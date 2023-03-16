Возможно участие с детьми от 14 лет. (С детьми — без выхода на водопад Учар и Голубое озеро). Тур не рекомендован беременным и лицам пожилого возраста.
Физическая нагрузка в горах будет постепенно увеличиваться. Вы всегда можете остаться на базе, в этом случае для вас предусмотрена отдельная программа.
В команду организаторов входят частный гид (в туризме более 3 лет), в прошлом спасатель); действующий спасатель МЧС горно-спасательного отряда (опыт работы 11 лет); шеф-повар с опытом работы в сфере ресторанного бизнеса и путешествий более 15 лет.