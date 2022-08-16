4 день

Висячий камень

Завтрак в кафе.

Выезд на пешеходную экскурсию «Висячий камень».

Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки.

Висячий Камень считается чудом природы.

Трекинг до Висячего камня 14 км.

Тропа оборудована, маркирована, частично есть перила, есть места для отдыха.

Поход доступен для лиц с хорошей физической подготовкой.

Проходит в сопровождении профессионального инструктора С. Карцева.

Ланч на природе.

Возвращение на базу отдыха.

Ужин на базе (не входит в стоимость).

Примечания: Маршрут комфортный. Тропа частично оборудована, общая протяженность ок 14 км.

Рекомендуем для лиц с хорошей физической подготовкой, активным детям с 10 лет.

Рекомендация гостю: удобная трекинговая обувь, легкая непромокаемая куртка, дождевик, рюкзак, личная аптечка.