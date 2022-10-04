Встреча гостей в аэропорту города.
8:00 Заселение в отель.
Завтрак.
Встреча с гидом в холле отеля.
10:00 Выезд на экскурсионную программу:
Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.
Музей под открытым небом Оглахты.
На Оглахты находится самое большое скопление петроглифов, к которым ведет лестница в 965 ступеней.
Ланчи в юрте музея.
Экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории.
Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.
Возвращение в г. Абакан.
Ужин в кафе города.
Общее время на данном маршруте около7-8 часов, включая дорогу.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд в п. Приисковый (Ивановские озера).
Такого разнообразия флоры сейчас редко где встретишь.
Каскад из четырех озер соединенных между собой водопадами и реками.
Самый большой водопад, достигает 40 метров в высоту, создавая невообразимую радугу воды и света.
Сама дорога к Приисковому не менее живописна, она пролегает через степную и таежную природную зону Хакасии.
На маршруте предусмотрен магазинный пит-стоп для покупки всего самого необходимого, т. к ассортимент местных магазинов ограничен.
Прибытие в поселок Приисковый.
Приисковый – маленький поселок в Хакасии, известен золоторудными шахтами.
Богатейший золотоносный район России. Добыча золота ведется и в настоящее время.
Заселение в отель.
Ужин в отеле.
Общее время на данном маршруте около 5-6 часов, включая дорогу.
Завтрак.
Пешеходный маршрут до Ивановских озер.
Первое озеро является самым глубоким, глубина достигает 147 метров, вода имеет темно изумрудный цвет.
Ледники, которые находятся на берегах озер, периодически обрываются в озера, создавая айсберги, это делает озера самыми красивыми.
Вода в них ледяная, даже если на улице + 35 градусов, озеро остается ледяным, поэтому купаться в озерах не рекомендуется.
Потрясающие виды открываются на заснеженную гору, у подножья которой ковром цветут самые разнообразные цветы: первыми распускаются подснежники, на смену им приходят жарки и фиалки.
Склоны пестрят невообразимыми красками настоящий альпийских лугов.
Ланч на природе.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Общее время на маршруте около 6-7 часов. Общее расстояние пешее 10 км. Доставка до начала пути на технике повышенной проходимости по бездорожью около 15 км.
Завтрак.
Пешеходный маршрут на Панфиловские озера.
Самый популярный маршрут для любителей активного отдыха.
Ланч на природе.
Возвращение в гостиницу.
Ужин.
Общее время на маршруте около 5-6 часов. Общее расстояние пешее 14 км. Доставка до начала пути на технике повышенной проходимости по бездорожью около 17 км.
Завтрак.
Освобождение номеров.
Выезд в г. Абакан
По дороге заезд в музей по открытым небом Сундуки.
При благоприятной погоде возможно купание в озере.
Заселение в отель.
Ужин в кафе города.
Общее время около 6-7 часов, включая дорогу.
Завтрак в отеле.
Выезд по местам силы Хакасии «Сакральная Хакасия».
Экскурсия в музей «Хуртуях Тас».
Гости услышат историю о каменной стеле Улуг Хуртуях Тас, созданной около 4 тыс. лет назад.
Это самый почитаемый из древних культовых камней Хакасии.
Считается, что памятник способствует людям в обретении здоровья и детей.
Вторая часть экскурсии – посещение подлинной хакасской юрты XIX в. с традиционным внутренним убранством.
По дороге остановка у священного камня «Волчица» – лечебный камень в Хакасии.
Обед в кафе с элементами национальной кухни.
Посещение музейного комплекса «Казановка».
Экскурсия возле каменя «Ах Тас», посещение выставки «Шаманская юрта».
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе.
Общее время около 8 ч. включая дорогу.
Завтрак.
Свободное время в городе.
Программа шоппинг-гид (сувенирные, кондитерские лавки).
Вы сможете выгодно купить: Шаманские бубны, обереги, сувениры из ценных пород камней и дерева.
Оригинальные куклы и меховые изделия. Все изделия изготовлены с «душой» и как правило в единичном экземпляре. Оригинальный дизайн, ручная работа и приемлемые цены.
Городской сельско-хозяйственный рынок с натуральными продуктами: знаменитая хакасская баранина, колбасы, рыба и таежный деликатес.
Фиточаи и целебные травяные сборы, мед, настойки. Это самый популярный рынок не только для гостей города, но и самих горожан.
Огромный выбор натуральных продуктов для гостинцев из Хакасии.
Кондитерские лавки с натуральным шоколадом и знаменитыми сладостями из Хакасии.
Ужин в кафе города.
Гости смогут попробовать мясные блюда из местной баранины, оленины, фермерские сыры из козьего молока,конфеты из талгана черемуховый кекс и местный мармелад из таежных ягод, полезные напитки и чаи на травах.
Дополнительные экскурсии (за доп. плату):
Общее время около 8 ч. включая дорогу.
Завтрак.
Проводы группы, трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в отеле 4* г. Абакан (по системе «фортуна») 3 ночи, а также в отеле п. Приисковый («Ажур»/«Притяжение»/«След»/«All inn») 4 ночи.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|Одноместное размещение
|75 000
|Двухместное размещение
|68 000
Отель «Ажур Приисковый» с баром и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Приисковое. Постояльцы могут посетить ресторан и заказать доставку еды и напитков в номер. Стойка регистрации работает круглосуточно. Можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Предоставляется бесплатная частная парковка. В отеле можно взять напрокат автомобиль.
В номерах отеля установлен шкаф для одежды. В каждом номере отеля «Ажур Приисковый» имеется письменный стол и собственная ванная комната.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
В отеле «Ажур Приисковый» можно поиграть в дартс. Окрестности прекрасно подходят для велосипедных прогулок и занятий лыжным спортом.
Отель находится в г. Приисковое. К услугам гостей 17 комфортабельных номеров, баня на дровах, парковка и также доступ в интернет, ТВ. Также для гостей предлагается уютное кафе.
Отель След с бесплатной частной парковкой на территории расположен в деревне Приисковое.
Уникальное сочетание ландшафтных и климатических условий делает это место идеальным для любителей активного отдыха и катания на снегоходах.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и гардеробом. В числе прочих удобств — бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут насладиться вкусным завтраком континентального типа, который включен в стоимость проживания.
Отель ALL INN с прямым доступом к лыжным склонам расположен в селе Приисковое. К услугам гостей — ресторан, бар и общий лаундж. Гости могут забронировать семейные номера и отдохнуть на террасе. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. По вечерам проводятся развлекательные мероприятия.
В каждом номере установлен письменный стол и телевизор с плоским экраном и оборудована собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Номера оснащены сейфом, а в некоторых из них имеется балкон. В числе удобств всех номеров — шкаф для одежды и чайник.
В отеле сервируют континентальный завтрак или завтрак «шведский стол».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура включена.
Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.