Каждый из нас мечтает хоть раз в жизни побывать в месте, не тронутом человеком или практически не тронутом. С середины маршрута Вас ждут дикие, «неистоптанные» места, сапфировые озера, бирюзовые водопады, заоблачные перевалы, и венцом путешествия станет озеро Уймень. К слову, в нем водится знаменитая рыба хариус, что, несомненно, добавляет изюминки данному туру по Алтаю.

Программа тура по дням

1 день Заезд

Выезд в с. Элекмонар (трансфер или рейсовый автобус): из г. Новосибирск – накануне начала тура в 22:15;

– накануне начала тура из г. Барнаул – в день начала тура в 07:30;

– в день начала тура из г. Горно-Алтайск – в день начала тура по прилету самолета. Встреча в с. Элекмонар до 15:00. Отправляемся на автомобиле УАЗ на ферму в урочище Сортеш. По приезду – инструктаж, размещение в палатках, баня вечер у костра, сопровождаемый рассказами инструкторов о местном быте, лошадях, нашем маршруте и многом другом.

2 день Урочище Сортеш – г. Кылай

Первый конный переход ждет нас сегодня. Собираем палатки, арчимаки, инструкторы распределяют лошадей, исходя из Вашего конного опыта, и в путь. Красивейший смешанный лес, с которого начинается конная тропа, мы увидим теперь только в конце похода – впереди мелкие тундровые кустарники, массивные величавые кедры и стройные солнечные лиственницы на двенадцать дней заменят нам березки. Спустя несколько часов выходим в зону высокогорья, откуда видны вершины тех гор, куда нам предстоит попасть. Некоторое время шагаем по тундровой березке и спускаемся на живописную стоянку у ручья, которая на сегодня станет нам домом. Расстояние: ~12 км, 2-3 часа.

3 день г. Кылай – озеро, водопад Виктории – урочище Айрык

Первое озеро на пути маршрута конного тура – это озеро Виктория. После небольшого пикника и прогулки по берегу продолжаем наше путешествие. Двигаемся в урочище Уул, что в переводе с алтайского языка означает «сын» или «мальчик». Впереди нас ожидает Байюкский перевал с цепью одноименных озер, напоминающих залитые чистейшей талой водой следы прошедшего по долине мифического животного. Завершением же сегодняшнего дня будет спуск в долину Айрык, что с алтайского переводится как "лунная долина", где группа конного похода по Алтаю расположится среди вековых кедров на ночлег. Расстояние: ~30 км, 4-5 часов.

4 день Лунная долина – «живое» болото – верховье реки Ложа

Утром сегодняшнего дня направляемся к Каракокшинской пещере. С высотой входа порядка 1700 метров над уровнем моря и суммарной протяженностью ходов 490 метров – это особо охраняемый объект, о котором есть записи в «красной книге» Республики Алтай. По завершению пешей прогулки продолжаем наш конный поход по Алтаю и через перевал Куралбас выходим к «живому болоту». Эта часть конного тура весьма экстремальна, так что от Вас потребуется полное доверие, и повиновение инструктору и лошадкам. Это место как будто служит преградой к тому величественному миру Алтая, к умиротворенной земле – сюда стремятся многие в поисках спокойствия и единения с природой. Пройдя болото, спускаемся в каньон реки Ложа по извилистой тропе, будто вырубленной в скалах. Группа конного похода расположится под кронами могучих кедров и после обеденного перерыва совершит пешую прогулку вдоль реки Ложа к одноименному водопаду высотой около 20 метров. Эта прогулка, однозначно, станет отличным завершением этого экстремального дня. Расстояние: ~20 км, 3-4 часа.

5 день Р. Ложа – ущелье Балыктуса – лог Чевош

Конный поход к сердцу Алтая продолжается, и неустанные путники идут вперед к покорению новых вершин, открывающих мир неизведанного Алтая в полной мере! Пообедав на берегу озера Балыкту движемся вдоль «черной долины» Кар-ербах прямо к перевалу, после которого спускаемся к нашей стоянке в урочище Чевош. По пути, конечно, полное разнообразие видов! Мы полюбуемся и озером Татьяны, что цвета изумруда и одноименным водопадом, стремительной змейкой спускающимся к озеру и заснеженные вершины Балыкту будут приветствовать нас своим ослепительным свечением! Расстояние: ~35 км, 5 часов.

