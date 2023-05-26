Путешествие по наименее посещаемым и нетронутым цивилизацией заповедным местам Горного Алтая.
Вы почувствуете себя настоящими исследователями, окунувшись в древний мир, следы которого до сих пор остаются на плато Укок. Перед вами предстанут древние захоронения, в том числе могила известной Алтайской принцессы.
Постичь красоту Горного Алтая вы также сможете, посетив уникальный заповедник и прогулявшись по долине реки Аргут, где конца и края не видно расстилающимся альпийским лугам.
Вы почувствуете себя настоящими исследователями, окунувшись в древний мир, следы которого до сих пор остаются на плато Укок. Перед вами предстанут древние захоронения, в том числе могила известной Алтайской принцессы.
Постичь красоту Горного Алтая вы также сможете, посетив уникальный заповедник и прогулявшись по долине реки Аргут, где конца и края не видно расстилающимся альпийским лугам.
Ближайшие даты:
26
мая
мая
2
июн
июн
9
июн
июн
16
июн
июн
Что вас ожидает:
- Плато Укок
- Долина реки Аргут
- Озеро Телецкое
- Алтайский заповедник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Плато УкокНа самом юге Алтая, на стыке границ четырех стран затерялось таинственное плато Укок. Алтайцы считают его сакральным местом, а историки — археологической сокровищницей. Здесь хранятся свидетельства жизни минувших эпох и тайны мумии «алтайской принцессы». Алтайская принцессаВы посетите известные захоронения первых уроженцев Алтая, датируемые еще VI в. до н. э. Самая известная могила — молодой женщины 28-30 лет, Алтайской принцессы, которая сохранилась до наших дней ввиду географических особенностей региона. Долина Ак-Алахи, где была найдена коренная жительница, таит в себе немало легенд, которые мало где освещены в современных источниках, но стоят того, чтобы подвергнуться огласке. Уникальные ритуалы погребения существовали не только в Древнем Египте, но и в России, у различных этносов и культур. Окунитесь в мистику и погрузитесь в самые главные тайны Республики.
Вы узнаете, почему история погребения, длиною в тысячелетия, именно в XXI веке волнует жителей республики. А помимо принцессы, плато насчитывает около 1500 археологических памятников от эпохи палеолита до Средневековья. Уникальная флора и фауна АлтаяЭкскурсия включает в себя посещение Алтайского государственного природного биосферного заповедника, который является наследием ЮНЕСКО с 1998 г. и территориально является одним из крупнейших на территории страны. В богатую флору и фауну заповедных мест попасть невозможно без специального разрешения, поэтому мы считаем, что экскурсия является по-настоящему уникальной возможностью увидеть богатую природу Горного Алтая в одном месте. На территории Алтайского заповедника обитает 59 редких и исчезающих видов животных, что составляет около 52% от всех охраняемых в Республике Алтай. Альпийские луга АлтаяВ долине реки Аргут вас ожидают неповторимые горные природные пейзажи Алтая, альпийские луга и золотые степи, чистейшие озера и речные долины, отвесные скалы, над которыми вьются черные грифы, и сверкающие вершины Катунского хребта, где обитают снежные барсы. Да-да, Альпийские луга можно встретить не только в Альпах, но и на Алтае! Важная информацияС собой потребуется:
- паспорт, страховка, полис;
- зонт/дождевик;
- удобная спортивная обувь;
- солнцезащитные средства;
- купальные принадлежности.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное средство и любые виды передвижения во время экскурсии
- Услуги гида
- Питание (обед, ужин)
- Что не входит
- Личные расходы (Покупка сувенирной продукции)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Майма, Респ. Алтай, Россия, 649100 (аэропорт)Завершение: Аэропорт «Горно-Алтайск»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дняБронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Дорогой турист, благодарим вас за приобретение экскурсионной программы. Будьте внимательны, собирая все необходимое. Специально для вас мы составили список вещей, которые вам пригодятся:
- Паспорт, страховка, полис
- Кошелёк
- Зонт/дождевик
- Удобная спортивная обувь
- Солнцезащитные средства
- Купальные принадлежности
- Ожидаем вас в указанном месте и в указанное время
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска
Групповые
На машине
Многодневные туры
Телецкое озеро
Популярные места
Природа и пейзажи
Алтай
Похожие туры из Горно-Алтайска
Авторский тур
9 дней
По удалённым местам Алтая на минивэне и пешком
Побывать на таинственном плато Укок, переночевать в юрте и полюбоваться каскадными озёрами
Горно-Алтайск, аэропорт, до 11:00. Встретим вас у ...
28 июля
92 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Плато Укок - путь Белой шаманки
г. Горно-Алтайск, ул. Эркемена Палкина, 5
18 июля
48 700₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Таинственными тропами Теректинского хребта
Новосибирск, Барнаул, Горно-Алтайск, Усть-Кокса
16 июля
45 400₽ за человека
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии