Плато УкокНа самом юге Алтая, на стыке границ четырех стран затерялось таинственное плато Укок. Алтайцы считают его сакральным местом, а историки — археологической сокровищницей. Здесь хранятся свидетельства жизни минувших эпох и тайны мумии «алтайской принцессы». Алтайская принцессаВы посетите известные захоронения первых уроженцев Алтая, датируемые еще VI в. до н. э. Самая известная могила — молодой женщины 28-30 лет, Алтайской принцессы, которая сохранилась до наших дней ввиду географических особенностей региона. Долина Ак-Алахи, где была найдена коренная жительница, таит в себе немало легенд, которые мало где освещены в современных источниках, но стоят того, чтобы подвергнуться огласке. Уникальные ритуалы погребения существовали не только в Древнем Египте, но и в России, у различных этносов и культур. Окунитесь в мистику и погрузитесь в самые главные тайны Республики.

Вы узнаете, почему история погребения, длиною в тысячелетия, именно в XXI веке волнует жителей республики. А помимо принцессы, плато насчитывает около 1500 археологических памятников от эпохи палеолита до Средневековья. Уникальная флора и фауна АлтаяЭкскурсия включает в себя посещение Алтайского государственного природного биосферного заповедника, который является наследием ЮНЕСКО с 1998 г. и территориально является одним из крупнейших на территории страны. В богатую флору и фауну заповедных мест попасть невозможно без специального разрешения, поэтому мы считаем, что экскурсия является по-настоящему уникальной возможностью увидеть богатую природу Горного Алтая в одном месте. На территории Алтайского заповедника обитает 59 редких и исчезающих видов животных, что составляет около 52% от всех охраняемых в Республике Алтай. Альпийские луга АлтаяВ долине реки Аргут вас ожидают неповторимые горные природные пейзажи Алтая, альпийские луга и золотые степи, чистейшие озера и речные долины, отвесные скалы, над которыми вьются черные грифы, и сверкающие вершины Катунского хребта, где обитают снежные барсы. Да-да, Альпийские луга можно встретить не только в Альпах, но и на Алтае! Важная информацияС собой потребуется: