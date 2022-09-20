Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc

Сплав по Средней Катуни по праву считается самым популярным водным маршрутом на Алтае

4.7
3 отзыва
Сплав по Средней Катуни по праву считается самым популярным водным маршрутом на Алтае.

Популярность данному маршруту придает то, что участок Средней Катуни, по сути, удовлетворяет основным критериям организованного водного туризма: это и удобный подъезд к месту старта, возможность обноса порогов по берегу, красивейшая природа, довольно комфортный климат и отсутствие комаров с мошками.
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
Сплав по средней Катуни, от устья р. Чуя до с. Куюc
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Что вас ожидает 🤩

Экстремальное путешествие
Экстремальное путешествие
Захватывающие пороги Катуни никого не оставят равнодушными
Ночлег на природе
Ночлег на природе
Будем вместе с группой заготавливать дрова для костра и ночевать в палатках под звездным небом
Древние послания
Древние послания
Почувствуем связь с прошлым и изучим петроглифы со времен неолита

Программа тура по дням

1 день

Трансфер Новосибирск - Барнаул - Бийск - устье реки Чуя

Встреча в зависимости от места прибытия.

После встречи группа занимает места в автобусе.

Сегодня Вам предстоит увлекательное автопутешествие до устья реки устье реки Чуя.

От Бийска Ваш путь будет проходить по знаменитому Чуйскому тракту.

Через несколько часов пути после затяжного подъема Вы окажетесь на самой высокой точке Чуйского тракта Семинском перевале – 1717 м над уровнем моря.

Через некоторое время после Семинского массу новых ощущений Вам подарит перевал Чике-Таман, он хоть и ниже, но серпантинные спуски и подъемы здесь гораздо опаснее и круче.

Ужин у костра, ночевка в палатках в устье реки Чуя.

Питание включено: ужин.

Авто (от Барнаула): 550 км, в дороге 8-9 часов (без учета пробок и санитарных остановок).

2 день

Устье реки Чуя - «Свадебная поляна»

Сегодня начинается активная часть тура.

После завтрака инструкторами будет проведен инструктаж по технике безопасности, использованию водного снаряжения и начнется непосредственно рафтинг по средней Катуни.

Рафтинг начинается с прохождения красивого и эффектного порога 4 категории сложности «Ильгумень».

Далее следует довольно сложный участок, начинающийся сразу же за устьем правого притока Катуни реки Кадрин, порог «Кадринская труба» 4 категории сложности.

Этот участок Катуни будет держать Вас в напряжении в течении нескольких километров, новые эмоции и впечатления гарантированы.

Ночевка в палатках на поляне «Свадебная».

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 50 км, 7-8 часов.

3 день

Свадебная поляна« - стоянка »Петроглифы

В этот день Вам предстоит пройти самое грозное испытание на средней Катуни – это грандиозный двухступенчатый порог «Шабаш» 5 категории сложности.

Название этого порога говорит само за себя.

В обязательном порядке экипажи выходят на берег для разведки порога.

Также есть возможность обойти препятствие по берегу.

Далее проходим два красивых порога «Каянча-1» и «Каянча-2», после чего остановка на ночлег возле живописного ручья Кемикапчан.

Здесь у Вас будет возможность посетить древние наскальные рисунки – Петроглифы возрастом около 5 тыс. лет.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 25 км, 4-5 часов.

4 день

Стоянка «Петроглифы» - с. Куюс

Утром проходим большой порог «Айла» с валами и воронкой, а затем останавливаемся у водопада Бельтертуюк, чтобы сделать фото на память.

Завершаем сплав в с. Куюс.

Ночевка в палаточном кемпинге, баня.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

По воде: 30 км, 4-5 часов.

5 день

с. Куюс - Горно-Алтайск - Бийск - Барнаул - Новосибирск

После обеда выезжаем на микроавтобусе в Барнаул и Новосибирск, в пути запланирована остановка на сувенирном рынке.

Питание включено: завтрак, обед.

Авто (до Барнаула): 390 км. В дороге, без учета пробок и санитарных остановок 7 часов.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

4 ночи

Туристы размещаются в 2-3х-местных современных палатках с тентом. Палатки устанавливают и снимают сами участники (если не оговорено дополнительное обслуживание). Если вы не умеете ставить палатку, попросите инструктора провести инструктаж.

Палаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортная доставка на тур от Новосибирска, Барнаула и обратно, внутри маршрутные переезды по программе
  • Услуги гидов-инструкторов
  • Питание с ужина в день заезда, по обед в день отъезда
  • Групповое снаряжение: рафт, морковка (спас конец), драйбеги общие, бочка под продукты, палатки, тент, костровое и кухонное снаряжение, аптечка
  • Личное снаряжение: спасжилет, каска, весло, драйбег, неопреновый полукомбинезон, ветрозащитная куртка, спальник, коврик под спальник (каремат)
  • Медицинская страховка и страховка от несчастного случая (страховки для иностранных граждан и граждан РФ старше 64 лет оплачивается дополнительно)
  • Баня по программе в четвертый день тура
  • Регистрация группы в МЧС
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Новосибирска, Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и обратно
  • Питание в придорожных кафе во время трансфера
  • Страховка для иностранных граждан (в том числе страны СНГ) и граждан РФ старше 64 лет
  • Дополнительные бани (баня возможна на стоянке в третий день тура)
  • Услуги, предлагаемые на базовых стоянках и не включенные в программу
  • Любые изменения программы, влекущие дополнительные расходы
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • неопреновая обувь (боты) для сплава; кеды с шерстяными, простыми, а лучше неопреновыми носками; Неопреновую обувь не выдаем;
  • на маршруте выдается неопреновый гидрокостюм (полукомбинезон) 3 мм. По желанию можете взять с собой неопреновую куртку (в стоимость не входит, в аренду не выдаем, запрашивайте заранее). На случай непогоды под неопрен можно взять водолазку, тельняшку, рубашку (не сковывающую движения). Сверху неопрена выдаем брызгозащитные куртки;
  • комплект одежды для переезда в машине и отдыха в лагере – брюки, рубашка, шорты, футболка;
  • сменная обувь для отдыха в лагере (кроссовки, сланцы);
  • теплый свитер;
  • теплая куртка (синтепоновая или пуховая);
  • теплая шапочка (флисовая или шерстяная);
  • кепка или панама;
  • перчатки (подойдут даже простые хлопчатобумажные);
  • носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных;
  • непромокаемый плащ или костюм, выдерживающие сильный дождь;
  • купальный костюм;
  • туалетные и гигиенические принадлежности. В том числе гигиеническую губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
  • солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей в горах;
  • маленький фонарик (налобный);
  • индивидуальные лекарственные средства;
  • фотоаппарат или видеокамера (по желанию) с гермоупаковкой;
  • сидение туристическое (хоба);
  • личная посуда (миска, кружка, ложка);
  • спальники выдаем, но лучше иметь свой (комфорт -5;0), так как спальник является предметом индивидуального пользования.

Обязательно с собой иметь паспорт (свидетельство о рождении), медицинский страховой полис и деньги на сувениры, дополнительные бани и тд.

  • Рекомендации по наполнению индивидуальной аптечки:

    Группа, выходящая в рафтинг тур по рекам Алтая, обеспечивается общей аптечкой, которая находится у гида-инструктора. Однако каждому участнику активного тура по Алтаю также необходимо иметь при себе личную аптечку, в которой должен быть запас индивидуальных лекарств (которые вы регулярно принимаете), а также следующие медикаменты:

  • пластырь для царапин, порезов и мозолей (рекомендуется бактерицидный (с "зеленкой") 6х10 см, так как он хорошо держится на коже и его можно нарезать кусочками разной ширины);
  • рулонный пластырь (1 шт.);
  • бинт среднего размера (1 шт.);
  • обезболивающее средство (в таблетках) (1 уп.);
  • аспирин (1 уп.);
  • цитрамон (1 уп.);
  • капли, снимающие заложенность носа (1 шт.);
  • глазные капли (Альбуцид) (1 шт.);
  • средство от симптомов простуды (например, Колдрекс и т. п.) (2-3 уп.);
  • антисептическая мазь или крем (например, Левомеколь, Банеоцин и т. п.) (1 шт.);
  • средство от солнечных ожогов (например, Спасатель, Боро-плюс, Пантенол и т. п.) (1 шт.);
  • эластичный бинт (1 шт.);
  • средство от боли в горле (1-2 уп.);
  • быстродействующие средства от расстройства желудка (например, Лоперамид, Имодиум и т. п.) (1-2 уп.);
  • энзимный препарат (например, Мезим и т. п.) (1-2 уп.);
  • антигистаминный препарат, не вызывающий сонливости (например, Кестин, Кларитин, Зиртек и т. п.) (1 уп.);
  • поливитамины (по желанию).
Какие достопримечательности мы увидим в этом туре?

