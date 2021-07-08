Выезд в с. Элекмонар (трансфер или рейсовый автобус):
Встреча в с. Элекмонар до 15:00.
Отправляемся на автомобиле УАЗ на ферму в урочище Сортеш.
По приезду – инструктаж, размещение в палатках, баня вечер у костра, сопровождаемый рассказами инструкторов о местном быте, лошадях, нашем маршруте и многом другом.
Первый конный переход ждет нас сегодня.
Собираем палатки, арчимаки, инструкторы распределяют лошадей, исходя из Вашего конного опыта, и в путь.
Красивейший смешанный лес, с которого начинается конная тропа, мы увидим теперь только в конце похода – впереди мелкие тундровые кустарники, массивные величавые кедры и стройные солнечные лиственницы на двенадцать дней заменят нам березки.
Спустя несколько часов выходим в зону высокогорья, откуда видны вершины тех гор, куда нам предстоит попасть. Некоторое время шагаем по тундровой березке и спускаемся на живописную стоянку у ручья, которая на сегодня станет нам домом.
Расстояние: ~12 км, 2-3 часа.
Первое озеро на пути маршрута конного тура – это озеро Виктория.
После небольшого пикника и прогулки по берегу продолжаем наше путешествие.
Двигаемся в урочище Уул, что в переводе с алтайского языка означает «сын» или «мальчик».
Впереди нас ожидает Байюкский перевал с цепью одноименных озер, напоминающих залитые чистейшей талой водой следы прошедшего по долине мифического животного.
Завершением же сегодняшнего дня будет спуск в долину Айрык, что с алтайского переводится как "лунная долина", где группа конного похода по Алтаю расположится среди вековых кедров на ночлег.
Расстояние: ~30 км, 4-5 часов.
Утром сегодняшнего дня направляемся к Каракокшинской пещере.
С высотой входа порядка 1700 метров над уровнем моря и суммарной протяженностью ходов 490 метров – это особо охраняемый объект, о котором есть записи в «красной книге» Республики Алтай.
По завершению пешей прогулки продолжаем наш конный поход по Алтаю и через перевал Куралбас выходим к «живому болоту».
Эта часть конного тура весьма экстремальна, так что от Вас потребуется полное доверие, и повиновение инструктору и лошадкам.
Это место как будто служит преградой к тому величественному миру Алтая, к умиротворенной земле – сюда стремятся многие в поисках спокойствия и единения с природой.
Пройдя болото, спускаемся в каньон реки Ложа по извилистой тропе, будто вырубленной в скалах.
Группа конного похода расположится под кронами могучих кедров и после обеденного перерыва совершит пешую прогулку вдоль реки Ложа к одноименному водопаду высотой около 20 метров.
Эта прогулка, однозначно, станет отличным завершением этого экстремального дня.
Расстояние: ~20 км, 3-4 часа.
Конный поход к сердцу Алтая продолжается, и неустанные путники идут вперед к покорению новых вершин, открывающих мир неизведанного Алтая в полной мере!
Пообедав на берегу озера Балыкту движемся вдоль «черной долины» Кар-ербах прямо к перевалу, после которого спускаемся к нашей стоянке в урочище Чевош.
По пути, конечно, полное разнообразие видов!
Мы полюбуемся и озером Татьяны, что цвета изумруда и одноименным водопадом, стремительной змейкой спускающимся к озеру и заснеженные вершины Балыкту будут приветствовать нас своим ослепительным свечением!
Расстояние: ~35 км, 5 часов.
Новый день конного тура и сегодня мы достигаем нашей цели – озера Уймень.
Путь от урочища Чевош пролегает через несколько безымянных перевалов, которые заслуженно венчает перевал Уймень, имеющий высоту около 2400 над уровнем моря.
После головокружительного спуска пешком вниз, а иначе никак, так как тропа к озеру, можно сказать, отсутствует, лошади и люди буквально прыгают с камня на камень, приближаясь все ближе к заветному озеру!
Расстояние: ~20 км, 3-4 часа.
День объявляется свободным.
А для особо неусидчивых туристов есть следующие варианты:
Не каждый конный тур по Алтаю может похвастаться двумя дневками на маршруте, да еще и в красивейшем месте на земле!
Обязательно посетите верхние озера Уйменьского ущелья.
От этих мест, где крайне редко ступает нога человека, открывается величественный вид на озеро и его окрестности, а само ущелье, как говорят, славится своей сакральной атмосферой.
Проще говоря – это место силы, хотя мы верим, что у каждого оно, конечно, свое.
Пребывание в столь дивном уголке Горного Алтай подходит к концу.
Ваш спутник и товарищ – верный конь всегда с Вами.
Там, где Вы пройдете верхом не проедет ни одно транспортное средство.
