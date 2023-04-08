Наше путешествие по Чемалу начнется на Чуйском тракте — вы услышите интересные рассказы о легендарной дороге и насладитесь живописными видами. Далее наш маршрут пройдет через Чемальскую долину до села Чемал, где посетите о. Патмос с храмом Иоанна Богослова и Чемальскую ГЭС, наш гид расскажет много интересных историй.

Далее маршрут следует в Зачемалье, где мы прогуляемся по ущелью Чечкыш (Долине горных духов), где камлали шаманы. Конечная точка - живописный Ороктойский мост, расположенный в самом узком и глубоком месте на реке Катунь.