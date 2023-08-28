Уникальный Алтай - 10-дневный автотур

9-дневная экскурсия на автомобиле из Горно-Алтайска: встреча с уникальным Алтаем

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Алтай — удивительное место России с живописнейшей первозданной природой.

В маршрут нашей автоэкспедиции мы включили все уникальнейшие достопримечательности Алтая, проживание в красивых местах и сопровождение на автомобилях, чтобы знакомство с этим дивным краем было максимально комфортным и интересным именно для вас.
Уникальный Алтай - 10-дневный автотур
Уникальный Алтай - 10-дневный автотур
Уникальный Алтай - 10-дневный автотур
Уникальный Алтай - 10-дневный автотур
Уникальный Алтай - 10-дневный автотур
Уникальный Алтай - 10-дневный автотур
Ближайшие даты:
28
авг

Что вас ожидает:

  • Чемальский тракт
  • Урочище Че-Чкыш
  • Храм святого Макария
  • Река Катунь
  • Каракольские озера
  • Чуйский тракт
  • Семинский перевал
  • Село Усть-Кокса и Мульта
  • Озера Красной горы (старовулкан)
  • Мультинские озера
  • Петроглифы Алтая
  • Перевал Чике-Таман
  • Национальный парк Чуй-Оозы
  • Гейзеровое озеро
  • Курайская степь
  • Кызыл-Чин
  • Ледник Актру
  • Водопад Учар
  • Каменные грибы
  • Долина Чулышман
  • Телецкое озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Присоединяйтесь к нашему 10-дневному автопутешествию по природным достопримечательностям Алтая и главным достопримечательностям «налегке» с профессиональным гидом!
Вы посетите смотровую площадку на вершине горы в урочище Че-Чкыш, отправитесь в джип-тур на легендарные Каракольские озера, пройдетесь по эко-тропе к озерам Красной горы, увидите знаменитые Мультинские озера, петроглифы Алтая и многое другое!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Завтраки и ужины на турбазах, перекус на экскурсиях.
  • Работа инструктора-водителя.
  • Проживание в домиках на базах отдыха и гостевых домах.
  • Баня (2 раза).
  • Все трансферы и экскурсии по программе.
  • Экосборы за посещение рекреационных зон и национальных парков
Что не входит
  • Кафе.
  • Сувениры.
  • Доп. услуги, развлечения (вертолёт и т. п.).
  • Перелет из Москвы до Горно-Алтайска (от 13500 руб. туда-обратно).
  • Входные билеты в музеи и дополнительные экскурсии (по желанию)
Место начала и завершения?
Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 дней 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 288 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

Групповые
На машине
Необычные
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
Многодневные туры
Алтайский Марс
Популярные места
Телецкое озеро
Каракольские озёра
Алтай
Мультинские озёра

Похожие туры из Горно-Алтайска

Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
г. Белокуриха
21 авг
4 сен
11 сен
18 сен
от 28 000 за человека
Летние каникулы в Горном Алтае
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Летние каникулы в Горном Алтае
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
15 авг
63 600 за человека
Джип-тур по Алтаю
🛣 Джиппинг
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Джип-тур по Алтаю
г. Горно-Алтайск
13 авг
20 авг
27 авг
117 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