Сплав по Средней Катуни по праву считается самым популярным водным маршрутом на Алтае. Популярность данному маршруту придает то, что участок Средней Катуни, по сути, удовлетворяет основным критериям организованного водного туризма: это и удобный подъезд к месту старта, возможность обноса порогов по берегу, красивейшая природа, довольно таки комфортный климат и отсутствие комаров с мошками.

Рафтинг по Средней Катуни включает в себя целый ряд интереснейших порогов 3-4 к. . с. Среди ключевых порогов можно отметить: «Ильгумень», «Кадринский прорыв» - состоящий из отдельных порогов и шивер, «Шабаш» 5 к. с. - один из самых опасных и непредсказуемых порогов средней Катуни. Рафтинг начинается от Устья реки Большой Яломан и заканчивается у с. Куюс.

Могут ли принять участие в туре дети 14-16 лет?

Да, это возможно. С ребенком обязательно должен быть один из родителей, либо попечителей.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание на маршруте?

В первый день тура (день заезда) завтрак и обед туристы оплачивают сами. В пути будут сделаны остановки у придорожных кафе.

В походе гид-проводник организует трехразовое питание. Горячее питание предоставляется на завтрак и ужин, обед выдается ланч-пакетом. Еда готовится на костре, газовой горелке или примусе. При желании вы можете помочь вашему гиду. Посуду (тарелки, чашки, столовые приборы) туристы моют сами.

В поход закупаются следующие продукты: крупы (рис, гречка, геркулес), макароны, сухое молоко, колбаса, тушенка, сыр, сухофрукты и орехи, шоколад, сгущенное молоко, кофе, чай, хлеб, сухари, конфеты, печенье, овощи (картофель, морковь, капуста), фрукты. Выбор продуктов зависит от вида тура, его сложности и продолжительности. На маршруте питание дополняется свежей рыбой, ягодами (в зависимости от сезона и местности – малина, голубика, смородина, шиповник, шикша), диким луком.

Воду в походах берем из ручьев, рек или, при зимних горных походах, топим из снега и льда.

Туристы обязательно помогают гидам заготавливать дрова для кухни и вечернего костра.

Кухонный костер обслуживает гид-проводник.

Сушить личные и групповые вещи во время приготовления пищи запрещено. Одежду можно просушить на разведенном для этой цели костре. Такой костер туристы поддерживают самостоятельно, не используя дрова, приготовленные для кухонного костра.

Специальная информация для вегетарианцев, веганов и людей на специальном меню по медицинским показаниям.

Если вы не едите мясо, рыбу или молоко, они будут закладываться в общий котел перед готовностью, и вы сможете отложить себе суп или кашу без них. Однако, продукты закупаются, исходя из потребностей основной части туристов. Список включает в себя мясные и рыбные паштеты, тушенку, сыры, колбасы, сгущенное и сухое молоко. Растительные продукты тоже присутствуют: крупы, овощи, орехи, фрукты и сухофрукты, — но их количество рассчитано на каждого из участников похода в равном объеме.

Важно! К сожалению, мы не можем закупить специальные продукты и дополнить ими меню. В группе обычно из 10 человек не более 1-2 вегетарианцев, и пытаться обеспечить их вегетарианскими продуктами - значит организовать индивидуальное питание. Это отвлечет внимание гида, которое нужно ему для качественной организации тура. Поэтому, если вы придерживаетесь определенной системы питания по личным убеждениям или медицинским показаниям, рекомендуем брать с собой ваши привычные питательные продукты для перекуса и в качестве дополнения к горячему питанию.

Как осуществляется встреча туристов в первый день тура?

Пожалуйста, сообщите нам, на каком транспорте и в какое время вы прибываете в Новосибирск, Барнаул или Бийск. Также укажите номер авиарейса или поезда. Разница во времени между Москвой и Новосибирском/Барнаулом/Бийском составляет +4 часа. То есть, если в Москве 12:00, местное время 16:00.

