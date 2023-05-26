Тайна проклятия Принцессы Укока

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Путешествие по наименее посещаемым и нетронутым цивилизацией заповедным местам Горного Алтая.

Вы почувствуете себя настоящими исследователями, окунувшись в древний мир, следы которого до сих пор остаются на плато Укок. Перед вами предстанут древние захоронения, в том числе могила известной Алтайской принцессы.

Постичь красоту Горного Алтая вы также сможете, посетив уникальный заповедник и прогулявшись по долине реки Аргут, где конца и края не видно расстилающимся альпийским лугам.
Тайна проклятия Принцессы Укока
Тайна проклятия Принцессы Укока
Тайна проклятия Принцессы Укока
Тайна проклятия Принцессы Укока
Тайна проклятия Принцессы Укока
Тайна проклятия Принцессы Укока
Ближайшие даты:
26
мая
2
июн
9
июн
16
июн

Что вас ожидает:

  • Плато Укок
  • Долина реки Аргут
  • Озеро Телецкое
  • Алтайский заповедник
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Плато УкокНа самом юге Алтая, на стыке границ четырех стран затерялось таинственное плато Укок. Алтайцы считают его сакральным местом, а историки — археологической сокровищницей. Здесь хранятся свидетельства жизни минувших эпох и тайны мумии «алтайской принцессы». Алтайская принцессаВы посетите известные захоронения первых уроженцев Алтая, датируемые еще VI в. до н. э. Самая известная могила — молодой женщины 28-30 лет, Алтайской принцессы, которая сохранилась до наших дней ввиду географических особенностей региона. Долина Ак-Алахи, где была найдена коренная жительница, таит в себе немало легенд, которые мало где освещены в современных источниках, но стоят того, чтобы подвергнуться огласке. Уникальные ритуалы погребения существовали не только в Древнем Египте, но и в России, у различных этносов и культур. Окунитесь в мистику и погрузитесь в самые главные тайны Республики.
Вы узнаете, почему история погребения, длиною в тысячелетия, именно в XXI веке волнует жителей республики. А помимо принцессы, плато насчитывает около 1500 археологических памятников от эпохи палеолита до Средневековья. Уникальная флора и фауна АлтаяЭкскурсия включает в себя посещение Алтайского государственного природного биосферного заповедника, который является наследием ЮНЕСКО с 1998 г. и территориально является одним из крупнейших на территории страны. В богатую флору и фауну заповедных мест попасть невозможно без специального разрешения, поэтому мы считаем, что экскурсия является по-настоящему уникальной возможностью увидеть богатую природу Горного Алтая в одном месте. На территории Алтайского заповедника обитает 59 редких и исчезающих видов животных, что составляет около 52% от всех охраняемых в Республике Алтай. Альпийские луга АлтаяВ долине реки Аргут вас ожидают неповторимые горные природные пейзажи Алтая, альпийские луга и золотые степи, чистейшие озера и речные долины, отвесные скалы, над которыми вьются черные грифы, и сверкающие вершины Катунского хребта, где обитают снежные барсы. Да-да, Альпийские луга можно встретить не только в Альпах, но и на Алтае! Важная информацияС собой потребуется:
  • паспорт, страховка, полис;
  • зонт/дождевик;
  • удобная спортивная обувь;
  • солнцезащитные средства;
  • купальные принадлежности.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное средство и любые виды передвижения во время экскурсии
  • Услуги гида
  • Питание (обед, ужин)
Что не входит
  • Личные расходы (Покупка сувенирной продукции)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Майма, Респ. Алтай, Россия, 649100 (аэропорт)
Завершение: Аэропорт «Горно-Алтайск»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Дорогой турист, благодарим вас за приобретение экскурсионной программы. Будьте внимательны, собирая все необходимое. Специально для вас мы составили список вещей, которые вам пригодятся:
  • Паспорт, страховка, полис
  • Кошелёк
  • Зонт/дождевик
  • Удобная спортивная обувь
  • Солнцезащитные средства
  • Купальные принадлежности
  • Ожидаем вас в указанном месте и в указанное время
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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