6 день Лог Чевош – озеро Уймень

Новый день конного тура и сегодня мы достигаем нашей цели – озера Уймень. Путь от урочища Чевош пролегает через несколько безымянных перевалов, которые заслуженно венчает перевал Уймень, имеющий высоту около 2400 над уровнем моря. После головокружительного спуска пешком вниз, а иначе никак, так как тропа к озеру, можно сказать, отсутствует, лошади и люди буквально прыгают с камня на камень, приближаясь все ближе к заветному озеру! Расстояние: ~20 км, 3-4 часа.

7 день Дневка

День объявляется свободным. А для особо неусидчивых туристов есть следующие варианты: прогулка вокруг озера, рыбалка;

прогулка выше стоянки вверх по ручью – оттуда открывается чудесный вид на озеро и долину реки Уймень;

прогулка к «пряничным горам» особо хороша вечером, когда спадает жара, горы освещаются закатным солнцем, а Уймень погружается в сизую дымку.

8 день Дневка. Прогулка на Верхние озера

Не каждый конный тур по Алтаю может похвастаться двумя дневками на маршруте, да еще и в красивейшем месте на земле! Обязательно посетите верхние озера Уйменьского ущелья. От этих мест, где крайне редко ступает нога человека, открывается величественный вид на озеро и его окрестности, а само ущелье, как говорят, славится своей сакральной атмосферой. Проще говоря – это место силы, хотя мы верим, что у каждого оно, конечно, свое.

9 день Оз. Уймень – лог Чевош

Пребывание в столь дивном уголке Горного Алтай подходит к концу. Ваш спутник и товарищ – верный конь всегда с Вами. Там, где Вы пройдете верхом не проедет ни одно транспортное средство. Поднимаясь из долины по крутой каменистой тропе, вы в это поверите. Покинув ущелье, направляемся по уже знакомой тропе в урочище Чевош. Расстояние: ~20 км, 3–4 часа.

10 день Лог Чевош – нижнее течение р. Ложа

Сегодня меняем траекторию маршрута с целью большего охвата красот – от стоянки тропа уже пойдет иная, по ней мы еще не ходили – держим путь к нижнему течению реки Ложа, на берегу которой и обоснуемся на ночлег. А по пути уникальные места! Изумрудное озеро Чевош встречает нас своим сиянием при спуске с перевала. Расстояние: ~30 км, 5-6 часов.

11 день Р. Ложа – Айрык

Маршрут конного тура сегодня проходит мимо озера Ашпагач, после подъем на одноименный перевал с которого открывается чудесный вид на долину Айрык и Сурдинские озера. Спустившись с перевала, вновь углубляемся в таинственную и сказочную тайгу и достигаем долины Айрык. Расстояние: ~23 км, 3-4 часа.

12 день Лунная долина Айрык – Каракольские озера – кедровая поляна Кылай

Ранним утром покидаем Лунную долину и направляемся в сторону Каракольских озер. Путь не близкий – около 25 км и составит порядка 5 – 6 часов в седле. Живописные пейзажи и великолепие красот не перестанут Вас удивлять. Заснеженные вершины, альпийские луга, Айрыкские озера и Аккаинское плато с одноименны озером – все это ожидает Вас в этот день. И конечно, сегодня нужно успеть осмотреть все семь Каракольских озер, пройти «змейкой тропой» к каждому из них, а если повезет с погодой, то и искупаться! Расстояние: ~30 км, 5-6 часов.

13 день Кедровая поляна Кылай - Урочище Сортеш

Утро начинается – сборы и в дорогу. Сегодня возвращаемся на конную базу! Лошади это чувствуют, это можно понять по их ускорившемуся шагу. Вечером группу конного тура ожидает горячая баня, вкусный ужин и горькая разлука с шерстяными гривами «персиковыми» носами и проворными копытами – верными лошадками, которые подарили столько эмоций! Расстояние: ~25 км, 4-5 часов.

14 день Урочище Сортеш – с. Элекмонар