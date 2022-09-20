Шавлинские озера. Треккинг

Шавлинские озера

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Путешествие на Шавлинские озера никого не оставит равнодушным! Множество ярких, незабываемых впечатлений и заряд прекрасного настроения на целый год до следующего лета вам гарантированы! Наш треккинг на Шавлинские озера включает также восхождение на гору Пирамида и экскурсию на Верхнее озеро.

В походе специально предусмотрены полноценные днёвки для того, чтобы у участников была возможность насладиться озёрами и горами без спешки.
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Шавлинские озера. Треккинг
Ближайшие даты:
15
июн
24
июн
3
июл
30
июл
8
авг

Что вас ожидает:

Конное сопровождение
Конное сопровождение
На части маршрута будут кони для перевозки палаток, продуктов и общественного снаряжения, что очень существенно облегчает рюкзаки
Дневки для отдыха
Дневки для отдыха
Будет время расслабиться, искупаться, пофотографировать и прогуляться на берегу прекрасного озера
Походная романтика
Походная романтика
Нас ждут вкуснейшие походные блюда и вечера у костра под звездным небом

Программа тура по дням

1 день

Начало пути

Начало тура на Шавлинские озера.

Выезд из Новосибирска/Барнаула в с. Чибит.

Отправление из Новосибирска в 20:00.

Место отправления — ул. Семьи Шамшиных, 64 (время местное, разница с Москвой +4 часа).

Отправление из Барнаула (Новоалтайска) в 23:50 (время местное, разница с Москвой +4 часа).

Путь лежит по легендарному Чуйскому тракту — одной из 10 красивейших дорог мира по версии National Geographic.

По пути проедем Семинский перевал — самую высокую точку Чуйского тракта (1717 м.) и знаменитый извилистый перевал Чике-Таман (1300 м).

Автобус/микроавтобус 767 км. из Новосибирска, 575 км. из Барнаула.

Питание в дороге за свой счет.

2 день

Чибит

Прибытие на туркомплекс в Чибит — живописное село, образованное в 1801 г.

Обед.

Инструктаж по технике безопасности, получение cнаряжения.

Вечер знакомств.

Ужин.

Завтрак в дороге за свой счет, обед и ужин на базе.

Размещение в кемпинге.

3 день

Перевал Орой

Завтрак.

Переезд до Ороктойского моста.

Путь начинается с перехода колоритного моста через реку Чуя.

Крутой затяжной подъем вверх по живописной тропе в окружении лиственниц и кедров.

Ночевка под перевалом Орой.

Здесь можно купить молоко, творог и горячие алтайские лепешки.

Авто, пешком + вьючные лошади: 5 км. 7 км. Перепад высот + 900 м.

Трехразовое, походная кухня.

Ночевка в палатках.

4 день

Плато Ештыкол

Утром - подъем на перевал Орой (н/к, 2270 м.).

С перевала открывается панорамный вид на Курайский хребет.

Переход живописного плато Ештыкол с многочисленными ручьями, окруженного горами.

Ночевка на уютной стоянке в кедровом лесу.

Пешком + вьючные лошади 10 км.

Трехразовое, походная кухня.

5 день

Шавлинское озеро

Переход до Шавлинского озера.

Путь лежит вдоль реки Шавла через хвойный лес и цветущие альпийские луга.

Шавлинское озеро — сказочное озеро с прозрачной ярко-бирюзовой водой, в зеркальной глади которого отражаются три покрытые снегом вершины: Мечта, Сказка и Красавица!

Озеро находится на высоте 1970 м.

В озере водится хариус.

Ночевка на берегу озера.

Пешком + вьючные лошади 14 км.

Трехразовое, походная кухня.

Ночевка в палатках.

6 день

Дневка

Дневка.

Отдых, расслабление, купание, фотографирование и прогулки на берегу прекрасного озера.

Осмотр поляны алтайских идолов, вырезанных из дерева.

Прогулка в «город мастеров» — традиционный алтайский «каменный город», состоящий из туров — фигур, выложенных из камней.

Пешком 1 км.

Трехразовое, походная кухня.

Ночевка в палатках.

7 день

Восхождение на гору Пирамида

Радиальный выход — восхождение на гору Пирамида (3175 м).

С вершины горы открывается потрясающий вид на озера и снежные горные хребты!

Видны горы на огромных расстояниях, при безоблачной погоде можно увидеть даже Белуху — высочайшую гору Алтая, расположенную на расстоянии 70 километров от от точки просмотра!

Пешком 4 км., перепад высот 1200 м.

Трехразовое, походная кухня.

Ночевка в палатках.

