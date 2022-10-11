1 день

Прибытие в Красноярск. Экскурсия в Красноярский Краеведческий музей. Прогулка по городу

Прибытие в Красноярск самостоятельно.

С 07:00 возможно размещение в гостинице «Ермак»***, отдых, завтрак, (в ресторане или с подачей в номер).

В 13:00 Встреча с гидом в фойе гостиницы, обед, выезд на экскурсию в Красноярский Краеведческий музей.

Обзорная экскурсия по Красноярску, посещение сувенирных магазинов.

Во время обзорной экскурсии вы увидите самые интересные места города: площадь Мира с прекрасным видом на Енисей, гору Караульную, с которой город виден как на ладони.

Также вы посетите часовню Параскевы Пятницы – символ города Красноярска.

Часовня изображена на десятирублевой банкноте.

Вы проедите по старым улицам, узнаете, откуда пришли их названия, как менялся и рос Красноярск.

Самостоятельные прогулки по городу.

В зимнее время можно посетить Центральную городскую елку.

На специально построенных для горожан и гостей города площадках можно покататься на горках, каретах и упряжках, посмотреть красивейшие ледяные скульптуры, поводить хороводы, встретить сибирского Деда Мороза и Снегурочку.

К 19:00 возвращение в гостиницу.

Ужин самостоятельно.

Включено питание: завтрак, обед.

Расстояние: около 20 км.