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Что вас ожидает:
- Река Катунь
- Памятник Шишкову
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Алтай — самое популярное место для рафтинга в России: количество рек здесь позволяет организовать сплавы всех категорий сложности. Сплав по Катуни на резиновых надувных лодках зарядит вас яркими эмоциями и погрузит на часок в романтику походной жизни. Группу будут сопровождать опытные инструкторы.
Маршрут: отель - Бирюзовая Катунь - памятник В. Я. Шишкову - отель
Способ передвижения: авто — 20 км, рафтинг — 20 км
Продолжительность: 2-3 часа
Возраст: 6-60 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость включены трансфер до места старта и обратно
- Работа инструктора по сплаву
- Аренда снаряжения (рафт, жилет, каска, брызгозащитный костюм, гидрокостюм)
- Что не входит
- Питание
- Страховка
- Место начала и завершения?
- Отель «Игман» ул. Чорос-Гуркина, 71, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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