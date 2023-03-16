Вдали от цивилизации: по безлюдным местам Алтая с комфортом

Проехать по знаковым достопримечательностям в сопровождении шеф-повара и отдохнуть от суеты будней

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Мы позаботились обо всём, чтобы в путешествии вам было максимально хорошо, и продумали маршрут так, чтобы не проезжать одно место дважды. Мы совершим переправу по легендарному Телецкому озеру и пройдёмся по леднику Актру. Вы полюбуетесь бирюзовыми озёрами, шумными водопадами и инопланетными пейзажами.

А жить будем в окружении гор в комфортных условиях, где не будет связи — вас ждут настоящий интернет-детокс и полная перезагрузка.
Вдали от цивилизации: по безлюдным местам Алтая с комфортом
Вдали от цивилизации: по безлюдным местам Алтая с комфортом
Вдали от цивилизации: по безлюдным местам Алтая с комфортом
Вдали от цивилизации: по безлюдным местам Алтая с комфортом
Вдали от цивилизации: по безлюдным местам Алтая с комфортом
Вдали от цивилизации: по безлюдным местам Алтая с комфортом
Вдали от цивилизации: по безлюдным местам Алтая с комфортом
Ближайшие даты:
6
июн
6
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет. (С детьми — без выхода на водопад Учар и Голубое озеро). Тур не рекомендован беременным и лицам пожилого возраста.
Физическая нагрузка в горах будет постепенно увеличиваться. Вы всегда можете остаться на базе, в этом случае для вас предусмотрена отдельная программа.

В команду организаторов входят частный гид (в туризме более 3 лет), в прошлом спасатель); действующий спасатель МЧС горно-спасательного отряда (опыт работы 11 лет); шеф-повар с опытом работы в сфере ресторанного бизнеса и путешествий более 15 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт (или любое удобное вам место города) , время - по договорённости
Завершение: Горно-Алтайск, аэропорт, вечер. Точное время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Горно-Алтайска

Остановка на отдых: 3 дня наедине с Алтаем
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Станислав
Станислав
Нет отзывов
Остановка на отдых: 3 дня наедине с Алтаем
Отвлечься от суеты и забот и провести мини-каникулы, созерцая горные вершины и бурную Катунь
В Горно-Алтайске с 9:00 до 10:00 по адресу: с. Май...
17 мар
31 мар
7 апр
14 апр
17 250 за человека
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Константин
Константин
3 отзыва
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озер и Алтайского Марса
Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
20 мар
27 мар
3 апр
10 апр
18 000 за человека
Автотрип по знаковым местам Алтая
7 дней
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
3 отзыва
Автотрип по знаковым местам Алтая
Проехать по золотому маршруту, увидеть максимум природных достопримечательностей и покорить перевалы
г. Барнаул, возле ТЦ «Пассаж» (пр. Ленина, 2б) , 8...
30 апр
7 мая
14 мая
21 мая
5000045 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Горно-Алтайске
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