В новый год меня увозит снегоход: драйв на январских каникулах

Нескучно провести новогодние праздники и погонять на снегоходах вдали от цивилизации

Едем задавать нужный настрой на весь предстоящий год! Вас ждут яркие эмоции от скорости и места, недоступные летом из-за непроходимой тайги. Мы прокатимся по высоким хребтам, промчим сквозь поля, укутанные снежным пледом. Вы полюбуетесь бескрайними лесами и озёрами, скованными льдом.

А вокруг не будет никого — только мы и завораживающие зимние пейзажи Алтая — настоящая сказка в окружении горных вершин.
В новый год меня увозит снегоход: драйв на январских каникулах
В новый год меня увозит снегоход: драйв на январских каникулах
В новый год меня увозит снегоход: драйв на январских каникулах
В новый год меня увозит снегоход: драйв на январских каникулах
В новый год меня увозит снегоход: драйв на январских каникулах
В новый год меня увозит снегоход: драйв на январских каникулах
В новый год меня увозит снегоход: драйв на январских каникулах
Ближайшие даты:
2
янв
6
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участвующий в экспедиции должен быть морально готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды.
Дети до 16 лет без родителей на маршрут не допускаются.
Для участия специальной физической подготовки не требуется, но желательна хорошая физическая форма.
Готовя экипировку к туру, подумайте, что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Обувь — самая важная часть экипировки. Она должна быть тёплая и непромокаемая. Если нет своих снегоходных бот, можно взять ботинки от сноуборда — они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и тёплые, но не самые удобные). Верхняя одежда: желательны тёплые костюмы с мембраной, можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Перчатки: лучше взять пару комплектов, так как они быстро промокают, и облегчённые перчатки на периоды стоянок. Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.

Необходимое личное снаряжение:

Рюкзак или мягкая сумка, 80-100 литров. (Если нет, сообщите нам. Мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх).
Обувь должна быть тёплой. Избегайте новой неразношенной обуви.
Удобные тёплые куртка и брюки, не сковывающие движения, из лёгкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре).
Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта.
Термобельё, можно пару комплектов.
Головной убор — обязательно флисовая или шерстяная шапка.
Носки — 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.
Туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе гигиеническая губная помада, расческа.
Солнцезащитные очки.
Маленький фонарик от пальчиковых батареек, запасные батарейки.
Индивидуальные лекарственные средства (общая аптечка у нас есть). Эластичные наколенники или эластичные бинты.
Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним.
Большие булавки, чтобы удобно сушить вещи в избах в тайге.
Зажигалка или спички.
Складной карманный нож.
Шлёпанцы для нахождения в домиках и бане.
Перчатки (лучше пару комплектов) + облегчённые перчатки.
Термос для чая (желательно, но необязательно).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск. Прибыть нужно утренними рейсами в день заезда либо накануне
Завершение: Горно-Алтайск, около 18:00. Если вы вылетаете в Москву, обратные билеты нужно приобретать на утро следующего дня. Ночёвка перед вылетом в стоимость не включена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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