Выезд из Горно-Алтайска (аэротопрт) в 11:00 в Усть-Коксу.
Прибытие в Усть-Коксу автобуса из Горно-Алтайска в 17.00.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Размещение в эко-отеле «Альтаир».
Инструктаж.
Ужин.
Вечер знакомств.
Способ передвижения: микроавтобус.
Протяженность: 375 км от Горно-Алтайска.
Питание: питание в дороге за свой счет, ужин в кафе.
Размещение: эко-отель.
Радиальный выход на гору Алтайка.
После обеда прогулка к месту слияния рек Кокса и Катунь.
Способ передвижения: пешком.
Протяженность: 8 км.
Питание: Завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Размещение: эко-отель.
Встреча с травником, увлекательный рассказ о целебных свойствах трав Горного Алтая и в завершении чайная церемония с дегустацией ароматнейших травяных чаев с высокогорным медом, лепёшками на камнях.
Пикник.
Отдых.
Вечером ужин.
Способ передвижения: авто, пешком.
Протяженность: 40 км, 1 – 2 км.
Питание: Завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Размещение: эко-отель.
Автомобильная экскурсия вдоль всей Уймонской долины, разделяющей собой Катунский и Теректинский хребты.
Подъем в урочище Тюргунда, осмотр каменных изваяний с ликами людей, обращенными к восходящему солнцу.
В хорошую погоду будет возможность увидеть со смотровой площадки красавицу Белуху (4506 м).
Способ передвижения: авто, пешком.
Протяженность: 150 км, 1 – 2 км.
Питание: Завтрак и ужин в кафе, обед – пикник.
Размещение: эко-отель.
После завтрака экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад. В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н.К. Рериха и Музей старообрядчества.
Посещение музея самоцветов.
Обед.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 21.00.
Размещение в гостинице (самостоятельно) Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск).
Трансфер в аэропорт самостоятельно. Такси Максим +7 (38822) 2-44-44 (Ориентировочная стоимость 200р).
Способ передвижения: микроавтобус.
Протяженность: 375 км до Горно-Алтайска.
Питание: завтрак, обед в кафе, ужин в пути за свой счет.
По программе маршрута запланировано проживание в теплых номерах эко-отеля «Альтаир» в с. Усть-Кокса, ул. Аргучинского, 40
Стоимость в зависимости от размещения:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Дополнительное место
|Эконом 2х-3х местный
|31000 руб/чел
|35800 руб
|Стандарт 2-х местный
|34400 руб/чел
|43400 руб
|29400 руб
|Джуниор Сюит 2-х местный
|37800 руб/чел
|50200 руб
|29400 руб
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.