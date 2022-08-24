Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур

Мы влюбляем в Алтай после первого его посещения

5
3 отзыва
Мы влюбляем в Алтай после первого его посещения! Все наши гости – наши друзья! Мы родились и выросли на Алтае, сами очень любим путешествовать и открывать новые места. Наши программы проводим с душой. Поэтому это путешествие Вы не забудете никогда!
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Влюбись в Алтай. Осенний экскурсионный тур
Ближайшие даты:
24
окт

Что вас ожидает 🤩

Эмоциональная прогулка на моторафтах
Эмоциональная прогулка на моторафтах
На моторафтах отправимся через реку Катунь к Камышлинскому водопаду
В гости к шаману
В гости к шаману
Познакомимся с главным бубном Алтая и увидим единственный в России пантеон славянских богов!
Загадочный остров Патмос
Загадочный остров Патмос
Нас ждет знакомство с уникальным храмом на острове р. Катунь

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время.

Первый день специально отведен для отдыха после дороги.

Размещаемся в выбранном отеле, отдых.

Встречаемся, знакомимся друг с другом и мы расскажем все, что Вас ждет на программе.

Посоветуем куда сходить – СПА, кафе, бассейн.

ЗаездЗаездЗаездЗаезд
2 день

Знакомство с курортом Белокуриха, Горная Белокуриха

В этот день знакомство с курортом Белокуриха!

На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).

Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки).

Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.

На него будем подниматься по серпантину.

Всего то проедем город, примерно 15 минут, и окажемся у подножья удивительной дороги.

На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.

Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.

Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.

Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода", есть ресторанчик с прекрасным меню.

После этого отправимся на Деревенский разгуляй – вкусный обед и развлекательная программа.

Знакомство с курортом Белокуриха, Горная БелокурихаЗнакомство с курортом Белокуриха, Горная БелокурихаЗнакомство с курортом Белокуриха, Горная БелокурихаЗнакомство с курортом Белокуриха, Горная Белокуриха
3 день

Обзорная экскурсия по Горному Алтаю

Этот день очень насыщенный!

После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай».

Экскурсия на целый день, вернемся на курорт примерно в 21:00, проедем примерно 380 км.

Сначала мы посетим Тавдинские пещеры, которые удивят своими извилистыми ходами и обзором с высоты птичьего полета (вход оплачивается отдельно).

Подъем к пещерам по организованным лестницам.

Для тех, кто не желает активно подвигаться – прекрасный вариант прогуляться до р. Катунь по сосновому бору.

Далее приятные эмоции – на моторафтах доезжаем через р. Катунь до другого берега, где Камышлинский водопад (поездка на моторафтах оплачивается отдельно).

По прилегающей территории к водопаду прыгают пушистые кролики.

А поездка на моторафтах – отличная эмоциональная прогулка!

В с. Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р. Катунь).

К нему пройдем по подвесному мостику.

А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе к Чемальской ГЭС.

Обедать будем в кафе, где прекрасно готовят (не входит в стоимость).

По приезду поздний ужин в ресторане отеля (не входит в стоимость).

Обзорная экскурсия по Горному АлтаюОбзорная экскурсия по Горному АлтаюОбзорная экскурсия по Горному АлтаюОбзорная экскурсия по Горному Алтаю
4 день

Места силы Белокурихи

В этот день коротенькая по времени экскурсия, примерно 3 часа.

Но одна из любимых экскурсий – Места Силы Белокурихи.

Знакомство с сакральными, наполненными силой местами.

И это правда, наши гости все отмечают это.

Зона повышенной вибрации, невероятные пейзажи.

Предлагаем посетить это место и не только тем, кто чувствует энергию, но и любой человек под впечатлением от этих красивых мест.

Сначала мы поднимаемся на проходимой технике в горы.

Останавливаемся на Солнечной поляне, здесь открывается прекрасные виды на предгорье, далее доезжаем до скал Четыре брата.

Это скалы в Тайге высотой 10 м. и с очень интересными легендами.

Эти природные объекты считаются местами силы, но чтобы получить от них энергетическую подпитку, очень важен правильный настрой.

Тайга, горы, воздух.

Места силы БелокурихиМеста силы БелокурихиМеста силы БелокурихиМеста силы Белокурихи
5 день

В гости к шаману

В этот день мы после обеда познакомим Вас с Шаманом.

Приезжаем в этнопарк «Легенда», знакомимся с главным бубном Алтая, символом благополучия «Золотая баба».

Увидите единственный в России пантеон славянских богов!

Очень интересное повествование об истории Алтая, культуре и обычаях.

Вам точно понравится!

Вход в музей оплачивается отдельно.

Есть удивительная сувенирная лавка, советуем что-нибудь приобрести.

В гости к шамануВ гости к шамануВ гости к шамануВ гости к шаману
6 день

Завершение программы

Завтрак и выезд из отеля.

Многие желают продлить отдых и мы заранее сделаем дополнительную бронь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле на курорте Белокуриха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Варианты размещенияОтель Нео с завтраком Отель Беловодье 4* с завтраком Дополнительное место
Место в двухместном номере22 00025 00017 600
Одноместное размещение29 50034 000-

Бонусом в отеле Беловодье на курорте Белокуриха – Аквапарк с термокомплексом (1 час),соляная пещера и тренажерный зал.

Варианты проживания

Отель «Нео»

5 ночей

Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.

Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.

Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.

Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»Отель «Нео»

Курортный СПА-Отель Беловодье

5 ночей

Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.

В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .

Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.

Курортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель БеловодьеКурортный СПА-Отель Беловодье

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле на курорте Белокуриха (5 ночей)
  • Питание: завтраки в отеле
  • Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
  • Экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Барнаула/Новосибирска/Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер до курорта Белокуриха и обратно
  • Развлечения вне программы (конные прогулки, рестораны, доп. экскурсии)
  • Курортный сбор в Белокурихе
  • Питание: обеды, ужины
  • Оплата за экскурсионные объекты (в сумме примерно 2 000 рублей) в т. ч:вход в пещеру – 200 рублеймоторафты – 1 000 рублейвход на маральник – 150 рублейвход в музей – 350 рублей.
  • Вход в пещеру – 200 рублей
  • Моторафты – 1 000 рублей
  • Вход на маральник – 150 рублей
  • Вход в музей – 350 рублей
Место начала и завершения?
г. Белокуриха
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)

2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.

3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли развлечения вне программы?

Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани

Как организован трансфер до места начала тура?

Групповые трансферы организованы только из Горно-Алтайска. Из других городов возможен индивидуальный трансфер.

Стоимость трансфера в одну сторону:

Групповой из Горно-Алтайска - 1 500 руб. (за человека), индивидуально 4 000 руб. (машина максимум 3 человека), индивидуально - 8 000 р за автомобиль (до 6 мест).

Из Бийска ехать 1,5 часа стоимость 2 500 руб. индивидуально (машина максимум 3 человека), группового из Бийска нет.

Барнаул — индивидуальный трансфер 6 500 руб. (машина максимум 3 человека).

Из Новосибирска только индивидуально 17 000 руб. (машина максимум 3 человека).

Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.

Сколько человек в экскурсионной группе?

Максимальное количество может быть 35 человек, но в среднем группа набирается 18 человек.

Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?

Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.

В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
24 авг 2022
Очень хорошо всё организовано, гид Ольга Борисовна - просто потрясающая. Спасибо вам большое!
С
24 авг 2022
Оперативное решение всех вопросов, четко без опозданий, спасибо!
Т
24 авг 2022
Всё четко организовано. Спасибо!

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