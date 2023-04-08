Удивительный Чемал и Ороктойский мост

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Среди гор Алтая спрятано множество живописных мест. С нами вы отправитесь в однодневное путешествие до села Чемал. Остров Патмос с деревянным храмом, Голубые озера, Чемальская ГЭС — все это ждет вас на нашем пути. Насладитесь дикой лесной природой Горного Алтая.
Удивительный Чемал и Ороктойский мост
Удивительный Чемал и Ороктойский мост
Удивительный Чемал и Ороктойский мост
Удивительный Чемал и Ороктойский мост
Удивительный Чемал и Ороктойский мост
Удивительный Чемал и Ороктойский мост
Удивительный Чемал и Ороктойский мост
Удивительный Чемал и Ороктойский мост
Удивительный Чемал и Ороктойский мост
Ближайшие даты:
23
апр
29
апр
2
мая
8
мая
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14
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Что вас ожидает:

  • Остров Патмос
  • Чемальская ГЭС
  • Ущелье Чечкыш
  • Ороктойский мост
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Наше путешествие по Чемалу начнется на Чуйском тракте — вы услышите интересные рассказы о легендарной дороге и насладитесь живописными видами. Далее наш маршрут пройдет через Чемальскую долину до села Чемал, где посетите о. Патмос с храмом Иоанна Богослова и Чемальскую ГЭС, наш гид расскажет много интересных историй.
Далее маршрут следует в Зачемалье, где мы прогуляемся по ущелью Чечкыш (Долине горных духов), где камлали шаманы. Конечная точка - живописный Ороктойский мост, расположенный в самом узком и глубоком месте на реке Катунь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты
Что не входит
  • Питание
Место начала и завершения?
Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии.
  • Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Необычные
На весь день
Мосты

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