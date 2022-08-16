Тува и горы. Тур комфорт

Активный тур в горы Ергаки с радиальными экскурсиями на популярные природные объекты

5
3 отзыва
Активный тур в горы Ергаки с радиальными экскурсиями на популярные природные объекты, проживание в комфортном туристическом горном комплексе в тандеме с познавательным трехдневным туром в Туву. Посещение новинок сезона 2022 г. — Дургенский каньон и След Будды.
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Тува и горы. Тур комфорт
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Живописная природа Сибири
Живописная природа Сибири
Вас ждут удобные тропы, известные маршруты, альпийские луга и горные ручьи
След Будды
След Будды
Посетим священное место Бурган-Изи, где, по легенде, Далай-Лама увидел на земле светящийся свет следа Учителя
Висячий камень
Висячий камень
Увидим самый знаменитый висячий камень в России, который застыл над пропастью

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Абакане, Природный парк Ергаки

Встреча гостей.

Завтрак в кафе.

Выезд в Природный парк «Ергаки».

Один из самых удивительных уголков природы Западного Саяна.

Живописные горно-таежные ландшафты, необычайные по своей красоте и многогранности.

Популярные природные «магниты» доступны людям с любой физической подготовкой.

Остановка на знаменитом таежном рынке Танзыбей.

Территория выгодных покупок.

Таежные целебные сборы, фито чай, настойки и масла из хвои.

Мази и целебные снадобья.

Сувениры.

Заселение на базу отдыха, обед в кафе.

Свободное время.

Ужин на базе (не входит в стоимость).

Общее расстояние ок 230 км. Время в пути ок. 4-х часов. Дорога комфорт – асфальт.

Рекомендация гостю: В местном продуктовом супермаркете возможно приобрести необходимые любимые продукты, т. к в горах нет магазина. На территории базы отдыха только объекты общепита. Сотовая связь и интернет: только Теле2. Иного подключения нет!

Встреча в Абакане, Природный парк ЕргакиВстреча в Абакане, Природный парк ЕргакиВстреча в Абакане, Природный парк ЕргакиВстреча в Абакане, Природный парк Ергаки
2 день

Каменный город

Завтрак в кафе.

Выезд на пешеходный маршрут «Каменный город».

Это фантастическое собрание каменных изваяний.

Очертание скал напоминают крепостные стены и башни, фигуры людей, птиц и животных.

Это настоящая жемчужина Саян, которую, несомненно, стоит посетить. Маленький аналог природного заповедника Столбы в г. Красноярск.

До начала маршрута туристов забрасывают на технике повышенной проходимости.

Необычайно живописное место.

Природное место силы и притяжения.

Ланч на природе.

Возвращение на базу отдыха.

Ужин на базе (не входит в стоимость).

Общее расстояние ок 40 км.

Примечания: до начала тропы в Каменный город туристов доставляют на технике повышенной проходимости ГАЗ/УАЗ – ок. 17 км.

Пешеходная тропа частично оборудована перилами, маркирована, есть туалеты.

Рекомендации гостю: удобная трекинговая обувь, легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак;, личная аптечка.

Каменный городКаменный городКаменный городКаменный город
3 день

Озеро «Светлое»

Завтрак.

Выезд на маршрут до озера «Светлое».

Озеро «Светлое» считается самым красивым в Ергаках.

Водная гладь озера находится в «стакане» окружающих гор, вода в озере совершенно неподвижна и напоминает поверхность зеркала, где отражаются даже самые мелкие детали природного пейзажа.

Великолепные виды и фотоснимки.

Ланч на природе.

Возвращение на базу отдыха.

Ужин на базе (не входит в стоимость).

Примечания: Маршрут сложен из за постоянного подъема по куруму и скользких троп.

Рекомендуем для лиц с хорошей физической подготовкой.

Рекомендация гостю: удобная трекинговая обувь (2 пары), легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак, личная аптечка.

Озеро «Светлое»Озеро «Светлое»Озеро «Светлое»Озеро «Светлое»
4 день

Висячий камень

Завтрак в кафе.

Выезд на пешеходную экскурсию «Висячий камень».

Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки.

Висячий Камень считается чудом природы.

Трекинг до Висячего камня 14 км.

Тропа оборудована, маркирована, частично есть перила, есть места для отдыха.

Поход доступен для лиц с хорошей физической подготовкой.

Проходит в сопровождении профессионального инструктора С. Карцева.

Ланч на природе.

Возвращение на базу отдыха.

Ужин на базе (не входит в стоимость).

Примечания: Маршрут комфортный. Тропа частично оборудована, общая протяженность ок 14 км.

Рекомендуем для лиц с хорошей физической подготовкой, активным детям с 10 лет.

Рекомендация гостю: удобная трекинговая обувь, легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак, личная аптечка.

Висячий каменьВисячий каменьВисячий каменьВисячий камень
5 день

Выезд в Тыву. Кызыл

Завтрак на базе отдыха.

Освобождение номеров.

Выезд на программу в Туву.

Республика Тува – кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире.

Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.

По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.

Обзорная экскурсия по городу с посещением таких объектов, как сквер «Центр Азии» на красивой набережной Енисея.

Набережная оформленная в национальном стиле с композициями созданными известным скульптором, Даши Намдаков.

Огромная стела символизирующая центр Азии и царской охоты.

Площадь Арата, где находится символ города – Буддийский молитвенный барабан, сегодня этот молитвенный барабан является крупнейшим в России.

