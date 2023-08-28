9-дневная экскурсия на автомобиле из Горно-Алтайска: встреча с уникальным Алтаем
Алтай — удивительное место России с живописнейшей первозданной природой.
В маршрут нашей автоэкспедиции мы включили все уникальнейшие достопримечательности Алтая, проживание в красивых местах и сопровождение на автомобилях, чтобы знакомство с этим дивным краем было максимально комфортным и интересным именно для вас.
В маршрут нашей автоэкспедиции мы включили все уникальнейшие достопримечательности Алтая, проживание в красивых местах и сопровождение на автомобилях, чтобы знакомство с этим дивным краем было максимально комфортным и интересным именно для вас.
Ближайшие даты:
28
авг
авг
Что вас ожидает:
- Чемальский тракт
- Урочище Че-Чкыш
- Храм святого Макария
- Река Катунь
- Каракольские озера
- Чуйский тракт
- Семинский перевал
- Село Усть-Кокса и Мульта
- Озера Красной горы (старовулкан)
- Мультинские озера
- Петроглифы Алтая
- Перевал Чике-Таман
- Национальный парк Чуй-Оозы
- Гейзеровое озеро
- Курайская степь
- Кызыл-Чин
- Ледник Актру
- Водопад Учар
- Каменные грибы
- Долина Чулышман
- Телецкое озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Присоединяйтесь к нашему 10-дневному автопутешествию по природным достопримечательностям Алтая и главным достопримечательностям «налегке» с профессиональным гидом!
Вы посетите смотровую площадку на вершине горы в урочище Че-Чкыш, отправитесь в джип-тур на легендарные Каракольские озера, пройдетесь по эко-тропе к озерам Красной горы, увидите знаменитые Мультинские озера, петроглифы Алтая и многое другое!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Завтраки и ужины на турбазах, перекус на экскурсиях.
- Работа инструктора-водителя.
- Проживание в домиках на базах отдыха и гостевых домах.
- Баня (2 раза).
- Все трансферы и экскурсии по программе.
- Экосборы за посещение рекреационных зон и национальных парков
- Что не входит
- Кафе.
- Сувениры.
- Доп. услуги, развлечения (вертолёт и т. п.).
- Перелет из Москвы до Горно-Алтайска (от 13500 руб. туда-обратно).
- Входные билеты в музеи и дополнительные экскурсии (по желанию)
- Место начала и завершения?
- Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 дней 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 288 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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