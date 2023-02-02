Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху

Легкий оздоровительный тур - подходит для разного возраста и особенно удачен для семей с детьми

5
3 отзыва
Легкий оздоровительный тур – подходит для разного возраста и особенно удачен для семей с детьми.

Прекрасный вариант для тех, кто не знаком с Белокурихой и хочет "продегустировать" возможности лучшего курорта России.

Знакомство с Алтаем пройдет на высоком уровне, с комфортом, в сопровождении экспертов по отдыху на Алтае. А также для вас оздоровительные процедуры и отдых в отличном санатории с большим бассейном!
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Путешествуй на здоровье. Оздоровительно-экскурсионный тур на Белокуриху
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Уникальный остров Патмос
Уникальный остров Патмос
Пройдем по подвесному мостику к храму на острове р. Катунь.
Лебединое озеро
Лебединое озеро
Понаблюдаем за прекрасными птицами, покормим и сделаем красивые фото
Оздоровительные процедуры и релакс
Оздоровительные процедуры и релакс
Посетим врача и получим индивидуальный план процедур. К нашим услугам прекрасное лечебное отделение и бассейн

Программа тура по дням

1 день

Заезд, посещение врача

День заезда и знакомства.

В этот день приезжаете, размещаетесь.

При бронировании менеджер проконсультирует как лучше добраться из Вашего региона, подберет и организует трансфер (не входит в стоимость).

Расчетный час 14:00, но если номер свободен, то Вас заселят пораньше.

В этот же день Вы посетите лечебный корпус, врач Вам назначит процедуры.

Все назначения будут индивидуального плана.

Заезд, посещение врачаЗаезд, посещение врачаЗаезд, посещение врача
2 день

Процедуры, экскурсия «Горная Белокуриха»

Утром процедуры, после обеда отправляемся на экскурсию «Горная Белокуриха».

Наш курорт Белокуриха небольшой, но очень интересный!

На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).

Заедем в музей истории курорта, где очень интересно повествуют о зарождении и развитии этого прекрасного места.

Обязательно посетим источник с живительной водой.

На этом знакомство с курортом не закончится – далее ждет встреча с Горной Белокурихой.

Это отдельно новый строящийся курорт.

На него будем подниматься по серпантину.

На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.

Сложностью он превосходит знаменитый Чике-Таман в Республике Алтай.

Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.

Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.

Далее, наверху нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем «Андреевская слобода».

Процедуры, экскурсия «Горная Белокуриха»Процедуры, экскурсия «Горная Белокуриха»Процедуры, экскурсия «Горная Белокуриха»Процедуры, экскурсия «Горная Белокуриха»
3 день

Процедуры. Лебединое озеро

После утренних процедур отдых.

Обед и выезжаем на экскурсию на Лебединое озеро.

Каждый год в декабре в лебединый заказник прилетает белоснежная стая и остается зимовать на незамерзающем озере, отсюда второе название озера – Лебединое.

Первые лебеди появились в этих местах в 1967 году – тогда было всего 15 птиц, сейчас же около 350 лебедей и с каждым годом их становится все больше.

В марте лебеди улетают на гнездование в полярные районы, а как только северные озера окончательно покроются льдом, вновь возвращаются на озеро уже с молодым потомством.

Процедуры. Лебединое озероПроцедуры. Лебединое озероПроцедуры. Лебединое озероПроцедуры. Лебединое озеро
4 день

Свободный день

Предоставим свободный день.

Многие берут дополнительные процедуры и для них нужно еще время.

Поэтому, не в спешке проводим день для себя любимых.

В отеле прекрасное лечебное отделение, аквапарк с термокомплексом.

Для деток есть детская комната.

Зимний отдых на курорте разнообразен.

Есть абсолютно всё для отдыха – каток, горные и беговые лыжи, снегоходы, прогулки на лошадях.

Есть пункты проката.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Экскурсия «Места Силы»

В этот день приглашаем на непродолжительную экскурсию "Места Силы".

Подъем на проходимой технике примерно 15 мин в горы, легкая прогулка к скалам "Четыре Брата".

Интересные легенды о сакральности этих мест, погуляем, получаются красивые фото в этом таёжном месте.

Далее подъем на г. Круглая.

Неспеша поднимемся на высоту 801 м.

Вот тут-то наслаждение!

Такие пейзажи можно наблюдать не всегда и не везде.

Горы, которые выросли среди тайги, просто завораживают.

Каменный водопад, одинокая сосна, тропа любви.

Конечно же, сказочные места имеют свои интереснейшие легенды.

6 день

Экскурсия по Горному Алтаю

Ранний завтрак и отправляемся на экскурсию по Горному Алтаю на целый день.

Экскурсия будет длиться целый день с 9:00, но подарит много эмоций и впечатлений, конечно же, только положительных.

