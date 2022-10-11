Прибытие в Красноярск самостоятельно.
С 07:00 возможно размещение в гостинице «Ермак»***, отдых, завтрак, (в ресторане или с подачей в номер).
В 13:00 Встреча с гидом в фойе гостиницы, обед, выезд на экскурсию в Красноярский Краеведческий музей.
Обзорная экскурсия по Красноярску, посещение сувенирных магазинов.
Во время обзорной экскурсии вы увидите самые интересные места города: площадь Мира с прекрасным видом на Енисей, гору Караульную, с которой город виден как на ладони.
Также вы посетите часовню Параскевы Пятницы – символ города Красноярска.
Часовня изображена на десятирублевой банкноте.
Вы проедите по старым улицам, узнаете, откуда пришли их названия, как менялся и рос Красноярск.
Самостоятельные прогулки по городу.
В зимнее время можно посетить Центральную городскую елку.
На специально построенных для горожан и гостей города площадках можно покататься на горках, каретах и упряжках, посмотреть красивейшие ледяные скульптуры, поводить хороводы, встретить сибирского Деда Мороза и Снегурочку.
К 19:00 возвращение в гостиницу.
Ужин самостоятельно.
Включено питание: завтрак, обед.
Расстояние: около 20 км.
После завтрака выезд в национальный парк «Столбы».
Заезд на машине на территорию парка.
Далее с помощью опытного гида-проводника вы совершите пешую прогулку по туристской зоне, а любители острых ощущений смогут попробовать подняться на один из Столбов.
Обед-пикник в лесной избушке столбиста.
Пеший спуск к кордону, возвращение в гостиницу.
Во время экскурсии по национальному парку «Столбы» вы узнаете легенды и байки столбистов.
Облик каждой скалы настолько неповторим и уникален, что практически все столбы имеют свои имена – Дед, Первый Столб, Перья (самые, пожалуй, знаменитые скалы Столбов).
Туристско-экскурсионный район Столбов составляет почти полторы тысячи гектаров.
«Столбы» – это удивительное место, где находится уникальная коллекция природных скал.
Миллионы лет дожди и ветры высекали из дикого камня эти исполинские скульптуры.
Ощущением вечности и первозданности веет от каменных изваяний, возвышающихся в тайге, – высота некоторых скал достигает 100 метров.
Включено питание: завтрак, обед.
Расстояние: авто 27 км, пешком 10 км.
Завтрак в гостинице.
До 12:00 выселение из номеров.
Выезд в фанпарк «Бобровый лог», где каждый желающий найдет себе занятие по душе.
Небольшая экскурсия с гидом, подъем по канатно-кресельной дороге на лучшую смотровую площадку, откуда открывается великолепный вид на «Столбы».
Далее самостоятельная программа в парке.
18:00 Трансфер из фанпарка до отеля, где предстоит забрать вещи, трансфер на железнодорожный вокзал.
19:09 Выезд из Красноярска в Абакан поездом №124.
Включено питание: завтрак.
Расстояние: авто 25 км.
06:25 Прибытие поездом в Абакан.
Завтрак в кафе.
Выезд в город Минусинск.
Во время экскурсии вы увидите Спасский собор, а также совершите пешую прогулку по центру города, увидите старинные купеческие особняки, рынок.
Выезд в село Шушенское, посещение этнографического музея.
Экскурсия в этнографическом музее «Шушенское» перенесет вас в настоящую сибирскую деревню рубежа ХIX-XX веков.
Туристы посетят трактир, где их ожидает сюрприз, побывают в настоящей купеческой лавке и познакомятся с мастерством ремесленников.
Обед в кафе.
Выезд на туристическую базу «Снежный барс».
Дорога пройдет мимо Саяно-Шушенской ГЭС, где будет остановка и наружный осмотр.
Размещение на турбазе в деревянных двухместных домиках (умывальник, биотуалет), ужин, отдых.
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Расстояние: 560 км.
День на турбазе в кедровой тайге.
Поход на подвесной «мостик Любви» (2 км в одну сторону, 2,5 часа).
Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он.
Река стремительно, преодолевая пороги и перекаты, течет среди вековой кедровой тайги.
Местная традиция – супруг или любимый человек должен пронести свою возлюбленную на руках по мостику «Любви» над водами горной реки.
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
После завтрака выезд в Абакан.
По дороге группа сделает остановку около хакаской деревни, где установлена стела Хуртуях тас, которой поклоняются и приносят дары хакасские женщины, желающие родить ребенка.
