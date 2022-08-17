Возможна организация тура в любые даты под индивидуальный запрос.
Путешествие по древнейшему пути Сибири – Чуйскому тракту до села Кош-Агач.
По пути туристы узнают об истории Горного Алтая, о традициях его коренного населения.
Далее от села Кош-Агач, через заставу «Солонешенская» наш путь продолжится до села Беляши (Джазатор).
Ночевка в домиках на тур. базе «Кабарга».
Баня.
Протяженность: на авто – 580 км.
Подготовка к походу. Инструктаж по верховой езде.
Выход на маршрут.
Конный переход вверх по долине реки Ак-Алаха по ущелью Тар.
Тропа проходит через курумники и прижимы. Отдельные участки проходим пешком, ведя коней за собой.
По дороге можно увидеть покрытые лесами скалы, ручьи, причудливые изгибы бурных рек (Ак-Алаха и Джазатор).
Ночлег в урочище Чумек. Рыбалка.
Конный переход: 3-4 часа. Протяженность: 15 км.
Тропа проходит по смешанному лесу, впереди раскидывается живописнейшее скалисто-лесистое ущелье Чат. По дороге встретятся зимние стоянки местных чабанов.
Ночлег в урочище Тобе Шатыр. Рыбалка.
Конный переход: 3-4 часа. Протяженность: 15 км.
Переход до озера Жасылколь (Зеленое озеро).
Путь наш по-прежнему будет проходить вдоль реки Ак-Алаха. Перебродив небольшую речку Кара-су, мы выйдем в урочище Кужурты, а оттуда уже к озеру.
Жасылколь – невелико по размерам, берега его окружены лесом. Цвет воды в нем постоянно меняется и нередко приобретает темно-зеленый оттенок.
На озере можно порыбачить на рыбу осман (хищная рыба из семейства карповых, по повадкам и вкусу напоминает судака).
А для любителей хариуса будет организована рыбалка на реке Каралаха, куда можно дойти от озера пешком.
Рыбачим и ночуем на берегу озера.
Конный переход: 4-5 часов. Протяженность: 20 км.
От Жасылколь наша тропа уйдет вверх в гору по курумнику.
С горы открывается красивый вид на ущелье Чат, можно увидеть место слияния Каралахи и Ак-Алахи. Спустившись с горы, мы выйдем к альпийским лугам, где перед нами раскинется ковер из огоньков.
Наш путь будет проходить по устью реки Ак-булак, при желаний можно сделать перерыв и порыбачить.
Пока рыбаки будут заняты любимым делом, будет приготовлен вкусный обед, а после мы продолжим свой путь до урочища Бекетай, которое названо так в честь рыбака Бекетая Куттубаева.
Рыбалка на Каралахе на излюбленном местными рыбаками месте.
Ночлег у избушки известного в Джазаторе и далеко за его пределами охотника и рыболова деда Бекетая Куттубаева.
Конный переход: 4-5 часов. Протяженность: 20 км.
Наше путешествие продолжится вверх по долине реки Каралаха.
Альпийские луга и хвойная тайга уступят место луговым и заболоченными участкам. Смешанный лес начнет постепенно редеть и появятся заросли карликовой березы.
С другого берега река окружена горами, вершины которых обычно прячутся в облаках. Журчание воды и пение птиц будут сопровождать нас всю дорогу.
Нас ждет короткий переход до подъема на гору Асемдара.
Ночевка в урочище Мошту недалеко от реки Каралаха среди зарослей карликовой березы. Рыбалка.
Конный переход: 4-5 часов. Протяженность: 20 км.
Пешая прогулки в окрестностях лагеря среди кедров.
Отдых. Рыбалка.
Протяженность: пешком – 5 км.
Обратная дорога будет проходить вдоль реки Каралаха к горе Асемдара.
В отдельных местах река разливается, образуя красивые озерца. Смешанный лес с преобладанием кедра, высокие горы, пение птиц и стремительно журчащая река будут нашими спутниками.
Во время стоянки можно порыбачить.
Ночевка на берегу реки Каралаха.
Конный переход: 4-5 часов. Протяженность: 20 км.
Этот день мы посвятим фотоохоте.
Нам предстоит преодолеть сложные участки, состоящие из частых подъемов и спусков.
На пути нам откроются красоты таких мест, как гора Асемдара, Лизкино поле, перевал Ак-Булак, после чего начнется подъем на перевал Чокпортас, который называют «урочищем застывших облаков» (высота 2900 м).
На перевале мы увидим большое количество «кекуры» – столбовидные или конусообразные скалы естественного происхождения.
