Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая

Каждый из нас мечтает хоть раз в жизни побывать в месте, не тронутом человеком или практически не тронутом

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Каждый из нас мечтает хоть раз в жизни побывать в месте, не тронутом человеком или практически не тронутом.

С середины маршрута Вас ждут дикие, «неистоптанные» места, сапфировые озера, бирюзовые водопады, заоблачные перевалы, и венцом путешествия станет озеро Уймень.

К слову, в нем водится знаменитая рыба хариус, что, несомненно, добавляет изюминки данному туру по Алтаю.
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Уймень-озеро. Конный поход на северо-запад Алтая
Ближайшие даты:
02
июл
30
июл
13
авг

Программа тура по дням

1 день
Заезд

Выезд в с. Элекмонар (трансфер или рейсовый автобус):

  • из г. Новосибирск – накануне начала тура в 22:15;
  • из г. Барнаул – в день начала тура в 07:30;
  • из г. Горно-Алтайск – в день начала тура по прилету самолета.

Встреча в с. Элекмонар до 15:00.

Отправляемся на автомобиле УАЗ на ферму в урочище Сортеш.

По приезду – инструктаж, размещение в палатках, баня вечер у костра, сопровождаемый рассказами инструкторов о местном быте, лошадях, нашем маршруте и многом другом.

ЗаездЗаездЗаезд
2 день
Урочище Сортеш – г. Кылай

Первый конный переход ждет нас сегодня.

Собираем палатки, арчимаки, инструкторы распределяют лошадей, исходя из Вашего конного опыта, и в путь.

Красивейший смешанный лес, с которого начинается конная тропа, мы увидим теперь только в конце похода – впереди мелкие тундровые кустарники, массивные величавые кедры и стройные солнечные лиственницы на двенадцать дней заменят нам березки.

Спустя несколько часов выходим в зону высокогорья, откуда видны вершины тех гор, куда нам предстоит попасть. Некоторое время шагаем по тундровой березке и спускаемся на живописную стоянку у ручья, которая на сегодня станет нам домом.

Расстояние: ~12 км, 2-3 часа.

Урочище Сортеш – г. КылайУрочище Сортеш – г. КылайУрочище Сортеш – г. Кылай
3 день
г. Кылай – озеро, водопад Виктории – урочище Айрык

Первое озеро на пути маршрута конного тура – это озеро Виктория.

После небольшого пикника и прогулки по берегу продолжаем наше путешествие.

Двигаемся в урочище Уул, что в переводе с алтайского языка означает «сын» или «мальчик».

Впереди нас ожидает Байюкский перевал с цепью одноименных озер, напоминающих залитые чистейшей талой водой следы прошедшего по долине мифического животного.

Завершением же сегодняшнего дня будет спуск в долину Айрык, что с алтайского переводится как "лунная долина", где группа конного похода по Алтаю расположится среди вековых кедров на ночлег.

Расстояние: ~30 км, 4-5 часов.

г. Кылай – озеро, водопад Виктории – урочище Айрыкг. Кылай – озеро, водопад Виктории – урочище Айрыкг. Кылай – озеро, водопад Виктории – урочище Айрык
4 день
Лунная долина – «живое» болото – верховье реки Ложа

Утром сегодняшнего дня направляемся к Каракокшинской пещере.

С высотой входа порядка 1700 метров над уровнем моря и суммарной протяженностью ходов 490 метров – это особо охраняемый объект, о котором есть записи в «красной книге» Республики Алтай.

По завершению пешей прогулки продолжаем наш конный поход по Алтаю и через перевал Куралбас выходим к «живому болоту».

Эта часть конного тура весьма экстремальна, так что от Вас потребуется полное доверие, и повиновение инструктору и лошадкам.

Это место как будто служит преградой к тому величественному миру Алтая, к умиротворенной земле – сюда стремятся многие в поисках спокойствия и единения с природой.

Пройдя болото, спускаемся в каньон реки Ложа по извилистой тропе, будто вырубленной в скалах.

Группа конного похода расположится под кронами могучих кедров и после обеденного перерыва совершит пешую прогулку вдоль реки Ложа к одноименному водопаду высотой около 20 метров.

Эта прогулка, однозначно, станет отличным завершением этого экстремального дня.

Расстояние: ~20 км, 3-4 часа.

Лунная долина – «живое» болото – верховье реки ЛожаЛунная долина – «живое» болото – верховье реки ЛожаЛунная долина – «живое» болото – верховье реки Ложа
5 день
Р. Ложа – ущелье Балыктуса – лог Чевош

Конный поход к сердцу Алтая продолжается, и неустанные путники идут вперед к покорению новых вершин, открывающих мир неизведанного Алтая в полной мере!

Пообедав на берегу озера Балыкту движемся вдоль «черной долины» Кар-ербах прямо к перевалу, после которого спускаемся к нашей стоянке в урочище Чевош.

По пути, конечно, полное разнообразие видов!

Мы полюбуемся и озером Татьяны, что цвета изумруда и одноименным водопадом, стремительной змейкой спускающимся к озеру и заснеженные вершины Балыкту будут приветствовать нас своим ослепительным свечением!

Расстояние: ~35 км, 5 часов.

Р. Ложа – ущелье Балыктуса – лог ЧевошР. Ложа – ущелье Балыктуса – лог ЧевошР. Ложа – ущелье Балыктуса – лог Чевош
6 день
Лог Чевош – озеро Уймень

Новый день конного тура и сегодня мы достигаем нашей цели – озера Уймень.

Путь от урочища Чевош пролегает через несколько безымянных перевалов, которые заслуженно венчает перевал Уймень, имеющий высоту около 2400 над уровнем моря.

После головокружительного спуска пешком вниз, а иначе никак, так как тропа к озеру, можно сказать, отсутствует, лошади и люди буквально прыгают с камня на камень, приближаясь все ближе к заветному озеру!

Расстояние: ~20 км, 3-4 часа.

Лог Чевош – озеро УйменьЛог Чевош – озеро УйменьЛог Чевош – озеро Уймень
7 день
Дневка

День объявляется свободным.

А для особо неусидчивых туристов есть следующие варианты:

  • прогулка вокруг озера, рыбалка;
  • прогулка выше стоянки вверх по ручью – оттуда открывается чудесный вид на озеро и долину реки Уймень;
  • прогулка к «пряничным горам» особо хороша вечером, когда спадает жара, горы освещаются закатным солнцем, а Уймень погружается в сизую дымку.
ДневкаДневкаДневка
8 день
Дневка. Прогулка на Верхние озера

Не каждый конный тур по Алтаю может похвастаться двумя дневками на маршруте, да еще и в красивейшем месте на земле!

Обязательно посетите верхние озера Уйменьского ущелья.

От этих мест, где крайне редко ступает нога человека, открывается величественный вид на озеро и его окрестности, а само ущелье, как говорят, славится своей сакральной атмосферой.

Проще говоря – это место силы, хотя мы верим, что у каждого оно, конечно, свое.

Дневка. Прогулка на Верхние озераДневка. Прогулка на Верхние озераДневка. Прогулка на Верхние озера
9 день
Оз. Уймень – лог Чевош

Пребывание в столь дивном уголке Горного Алтай подходит к концу.

Ваш спутник и товарищ – верный конь всегда с Вами.

Там, где Вы пройдете верхом не проедет ни одно транспортное средство.

Поднимаясь из долины по крутой каменистой тропе, вы в это поверите.

Покинув ущелье, направляемся по уже знакомой тропе в урочище Чевош.

Расстояние: ~20 км, 3–4 часа.

