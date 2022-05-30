Мы влюбляем в Алтай после первого его посещения! Все наши гости – наши друзья! Мы родились и выросли на Алтае, сами очень любим путешествовать и открывать новые места. Наши программы проводим с душой. Поэтому это путешествие Вы не забудете никогда!

Отправимся на местную пасеку, где нас ждет дегустация меда, чай и блинчики

На моторафтах отправимся через реку Катунь к Камышлинскому водопаду

Познакомимся с оздоровительным курортом, наберем целебной воды и надышимся горным воздухом

Познакомимся с главным бубном Алтая и увидим единственный в России пантеон славянских богов!

В гости к шаману

Легкий тур – подходит для разного возраста и особенно удачен для семей с детьми

Программа тура по дням

1 день Заезд

Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время. Первый день специально отведен для отдыха после дороги. Размещаемся в выбранном отеле, отдых. Встречаемся, знакомимся друг с другом и мы расскажем все, что Вас ждет на программе. Посоветуем куда сходить СПА, кафе, бассейны.

2 день Знакомство с курортом Белокуриха, Горная Белокуриха

В этот день знакомство с курортом Белокуриха. На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства). Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылки). Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт. На него будем подниматься по серпантину. Всего то проедем город, примерно 15 мин, и окажемся у подножья удивительной дороги. На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе. Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота. Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин. Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода" (вход оплачивается отдельно). Далее ждет деревенский разгуляй – в настоящей деревне, в доме-музее встретят с песнями, плясками и вкуснейшим обедом.

3 день Обзорная экскурсия по Горному Алтаю

Этот день очень насыщенный! После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай». Экскурсия на целый день, вернемся на курорт примерно в 21.00, проедем примерно 380 км. Сначала мы посетим Камышлинский водопад. Это приятные эмоции – на моторафтах доезжаем через р. Катунь до другого берега, где Камышлинский водопад (доп.плата). По прилегающей территории к водопаду прыгают пушистые кролики. А поездка на моторафтах – отличная эмоциональная прогулка! В с.Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р.Катунь). К нему пройдем по подвесному мостику. А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе к Чемальской ГЭС. Обедать будем в кафе, где прекрасно готовят. Доедем до Долины Духов – необычное по красоте место. Знакомство с урочищем Че-Чкыш. Отвесные скалы, река и водопад Че-Чкыш, смотровая площадка, откуда раскрывается красивый вид на Катунь, давно привлекают гостей. Доплата за объекты: примерно 1000 руб/чел.

4 день Места силы Белокурихи

Активная экскурсия в горы – Места Силы Белокурихи. Знакомство с сакральными, наполненными силой местами. И это правда, наши гости все отмечают это. Зона повышенной вибрации и невероятные пейзажи. Предлагаем посетить это место и не только тем, кто чувствует энергию, но и любой человек под впечатлением от этих красивых мест. Сначала мы поднимаемся на проходимой технике в горы. Останавливаемся на Солнечной поляне, здесь открывается прекрасные виды на предгорье, далее доезжаем до скал Четыре брата Это скалы в Тайге высотой 10 м. и с очень интересными легендами. Эти природные объекты считаются местами силы, но чтобы получить от них энергетическую подпитку, очень важен правильный настрой. Далее подъем еще выше, на г.Круглая высота 801 м. Потихоньку будем подниматься по тропе и вот кульминация – пейзажи, которые захватывают дух. Мы прогуляемся по вершине и дойдем до одинокой сосны – очень часто ее можно встретить на фотографиях о Белокурихе. Каменный водопад интересен своими каменными потоками. Обязательно поднимемся на самый верх и понаслаждаемся этой красотой. После такого мини похода доедем до местной пасеки. Дегустация меда, чай и блинчики.

5 день В гости к шаману

День не менее насыщенный! Сначала познакомимся с купеческим городом Бийск. Проедем по старому кварталу, знакомство с памятником Петра, по Указу которого и был построен этот уникальный город. Прогуляемся по старинным улицам и отправимся в гости к Шаману. Приезжаем в этнопарк «Алтай», знакомимся с главным бубном Алтая, символом благополучия «Золотая баба». Увидите единственный в России пантеон славянских богов! Восемь четырёхметровых фигур, вырезанных из дерева, установили в Полеводке в самом центре художественно-этнографического комплекса. Пантеон стал ещё одной площадкой, знакомящей с культурой и традициями нашего народа. Очень интересное повествование об истории Алтая, культуре и обычаях. Вам точно понравится! Вход в музей оплачивается отдельно. Есть удивительная сувенирная лавка, советуем что-нибудь приобрести.

6 день Завершение программы