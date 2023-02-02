День заезда и знакомства.
В этот день приезжаете, размещаетесь.
При бронировании менеджер проконсультирует как лучше добраться из Вашего региона, подберет и организует трансфер (не входит в стоимость).
Расчетный час 14:00, но если номер свободен, то Вас заселят пораньше.
В этот же день Вы посетите лечебный корпус, врач Вам назначит процедуры.
Все назначения будут индивидуального плана.
Утром процедуры, после обеда отправляемся на экскурсию «Горная Белокуриха».
Наш курорт Белокуриха небольшой, но очень интересный!
На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).
Заедем в музей истории курорта, где очень интересно повествуют о зарождении и развитии этого прекрасного места.
Обязательно посетим источник с живительной водой.
На этом знакомство с курортом не закончится – далее ждет встреча с Горной Белокурихой.
Это отдельно новый строящийся курорт.
На него будем подниматься по серпантину.
На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.
Сложностью он превосходит знаменитый Чике-Таман в Республике Алтай.
Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.
Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.
Далее, наверху нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем «Андреевская слобода».
После утренних процедур отдых.
Обед и выезжаем на экскурсию на Лебединое озеро.
Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.
Первые лебеди появились в этих местах в 1967 году – тогда было всего 15 птиц, сейчас же около 350 лебедей и с каждым годом их становится все больше.
В марте лебеди улетают на гнездование в полярные районы, а как только северные озера окончательно покроются льдом, вновь возвращаются на озеро уже с молодым потомством.
Предоставим свободный день.
Многие берут дополнительные процедуры и для них нужно еще время.
Поэтому, не в спешке проводим день для себя любимых.
В отеле прекрасное лечебное отделение, аквапарк с термокомплексом.
Для деток есть детская комната.
Зимний отдых на курорте разнообразен.
Есть абсолютно всё для отдыха – каток, горные и беговые лыжи, снегоходы, прогулки на лошадях.
Есть пункты проката.
В этот день приглашаем на непродолжительную экскурсию "Места Силы".
Подъем на проходимой технике примерно 15 мин в горы, легкая прогулка к скалам "Четыре Брата".
Интересные легенды о сакральности этих мест, погуляем, получаются красивые фото в этом таёжном месте.
Далее подъем на г. Круглая.
Неспеша поднимемся на высоту 801 м.
Вот тут-то наслаждение!
Такие пейзажи можно наблюдать не всегда и не везде.
Горы, которые выросли среди тайги, просто завораживают.
Каменный водопад, одинокая сосна, тропа любви.
Конечно же, сказочные места имеют свои интереснейшие легенды.
Ранний завтрак и отправляемся на экскурсию по Горному Алтаю на целый день.
Экскурсия будет длиться целый день с 9:00, но подарит много эмоций и впечатлений, конечно же, только положительных.
Мы путешествуем по этим местам круглый год.
И показываем доступные объекты в каждый сезон, Алтай демонстрирует свои пейзажи.
Пеший легкий поход к ледопаду, где наших гостей развлекают кролики.
И, конечно же, кульминация экскурсии – паломническое место – остров Патмос на р. Катунь и в с. Чемал.
Это место мы посещаем круглый год.
Оно притягивает своей уникальностью и пейзажами.
Кушаем на экскурсии в проверенном кафе, где готовят очень вкусно (оплачивается отдельно, примерно 450 руб. обед).
При доступности, при морозной погоде, пройдем по реке Катунь к Голубым озерам – приятный бонус!
Возвращение в санаторий поздно вечером.
В этот день прощаемся с Вами.
Самостоятельный отъезд (возможно заказать трансфер за дополнительную плату).
При необходимости можем продлить отдых.
Тур предусматривает размещение в санатории на курорте Белокуриха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость
|1 место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|Дополнительное место
|Номер стандарт
|51 500
|86 000
|36 000
Одно из главных преимуществ санатория - это его расположение. Центросоюз находится в самом эпицентре курортной жизни, в непосредственной близости от природных достопримечательностей, горнолыжных трасс, терренкуров и канатной дороги.
Современная лечебная база, собственная диагностическая база внутри санатория, практический опыт и высокая квалификация персонала санатория позволяют успешно применять как традиционные, так и новейшие методы лечения и оздоровления.
Плавательный бассейн зарекомендовал себя как один из самых больших на курорте Белокуриха - это всегда являлось главным преимуществом санатория.
Бассейн, размером 24 м. *12 м., имеет глубину - от 1,38 м. до 2 м., а постоянную комфортную температуру поддерживает современная система климат контроля и вентиляции.
Санаторий компактный, что позволяет обеспечить индивидуальный подход в лечении и обслуживании для каждого гостя. В санатории есть всё необходимое для здорового и активного отдыха взрослых и детей не только в летний период, но и в любое время года. Все корпуса санатория соединены между собой теплыми переходами.
В нашем санатории созданы все условия для комфортного отдыха детей (детская комната, аниматоры, детский игровой комплекс, ежедневные весёлые развлекательные программы).
Наличие центра красоты и здоровья в здании санатория дает великолепную возможность всегда оставаться на высоте. Вам предложат программы по уходу за кожей лица и тела. Современная аппаратная косметология, новинки и специальные предложения.
1. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, справка о санэпидемокружении, санаторно-курортная карта.
2. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, нужно взять купальные принадлежности для бассейна
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани.
Трансфер не входит в стоимость тура, бронируется и оплачивается отдельно.
Групповые трансферы организованы только из Горно-Алтайска.
Стоимость:
Из других городов возможен только индивидуальный трансфер.
Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.
В тур включены следующие процедуры:
Необходимые документы для тура: паспорт, справка о санэпидемокружении, санаторно-курортная карта.
Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.
В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.