмовый комплекс на скалах и ощутите энергетику этого места.

Полет над горами Алтая.

Безусловно, главная часть нашего приключения — полет над Алтаем на самолете Cetus-1000. С высоты вы увидите уходящие за горизонт горы Алтая, окрестности Чемала, ярко-голубую ленту Катуни, ГЭС и места, в которых мы только что побывали: остров Патмос и Зубы дракона. Поверьте, такие ракурсы Алтая будут вам сниться еще очень долго! Полет пройдет под управлением опытного пилота, мастера спорта по высшему пилотажу.

Фото и видео от алтайского клипмейкера

В качестве бонуса после нашего путешествия вы получите пакет снимков со всех локаций маршрута (12-15 фотографий, кроме снимков в небе) и один видеоролик. Формат фото и видео — вертикальный, адаптированный для размещения в Instagram.

Организационные детали

Полет на самолете

Полет на американском самолете Cetus-1000 длится от 15 минут и оплачивается дополнительно: 15000 рублей за группу 1-3 взрослых человека (также можно взять в ребенка от 7 лет)

По желанию вы можете выбрать более продолжительный маршрут: до горы Белухи или Телецкого озера

Как проходит экскурсия