1 день

Заезд, посещение врача

День заезда и знакомства.

В этот день приезжаете, размещаетесь.

При бронировании менеджер проконсультирует как лучше добраться из Вашего региона, подберет и организует трансфер (не входит в стоимость).

Расчетный час 14:00, но если номер свободен, то Вас заселят пораньше.

В этот же день Вы посетите лечебный корпус, врач Вам назначит процедуры.

Все назначения будут индивидуального плана.