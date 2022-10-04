Восемь приключений в Хакасии

Экскурсионный сити тур с ежедневными выездами на экскурсии с проживанием в одном из отелей города Абакана

5
3 отзыва
Экскурсионный сити тур с ежедневными выездами на экскурсии с проживанием в одном из отелей города Абакана.

Данный формат удобен тем, что ежедневно вы будете возвращаться в комфортный отель и иметь возможность полноценного отдыха, а так же вечерних прогулок по городу. Камерный Абакан – «город сад», уютный, безопасный, с яркой ночной жизнью.

Помимо этого гости каждый день будут знакомится с новыми людьми, так как Хакасия очень гостеприимна, вы сможете обрести друзей и единомышленников.
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Восемь приключений в Хакасии
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Салбыкский курган
Салбыкский курган
Посетим крупнейший мегалитический курган бассейна Среднего Енисея
Тропа предков
Тропа предков
Прогуляемся по древней шаманской тропе
Лестница в небо
Лестница в небо
Посетим музей под открытым небом с великолепными панорамными площадками

Программа тура по дням

1 день

Салбыкский курган

Встреча группы.

Раннее заселение в отель города с 8:00.

Выезд на экскурсию из отеля в 10:00 ч., встреча с гидом в холле отеля.

Выезд на экскурсию «Салбыкский курган». Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории.

Вход в долину через священные Камни Врата жизни. Место, где сбываются все желания.

Возвращение в Абакан.

Обед в городе.

Свободное время.

Ужин в кафе города.

Продолжительность экскурсии – 4 часа +/-(30 мин).

День комфортный в переездах, общее расстояние ок. 75 км.

Форма одежды: перед выездом на экскурсию рекомендуем переодеться в удобную одежду. С собой взять головные уборы, солнце защитные крема, репелленты, запас воды, легкие рюкзаки.

Салбыкский курганСалбыкский курганСалбыкский курганСалбыкский курган
2 день

Саянская мозаика

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию «Саянская Мозаика».

Посещение смотровой площадки Саяно-Шушенской ГЭС.

Путешествие пролегает по мраморной дороге к Енисею и Саянским горам.

Постоянно меняющиеся ландшафты, упираясь в Карлов створ, окаймляют мощную Сибирскую плотину.

Прогулка по Енисею.

Посещение музея «Шушенское».

Обзорная экскурсия по деревне.

Посещение уникальной сувенирной лавки с изделиями ручной работы.

Возвращение в Абакан.

Ужин в кафе.

Продолжительность экскурсии – 9 часов.

Дорога в одну сторону ок. 120 км (асфальт).

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

Саянская мозаикаСаянская мозаикаСаянская мозаикаСаянская мозаика
3 день

Горная гряда «Сундуки»

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию на горную гряду "Сундуки" под названием "Храм времени предков".

Место силы с мощной энергетикой.

Самая популярная экскурсия в Хакасии!

Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, ясновидящие, здесь проводятся шаманские обряды.

Ланч на природе.

Посещение озера, купание.

Возвращение в Абакан.

Ужин в кафе.

Продолжительность экскурсии – 9 часов.

Дорога ок 200 км в одну сторону. Дорога частично асфальт, частично гравийная.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

Горная гряда «Сундуки»Горная гряда «Сундуки»Горная гряда «Сундуки»Горная гряда «Сундуки»
4 день

Тропа предков

Завтрак в отеле.

Выезд на активную пешеходную экскурсию по древней шаманской тропе.

«Тропа предков» считается паломнической тропой, предки приходили на тропу поклониться Богам и Духам.

Тропа условно разделена на несколько секторов, которые символизируют рождение и становление личности человека.

Древнее название этого скального массива «Тогыс Аз», что означает «Девять ртов».

Ланч на природе.

Возвращение в отель.

Ужин в кафе.

Продолжительность экскурсии – 9 часов.

Расстояние в одну сторону ок 200 км, дорога частично асфальт, частично полевая.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

Требуется хорошая физическая подготовка!

Пешеходная экскурсия идет вверх по необрудованной тропе, затяжные подъемы. Гости, которые не могут преодолеть всю тропу могут остаться на месте и ждать группу.

Тропа предковТропа предковТропа предковТропа предков
5 день

Заповедник «Оглахты»

Завтрак в отеле.

Выезд на экскурсию на участок заповедника «Оглахты».

Музей под открытым небом с панорамными площадками, древними рисунками, современным Визит-центром, «лестницей в небо» в 960 ступенек.

Ланч на природе в чайной юрте.

Возвращение в Абакан.

Ужин в кафе города.

Продолжительность экскурсии – 6 часов.

Дорога ок 50 км в одну сторону, часть полевой дороги по территории заповедника.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

Лицам со слабой физической подготовкой затруднительно подниматься на верхнюю смотровую площадку.

Заповедник «Оглахты»Заповедник «Оглахты»Заповедник «Оглахты»Заповедник «Оглахты»
6 день

Музей "Хуртуях Тас". Национальный обед. Музейный комплекс "Казановка"

Завтрак в отеле.

Выезд по местам силы Хакасии.

Экскурсия в музей «Хуртуях Тас».

Гости услышат историю о каменной стеле Улуг Хуртуях тас, созданной около 4 тыс. лет назад.

Это самый почитаемый из древних культовых камней Хакасии.

Считается, что памятник способствует людям в обретении здоровья и детей.

Вторая часть экскурсии – посещение подлинной хакасской юрты XIX в. с традиционным внутренним убранством.

По дороге остановка у священного камня "Волчица" – лечебный камень в Хакасии.

Обед в кафе с элементами национальной кухни.

Посещение музейного комплекса «Казановка».

Экскурсия возле каменя «Ах Тас», посещение выставки «Шаманская юрта».

Возвращение в Абакан.

Ужин в кафе.

Продолжительность экскурсии – 9 часов.

Общий километраж дня 295 км, частично асфальт, частично полевая дорога.

Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.

Музей "Хуртуях Тас". Национальный обед. Музейный комплекс "Казановка"Музей "Хуртуях Тас". Национальный обед. Музейный комплекс "Казановка"Музей "Хуртуях Тас". Национальный обед. Музейный комплекс "Казановка"Музей "Хуртуях Тас". Национальный обед. Музейный комплекс "Казановка"
7 день

Экскурсии на выбор

Завтрак в отеле.

Ланч на природе/обед в кафе.

Ужин в кафе.

Дополнительно оплачиваются экскурсии на выбор*:

  • Минусинск купеческий – от 1200 рублей.
  • Ергаки «Висячий камень» – от 1700 рублей.
  • Бородинская пещера – от 2000 рублей.

Гости выезжающие на экскурсию получают ланч-бокс перед выездом.

Гости, которые остаются в отеле обедают в кафе города.

8 день

Отъезд

Завтрак.

Трансфер группы в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в одном из отелей города Абакана (по наличию мест Абакан 4* или Азия 4*).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Одноместное размещение в отеле Азия 4*65 000
Двухместное размещение в отеле Азия 4*60 000

Варианты проживания

Гостиница Азия 4*

7 ночей

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.

Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.

Гостиница Азия 4*Гостиница Азия 4*Гостиница Азия 4*Гостиница Азия 4*Гостиница Азия 4*Гостиница Азия 4*Гостиница Азия 4*Гостиница Азия 4*

Гостиница Абакан 4*

7 ночей

Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.

В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.

Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» — в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка — 20 минут ходьбы.

Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан — 10 минут.

Гостиница Абакан 4*Гостиница Абакан 4*Гостиница Абакан 4*Гостиница Абакан 4*Гостиница Абакан 4*Гостиница Абакан 4*Гостиница Абакан 4*Гостиница Абакан 4*Гостиница Абакан 4*Гостиница Абакан 4*

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Проживание, указанное в программе
  • Раннее заселение в отель с 08:00 ч.
  • Питание FB
  • Входные билеты
  • Встреча в аэропорту/жд вокзале
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Абакан и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные экскурсии по желанию в 7 день
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура включена.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.

Экскурсии

Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.

Сколько стоит забронировать доп. ночь в отеле?

Дополнительные сутки в туре:

  • Одноместное размещение в отеле Абакан 4* от 4000 рублей.
  • Одноместное размещение в отеле Азия 4* от 4500 рублей.
  • Двухместное размещение в отеле Абакан 4* от 4500 рублей.
  • Двухместное размещение в отеле Азия 4* от 5500 рублей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
4 окт 2022
Всё очень понравилось,начиная со встречи и до проводов. Организация на высоте! Гостиница супер, питание отличное. Экскурсии оочень интересные. Спасибо всем,начиная от менеджера Юли Трубинова,которая отвечала быстро на все вопросы,помогала с покупкой билетов,Андрею и Алексею,за профессионализм,отзывчивость,гиду Виталию! ооо это кладезь знаний!!! Все небезразличные,любящие свою работу люди! Мне повезло,в группе было три человека. И тур состоялся. Ужины и иногда обеды были в кафе Мадрид,уютное,просто душевное местечко, всё вкусно,но не очень разнообразно, официанты супер! приятно,что в последний день на ужин нас ждал комплиментик. Иногда обеды были на природе, ланч бокс радовал… отдельное спасибо Андрею,всегда поможет,всегда есть с собой горячий чай и перекус. Мне он очень помог на тропе предков. Тур однозначно рекомендую! Спасибо всем!
Е
3 окт 2022
Хакассия очень понравилась, обязательно приеду ещё) интересные экскурсии, прекрасная гостиница Азия. Питание включенное в тур (обеды и ужины), проходило в испанском кафе Мадрид. Хорошая кухня и большой выбор блюд. Но больше всего мне понравился сам город Абакан!!!
Д
13 сен 2022
Интересная программа тура. Достойная организация места жительства и транспортного сопровождения.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Дмитрий!

Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)

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