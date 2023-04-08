Об экскурсии

Эта экскурсия для тех, кто интересуется историей и традициями Алтая. Двигаясь по Чуйскому тракту через Семинский перевал, мы отправимся вместе с вами в природный парк «Уч-Энмек» – в особо охраняемую территорию Республики Алтай. На территории парка сохранились следы древних культур – афанасьевской (3 тыс. лет до н. э.), каракольской (1,5 тыс. лет до н. э.), скифской (VIII-IV века до н. э.), тюркской (VI-VIII века н. э.). Здесь находится порядка 5000 историко-культурных памятников: каменные стелы, курганы, балбалы, наскальные рисунки, которые когда-то являлись своеобразными алтарями.

Парк создан с целью сохранения памятников природного и историко-культурного наследия коренного населения Горного Алтая. С его помощью сохраняется традиционно сложившаяся самобытная культура населения, представляющая уникальный природно-этнокультурный комплекс, развивается духовно-экологический, научный и оздоровительный туризм, основанный на этно-экологических традициях алтайцев и старообрядцев.

Кроме того, вы увидите необычный монумент «Памятник мальчику с сусликом» и посетите исторический музей под открытым небом в с. Кулада, где показаны быт и культура алтайского народа. Добавит атмосферности в экскурсии дегустация блюд алтайской кухни.

Важно!

В связи высоким спросом заказ необходимо будет оплатить за несколько дней до начала экскурсии. Подробности в письме после бронирования.