Радиальный выход — выход налегке, без рюкзаков.

8 день

Верхнее Шавлинское озеро

Радиальный выход на Верхнее Шавлинское озеро.

На Верхнем озере можно вблизи увидеть знаменитые горные вершины Мечта, Сказка и Красавица, перевал Абыл-Оюк и величественные ледники.

Пешком 8 км.

Трехразовое, походная кухня.

Ночевка в палатках.

Радиальный выход — выход налегке, без рюкзаков.

9 день

Спуск до перевала Орой

Спуск до перевала Орой по уже знакомой тропе через живописные леса и цветущие луга.

Пешком 24 км.

Трехразовое, походная кухня.

Ночевка в палатках.

10 день

Возвращение в Чибит

Переход до Оройского моста.

Трансфер на туркомплекс.

Баня (оплачивается отдельно).

Прощальный вечер.

Пешком, авто 7 км. 5 км.

Завтрак и обед — походная кухня, ужин на базе.

Размещение в кемпинге.

11 день

Отъезд

Завтрак.

Сдача снаряжения.

Свободное время, прогулки.

При желании и подходящей погоде можно заказать за доп. плату экскурсию на Акташский ретранслятор, расположенный на Курайском хребте — место на высоте более 3000 метров, с которого открывается очень широкий панорамный вид на горы.

Обед.

Отъезд в Новосибирск.

Автобус/микроавтобус 575 км. до Барнаула 767 км. до Новосибирска.

Завтрак и обед на базе, ужин в дороге за свой счет.

12 день

Окончание программы

Приезд в Новосибирск/Барнаул.

Окончание путешествия на Шавлинские озера.

Автобус/микроавтобус.

Проживание

Тур предусматривает размещение на туркомплексе в с. Чибит до и после похода, а также ночевки в 2-3-хместных туристических палатках на активной части маршрута.

Если туристы едут вдвоем для них всегда предоставляется отдельная двухместная палатка.

Варианты проживания

Кемпинг в с. Чибит

2 ночи

Ночевка в палатках

7 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Снаряжение на время похода (палатки, спальники, рюкзаки, коврики, костровое оборудование, тент, аптечка и т. п.)
  • Питание на маршруте и на туркомплексе
  • Размещение на туркомплексе в с. Чибит до и после похода
  • Услуги инструкторов-проводников
  • Заброска питания, палаток и общественного снаряжения на Шавлинское озеро вьючными лошадьми
  • Трансферы на маршруте (С. Чибит – Оройский мост – с. Чибит)
  • Страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае
  • Регистрация группы в МЧС
  • Аптечка
  • Прохождение через платный Оройский мост
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула и обратно
  • Транспортная доставка Новосибирск – Чибит – Новосибирск – 7 900 руб.
  • Транспортная доставка Барнаул – Чибит – Барнаул – 7 700 руб.
  • Питание во время транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула и обратно
  • Баня на туркомплексе в Чибите
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Документы – паспорт, медицинский полис.
  2. Деньги – на дополнительные расходы (питание в дороге, баню, сувениры и др.).
  3. Одежда:
    • Теплые вещи: куртка или пуховик, теплые брюки (например, на флисовой подкладке), теплый свитер (из шерсти или флиса), теплые носки, перчатки, шапочку.
    • Дождевик или непромокаемая штормовая куртка. Подойдет тканевый дождевик с проклеенными швами или мембранная куртка. Если вы решите взять недорогой, клеёнчатый дождевик, берите сразу несколько штук (с запасом).
    • Влаго/ветрозащитные штаны. Подойдут тканевые штаны с проклеенными швами из комплектов «куртка/штаны», которые продаются в магазинах «охота, рыбалка, туризм», либо мембранные штаны.
    • Основной комплект одежды: легкие спортивные брюки для переходов, несколько футболок, бельё, несколько пар носков, головной убор от солнца.
    • Одежда для сна: комплект термобелья или тонкий трикотажный комплект (майка с рукавами и трико). Отдельная пара теплых носков.
  4. Обувь:
    • Треккинговые ботинки (можно хорошо разношенные «берцы» или другие высокие ботинки с твердой подошвой).
    • Кроссовки или кеды.
    • Сланцы.
  5. Личная аптечка:
    • Лекарства от специфических заболеваний.
    • Эластичный бинт.
    • Лейкопластырь (обычный, белый, шириной 3-4 см).
    • Стерильный бинт.
    • Средства от простуды.
    • Активированный уголь.
  6. Разное:
    • Предметы личной гигиены.
    • Личный комплект посуды (кружку, ложку, миску).
    • Нож.
    • Спички.
    • Фонарик.
    • Темные очки.
    • Солнцезащитный крем.
    • «Сидушку» из каримата.
    • упаковка плотных мусорных пакетов 120-160 л., или (лучше) два-три тонких, лёгких гермо-бэга по 20-30 л.
  7. По желанию:
    • Собственный спальный мешок. (температура комфорта не выше -5).
    • Собственный рюкзак. (объемом не менее 80 л).
    • Собственную палатку.
    • Накидку на рюкзак от дождя.
    • Гамаши ("фонарики" на ноги).
    • Треккинговые палки.
Где происходит сбор группы?

