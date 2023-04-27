Всего в получасе езды от комплекса, есть эстетичный и богатый живыми экспозициями Ботанический сад.



Там познакомившись с уникальной флорой и погуляв босиком по зеленой травке, мы подружимся с замечательными собачками и поднимемся на одну из живописных гор в округе. Аромат свежего леса, пение птичек и верные спутники в дороге, разве не идеальная прогулка?