Так как все участники прибывают из разных регионов России, разным транспортом и в разное время.
Первый день специально отведен для отдыха после дороги.
Размещаемся в выбранном отеле, отдых.
Встречаемся, знакомимся друг с другом и мы расскажем все, что Вас ждет на программе.
Посоветуем куда сходить – СПА, кафе, бассейн.
В этот день знакомство с курортом Белокуриха!
На экскурсии Вы узнаете как зарождался курорт, легенды о нем, расскажем про инфраструктуру (подскажем самые интересные места для самостоятельного знакомства).
Покажем источники, где можно набрать целебную водичку (возьмите с собой бутылочки).
Далее отправимся на Горную Белокуриху – новый строящийся курорт.
На него будем подниматься по серпантину.
Всего то проедем город, примерно 15 минут, и окажемся у подножья удивительной дороги.
На месте, где еще в начале «двухтысячных» стояла скала, сегодня – один из самых красивых перевалов в Сибирском округе.
Мы преодолеем 12 серпантинных витков и 62 угла поворота.
Для удобства и безопасности водителей и пассажиров оборудованы четыре «кармана» и три смотровые площадки, с которых открываются виды на серпантин.
Далее, наверху, нас ждет знакомство с Арт объектами, музеем "Андреевская слобода", есть ресторанчик с прекрасным меню.
После этого отправимся на Деревенский разгуляй – вкусный обед и развлекательная программа.
Этот день очень насыщенный!
После завтрака отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю «Многолик и Чудесен Алтай».
Экскурсия на целый день, вернемся на курорт примерно в 21:00, проедем примерно 380 км.
Сначала мы посетим Тавдинские пещеры, которые удивят своими извилистыми ходами и обзором с высоты птичьего полета (вход оплачивается отдельно).
Подъем к пещерам по организованным лестницам.
Для тех, кто не желает активно подвигаться – прекрасный вариант прогуляться до р. Катунь по сосновому бору.
Далее приятные эмоции – на моторафтах доезжаем через р. Катунь до другого берега, где Камышлинский водопад (поездка на моторафтах оплачивается отдельно).
По прилегающей территории к водопаду прыгают пушистые кролики.
А поездка на моторафтах – отличная эмоциональная прогулка!
В с. Чемал ждет знакомство с уникальным островом Патмос (храм на острове р. Катунь).
К нему пройдем по подвесному мостику.
А затем вдоль Катуни пройдем по козьей тропе к Чемальской ГЭС.
Обедать будем в кафе, где прекрасно готовят (не входит в стоимость).
По приезду поздний ужин в ресторане отеля (не входит в стоимость).
В этот день коротенькая по времени экскурсия, примерно 3 часа.
Но одна из любимых экскурсий – Места Силы Белокурихи.
Знакомство с сакральными, наполненными силой местами.
И это правда, наши гости все отмечают это.
Зона повышенной вибрации, невероятные пейзажи.
Предлагаем посетить это место и не только тем, кто чувствует энергию, но и любой человек под впечатлением от этих красивых мест.
Сначала мы поднимаемся на проходимой технике в горы.
Останавливаемся на Солнечной поляне, здесь открывается прекрасные виды на предгорье, далее доезжаем до скал Четыре брата.
Это скалы в Тайге высотой 10 м. и с очень интересными легендами.
Эти природные объекты считаются местами силы, но чтобы получить от них энергетическую подпитку, очень важен правильный настрой.
Тайга, горы, воздух.
В этот день мы после обеда познакомим Вас с Шаманом.
Приезжаем в этнопарк «Легенда», знакомимся с главным бубном Алтая, символом благополучия «Золотая баба».
Увидите единственный в России пантеон славянских богов!
Очень интересное повествование об истории Алтая, культуре и обычаях.
Вам точно понравится!
Вход в музей оплачивается отдельно.
Есть удивительная сувенирная лавка, советуем что-нибудь приобрести.
Завтрак и выезд из отеля.
Многие желают продлить отдых и мы заранее сделаем дополнительную бронь.
Тур предусматривает проживание в отеле на курорте Белокуриха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Варианты размещения
|Отель Нео с завтраком
|Отель Беловодье 4* с завтраком
|Дополнительное место
|Место в двухместном номере
|22 000
|25 000
|17 600
|Одноместное размещение
|29 500
|34 000
|-
Бонусом в отеле Беловодье на курорте Белокуриха – Аквапарк с термокомплексом (1 час),соляная пещера и тренажерный зал.
Отель «Нео» расположен в курортном городе Белокуриха, всего в 200 м от центра города. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка.
Светлые номера отеля оснащены телевизором. В вашем распоряжении чайник, холодильник и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут заказать блюда в ресторане с обслуживанием по меню, а позже пройти за напитками в бар.
Поездка до автобусного вокзала Белокурихи занимает 6 минут. До железнодорожного вокзала Бийска - 70 км.
Курортный отель «Беловодье» расположен в городе Белокуриха Алтайского края. К услугам гостей аквапарк, оздоровительный центр, ресторан и бизнес-центр.
В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, мини-бар и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .
Гости могут ежедневно бесплатно посещать солярий отеля, тренажерный зал и соляную комнату. В курортном отеле «Беловодье» работает круглосуточная стойка регистрации.
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь, теплая кофта, куртка, можно легкую шапку (для вечерних посиделок у озера), запасные личные вещи, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры)
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах - берём! Аптечки с основными средствами есть на маршрутах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Да, конечно. Ваше пребывание на курорте Белокуриха позволит дополнительно прокатиться на лошадке или квадроцикле, сходить на СПА процедурки, прогуляться по тропе здоровья. Большой выбор ресторанов, бассейны, бани
Групповые трансферы организованы только из Горно-Алтайска. Из других городов возможен индивидуальный трансфер.
Стоимость трансфера в одну сторону:
Групповой из Горно-Алтайска - 1 500 руб. (за человека), индивидуально 4 000 руб. (машина максимум 3 человека), индивидуально - 8 000 р за автомобиль (до 6 мест).
Из Бийска ехать 1,5 часа стоимость 2 500 руб. индивидуально (машина максимум 3 человека), группового из Бийска нет.
Барнаул — индивидуальный трансфер 6 500 руб. (машина максимум 3 человека).
Из Новосибирска только индивидуально 17 000 руб. (машина максимум 3 человека).
Есть рейсовые автобусы с автовокзала из Бийска, Барнаула, Новосибирска, ежедневно.
Максимальное количество может быть 35 человек, но в среднем группа набирается 18 человек.
Для оплаты за дополнительные входы нужны наличные.
В Белокурихе в магазинах, в отелях можно рассчитаться по карте. В Горном Алтае лучше иметь наличные деньги.