Прибытие в Абакан, осмотр достопримечательностей города, посещение Республиканского музея, сувенирной лавки.
Окончание экскурсионной программы тура, прощальный ужин с гидом.
Включено питание: завтрак, ужин.
Окончание программы.
Вылет из Абакана.
Тур предусматривает размещение:
Одноместное размещение предоставляется за доплату – 12 000 руб. /чел.
Возможен ранний заезд в гостиницу «Ермак» в 1-й день с 07:00 утра.
Гостиница «Ермак» отличается удобным расположением в центре Красноярска. Рядом со зданием обустроена бесплатная частная парковка. Проводится экспресс-регистрация заезда и отъезда. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, ресторан и доставка еды и напитков в номер. На всей территории можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. Установлен банкомат. Гости могут обменять валюту, а также воспользоваться услугами консьержа.
В каждом номере есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. В числе удобств — шкаф для одежды и чайник. Предоставляются полотенца и постельное белье.
По утрам в гостинице «Ермак» подают континентальный завтрак или завтрак по меню.
Недалеко от гостиницы «Ермак» находятся такие популярные достопримечательности, как Красноярский драматический театр имени А. С. Пушкина, музейный центр «Площадь Мира» и Красноярский государственный театр оперы и балета. Расстояние до международного аэропорта Красноярск составляет 30 км. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.
Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» — в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка — 20 минут ходьбы.
Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан — 10 минут.
Турбаза «Снежный барс» живописно расположена в окружении гор Западного Саяна, в самом сердце дружелюбной сибирской тайги, на берегу чистейшей горной реки Стоктыш на высоте 1250 метров над уровнем моря. Изюминки базы – разнообразные блюда в лучших традициях русской кухни, русская баня с парной на берегу горной реки и настоящая тайга, окружающая базу со всех сторон. До ближайшего жилья 120 километров, а вокруг – сказочно красивое, манящее и абсолютно не тронутое цивилизацией царство.
На турбазе нет сотовой связи!
Документы (паспорт, медицинская страховка, путевка или договор). Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что Вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.
Термобелье, флис или полартек – штаны и свитер, пуховый жилет, утепленные штаны или полукомбинезон, теплая куртка (желательно пуховик), шерстяные носки 2 пары, свободная обувь с высоким голенищем (можно чуни), шапка с ушами или наушники (дополнительно желательно маску-балаклаву), перчатки (лучше вязаные) + теплые рукавицы, купальник (он может понадобиться Вам в бане).
Так как подачу электроэнергии на турбазе «Снежный барс» обеспечивает в зимнее время дизель-электростанция - не стоит брать с собой лишние электроприборы во избежание короткого замыкания.
Тур не требует специальной физической подготовки.
На протяжении тура вы будете обеспечены горячим питанием по программе.
Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого Вам необходимо заполнить анкету, указав Ваши пожелания, и заблаговременно отправить ее нам.
В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату.
Таёжная кухня является неотъемлемой частью нашей программы, в меню входят блюда из мяса марала, деликатесной рыбы - хариуса, фирменный брусничный пирог, знаменитая стоктышская выпечка, папоротник и пр.
В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Водители и гиды, сопровождающие группу, прослушали курс по оказанию первой медицинской помощи. Страховка не входит в стоимость этого тура.
На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Теле2, Билайн, Мегафон, которая работает без перебоев. Просим обратить внимание, что на территории после Абазы связи не будет (на турбазе "Снежный барс"), выход на связь на базе по рации.
Тур может не состояться по следующим причинам: тяжелые погодные условия, такие, как мороз ниже -30С, сильный штормовой ветер.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 30 км от города). От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на рейсовом автобусе №201. Для удобства пассажиров рейсы выполняются утром, днем и вечером. Узнать о расписании автобуса можно на официальном сайте Красноярского автовокзала.
Также в город можно добраться на такси. В зале прилета есть официальная служба такси аэропорта. Сотрудники вызовут для вас такси. Начало тура в гостинице «Ермак»*** (Сурикова ул., д. 13, Красноярск).
Если Вы приехали на ж/д вокзал Красноярска, то до гостиницы можно добраться рейсовыми автобусами или на такси.
Сбор группы происходит в день начала тура и состоится в холле гостиницы, где туристов будет ждать гид. Гид встречает туристов с табличкой с названием тура. Телефоны гида будут переданы вам за 7 дней до тура.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».