С перевала откроются все высокогорные вершины Алтая (Белуха, Табын-Богда-Ола, Ак-туру, Ийкту, Шинелю и Канас).
Спуск с перевала и ночлег на берегу речки Кужуртубулак.
Конный переход: 7-8 часов. Протяженность: 25 км.
С урочища Кужурту мы направимся в Степь Самаху.
Тропа будет идти вдоль речки Кужуртубалак до впадения ее в полноводную и могучую реку Коксу.
Небольшой перерыв и рыбалка на реке и дальше наш путь продолжится вдоль берега реки Коксу.
Мы пройдем, наблюдая живописные панорамы и любуясь восхитительным бирюзовым цветом воды.
Выйдем на степь Макажан и по ней продолжим прогулку среди цепочек древних курганов с балбалами и поминальными выкладками, безымянных могил более позднего времени.
Посетим «Стену Атлантов» (отвесная скала над рекой Коксу) и полюбуемся небольшим красивым водопадом.
Ночевка на берегу реки Коксу.
Конный переход: 5-6 часов. Протяженность: 20 км.
Последний конный день несложный.
Степь Макажан постепенно переходит в Степь Самаху, отделенную небольшой гривой смешанного леса.
Обходя бетонированные русла искусственной оросительной системы советского периода, мы спустимся в долину реки Аргут, самого крупного притока реки Катунь.
Перейдя по старому автомобильному мосту через реку Аргут, мы выйдем на дорогу до Джазатора.
Через 6 км мы прибудем на турбазу «Кабарга».
Размещение в домиках. Баня.
Праздничный ужин из национальных блюд.
Конный переход: 3-4 часа. Протяженность: 18 км.
Выезд.
Выезд.
Внимание!
Время указанно местное разница с Москвой +4!
Отправление рейсовым автобусом в Новосибирск вечером этого же дня в 22:30, или на следующий день в 8:40, 11:30, 22:30, время в пути 9-10 часов.
Отправление рейсовым автобусом до Барнаула на следующий день в 08:40, 9:40, 11:30, 16:00, время в пути 5-6 часов.
Для тех, кто заказал индивидуальный трансферт из Барнаула, время выезда оговаривается индивидуально.
Доставка в аэропорт г. Горно-Алтайска осуществляется ко времени вылета самолета.
Тур предусматривает ночевки в 3-х местных туристических палатках на активной части маршрута, а также размещение в домиках на турбазе «Кабарга» в первый день тура и по окончании конного маршрута.
Тур может быть организован по групповым запросам в любые даты, помимо указанной в графике.
Стоимость тура по запросу зависит от количества участников и рассчитывается индивидуально.
Расположена в одном из самых удаленных сел Горного Алтая – Джазатор (Беляши). В непосредственной близости находится плато Укок, степь Самаха, Карагемский прорыв, река Ак-Алаха, Джумалинский термальный источник. Великолепные пейзажи Южно-Чуйского хребта. Чистейший горный воздух. Самобытность коренного населения.
Общая вместимость – до 36 человек. Туристов принимают летом, а также сентябрь и октябрь включительно и предлагают к размещению:
Комнаты оснащены необходимой мебелью: кровати, шкаф, стол, стулья. Туалет на улице. Водопровода нет, вся вода из реки. Умываться или в реке, или в бане.
Питание готовится собственными силами в беседке-летней кухне (есть газовая плита). В селе Джазатор несколько магазинов с неплохим ассортиментом. За отдельную плату хозяева базы могут приготовить национальные казахские блюда.
Ночевки в палатках на маршруте.
1. Рюкзак, чемодан или большая дорожная сумка, тот есть то в чем удобно везти вещи до базы, на маршруте для перевозки вещей выдаются специальные средства (арчимак (переметная сумка) и драйбег).
2. Походная обувь нужно иметь сапоги, которые могут быть кожаными, резиновыми, кирзовыми, главное чтобы они не промокали и закрывали голенище от натирания об стременной ремень (путлище), в крайнем случае высокие ботинки (берцы). Но предпочтительнее все-таки резиновые сапоги, поскольку они не промокают снаружи, а если вода попала внутрь, их довольно просто высушить у костра, при этом они не деформируются, если соблюдать небольшие правила сушки.
3. Кроссовки или трекинговые ботинки для радиальных выходов. Избегайте новой, не разношенной обуви. Если выбираете трекинговые ботинки – учтите, что далеко не все из них реально высушить в походных условиях, а при сушке у костра они могут деформироваться и стать практически непригодными к использованию.
4. Сменная обувь для отдыха в лагере (сланцы).