Поднимаясь из долины по крутой каменистой тропе, вы в это поверите.
Покинув ущелье, направляемся по уже знакомой тропе в урочище Чевош.
Расстояние: ~20 км, 3–4 часа.
Сегодня меняем траекторию маршрута с целью большего охвата красот – от стоянки тропа уже пойдет иная, по ней мы еще не ходили – держим путь к нижнему течению реки Ложа, на берегу которой и обоснуемся на ночлег.
А по пути уникальные места!
Изумрудное озеро Чевош встречает нас своим сиянием при спуске с перевала.
Расстояние: ~30 км, 5-6 часов.
Маршрут конного тура сегодня проходит мимо озера Ашпагач, после подъем на одноименный перевал с которого открывается чудесный вид на долину Айрык и Сурдинские озера.
Спустившись с перевала, вновь углубляемся в таинственную и сказочную тайгу и достигаем долины Айрык.
Расстояние: ~23 км, 3-4 часа.
Ранним утром покидаем Лунную долину и направляемся в сторону Каракольских озер.
Путь не близкий – около 25 км и составит порядка 5 – 6 часов в седле.
Живописные пейзажи и великолепие красот не перестанут Вас удивлять.
Заснеженные вершины, альпийские луга, Айрыкские озера и Аккаинское плато с одноименны озером – все это ожидает Вас в этот день.
И конечно, сегодня нужно успеть осмотреть все семь Каракольских озер, пройти «змейкой тропой» к каждому из них, а если повезет с погодой, то и искупаться!
Расстояние: ~30 км, 5-6 часов.
Утро начинается – сборы и в дорогу.
Сегодня возвращаемся на конную базу!
Лошади это чувствуют, это можно понять по их ускорившемуся шагу.
Вечером группу конного тура ожидает горячая баня, вкусный ужин и горькая разлука с шерстяными гривами «персиковыми» носами и проворными копытами – верными лошадками, которые подарили столько эмоций!
Расстояние: ~25 км, 4-5 часов.
Отъезд состоится в семь утра.
К девяти часам – спуск в село Элекмонар, упаковка чемоданов и в 10:30 отъезд в направлении дома.
Время ориентировочное, уточняйте расписание при бронировании.
Расстояние: авто 24 км, 1,5 часа.
Тур предусматривает ночевки в двух-трехместных туристических палатках.
Снаряжение:
Одежда:
Обувь:
Будет полезно:
Старайтесь не брать лишних вещей. Перед выходом на активную часть маршрута туристы свои сумки, рюкзаки и чемоданы оставляют на стоянках в закрывающихся на ключ помещениях.
В качестве специального снаряжения на конный тур выдаются:
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км не доезжая с. Чемал).
ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар (обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором):
Цены могут быть изменены в зависимости от количества человек на трансфере.
Самолет:
Время в пути ~ 4 ч 20 мин.
Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.
Время в пути 56 ч.
Автобус:
Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором).
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
Через г. Горно-Алтайск:
Через г. Барнаул (вариант 1 – без пересадок):
Через г. Барнаул (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):
Через г. Новосибирск (вариант 1 – без пересадок).
Через г. Новосибирск (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):
ИЛИ:
ИЛИ:
Считается, что до конца июня есть опасность укуса клеща, поэтому, каждому туристу желательно заранее сделать прививку. В каждом городе есть прививочные пункты. Есть срочная вакцина – не менее чем за 2 недели до выезда и простая – 1 укол за месяц и еще 1 укрепляющий за 2 недели.
Те, кто не успел сделать прививку, могут приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "Йодантипирин" и за три дня до приезда к нам начать его принимать по инструкции.
Отмечаем Ваше внимание также на том, что в высокогорье, где проходит основная часть маршрута клещей нет. Обезопасить себя от укуса необходимо только в первый и последний день похода.
Данный тур больше подходит для подготовленных всадников или походников. Но, если Вы чувствуете в себе силы, огромное желание, если Вы не боитесь и любите лошадей - мы с радостью примем Вас в состав группы.
В пределах с. Элекмонар ловит Билайн, Мегафон и МТС, соответственно возьмите с собой sim данных операторов.
В горах связи нет (только экстренная), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 градусов по С днём и от +5 до +15 градусов по С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов.
На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий. В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник.
Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты беспрекословно выполнять рекомендации инструктор/конюха, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:
Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.
Так же, хочу отметить, что лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.
Основные моменты, которые следует выполнять/не выполнять (подробнее на инструктаже):
Консервы:
Крупы:
Питье:
Сладкое:
Овощи/фрукты (первые 4-5 дней):
Остальное:
И еще много всяческих мелочей! Из этих незатейливых продуктов можно приготовить настоящие произведения кулинарного походного искусства!
Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.