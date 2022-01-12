Весна в Уймонской долине

Не секрет, что весна - это время когда даже самые маленькие горные реки бурлят

4.7
3 отзыва
Не секрет, что весна – это время когда даже самые маленькие горные реки бурлят и пенятся, переправляя в плодородные долины огромные массы воды, образовавшейся от таяния снегов и ледников. Именно в это время и надо отправляться смотреть местные реки, озера и водопады.
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Весна в Уймонской долине
Ближайшие даты:
30
апр

Что вас ожидает 🤩

Встреча с травником
Встреча с травником
Увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным медом, лепёшками на камнях
Экскурсия в село Верхний Уймон
Экскурсия в село Верхний Уймон
Одно из старейших сел Усть-Коксинского района. Село было основано староверами около 300 лет назад

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Горно-Алтайска

Выезд из Горно-Алтайска (аэротопрт) в 11:00 в Усть-Коксу.

Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17.00. 

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину

Размещение в эко-отеле «Альтаир». 

Инструктаж. 

Ужин. 

Вечер знакомств.

Способ передвижения: микроавтобус.
Протяженность: 375 км от Горно-Алтайска.
Питание: питание в дороге за свой счет, ужин в кафе.
Размещение: эко-отель.

2 день

Радиальный выход на гору Алтайка

Радиальный выход на гору Алтайка. 

После обеда прогулка к месту слияния рек Кокса и Катунь.

Способ передвижения: пешком.
Протяженность: 8 км.
Питание: Завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Размещение: эко-отель.

3 день

Встреча с травником

Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным медом, лепёшками на камнях. 

Пикник. 

Отдых. 

Вечером ужин.

Способ передвижения: авто, пешком.
Протяженность: 40 км, 1 – 2 км.
Питание: Завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Размещение: эко-отель.

4 день

Экскурсия по Уймонской долине до Тюргунды

Автомобильная экскурсия вдоль всей Уймонской долины, разделяющей собой Катунский и Теректинский хребты. 

Подъем в урочище Тюргунда, осмотр каменных изваяний с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу. 

В хорошую погоду будет возможность увидеть со смотровой площадки красавицу Белуху (4506 м).

Способ передвижения: авто, пешком.
Протяженность: 150 км, 1 – 2 км.
Питание: Завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Размещение: эко-отель.

5 день

Отъезд в Горно-Алтайск

После завтрака экскурсия в село Верхний Уймон одно из старейших сел Усть-Коксинского района. 

Село было основано староверами около 300 лет назад. В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества. 

Посещение музея самоцветов. 

Обед. 

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00. 

Приезд в Горно-Алтайск в 21.00. 

Размещение в гостинице (самостоятельно) Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск). 

Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200р).

Способ передвижения: микроавтобус.
Протяженность: 375 км до Горно-Алтайска.
Питание: завтрак, обед в кафе, ужин в пути за свой счет.

Проживание

По программе маршрута запланировано проживание в теплых номерах эко-отеля  «Альтаир» в с. Усть-Кокса, ул. Аргучинского, 40

Стоимость в зависимости от размещения:

 Двухместное размещениеОдноместное размещениеДополнительное  место
Эконом 2х-3х местный31000 руб/чел35800 руб 
Стандарт 2-х местный34400 руб/чел43400 руб29400 руб
Джуниор Сюит 2-х местный37800 руб/чел50200 руб29400 руб