5. Удобная одежда для конных переездов и пеших радиальных переходов –брюки из плотной мягкой ткани, не сковывающие движения, без грубых внутренних швов,сделанные из легкого быстросохнущего материала, желательно х/б. Рубашка или футболка с длинным рукавом. Ветровка из плотного материала. Подойдет костюм для охотников или рыболовов, или что-то подобное, главное чтобы он был удобным и не шуршащим.
6. Комплект одежды для отдыха в лагере и ночевки – брюки, рубашка, шорты, футболка, для ночевки идеально подойдет термобелье, оно также выручит если погода испортится.
7. Теплый свитер или толстовку (материал желательно флис или шерсть).
8. Теплая куртка (синтепоновая или пуховая). Учитывайте тот факт, что синтепон гораздо проще высушить. Если кто-то думает, что теплые вещи в июле не понадобятся – уверяю вас, что это не так. Погода в горах крайне непредсказуема.
9. Теплая шапочка (флисовая или шерстяная).
10. Кепка или панама, закрывающая лицо и глаза от воздействия прямых солнечных лучей, либо бандану.
11. Перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные).
12. Носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных
13. Брызгозащитный плащ или костюм, выдерживающие не сильный дождь. На конном маршруте для защиты от дождя выдаются ОЗК (Общевойсковой защитный комплект) - длинный резиновый плащ с копюшоном
14. Купальный костюм, чтобы насладиться солнечными ваннами или искупаться в горном водоеме.
15. Туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты (UF 50). Полотенца, шампунь, мыло обязательно.
16. Солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах.
17. Маленький фонарик (налобный).
18. Индивидуальные лекарственные средства, основную аптечку берет с собой инструктор, но если у вас индивидуальная непереносимость каких-либо стандартных препаратов или потребность в специфических или строго рецептурных лекарственных средствах - возьмите свои.
19. Небольшая фляга для воды. Можно использовать пластиковую бутылку емкостью 0,5 л., но очень желательно именно фляжку, которую можно закрепить на поясе или пристегнуть к седлу с помощью карабина, либо еще как-нибудь закрепить.
20. Фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой. и не забудьте запасной аккумулятор к нему, либо внешний накопитель энергии, поскольку видов, которые захочится запечатлеть будет много, а подзарядиться негде! .
21. Сидение туристическое (хоба).
22. Личная посуда (тарелка, ложка, кружка)
23. Полотенце(приразмещении в палатках или домиках без удобств)
24. Для удобства упаковки рекомендуется иметь мешочки или мусорные пакеты небольшого объема, а для дополнительной брызгозащиты вещей и защиты от попадания грязи в арчимаках рекомендую иметь плотные полиэтиленовые пакеты объемом 160-180литров в количестве 4 штук.
Требование к набору личных вещей. Ничего лишнего и острого (без соответствующих упаковок, способного повредить гермоупаковку).
Маршрут сложный, для участия в нем туристам желательно иметь опыт конных походов, либо хороший уровень физической подготовки.
Дети до 12 лет на маршрут не допускаются.
В стоимость тура НЕ входит.
Заказ варианта доставки осуществляется в любое время с момента бронирования тура, но не позднее 7 дней до его начала.
Доставка из Новосибирска в обе стороны осуществляется на рейсовых автобусах Новосибирского автовокзала,билеты туристами приобретаются самостоятельно на сайте https://e-traffic.ru/ либо на другом сайте, осуществляющем продажу билетов, или в кассах Новосибирского автовокзала. Чтобы успеть к началу тура необходимо приобрести билет на рейс Новосибирск - Чемал, до остановки с. Манжерок (выйти не доезжая 2,5 км до села у памятника Шишкову, либо у т\к Таежник, о чем заранее попросить водителя) с временем выезда от автовокзала в 22:15 (от автостанции расположенной у ж\д вокзала - 22:45), дата выезда в день предшествующий дате начала тура. Билеты можно приобрести за 10 дней до дня выезда, мы можем Вам помочь приобрести данный билет, при условии оплаты его стоимости заранее. Обратный выезд осуществляется на автобусе рейса Чемал-Новосибирск, время отъезда от т\к Таежник 22:40 - 23:00, автобус необходимо остановить у т\к Таежник. Время прибытия в Новосибирск - 7:15, при приобретении билетов из Новосибирска нужно это учитывать. Стоимость доставки зависит от стоимости билетов на рейсы.
