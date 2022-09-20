Мы делаем все, чтобы наши походы по Алтаю были максимально комфортными, поэтому на маршруте будет конное сопровождение — кони повезут продукты, палатки и общественное снаряжение в первые три дня похода, а участники похода понесут свои личные вещи.

Часть похода налегке, без рюкзака.

Также в наши походы к Шавлинским озерам, если у вас нет своего снаряжения, мы бесплатно выдаем: палатки, рюкзаки, спальники и коврики.

Активная часть путешествия длится 9 дней.

Перед походом и после него группа находится на турбазе в живописном алтайском селе Чибит, где при желании возможно будет дополнительно заказать автоэкскурсию на Акташский ретранслятор, расположенный на Курайском хребте — место на высоте более 3000 метров, с которого открывается очень широкий панорамный вид на горы.

Наш тур к Шавлинским озерам не требует специальной подготовки, нужна просто хорошая физическая форма. Тур доступен детям с 8 лет.

В походе специально предусмотрены полноценные днёвки для того, чтобы у участников была возможность насладиться озёрами и горами без спешки.