Оз. Уймень – лог ЧевошОз. Уймень – лог ЧевошОз. Уймень – лог Чевош
10 день
Лог Чевош – нижнее течение р. Ложа

Сегодня меняем траекторию маршрута с целью большего охвата красот – от стоянки тропа уже пойдет иная, по ней мы еще не ходили – держим путь к нижнему течению реки Ложа, на берегу которой и обоснуемся на ночлег.

А по пути уникальные места!

Изумрудное озеро Чевош встречает нас своим сиянием при спуске с перевала.

Расстояние: ~30 км, 5-6 часов.

Лог Чевош – нижнее течение р. ЛожаЛог Чевош – нижнее течение р. ЛожаЛог Чевош – нижнее течение р. Ложа
11 день
Р. Ложа – Айрык

Маршрут конного тура сегодня проходит мимо озера Ашпагач, после подъем на одноименный перевал с которого открывается чудесный вид на долину Айрык и Сурдинские озера.

Спустившись с перевала, вновь углубляемся в таинственную и сказочную тайгу и достигаем долины Айрык.

Расстояние: ~23 км, 3-4 часа.

Р. Ложа – Айрык
12 день
Лунная долина Айрык – Каракольские озера – кедровая поляна Кылай

Ранним утром покидаем Лунную долину и направляемся в сторону Каракольских озер.

Путь не близкий – около 25 км и составит порядка 5 – 6 часов в седле.

Живописные пейзажи и великолепие красот не перестанут Вас удивлять.

Заснеженные вершины, альпийские луга, Айрыкские озера и Аккаинское плато с одноименны озером – все это ожидает Вас в этот день.

И конечно, сегодня нужно успеть осмотреть все семь Каракольских озер, пройти «змейкой тропой» к каждому из них, а если повезет с погодой, то и искупаться!

Расстояние: ~30 км, 5-6 часов.

Лунная долина Айрык – Каракольские озера – кедровая поляна КылайЛунная долина Айрык – Каракольские озера – кедровая поляна Кылай
13 день
Кедровая поляна Кылай - Урочище Сортеш

Утро начинается – сборы и в дорогу.

Сегодня возвращаемся на конную базу!

Лошади это чувствуют, это можно понять по их ускорившемуся шагу.

Вечером группу конного тура ожидает горячая баня, вкусный ужин и горькая разлука с шерстяными гривами «персиковыми» носами и проворными копытами – верными лошадками, которые подарили столько эмоций!

Расстояние: ~25 км, 4-5 часов.

Кедровая поляна Кылай - Урочище Сортеш
14 день
Урочище Сортеш – с. Элекмонар

Отъезд состоится в семь утра.

К девяти часам – спуск в село Элекмонар, упаковка чемоданов и в 10:30 отъезд в направлении дома.

  • до г. Новосибирск – в 10:30, прибытие в 20:00 на автовокзал Новосибирска; или в 21:30, прибытие в 08:00 утра следующего дня;
  • до г. Барнаул – в 15:00, прибытие в 21:00 на автовокзал Барнаула;
  • до г. Горно-Алтайск – выезд трансфером в 07:00 на следующий день в аэропорт, прибытие в 08:00.

Время ориентировочное, уточняйте расписание при бронировании.

Расстояние: авто 24 км, 1,5 часа.

Проживание

Тур предусматривает ночевки в двух-трехместных туристических палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от г. Горно-Алтайск и обратно (только в день заезда и день выезда)
  • Проживание в базовом лагере
  • Транспортное обслуживание
  • Питание
  • Прокат снаряжения
  • Услуги конюха
  • Услуги инструктора-проводника
  • Аренда лошадей
  • Баня
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирск/Барнаул/Горно-Алтайск и обратно
  • Трансфер от г. Новосибирск/Барнаул до с. Элекмонар и обратно
  • Проживание до начала тура и после его окончания
Место начала и завершения?
с. Элекмонар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Спальник (температура комфорт 0 - +5).