Доставка из Барнаула:
Встреча в аэропорту г. Барнаула (с 5:50 до 7:50 утра), встреча ж/д вокзал г. Барнаул с 8:00 до 9:00 утра. В случае если Вы прибыли в Барнаул заранее или проживаете там, место встречи согласуете с водителем, он Вас заберет если ему будет по пути, если нет, то укажет место встречи. Машина выезжает, если группа на доставку собрана в полном составе. Ваши контактные номера телефонов будут у водителя, вместе с информацией о месте и времени встречи, водитель свяжется с Вами. Машины НЕ отправляются на маршрут не встретив всех туристов при условии своевременного прилета всех самолетов (время ожидания может быть скорректировано на 1 час). В случае опоздания самолета на 1 час и более сформированные машины отправляются в рейс, Ваши контактные данные передаются водителю другой машины и время выезда зависит от набора машины.
Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Выезд из т/к “Таёжник” осуществляется в 22:30 в день окончания маршрута, либо в 10:30 - 11:00 на следующий день. Время в пути 3-4 часа.
Стоимость доставки в сборных машинах: 1500,00 из аэропорта Барнаула до Таежника в одну сторону; 1500,00 рублей от ж\д вокзала до Таежника в одну сторону. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании)
Возможна организация индивидуального трансфера в любое время, по согласованию с нами, стоимость такого трансфера от 7000,00 руб. за машину, такой трансфер заказывается заранее. (стоимость зависит от перевозчика, уточняйте при бронировании)
Встреча в аэропорту Горно-Алтайскаосуществляется по времени прибытия самолетов. Просим Вас сообщать о фактических задержках времени вылета(сообщением, НЕ звонком, на телефон 8-909-519-53-37, чтобы мы Вас могли своевременно встречать. О том, какой автомобиль будет Вас встречать мы известим Вам сообщением либо вечером накануне прилета, либо во время Вашего перелета. Убедительная просьба: ВКЛЮЧАЙТЕ свои телефоны сразу после посадки самолета, чтобы водители смогли с Вами связаться и берите с собой те телефоны, номера которых указаны в заявке.
Все вышеперечисленные варианты доставки можно комбинировать!
Организация питания на маршрутах начинается с момента заезда туристов на турбазу «Таежник» и включена в стоимость путевки. Первый завтрак и обед (зависимости от особенности маршрута) организовывается в кафе или столовой расположенной по маршруту следования к базовой стоянке.
В стационарных и походных условиях питание трехразовое, пищу готовится туристами самостоятельно под руководством инструктора на костре, примусе или газовой горелке. Если другое не оговорено в особых условия обслуживания туристов на маршруте. Завтрак и ужин представляют собой горячее питание, обед может быть как горячим, так и выдаваться в виде сухого пайка.
Личную посуду туристам необходимо иметь свою.
Примерный ассортимент продуктов: крупы (гречка, рис, овсянка и др.), макаронные изделия, сухое молоко, тушенка, колбаса, сыр, орехи, сухофрукты, шоколад, сгущенное молоко, чай, кофе, сухари, хлеб, печенье, конфеты, овощи (картофель, морковь, капуста и др.), фрукты (набор продуктов зависит от вида тура, категории сложности и продолжительности тура).
В пути возможно дополнение рациона свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, смородина, голубика, шиповник, шикша), диким луком.
Внимание: спиртные напитки, пиво и закуски к ним в меню не предусмотрены.
Вода берется из ручьев, рек, озер.
На крутых склонах, каменных россыпях и снежных участках коня ведут в поводу.
На маршруте работают 1-2 инструктора, конюх.
На маршруте выдается все необходимое снаряжение.
График маршрута может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, с целью обеспечения безопасного прохождения маршрута, по усмотрению инструктора.
Да, вы можете приехать на своем авто. У нас есть бесплатная стоянка.
В течении 5 дней после бронирования тура необходимо внести 20% от стоимости тура по реквизитам.
Оставшуюся часть вы оплачиваете на месте в первый день тура. Возможна оплата наличными или по карте через терминал.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг. При условии хорошей физической подготовки – до 100 кг.
Дополнительные ночи для проживания до или после тура можно забронировать только с проживанием в летних домиках - удобства на территории.
Стоимость проживания в летнем домике – 1 600 руб. /сутки за домик, в нем 3 места.
Оплата происходит уже на месте.
Бронирование возможно только в дни недели с понедельника (заезд в домик) по пятницу (выезд утром из домика) - можно бронировать от 1 суток.
В дни с пятницы (заезд в домик) по понедельник (выезд из домика) бронирование невозможно, доступна только ночевка в палатках на территории базы (бесплатно, палатки могут быть предоставлены, оставляйте запрос менеджеру заранее),