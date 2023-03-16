Мы позаботились обо всём, чтобы в путешествии вам было максимально хорошо, и продумали маршрут так, чтобы не проезжать одно место дважды. Мы совершим переправу по легендарному Телецкому озеру и пройдёмся по леднику Актру. Вы полюбуетесь бирюзовыми озёрами, шумными водопадами и инопланетными пейзажами. А жить будем в окружении гор в комфортных условиях, где не будет связи — вас ждут настоящий интернет-детокс и полная перезагрузка.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет. (С детьми — без выхода на водопад Учар и Голубое озеро). Тур не рекомендован беременным и лицам пожилого возраста.

Физическая нагрузка в горах будет постепенно увеличиваться. Вы всегда можете остаться на базе, в этом случае для вас предусмотрена отдельная программа.

В команду организаторов входят частный гид (в туризме более 3 лет), в прошлом спасатель); действующий спасатель МЧС горно-спасательного отряда (опыт работы 11 лет); шеф-повар с опытом работы в сфере ресторанного бизнеса и путешествий более 15 лет.