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-х разовое питание – походная кухня (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гида-проводника
  • Размещение на эко т/к «Альтаир» в номерах эконом-класса с удобствами на этаже или в номерах комфорт с уд-ми в номере
  • Экскурсия в село Верхний Уймон
  • Входные билеты в музей старообрядчества
  • Музей семьи Рерихов
  • Музей самоцветов
  • Экскурсия с травником
  • Автомобильная экскурсия в урочище Тюргунда
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Транспортная доставка Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск:
  • Взрослый – 5 600 руб.
  • Дети до 14 лет – 5 000 руб.
  • Баня
  • Доплата за одноместное размещение в гостинице в с. Усть-Кокса
  • Страховка от клеща (рекомендуется иметь прививку или страховку от укуса клеща)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • куртка;
  • легкая шапка;
  • небольшой рюкзак (для радиальных выходов);
  • треккинговые ботинки/ спортивные закрытые ботинки;
  • шерстяной свитер/флисовая кофта;
  • футболки 2 3 шт.;
  • носки шерстяные 2 пары;
  • носки тонкие 3 4 пары;
  • предметы личной гигиены;
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды, индивидуальные препараты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
12 янв 2022
Очень классный гид, программа, условия!
М
23 сен 2021
Все хорошо, только нужно обязательно планировать свой трансфер из города прилета до Коксы, бронируя гостиницы.
Организатору сообщать время прибытия в пункт назначения. Спасибо большое☀☀☀☀
А
14 сен 2021
Организовано все очень хорошо. Никаких нареканий,только Спасибо

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🚶Пешеходные🧳Экскурсионные туры5-дневные туры🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Горно-Алтайске

«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
4 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
«В горной долине город любимый»: обзорная экскурсия по Горно-Алтайску
Горно-Алтайск - единственный город Республики Алтай и её столица. Это молодой, чистый
2 100 за 1 человека
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге на горной реке
2 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Релакс-тур на Алтае: отдых в глэмпинге на горной реке
Слушать бурление рек, вдыхать ароматы трав и встречать утро на террасе с потрясающим видом
3 июля
6 июля
10 июля
13 июля
29 900 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску в формате лайт
3 часа
Групповая
до 20 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Горно-Алтайску в формате лайт
Горно-Алтайск - столица Республики Алтай, расположенная в Горной долине, окруженная горами, холмами
13 июля
1 070 за 1 человека
Гора Чёртов палец и Долина Гротов
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Гора Чёртов палец и Долина Гротов
Гора Чертов палец и долина Гротов - одни из самых зрелищных
6 000 за всё до 5 чел.
Долина горных духов, Ороктойский мост и Чемальские красоты
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Долина горных духов, Ороктойский мост и Чемальские красоты
Наша экскурсионная программа включает в себя посещение невероятных мест Горного Алтая. Вас ждет живописное урочище
12 000 за всё до 5 чел.
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
7.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Вячеслав
Вячеслав
5
13 отзывов
Очень популярно сейчас
Долина Катуни - в гости к госпоже Горного Алтая
Ощутить мощь сибирской реки, проехать по части Чуйского тракта и погрузиться в древнюю культуру края
2 июля
3 июля
4 июля
5 июля
10 400 за всё до 4 чел.
Чуйский тракт: горные перевалы, наскальные рисунки, слияние двух рек
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
Нет отзывов
Чуйский тракт: горные перевалы, наскальные рисунки, слияние двух рек
Чуйский тракт
Завтра
30 июня
1 июля
2 июля
15 000 за всё до 6 чел.
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Неделя на Алтае: Телецкое озеро, Катунь и Чуйский тракт
Насладиться видами горных рек и самой красивой дороги в России
3 июля
10 июля
24 июля
31 июля
64 900 за 1 человека
Чемал: всё самое интересное за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирбизек
Ирбизек
5
7 отзывов
Чемал: всё самое интересное за 1 день
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
5 июля
6 июля
7 июля
8 июля
15 000 за всё до 4 чел.
Горно-лыжный комплекс «Манжерок» и Камышлинский водопад
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
5
1 отзыв
Горно-лыжный комплекс «Манжерок» и Камышлинский водопад
Предлагаем совершить небольшую прогулку по красотам Горного Алтая, посетить современный Горно-лыжный комплекс
6 000 за всё до 5 чел.
По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде
6 часов
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
Организатор экскурсии Дарья
Дарья
Нет отзывов
По горам Горно-Алтайска на электровелосипеде
Мы совершим путешествие на электровелосипедах через красивый хвойный лес к горе Комсомолка. Посетим знаменитые
Завтра
30 июня
1 июля
2 июля
26 500 за 1 человека
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.9
18 отзывов
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах
31 авг
4 сен
10 сен
11 сен
от 14 000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