Встреча туристов осуществляется:

  • на ЖД вокзале города Новосибирска с 03:00 до 04:00 по местному времени;
  • в аэропорту города Барнаула с 07:00 до 08:00 утра по местному времени;
  • на ж/д вокзале города Барнаула с 08:30 до 09:00 утра по местному времени;
  • на ж/д вокзале города Бийска ориентировочно с 11:00 до 12:00 часов по местному времени;
  • в аэропорту Горно-Алтайск ориентировочно с 13:00 до 14:00 часов по местному времени.

В назначенное время вас будет встречать автобус. Ищите его на автомобильной парковке возле железнодорожного вокзала или аэропорта. Если найти автобус не получается, вы можете связаться с водителем.

Точную информацию: регистрационный номер автобуса, его марку и номер телефона водителя, — мы вышлем в SMS за день до встречи. Ждите сообщения в 14:00 – 15:00 по местному времени. В случае форс-мажора (поломка автобусе, смена водителя) возможна небольшая задержка в рассылке.

Рюкзаки и снаряжение транспортируется в багажнике или салоне, в зависимости от размеров автобуса. Водитель не совершает незапланированные остановки в черте города, поэтому просим прибыть к назначенному месту встречи вовремя.

Если ваш рейс опаздывает, постарайтесь сразу сообщить об этом туроператору.

День заезда считается днем начала тура по Алтаю.

После сбора группы вы приедете в Бийск на перевалочную базу (офис, склад). Здесь вы сможете оформить документы, в том числе, страховку, оплатить тур, а также познакомиться с гидом и получить снаряжение.

Вещи, ненужные на маршруте, можно оставить в камере хранения. Обязательно подпишите свои сумки и пакеты! Ценные вещи (компьютеры, телефоны), документы, билеты и деньги в камеру хранения не принимаются. За сохранность ценных вещей фирма ответственности не несет.

Из Бийска группа едет к месту начала активной части тура, переездами от 4 до 11 часов, в зависимости от маршрута, с небольшими остановками. Пожалуйста, не задерживайте группу на остановках.

Важная информация! Расстояние от Новосибирска до Бийска — около 350 км. От Барнаула до Бийска — 160 км.

От Бийска предстоит доехать до точки начала активной части тура. Например, от Бийска до Чибита — 450 км, до Тюнгура — 570 км, до Большого Яломана — 350 км.

Рекомендуем рассчитать путь так, чтобы приехать в Бийск за день до начала тура, и отдохнуть в гостинице. Еще один вариант — выбрать ночной рейс поезда, который меньше вас утомит, чем дневной. Например, вы можете добраться на поезде, который выезжает из Новосибирска в 22:12, и прибывает в Бийск в 07:41.

ВНИМАНИЕ! Обслуживание туроператора начинается в месте начала активной части маршрута (г. Бийск), в момент встречи с проводником, и заканчивается в месте окончания активной части (г. Бийск).

На какой день покупать обратный билет?

Обратный переезд по окончании тура на Алтае осуществляется в зависимости от программы последнего дня. Ориентировочно в Горно-Алтайске / Бийске / Барнауле / Новосибирске вы будете:

  • в Горно-Алтайске ориентировочно: 18:00 - 19:00 (время местное);
  • в Бийске ориентировочно: 20:30 - 21:30 (время местное);
  • в Барнауле ориентировочно: 23:00 - 00:00 (время местное);
  • в Новосибирске ориентировочно: 03:00 – 04:00 (время местное) следующего дня.

Обратный билет из Барнаула лучше брать на день следующий за последним днем тура. Если тур заканчивается 10 июля, то обратно билет нужно брать на 11 июля. Разместится на ночь можно в гостиницах или хостелах.

Автобус не развозит по гостиницам, а следует только по обозначенному маршруту. Аэропорт г. Горно-Алтайск – ж/д вокзал Бийск – ж/д вокзала Барнаул – аэропорт Барнаул – ж/д вокзал Новосибирск. Если нужно будет проехать в гостиницу, то предусмотрите дополнительные расходы на такси.

Брать обратные билет нужно с запасом не менее 2 часов от времени прибытия. Особенно это касается поезда отходящего с ж/д вокзала Барнаула в 00:30, на него мы обычно успеваем, но, в дороге по различным не зависящим от нас причинам возможны задержки. Если вы не успеете на данный поезд, либо другой транспорт без запаса по времени в 2 часа, то ответственности фирма не несет. В гонки со временем водители участвовать не будут.

