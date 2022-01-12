Не секрет, что весна – это время когда даже самые маленькие горные реки бурлят и пенятся, переправляя в плодородные долины огромные массы воды, образовавшейся от таяния снегов и ледников. Именно в это время и надо отправляться смотреть местные реки, озера и водопады.