Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур

Мы влюбляем в Алтай после первого его посещения! Все наши гости - наши друзья! Мы родились

5
3 отзыва
Мы влюбляем в Алтай после первого его посещения! Все наши гости – наши друзья! Мы родились и выросли на Алтае, сами очень любим путешествовать и открывать новые места. Наши программы проводим с душой. Поэтому это путешествие Вы не забудете никогда!
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Семейное приключение
Семейное приключение
Легкий тур – подходит для разного возраста и особенно удачен для семей с детьми
В гости к шаману
В гости к шаману
Познакомимся с главным бубном Алтая и увидим единственный в России пантеон славянских богов!
Целебные источники Белокурихи
Целебные источники Белокурихи
Познакомимся с оздоровительным курортом, наберем целебной воды и надышимся горным воздухом
Эмоциональная прогулка на моторафтах
Эмоциональная прогулка на моторафтах
На моторафтах отправимся через реку Катунь к Камышлинскому водопаду
Сладкий Алтайский мед
Сладкий Алтайский мед
Отправимся на местную пасеку, где нас ждет дегустация меда, чай и блинчики

Программа тура по дням

1 день
Заезд

Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время. 

Первый день специально отведен для отдыха после дороги.

Размещаемся в выбранном отеле, отдых.

Встречаемся, знакомимся друг с другом и мы расскажем все, что Вас ждет на программе.

Посоветуем куда сходить СПА, кафе, бассейны.

2 день
Знакомство с курортом Белокуриха, Горная Белокуриха

В этот день знакомство с курортом Белокуриха.  

На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).

Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылки).

Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.

На него будем подниматься по серпантину.

Всего то проедем город, примерно 15 мин, и окажемся у подножья удивительной дороги.

На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.

Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.

Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.

Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода" (вход оплачивается отдельно).

Далее ждет деревенский разгуляй – в настоящей деревне, в доме-музее встретят с песнями, плясками и вкуснейшим обедом.

3 день
Обзорная экскурсия по Горному Алтаю

Этот день очень насыщенный!

После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай».

Экскурсия на целый день, вернемся на курорт примерно в 21.00, проедем примерно 380 км.

Сначала мы посетим Камышлинский водопад.

Это приятные эмоции – на моторафтах доезжаем через р. Катунь до другого берега, где Камышлинский водопад (доп.плата).

По прилегающей территории к водопаду прыгают пушистые кролики. А поездка на моторафтах – отличная эмоциональная прогулка! 

В с.Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р.Катунь).

К нему пройдем по подвесному мостику.

А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе к Чемальской ГЭС.

Обедать будем в кафе, где прекрасно готовят.

Доедем до Долины Духов – необычное по красоте место.

Знакомство с урочищем Че-Чкыш.

Отвесные скалы, река и водопад Че-Чкыш, смотровая площадка, откуда раскрывается красивый вид на Катунь, давно привлекают гостей.

Доплата за объекты: примерно 1000 руб/чел.

4 день
Места силы Белокурихи

Активная экскурсия в горы – Места Силы Белокурихи. 

Знакомство с сакральными, наполненными силой местами.

И это правда, наши гости все отмечают это.

Зона повышенной вибрации и невероятные пейзажи.

Предлагаем посетить это место и не только тем, кто чувствует энергию, но и любой человек под впечатлением от этих красивых мест.

Сначала мы поднимаемся на проходимой технике в горы.

Останавливаемся на Солнечной поляне, здесь открывается прекрасные виды на предгорье, далее доезжаем до скал Четыре брата Это скалы в Тайге высотой 10 м. и с очень интересными легендами.

Эти природные объекты считаются местами силы, но чтобы получить от них энергетическую подпитку, очень важен правильный настрой.

Далее подъем еще выше, на г.Круглая высота 801 м. 

Потихоньку будем подниматься по тропе и вот кульминация – пейзажи, которые захватывают дух.

Мы прогуляемся по вершине и дойдем до одинокой сосны – очень часто ее можно встретить на фотографиях о Белокурихе.

Каменный водопад интересен своими каменными потоками.

Обязательно поднимемся на самый верх и понаслаждаемся этой красотой.

После такого мини похода доедем до местной пасеки.

Дегустация меда, чай и блинчики.

5 день
В гости к шаману

День не менее насыщенный! 

Сначала познакомимся с купеческим городом Бийск. 

Проедем по старому кварталу, знакомство с памятником Петра, по Указу которого и был построен этот уникальный город.

Прогуляемся по старинным улицам и отправимся в гости к Шаману.

Приезжаем в этнопарк «Алтай», знакомимся с главным бубном Алтая, символом благополучия «Золотая баба».

Увидите единственный в России пантеон славянских богов!

Восемь четырёхметровых фигур, вырезанных из дерева, установили в Полеводке в самом центре художественно-этнографического комплекса.

Пантеон стал ещё одной площадкой, знакомящей с культурой и традициями нашего народа.

Очень интересное повествование об истории Алтая, культуре и обычаях.

Вам точно понравится!

Вход в музей оплачивается отдельно.

Есть удивительная сувенирная лавка, советуем что-нибудь приобрести.

6 день
Завершение программы

Завтрак и выезд из отеля.

Многие желают продлить отдых и мы заранее сделаем дополнительную бронь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на курорте Белокуриха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Варианты размещенияОтель НЕО с завтраком Отель Беловодье 4* с завтраком Дополнительное место/дети
даты заездов

обычные

даты

праздничные

с 27.04, 4.05, 9.05, 11.06

обычные

даты

праздничные

с 27.04, 4.05, 9.05, 11.06

 
Место в двухместном номере22 00025 00025 00033 00017 600
Одноместное размещение29 50032 50034 00042 000-

Бонусом в отеле Беловодье на курорте Белокуриха – Аквапарк с термокомплексом (1 час),соляная пещера и тренажерный зал.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле на курорте Белокуриха (5 ночей)
  • Питание: завтраки в отеле
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до курорта Белокуриха и обратно
  • Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
  • Курортный сбор в Белокурихе
  • Питание на маршрутах
  • Оплата за экскурсионные объекты:
  • Вход в пещеры – 200 руб.
  • Моторафты – 800 руб.
  • Вход на маральник – 200 руб.
  • Вход в музей этнопарка – 200 руб
Место начала и завершения?
г. Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли развлечения вне программы?

Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани

Как организован трансфер до места начала тура?

Трансфер до Белокурихи в стоимость не входит.

Стоимость трансфера в одну сторону:

Групповой из Горно-Алтайска - 1 000 руб. (за человека), индивидуально 3 500 руб. (машина максимум 3 человека).

Из Бийска ехать 1,5 часа стоимость 2 500 руб. индивидуально (машина максимум 3 человека), группового из Бийска нет.

Барнаул групповой 2 000 (за человека), индивидуальный 6 500 руб. (машина максимум 3 человека)

Из Новосибирска только индивидуально 17 000 руб. (машина максимум 3 человека).

Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
30 мая 2022
Тур очень понравился, впечатлений море, мы с мужем действительно влюбились в алтай.
Л
10 ноя 2021
Очень понравилось, действительно Алтай место положительный энергетической силы. Природа, незабываемые впечатления. Алтай это место, куда хочется вернуться
С
14 окт 2021
Нам все очень понравилось. БОЛЬШОЕ СПАСИБО за организацию тура!

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