Тем, кто едет до Новосибирска, в частности до аэропорта, нужно заложить время на дорогу от ж/д вокзала в самом Новосибирске, до аэропорта.

Как происходит размещение в палатках и по сколько человек?

Наши стандартные палатки – на троих или двоих. Инструктора всегда стараются расселить участников максимально комфортно для всех, так как психологический комфорт в группе – важнейшая составляющая. Переселиться из одной палатки в другую во время похода тоже возможно. Если вы идете парой, то к вам не подселим третьего. Если хотите взять свою палатку, то это возможно.

Какая нас ожидает погода в туре?

Температура в горах колеблется от +35 в полдень до 0 ночью. Горный климат изменчив и суров – возможны заморозки в сентябре, мае и даже летом. Погода быстро меняется – ясный и тихий день внезапно может превратиться в дождливый и ветреный. Часто бывает туман, возможен мокрый снег, неожиданная гроза и штормовой ветер. Поэтому мы просим участников тура взять с собой одежду, подходящую для всех видов погоды. От подходящей одежды и экипировки напрямую зависят ваш комфорт в походе, ваши здоровье и безопасность.

Какая температура воды в Катуни?

Вода в Катуни холодная, даже в самые теплые дни лета не более +12 - +14 С. Но, для всех участников тура мы выдаем специальные неопреновые гидрокостюмы (полукомбинезоны), которые помогут вам избежать переохлаждение.

Будут на маршруте комары, мошки, клещи?

Комаров и мошек на маршруте практически нет, если и будут то не в большом количестве и в порядке исключения. Клещ активин в основном в апреле, мае и июне. В июле и августе их практически нет.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

1. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.

2. Следует также применять специальные химические препараты, кремы, аэрозоли. Одним из средств профилактики и лечения клещевого энцефалита является «Йодантипирин» - препарат, который обладает антивирусным, противовоспалительным и иммуномодулирующим действием. Данный препарат продается в аптеках.

3. При укусе клеща не рекомендуется пытаться самостоятельно его удалить. Необходимо обратиться к медицинским работникам либо к инструкторам маршрута, которые имеют опыт действия в подобных ситуациях. Помните, что чем быстрее будет снят клещ, тем меньшую дозу возбудителя он передаст.

Будет ли сотовая связь, возможность зарядить фотоаппарат, телефон и т. д?

В горах сотовой связи нет, но в некоторые дни будут места с покрытием МТС. Более менее уверенная сотовая связь будет в 1-й и 5-й дни тура.

Возможности зарядить гаджеты и телефоне не будет, поэтому если планируете много фотографировать лучше взять запасной аккумулятор.

Кто будет нас сопровождать на маршруте?

На маршруте с вами будут работать 2-4 гида-инструктора в зависимости от количества человек в группе.

Бывают ли ситуации когда, рафт переворачивается в пороге и как защитить свои вещи в такой ситуации?

Да, такие ситуации иногда случаются, но на данном маршруте очень редко и являются рабочим моментом. Все наши инструктора готовы к такой ситуации и смогут оперативно организовать спас работы.

Все вещи мы упаковываем в специальные непромокаемые мешки "драйбеки", которые надежно крепим веревками в рафте. Для особо ценных вещей, гаджетов и документов рекомендуем дополнительно взять с собой непромокаемые чехлы и футляры.

Как забронировать тур иностранному туристу?

При бронировании тура для иностранного гражданина (в том числе страны СНГ) необходимо предоставление всех данных за 2 месяца до начала тура. С собой обязательно иметь паспорт.

Возможно ли проведение тура в другие даты?

Заезд в другие даты возможен, но только при условии что вы приедете своей компанией, либо группой от 2 человек. Возможность индивидуального заезда и стоимость данного тура уточняйте у менеджера.

Какие требования к участнику тура?

Участвовать в туре можно без спецподготовки, но хорошая физическая форма и минимальный опыт в рафтинге желательны, т. к. тур сложный, включает в себя прохождение порогов 3, 4 и 5 к. с., а весь маршрут в целом оценивается 4 к. с. (из 6 возможных). Поэтому если есть сомнения в физической форме, то возможно следует для начала подобрать более простой тур.