Место встречи в г. Новосибирск: ул. Семьи Шамшиных, 64, офис 213.

Место встречи в г. Барнаул: г. Новоалтайск, ул. Дорожная, 13, (кафе «Облепиха»). Новоалтайск – город в черте Барнаула.

Входит ли трансфер до с. Чибит в стоимость тура?

Стоимость транспортной доставки из Новосибирска / Барнаула до Усть-Коксы и обратно не включена в общую стоимость тура и оплачивается дополнительно.

Трансфер осуществляется на комфортных 50-местных туристических автобусах, на маршруте работает экипаж из 2 опытных водителей

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включена страховка с возможностью эвакуации вертолетом при экстренном случае.

Сколько человек в группе?

Обычно группа в туре состоит из 16 туристов. Иногда, возможно взять 17-го человека. В этих группах по 2 инструктора.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?

Мы сделали все для вашей безопасности - каждый из наших туристов имеет страховку (страховка покрывает стоимость вызова вертолета для экстренной эвакуации), имеется спутниковая связь, на наших маршрутах работают профессиональные инструкторы-проводники. Залогом безопасности группы является безукоризненное соблюдение правил техники безопасности, принципы взаимопомощи и взаимовыручки в группе.

Приобретая путевку на маршрут «Шавлинские озера», вы берете на себя обязательство выполнять технику безопасности, ознакомление с которой происходит в день прибытия на турбазу, и все требования инструктора, направленные на обеспечение безопасности в группе.

Какие особенности тура? Сложно ли будет?

Мы делаем все, чтобы наши походы по Алтаю были максимально комфортными, поэтому на маршруте будет конное сопровождение — кони повезут продукты, палатки и общественное снаряжение в первые три дня похода, а участники похода понесут свои личные вещи.

Часть похода налегке, без рюкзака.

Также в наши походы к Шавлинским озерам, если у вас нет своего снаряжения, мы бесплатно выдаем: палатки, рюкзаки, спальники и коврики.

Активная часть путешествия длится 9 дней.

Перед походом и после него группа находится на турбазе в живописном алтайском селе Чибит, где при желании возможно будет дополнительно заказать автоэкскурсию на Акташский ретранслятор, расположенный на Курайском хребте — место на высоте более 3000 метров, с которого открывается очень широкий панорамный вид на горы.

Наш тур к Шавлинским озерам не требует специальной подготовки, нужна просто хорошая физическая форма. Тур доступен детям с 8 лет.

В походе специально предусмотрены полноценные днёвки для того, чтобы у участников была возможность насладиться озёрами и горами без спешки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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П
20 сен 2022
Трекинг к подножью Белухи в период с 4 по 15 сентября 2022 года. Весь период похода был организован на высоком уровне, все очень понравилось, особенно питание во время похода, которое было организовано сбалансированно и разнообразно. Встреча участников трекинга произошло своевременно в указанном заранее месте.
В общем, поход очень понравился, красоты Алтая - шикарны и подобралась классная компания. Рекомендую как компанию Большая страна, так и Сто ветров для проведения активного отдыха!
И
3 авг 2020
Организация тура, безупречная
Начиная с нашего менеджера Юлии
И заканчивая инструкторами в походе
Александром и Евгением
Им отдельное спасибо, заботились и несли ответственность за каждого
С
1 сен 2019
Как теперь дальше жить?
После похода в Горный Алтай??? это было самое яркое событие в моей жизни за последнее время. Я решился на поход для перезагрузки, а получил намного больше:
-это люди которые были рядом они стали мне очень близки за такой короткий промежуток времени мы стали "семьей".
-эмоции которые сложно описать но носят явно они мне нравятся.
-зарядился энергией гор, Алтай это реально фантастические место и там как будто другая реальность))
-посмотрел на свою жизнь с другого ракурса, пересмотрел ценности и приоритеты
Цели и задачи которые планировал на поход выполнены✅
Спасибо за пережитое и нашим Вожакам Антону и Диме за такими хочется идти вперед.

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