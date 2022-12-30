Едем задавать нужный настрой на весь предстоящий год! Вас ждут яркие эмоции от скорости и места, недоступные летом из-за непроходимой тайги. Мы прокатимся по высоким хребтам, промчим сквозь поля, укутанные снежным пледом. Вы полюбуетесь бескрайними лесами и озёрами, скованными льдом. А вокруг не будет никого — только мы и завораживающие зимние пейзажи Алтая — настоящая сказка в окружении горных вершин.

Описание

Организационные детали

Участвующий в экспедиции должен быть морально готов к зимнему путешествию, не бояться походных условий и невзгод погоды.

Дети до 16 лет без родителей на маршрут не допускаются.

Для участия специальной физической подготовки не требуется, но желательна хорошая физическая форма.

Готовя экипировку к туру, подумайте, что вам будет необходимо, но не берите лишнего. Обувь — самая важная часть экипировки. Она должна быть тёплая и непромокаемая. Если нет своих снегоходных бот, можно взять ботинки от сноуборда — они очень похожи. (Мы можем выдать только простые чуни. Они безразмерные и тёплые, но не самые удобные). Верхняя одежда: желательны тёплые костюмы с мембраной, можно горнолыжные костюмы для холодной погоды. Перчатки: лучше взять пару комплектов, так как они быстро промокают, и облегчённые перчатки на периоды стоянок. Личные вещи желательно упаковывать в полиэтиленовые мешки.

Необходимое личное снаряжение:

Рюкзак или мягкая сумка, 80-100 литров. (Если нет, сообщите нам. Мы приготовим большие непромокаемые мешки из пвх).

Обувь должна быть тёплой. Избегайте новой неразношенной обуви.

Удобные тёплые куртка и брюки, не сковывающие движения, из лёгкого быстросохнущего материала, способные сохранять тепло при низкой температуре).

Свитер и тёплая водолазка или флисовая кофта.

Термобельё, можно пару комплектов.

Головной убор — обязательно флисовая или шерстяная шапка.

Носки — 3-4 пары хлопчатобумажных или льняных, 2 пары шерстяных.

Туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе гигиеническая губная помада, расческа.

Солнцезащитные очки.

Маленький фонарик от пальчиковых батареек, запасные батарейки.

Индивидуальные лекарственные средства (общая аптечка у нас есть). Эластичные наколенники или эластичные бинты.

Фотоаппарат, видеокамера, запасные батарейки к ним.

Большие булавки, чтобы удобно сушить вещи в избах в тайге.

Зажигалка или спички.

Складной карманный нож.

Шлёпанцы для нахождения в домиках и бане.

Перчатки (лучше пару комплектов) + облегчённые перчатки.

Термос для чая (желательно, но необязательно).