Одежда:

  • нательное белье;
  • свитер теплый;
  • свитер более легкий;
  • теплые штаны на холодную погоду;
  • штаны из плотной ткани (возможен камуфляж);
  • шорты или легкие штаны;
  • майка / футболка (2-3 в зависимости от длинны маршрута);
  • шерстяные носки (больше одной пары);
  • х/б носки (несколько пар);
  • утепленная, просторная куртка;
  • ветровка (штормовка);
  • перчатки;
  • головной убор;
  • купальник.

Обувь:

  • резиновые сапоги (желательно на гладкой подошве с каблуком);
  • кеды либо кроссовки.

Будет полезно:

  • фонарик карманный либо налобный;
  • набор ниток с иголками;
  • запасные батарейки к фотоаппаратам, фонарям и другой технике;
  • плотные полиэтиленовые пакеты для укладки вещей во время похода;
  • походный нож;
  • влажные гигиенические салфетки в поход;
  • туалетная бумага;
  • крем от солнечных ожогов;
  • необходимые лично Вам лекарственные препараты;
  • средства личной гигиены (обязательно влажные салфетки);
  • специфические лекарственные средства, которые могут пригодиться именно Вам.

Старайтесь не брать лишних вещей. Перед выходом на активную часть маршрута туристы свои сумки, рюкзаки и чемоданы оставляют на стоянках в закрывающихся на ключ помещениях.

Какое выдается специальное снаряжение на маршрут?

В качестве специального снаряжения на конный тур выдаются:

  • непромокаемые арчимаки (сумки, в которых перевозятся вещи и продукты);
  • плащи ОЗК (прорезиненные плащ-накидки);
  • палатки;
  • коврики;
  • непромокаемые мешки;
  • все необходимое для бытового обеспечения тура.
Как добраться до места сбора группы (с. Элекмонар)?

Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км не доезжая с. Чемал).

ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар (обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором):

  • из Новосибирска – 2 200 руб. /чел. в одну сторону;
  • из Барнаула – 1 500 руб. /чел. в одну сторону;
  • из Горно-Алтайска – входит в стоимость тура.

Цены могут быть изменены в зависимости от количества человек на трансфере.

Самолет:

  • стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 16 000 руб.
  • стоимость Москва – Новосибирск – Москва ~ 12 000 руб.
  • стоимость Москва – Горно-Алтайск – Москва ~ 17 000 руб.

Время в пути ~ 4 ч 20 мин.

Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.

Время в пути 56 ч.

Автобус:

  • Новосибирск – Чемал (~1200 р.), 500 км, время в пути ~ 9 ч;
  • Барнаул – Чемал (~900 р.), 350 км, время в пути ~ 6 ч;
  • Горно-Алтайк – Чемал (~400 р.), 100 км, время в пути ~1,5 ч.

Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.

Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором).

Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.

Как добраться шаг за шагом?

Через г. Горно-Алтайск:

  • По прилету в г. Горно-Алтайск звоните организатору и в течение 5 минут Вас встречают у входа в аэропорт. Трансфер включен в стоимость тура
  • Через час прибываем в гостевой дом с. Элекмонар, откуда и начнется наше путешествие.

Через г. Барнаул (вариант 1 – без пересадок):

  • Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
  • Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала. Ж/д вокзал находится на одной площади с автовокзалом.
  • Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Чемал.
  • Едете ~ 4,5 часа и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

Через г. Барнаул (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):

  • Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
  • Из аэропорта – на маршрутном такси до автовокзала. Ж/д вокзал находится на одной площади с автовокзалом.
  • Приобретаете билет на автобус/ маршрутное такси Барнаул – Горно-Алтайск (~650 р.).
  • На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
  • Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

Через г. Новосибирск (вариант 1 – без пересадок).

  • Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Новосибирск.
  • Из аэропорта / ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала.
  • Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Чемал.
  • Едете ~ 6 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

Через г. Новосибирск (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):

  • Авиа или ж/д транспортом добираетесь до г. Барнаул.
  • Из аэропорта / ж/д вокзала – на маршрутном такси до автовокзала.
  • Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Горно-Алтайск (~ 900 р.).
  • На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
  • Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

ИЛИ:

  • Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 650 р.).
  • На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 400 р.).
  • Едете ~ 3 часов и оказываетесь в с. Майма, которое граничит с г. Горно-Алтайском.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Проехав еще 1-1,5 часа сообщите водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.

ИЛИ:

  • Приобретаете билет на автобус Новосибирск – Бийск (~ 650 р.), едете ~ 5 часов.
  • На вокзале г. Бийск приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до г. Горно-Алтайск (~ 400 р.).
  • На вокзале Горно-Алтайска приобретаете билет на рейсовый автобус/берете такси/садитесь на маршрутное такси до с. Чемал (~ 350 р.).
  • Как только отъедете от автовокзала – звоните организатору.
  • Звоните организатору и сообщаете название населенного пункта, который проезжаете.
  • Через час сообщаете водителю о том, что вам нужно выйти НА ПЕРВОЙ ОСТАНОВКЕ СЕЛО ЭЛЕКМОНАР.
  • Выходите из автобуса и звоните организатору. Вас встречают в течение 5 минут.
Как защитить себя от укуса клеща?

Считается, что до конца июня есть опасность укуса клеща, поэтому, каждому туристу желательно заранее сделать прививку. В каждом городе есть прививочные пункты. Есть срочная вакцина – не менее чем за 2 недели до выезда и простая – 1 укол за месяц и еще 1 укрепляющий за 2 недели.

Те, кто не успел сделать прививку, могут приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "Йодантипирин" и за три дня до приезда к нам начать его принимать по инструкции.

Отмечаем Ваше внимание также на том, что в высокогорье, где проходит основная часть маршрута клещей нет. Обезопасить себя от укуса необходимо только в первый и последний день похода.

Каковы требования к подготовке участников тура?

Данный тур больше подходит для подготовленных всадников или походников. Но, если Вы чувствуете в себе силы, огромное желание, если Вы не боитесь и любите лошадей - мы с радостью примем Вас в состав группы.

Будет ли мобильная связь на маршруте?

В пределах с. Элекмонар ловит Билайн, Мегафон и МТС, соответственно возьмите с собой sim данных операторов.

В горах связи нет (только экстренная), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.

Какая нас ожидает погода на маршруте?

Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 градусов по С днём и от +5 до +15 градусов по С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов.

На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий. В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник.

Какие необходимо соблюдать правила безопасности на маршруте?

Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты беспрекословно выполнять рекомендации инструктор/конюха, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:

  • предупреждать инструктора/конюха о вашем отлучении на стоянке (если собираетесь пойти гулять, фотографировать и т. д.) - на какое время, куда, в какую сторону вы уходите;
  • обязательно выполнять указания инструктора/конюха во время конного перехода;
  • не обижаться/сердиться на инструктора/конюха, когда он дает объективные рекомендации;
  • конюх/инструктор – ваш друг и помощник, берегите его.

В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:

  • держать дистанцию (не слишком далеко и не слишком близко);
  • следить за тем, чтобы не проходить слишком близко от стволов деревьев и под низкими ветками;
  • не давать постоянно есть траву путем натягивания и поднятия поводом головы лошади;
  • не ездить через кусты;
  • не заходить в опасные места (залезать на скалы, на крутые откосы, в глубокие места рек);
  • не давать прыгать с камней.

Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.

Так же, хочу отметить, что лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.