Мы путешествуем по этим местам круглый год.

И показываем доступные объекты в каждый сезон, Алтай демонстрирует свои пейзажи.

Пеший легкий поход к ледопаду, где наших гостей развлекают кролики.

И, конечно же, кульминация экскурсии – паломническое место – остров Патмос на р. Катунь и в с. Чемал.

Это место мы посещаем круглый год.

Оно притягивает своей уникальностью и пейзажами.

Кушаем на экскурсии в проверенном кафе, где готовят очень вкусно (оплачивается отдельно, примерно 450 руб. обед).

При доступности, при морозной погоде, пройдем по реке Катунь к Голубым озерам – приятный бонус!

Возвращение в санаторий поздно вечером.

Экскурсия по Горному АлтаюЭкскурсия по Горному АлтаюЭкскурсия по Горному АлтаюЭкскурсия по Горному Алтаю
7 день

Отъезд

В этот день прощаемся с Вами.

Самостоятельный отъезд (возможно заказать трансфер за дополнительную плату).

При необходимости можем продлить отдых.

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает размещение в санатории на курорте Белокуриха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Стоимость1 место в двухместном номереОдноместное размещениеДополнительное место
Номер стандарт51 50086 00036 000

Варианты проживания

Санаторий «Центросоюз»

6 ночей

Одно из главных преимуществ санатория - это его расположение. Центросоюз находится в самом эпицентре курортной жизни, в непосредственной близости от природных достопримечательностей, горнолыжных трасс, терренкуров и канатной дороги.

Современная лечебная база, собственная диагностическая база внутри санатория, практический опыт и высокая квалификация персонала санатория позволяют успешно применять как традиционные, так и новейшие методы лечения и оздоровления.

Плавательный бассейн зарекомендовал себя как один из самых больших на курорте Белокуриха - это всегда являлось главным преимуществом санатория.

Бассейн, размером 24 м. *12 м., имеет глубину - от 1,38 м. до 2 м., а постоянную комфортную температуру поддерживает современная система климат контроля и вентиляции.

Санаторий компактный, что позволяет обеспечить индивидуальный подход в лечении и обслуживании для каждого гостя. В санатории есть всё необходимое для здорового и активного отдыха взрослых и детей не только в летний период, но и в любое время года. Все корпуса санатория соединены между собой теплыми переходами.

В нашем санатории созданы все условия для комфортного отдыха детей (детская комната, аниматоры, детский игровой комплекс, ежедневные весёлые развлекательные программы).

Наличие центра красоты и здоровья в здании санатория дает великолепную возможность всегда оставаться на высоте. Вам предложат программы по уходу за кожей лица и тела. Современная аппаратная косметология, новинки и специальные предложения.

Санаторий «Центросоюз»Санаторий «Центросоюз»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в санатории на курорте Белокуриха
  • Трехразовое питание в санатории по системе “Шведский стол”
  • Посещение бассейна каждый день
  • Оздоровительные процедуры
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до курорта и обратно:групповой от Горно-Алтайска – 1 500 руб. /чел. индивидуальный от Горно-Алтайска – 4 000 руб. /машина
  • Групповой от Горно-Алтайска – 1 500 руб. /чел.
  • Индивидуальный от Горно-Алтайска – 4 000 руб. /машина
  • Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
  • Питание на экскурсиях
  • Оплата за экскурсионные объекты (примерно 500 руб.)
  • Курортный сбор в Белокурихе – 50 руб. /чел. /сутки
Место начала и завершения?
г. Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, справка о санэпидемокружении, санаторно-курортная карта.

2. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, нужно взять купальные принадлежности для бассейна

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли развлечения вне программы?

Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани.

Как организован трансфер до места начала тура?

Трансфер не входит в стоимость тура, бронируется и оплачивается отдельно.

Групповые трансферы организованы только из Горно-Алтайска.

Стоимость:

  • группового трансфера 1 500 с человека;
  • индивидуального трансфера 4000 за машину;

Из других городов возможен только индивидуальный трансфер.

Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.

Какие оздоровительные процедуры включены в тур?

В тур включены следующие процедуры:

  • первичный прием врача;
  • посещение бассейна с сауной и хамамом (замене не подлежит);
  • посещение тренажерного зала (по показаниям);
  • питьевое лечение минеральной водой;
  • одна из общеукрепляющих процедур по показаниям из следующего перечня: физиопроцедуры; аппаратный массаж ног, головы; спелеотерапия; лечебный душ;

Необходимые документы для тура: паспорт, справка о санэпидемокружении, санаторно-курортная карта.

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.

В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 фев 2023
Всё отлично, гид и программа замечательные
А
26 апр 2022
Спасибо за отдых. Как всегда с Вами было интересно и комфортно.
Е
2 фев 2023
Всё отлично, гид и программа замечательные

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