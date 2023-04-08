Эта экскурсия для тех, кто интересуется историей и традициями Алтая.
Двигаясь по Чуйскому тракту через Семинский перевал, мы отправимся вместе с вами в природный парк «Уч-Энмек» – в особо охраняемую территорию Республики Алтай. На территории парка сохранились следы древних культур – афанасьевской (3 тыс. лет до н. э.), каракольской (1,5 тыс. лет до н. э.), скифской (VIII-IV века до н. э.), тюркской (VI-VIII века н. э.). Здесь находится порядка 5000 историко-культурных памятников: каменные стелы, курганы, балбалы, наскальные рисунки, которые когда-то являлись своеобразными алтарями.
Двигаясь по Чуйскому тракту через Семинский перевал, мы отправимся вместе с вами в природный парк «Уч-Энмек» – в особо охраняемую территорию Республики Алтай. На территории парка сохранились следы древних культур – афанасьевской (3 тыс. лет до н. э.), каракольской (1,5 тыс. лет до н. э.), скифской (VIII-IV века до н. э.), тюркской (VI-VIII века н. э.). Здесь находится порядка 5000 историко-культурных памятников: каменные стелы, курганы, балбалы, наскальные рисунки, которые когда-то являлись своеобразными алтарями.
Ближайшие даты:
11
апр
апр
26
апр
апр
Что вас ожидает:
- Природный парк «Уч-Энмек»
- Монумент «Памятник мальчику с сусликом»
- Исторический музей под открытым небом в с. Кулада
- Национальное жилище алтайцев аил
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсии
Эта экскурсия для тех, кто интересуется историей и традициями Алтая. Двигаясь по Чуйскому тракту через Семинский перевал, мы отправимся вместе с вами в природный парк «Уч-Энмек» – в особо охраняемую территорию Республики Алтай. На территории парка сохранились следы древних культур – афанасьевской (3 тыс. лет до н. э.), каракольской (1,5 тыс. лет до н. э.), скифской (VIII-IV века до н. э.), тюркской (VI-VIII века н. э.). Здесь находится порядка 5000 историко-культурных памятников: каменные стелы, курганы, балбалы, наскальные рисунки, которые когда-то являлись своеобразными алтарями.
Парк создан с целью сохранения памятников природного и историко-культурного наследия коренного населения Горного Алтая. С его помощью сохраняется традиционно сложившаяся самобытная культура населения, представляющая уникальный природно-этнокультурный комплекс, развивается духовно-экологический, научный и оздоровительный туризм, основанный на этно-экологических традициях алтайцев и старообрядцев.
Кроме того, вы увидите необычный монумент «Памятник мальчику с сусликом» и посетите исторический музей под открытым небом в с. Кулада, где показаны быт и культура алтайского народа. Добавит атмосферности в экскурсии дегустация блюд алтайской кухни.
Важно!
В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.
См. календарь
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Входной билет в музей в с. Кулада (от 250 руб. /взр.)
- Дегустация блюд алтайской кухни 550 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: См. календарьЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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