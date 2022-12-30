Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участвующий в экспедиции должен быть морально готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды. Дети до 16 лет без родителей на маршрут не допускаются. Для участия специальной физической подготовки не требуется, но желательна хорошая физическая форма. Готовя экипировку к туру, подумайте, что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Обувь — самая важная часть экипировки. Она должна быть тёплая и непромокаемая. Если нет своих снегоходных бот, можно взять ботинки от сноуборда — они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и тёплые, но не самые удобные). Верхняя одежда: желательны тёплые костюмы с мембраной, можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Перчатки: лучше взять пару комплектов, так как они быстро промокают, и облегчённые перчатки на периоды стоянок. Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.
Необходимое личное снаряжение:
Рюкзак или мягкая сумка, 80-100 литров. (Если нет, сообщите нам. Мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх). Обувь должна быть тёплой. Избегайте новой неразношенной обуви. Удобные тёплые куртка и брюки, не сковывающие движения, из лёгкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре). Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта. Термобельё, можно пару комплектов. Головной убор — обязательно флисовая или шерстяная шапка. Носки — 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных. Туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе гигиеническая губная помада, расческа. Солнцезащитные очки. Маленький фонарик от пальчиковых батареек, запасные батарейки. Индивидуальные лекарственные средства (общая аптечка у нас есть). Эластичные наколенники или эластичные бинты. Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним. Большие булавки, чтобы удобно сушить вещи в избах в тайге. Зажигалка или спички. Складной карманный нож. Шлёпанцы для нахождения в домиках и бане. Перчатки (лучше пару комплектов) + облегчённые перчатки. Термос для чая (желательно, но необязательно).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск. Прибыть нужно утренними рейсами в день заезда либо накануне
Завершение: Горно-Алтайск, около 18:00. Если вы вылетаете в Москву, обратные билеты нужно приобретать на утро следующего дня. Ночёвка перед вылетом в стоимость не включена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Горно-Алтайске
“С самого детства я восхищаюсь красотой нашего края. Именно эта любовь привела меня на тропу профессиональных путешествий. Я объездил, обходил, обползал Горный Алтай вдоль и поперек, и уже 15 лет делюсь своими находками с путешественниками как организатор активных туров. А в свободное время снова отправляюсь на поиски приключений по многоликому Алтаю. Он — главное увлечение в моей жизни. В каждом путешествии я открываю для себя неизведанные и прекрасные места.