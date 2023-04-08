Сплав по Нижней Катуни на рафтах

Описание
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сплав по Нижней Катуни на рафтах
Сплав по Нижней Катуни на рафтах
Сплав по Нижней Катуни на рафтах
Ближайшие даты:
7
июн
14
июн
21
июн
28
июн
5
июл
19
июл
26
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Река Катунь
  • Памятник Шишкову
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Алтай — самое популярное место для рафтинга в России: количество рек здесь позволяет организовать сплавы всех категорий сложности. Сплав по Катуни на резиновых надувных лодках зарядит вас яркими эмоциями и погрузит на часок в романтику походной жизни. Группу будут сопровождать опытные инструкторы.
Маршрут: отель - Бирюзовая Катунь - памятник В. Я. Шишкову - отель

Способ передвижения: авто — 20 км, рафтинг — 20 км

Продолжительность: 2-3 часа

Возраст: 6-60 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость включены трансфер до места старта и обратно
  • Работа инструктора по сплаву
  • Аренда снаряжения (рафт, жилет, каска, брызгозащитный костюм, гидрокостюм)
Что не входит
  • Питание
  • Страховка
Место начала и завершения?
Отель «Игман» ул. Чорос-Гуркина, 71, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
  • Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Горно-Алтайска

Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
59 отзывов
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края
в Горно-Алтайске или селе Манжерок
Завтра
9 апр
10 апр
14 апр
10 400 за всё до 4 чел.
Чемал: всё самое интересное за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ирбизек
Ирбизек
31 отзыв
Чемал: всё самое интересное за 1 день
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
9 апр
10 апр
11 апр
12 апр
15 000 за всё до 3 чел.
Великая долина Катуни: тур-конструктор
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
19 отзывов
Великая долина Катуни: тур-конструктор
Яркое мини-путешествие по индивидуальному маршруту
может быть в удобной для вас точке
9 апр
10 апр
11 апр
12 апр
16 000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