Буддийский храм.

Уникальные сувениры с буддийской символикой, мантрами и оберегами.

Размещение в отеле.

Ужин.

Общий километраж дня 400 км, комфортная дорога.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

Выезд в Тыву. КызылВыезд в Тыву. Кызыл
6 день

След Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянка

Завтрак в отеле.

Выезд на активную программу.

Священное место Бурган-Изи (След Будды).

На том месте на горе установлен субурган "Дючен Лхабаб", что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».

Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма – Ламаизма.

Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве.

След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны.

Восхождение по священной лестнице к Следу Будды – Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой.

Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.

Завораживающее зрелище.

Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.

Посещение юрты кочевников.

Чабанская стоянка.

Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.

Фотографирование, можно арендовать национальный костюм и устроить фотосессию.

Ужин в тувинских традициях, национальные блюда (баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью).

Возвращение в отель.

Продолжительность экскурсии – 11 часов.

Общий километраж дня 280 км, частично асфальт, частично полевая дорога.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

След Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянкаСлед Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянкаСлед Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянкаСлед Будды, озеро Дус Холь, Дургенский каньон, чабанская стоянка
7 день

Скифское золото

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».

Национальный музей Тувы – достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана.

Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.

Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения – «хоомей».

Шопинг.

Сувенирный магазин.

Местный рынок.

Возвращение в г. Абакан.

Размещение в отеле.

Ужин в кафе.

Общий километраж дня 400 км, комфортная дорога.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

8 день

Отъезд

Завтрак.

Проводы группы, трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Ергаки» (4 ночи), в отеле «Азимут» 5* (2 ночи) и в отеле в г. Абакане (4*, 1 ночь).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:

РазмещениеСтоимость
Одноместное 75 000
Двухместное 68 000
Трехместное 62 000

Варианты проживания

б / о «Ергаки»

4 ночи

База отдыха «Ергаки» находится на территории природного парка Ергаки в красивейшем месте Западного Саяна, на высоте 1510 метров в окружении живописных гор, в Ермаковском районе Красноярского края, недалеко от границы с Хакасией. База отдыха работает круглый год и единовременно готова принять до 240 человек.

База отдыха "Ергаки" - это активный отдых и проживание в красивейшем месте Саян. Всё для любителей походов, горных лыж, сноубордов и даже снегоходов! Гостиницы и отдельные домики. Прокат снаряжения и услуги обучения. Кафе, кальян-бар и шикарная кедровая баня.

б / о «Ергаки»б / о «Ергаки»б / о «Ергаки»б / о «Ергаки»б / о «Ергаки»б / о «Ергаки»

Отель «Азимут» 5*

2 ночи

Отель «AZIMUT Кызыл» с общим лаунджем и фитнес-центром расположен в городе Кызыл. При отеле работают бар и ресторан. В этом 5-звездочном отеле предоставляется бесплатный Wi-Fi, осуществляется доставка еды и напитков в номер. На территории отеля установлен банкомат. Среди других удобств — крытый бассейн, хаммам и круглосуточная стойка регистрации.

Номера отеля оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном. В собственной ванной комнате есть душ. В числе удобств всех номеров письменный стол и чайник. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

В отеле AZIMUT Kyzyl работает сауна.

К услугам гостей спа-салон, парикмахерская и бизнес-центр.

Отель «Азимут» 5*Отель «Азимут» 5*Отель «Азимут» 5*Отель «Азимут» 5*Отель «Азимут» 5*Отель «Азимут» 5*Отель «Азимут» 5*Отель «Азимут» 5*

Абакан 4*

1 ночь

Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.

В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.

Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» — в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка — 20 минут ходьбы.

Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан — 10 минут.

Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*Абакан 4*

Азия 4*

1 ночь

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.

Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.

Азия 4*Азия 4*Азия 4*Азия 4*Азия 4*Азия 4*Азия 4*Азия 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание двухразовое в Ергаках
  • Питание трехразовое в Туве
  • Входные билеты
  • Встреча в аэропорту/жд вокзале
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии по желанию
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Экскурсии

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.

Сколько стоит забронировать доп. ночь?

дополнительные сутки в туре:

  • Одноместное размещение в отеле Абакан 4* от 4000 рублей.
  • Одноместное размещение в отеле Азия 4* от 4500 рублей.
  • Двухместное размещение в отеле Абакан 4* от 4500 рублей.
  • Двухместное размещение в отеле Азия 4* от 5500 рублей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 авг 2022
Тур состоял из двух частей. Первая половина - активный трекинг по Ергакам в сопровождении опытного инструктора. Вторая половина - автобусный тур по Тыве. Путешествие интересное, природа шикарная, всё понравилось.
О
9 авг 2022
Тур шикарный, горы в Ергаки надо увидеть хотя бы раз в жизни! Большое спасибо нашему инструктору Карцеву Сергею за организованные переходы по горам. Жили мы в комфортной турбазе. Ужин мы брали за свой счет в кафе, но это намного лучше, так как мы попробовали все, что хотели, еда очень вкусная. Расставаться с горами не хотелось, безумно красивые виды
А
26 июля 2022
Тур очень понравился. Организация отличная. Сопровождение на протяжении всего маршрута. В горах был отличный проводник - Сергей Карцев, президент Федерации скалолазания и альпинизма города Норильска. Условия проживания соответствуют заявленным.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Анна!

Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

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🧳Многодневные туры🍀Природа и пейзажиГоры

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