Трекинг с собаками в окрестностях Ботанического сада

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Всего в получасе езды от комплекса, есть эстетичный и богатый живыми экспозициями Ботанический сад.

Там познакомившись с уникальной флорой и погуляв босиком по зеленой травке, мы подружимся с замечательными собачками и поднимемся на одну из живописных гор в округе. Аромат свежего леса, пение птичек и верные спутники в дороге, разве не идеальная прогулка?
Трекинг с собаками в окрестностях Ботанического сада
Ближайшие даты:
27
апр
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Живописные горы и душистый лес
  • Дружелюбные хаски
  • Ботанический сайт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Эстетичный и богатый живыми экспозициями Ботанический сайт.
  • Живописные горы и душистый лес.
  • Дружелюбные хаски.
  • Ботанический сайт.

Что брать с собой:

  • солнцезащитные очки и крем.
  • можно взять корм для собак.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Заберем вас из вашего отеля в окрестностях Горно-Алтайска или Чемала
  • Транспорт
  • Сопровождение гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Чаптынова, 16
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Что брать с собой:
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Можно взять корм для собак
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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