Для участников турпоходов существуют возрастные ограничения в обратную сторону, не более 55-60 лет. Исключения возможны, но все условия заранее оговариваются с менеджером. При установлении ограничений мы руководствуемся не столько возрастными рамками, а состоянием физического здоровья каждого отдельного туриста. Поэтому предварительное согласование необходимо в большинстве случаев. Пожалуйста, не пытайтесь ввести нас в заблуждение по поводу Вашей физической формы, это важно в первую очередь для Вас лично. «Как-нибудь справлюсь» - такой подход категорически не приемлем, тем более в горах.

Существуют определенные требования и к весу туриста. Желательно, чтобы масса путешественника не превышала 110 кг, но исключения из правил допускаются. Обязательно сообщайте нам дополнительно, что Ваш вес превышает установленную норму.

Что из снаряжения выдается на маршруте?

В походе вам будет предоставлено необходимое снаряжение: палатки, тент, групповая аптечка и костровое оборудование. Также выдается специальное снаряжение.

На водной части маршрута предоставляются: драйбеги (герметичные мешки повышенной прочности, объемом 50-60 л. на человека), весла, каски, спасательные жилеты, брызгозащитные куртки, гидрокостюмы. Для сплавов мы используем рафты 450, 500 и 550.

Важно! В походе туристам выдаются трехслойные синтепоновые спальные мешки комфорт 0, +5 и +10. Наличие собственного спальника приветствуется!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Л
20 сен 2022
Принимающей стороной на Алтае была из Бийска. Гид Людмила и водитель Слава.
Людмила очень спортивный инструктор, она не впервой проходит экскурсионными тропами и знает каждый камушек. Поэтому ее средний темп похода (по ее мнению)для новичка- туриста оказывается слишком быстрый (мы- то обходим каждый камушек, дабы нее получит вывих голеностопа), в результате чего часть туристов отстала и вернулась обратно. Стоит отметить, что Людмила заранее предупредила, что подъем к Каменным грибам сложный, но еще труднее будет спуск. И туристы сами для себя решили- испытывать свою судьбу или просто погулять около горного ручья.
Что не понравилось: группа туристов 12 человек. А машина, на которой мы передвигались в течение тура, оборудована полноценными 10-ю посадочными местами. Два оставшихся места - приставные откидывающиеся сиденья. Двум пассажирам было некомфортно на них сидеть; откинуться назад, чтобы подремать во время переезда, не предоставлялось возможным. При этом они оплатили ту же сумму тура, что и остальные. А первый день тура составлял переезд в 620 км!!!!!!
Просим учесть- транспорт должен быть оборудован полноценными сидячими местами согласно количеству туристов!! Понимаем, что хочется заработать больше, но все - таки комфорт должен быть для всех одинаков!! Мне бы не хотелось в следующий раз сидеть на неудобных сиденьях.
Водитель Вячеслав вёл транспорт аккуратно. Когда съехали с асфальтной дороги упаковал наши чемоданы в пакеты, в целях защиты от пыли (молодец!!!), так как наши вещи ехали в прицепе. Помогал с загрузкой и выгрузкой вещей.
Очень хочется, чтобы организаторы запланировали так называемый вечер знакомств в один из свободных вечеров, чтобы коллектив стал более сплоченным.
Отдельное спасибо Людмиле за прекрасную песню про Алтай!
Имею желание вернуться вновь на Алтай со своей семьей. Хочется, чтобы организаторы тура прислушались к нашим пожеланиям. Спасибо!!
О
7 сен 2022
Маршрут не сложный, но для неподготовленного человека все равно будет тяжеловато. Расстояния проходили побольше, чем указано в описании. Рекомендую взять лёгкую рубашку с длинным рукавом и воротником, потому что крем даже с сильной защитой все равно не спасает от обгорания на солнце. Обязательно головной убор и трекинговые палки. На маршруте довольно высокая влажность и даже в жаркое время ночью холодно, обязательно взять тёплые и непромокаемые вещи и обувь. В целом погода в горах постоянно меняется, то дождь, то солнце, периодически сильный холодный ветер, температура была от +5 до +25 (конец июля). Связи нет вообще и это прекрасно.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день:) Спасибо за то, что доверили нам организацию своего отдыха и за такой приятный отзыв. Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России)
Н
23 авг 2022
Отличные гиды! Хорошее оборудование. Хорошо организован трансфер.
Организаторы работают четко.
Все очень понравилось.

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