Что вас ожидает
Природные сокровища Чемала
Несколько часов мы посвятим знакомству в красотами Алтая — на автомобиле проедем вдоль бурлящей Катуни, по пути останавливаясь в топовых и малоизвестных локациях. Вы увидите:
- Памятник Николаю Рериху, знаменитому философу и путешественнику. Здесь вы узнаете о поисках «алтайской Шамбалы» и насладитесь невероятным видом с моста над Бирюзовой Катунью.
- Скалы Зубы дракона, которые острыми клыками выдаются прямо из центра реки. Место, которое заслуженно окажется на десятках ваших фотографий! Про его легенду мы тоже обязательно вспомним.
- Остров Патмос, где заповедная природа соседствует с намоленными, паломническими местами. Вы пройдете над Катунью по подвесному мосту, увидите храмовый комплекс на скалах и ощутите энергетику этого места.
Полет над горами Алтая.
Безусловно, главная часть нашего приключения — полет над Алтаем на самолете Cetus-1000. С высоты вы увидите уходящие за горизонт горы Алтая, окрестности Чемала, ярко-голубую ленту Катуни, ГЭС и места, в которых мы только что побывали: остров Патмос и Зубы дракона. Поверьте, такие ракурсы Алтая будут вам сниться еще очень долго! Полет пройдет под управлением опытного пилота, мастера спорта по высшему пилотажу.
Фото и видео от алтайского клипмейкера
В качестве бонуса после нашего путешествия вы получите пакет снимков со всех локаций маршрута (12-15 фотографий, кроме снимков в небе) и один видеоролик. Формат фото и видео — вертикальный, адаптированный для размещения в Instagram.
Организационные детали
Полет на самолете
- Полет на американском самолете Cetus-1000 длится от 15 минут и оплачивается дополнительно: 15000 рублей за группу 1-3 взрослых человека (также можно взять в ребенка от 7 лет)
- По желанию вы можете выбрать более продолжительный маршрут: до горы Белухи или Телецкого озера
Как проходит экскурсия
- Мы можем встретиться в Горно-Алтайске, аэропорту или на любой турбазе (в отеле), где вы разместитесь — от села Майма до Манжерока
- Транспорт по маршруту входит в стоимость экскурсии