Основные моменты, которые следует выполнять/не выполнять (подробнее на инструктаже):

  1. К лошади подходить сзади не надо – наши лошади спокойны, но все ж они могут испугаться и лягнуть.
  2. Лошадь – большое и мощное животное, следите, чтобы случайно не наступила вам на ногу.
  3. При остановке лошадь не отпускать. Ее необходимо привязывать или попросить подержать товарища.
  4. Арчимаки – сумки, которые прикрепляются к седлу, в них ваши вещи и продукты.
    Сумки (арчимаки) упаковывать равномерно по весу – для баланса, чтобы во время перехода одна другую не перевешивала. Мягкие вещи в сумках кладутся с внутренней стороны – чтобы не было жестко спине коня.
  5. Чембур – веревка, предназначенная для того, чтобы лошадь привязывать на время остановки и подгонять во время перехода.
    Если вы понимаете, что отстаете – лошадь необходимо подгонять, если не получается, то можно воспользоваться чембуром – это нормально, лошади не будет больно.
  6. Дистанция между всадниками 2-3 м, желательно не отставать и, соответственно, не догонять, упираясь во впереди идущего коня, т. е. держать дистанцию. Это сэкономит и силы лошади (каждому существу при физических нагрузках необходимо придерживаться определенного темпа, нагрузки) и время, особенно драгоценное при длинных переходах.
  7. На стоянке первым делом привязать лошадь, расслабить все завязки, снять сумки (арчимаки), потом седло и всё остальное, позвать инструктора, чтобы всё проверил и спутал лошадь. Никогда не отпускать коня неспутанным, иначе лошадь убегает домой, а турист идёт оставшееся время пешком сам со своими сумками.
  8. В течение перехода по возможности или по ощущениям контролировать и следить, не ослабились ли подпруги (шлейки, фиксирующие седло на лошади).
  9. Знать, как выглядит амуниция вашей лошади. Конечно, все сразу не запомнить, но по крайней мере запоминайте место, куда положили амуницию после того, как расседлали.
  10. Когда идет дождь либо вечером когда выпадает роса, амуницию необходимо накрывать плащом. Сухая амуниция – здоровье коня.
  11. Знать и учиться, как правильно седлать и рассёдлывать лошадь.
  12. Следить за состоянием лошади – ноги (хромота), спина (шишки, ссадины). Если что то увидели – сообщите инструктору.
  13. Лошадь – лучший друг, товарищ и брат во время похода. Надо установить в ней контакт, чтобы вы друг другу доверяли и было взаимопонимание, разговаривайте с лошадью, хвалите, гладьте и т. д.
Как организовано питание на маршруте?

Консервы:

  • тушенка свиная;
  • тушенка говяжья;
  • килька в томате;
  • горбуша;
  • сайра;
  • шпроты.

Крупы:

  • овсянка;
  • манка;
  • рис;
  • гречка;
  • пшено;
  • перловка;
  • макароны;
  • кукуруза.

Питье:

  • какао;
  • чай;
  • кофе растворимый;
  • кисель;
  • компот.

Сладкое:

  • сливки;
  • сгущенка;
  • джем;
  • шоколад;
  • ириски;
  • пряники;
  • вафли;
  • вареная сгущенка;
  • какао.

Овощи/фрукты (первые 4-5 дней):

  • огурцы;
  • помидоры;
  • яблоки;
  • апельсины;
  • капуста;
  • картошка;
  • свекла;
  • лук;
  • морковь;
  • чеснок.

Остальное:

  • сыр;
  • колбаса сырокопченая/полу копчёная;
  • сыр плавленый;
  • сыр колбасный;
  • сухарики;
  • сливки;
  • сухофрукты курага/чернослив/ ананас;
  • хлеб.

И еще много всяческих мелочей! Из этих незатейливых продуктов можно приготовить настоящие произведения кулинарного походного искусства!

Есть ли ограничения по весу участника?

Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
8 июля 2021
поход очень понравился--оправдал практически все ожидания
жаль что погода несколько подвела но несмотря на это было классно
А
17 июня 2022
Очень ответственное отношение к экологии. Отличное питание. Всё очень понравилось.
Д
8 июля 2021
организация была хорошей--не очень понравилось только то что инструктора маловато рассказывали о местах и достопримечательных--хотелось бы что они были более разговорчивы

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