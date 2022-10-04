Встреча группы.
Раннее заселение в отель города с 8:00.
Выезд на экскурсию из отеля в 10:00 ч., встреча с гидом в холле отеля.
Выезд на экскурсию «Салбыкский курган». Самый известный курган Сибири, находится в Долине царей, там же расположено свыше пятидесяти курганов знати на одной территории.
Вход в долину через священные Камни Врата жизни. Место, где сбываются все желания.
Возвращение в Абакан.
Обед в городе.
Свободное время.
Ужин в кафе города.
Продолжительность экскурсии – 4 часа +/-(30 мин).
День комфортный в переездах, общее расстояние ок. 75 км.
Форма одежды: перед выездом на экскурсию рекомендуем переодеться в удобную одежду. С собой взять головные уборы, солнце защитные крема, репелленты, запас воды, легкие рюкзаки.
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию «Саянская Мозаика».
Посещение смотровой площадки Саяно-Шушенской ГЭС.
Путешествие пролегает по мраморной дороге к Енисею и Саянским горам.
Постоянно меняющиеся ландшафты, упираясь в Карлов створ, окаймляют мощную Сибирскую плотину.
Прогулка по Енисею.
Посещение музея «Шушенское».
Обзорная экскурсия по деревне.
Посещение уникальной сувенирной лавки с изделиями ручной работы.
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии – 9 часов.
Дорога в одну сторону ок. 120 км (асфальт).
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию на горную гряду "Сундуки" под названием "Храм времени предков".
Место силы с мощной энергетикой.
Самая популярная экскурсия в Хакасии!
Ежегодно сюда приезжают тысячи туристов, паломники, ясновидящие, здесь проводятся шаманские обряды.
Ланч на природе.
Посещение озера, купание.
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии – 9 часов.
Дорога ок 200 км в одну сторону. Дорога частично асфальт, частично гравийная.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Завтрак в отеле.
Выезд на активную пешеходную экскурсию по древней шаманской тропе.
«Тропа предков» – считается паломнической тропой, предки приходили на тропу поклониться Богам и Духам.
Тропа условно разделена на несколько секторов, которые символизируют рождение и становление личности человека.
Древнее название этого скального массива – «Тогыс Аз», что означает «Девять ртов».
Ланч на природе.
Возвращение в отель.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии – 9 часов.
Расстояние в одну сторону ок 200 км, дорога частично асфальт, частично полевая.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Требуется хорошая физическая подготовка!
Пешеходная экскурсия идет вверх по необрудованной тропе, затяжные подъемы. Гости, которые не могут преодолеть всю тропу могут остаться на месте и ждать группу.
Завтрак в отеле.
Выезд на экскурсию на участок заповедника «Оглахты».
Музей под открытым небом с панорамными площадками, древними рисунками, современным Визит-центром, «лестницей в небо» в 960 ступенек.
Ланч на природе в чайной юрте.
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе города.
Продолжительность экскурсии – 6 часов.
Дорога ок 50 км в одну сторону, часть полевой дороги по территории заповедника.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Лицам со слабой физической подготовкой затруднительно подниматься на верхнюю смотровую площадку.
Завтрак в отеле.
Выезд по местам силы Хакасии.
Экскурсия в музей «Хуртуях Тас».
Гости услышат историю о каменной стеле Улуг Хуртуях тас, созданной около 4 тыс. лет назад.
Это самый почитаемый из древних – культовых камней Хакасии.
Считается, что памятник способствует людям в обретении здоровья и детей.
Вторая часть экскурсии – посещение подлинной хакасской юрты XIX в. с традиционным внутренним убранством.
По дороге остановка у священного камня "Волчица" – лечебный камень в Хакасии.
Обед в кафе с элементами национальной кухни.
Посещение музейного комплекса «Казановка».
Экскурсия возле каменя «Ах Тас», посещение выставки «Шаманская юрта».
Возвращение в Абакан.
Ужин в кафе.
Продолжительность экскурсии – 9 часов.
Общий километраж дня 295 км, частично асфальт, частично полевая дорога.
Рекомендации гостям: головной убор, солнцезащитный крем, удобная обувь, репелленты, дождевик обязательно, городской рюкзак для личных вещей.
Завтрак в отеле.
Ланч на природе/обед в кафе.
Ужин в кафе.
Дополнительно оплачиваются экскурсии на выбор*:
Гости выезжающие на экскурсию получают ланч-бокс перед выездом.
Гости, которые остаются в отеле обедают в кафе города.
Завтрак.
Трансфер группы в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в одном из отелей города Абакана (по наличию мест Абакан 4* или Азия 4*).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|Одноместное размещение в отеле Азия 4*
|65 000
|Двухместное размещение в отеле Азия 4*
|60 000
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната укомплектована банными халатами и тапочками.
Стойка регистрации работает круглосуточно. В ресторане Food&Bar 114 подают блюда европейской кухни, а в ресторане Pur Pur накрывают завтрак и готовят блюда пан-азиатской кухни.
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер. Кроме того, в отеле обустроен конференц-зал вместимостью до 50 человек.
Парк Победы находится в 10 минутах ходьбы, а детский парк «Орленок» — в 5 минутах ходьбы. Драматический театр находится в нескольких минутах ходьбы, а до городского парка — 20 минут ходьбы.
Поездка до железнодорожного вокзала Абакан занимает 3 минуты, а до международного аэропорта Абакан — 10 минут.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура включена.
Трансфер из аэропорта и в аэропорт включен в стоимость тура.
При необходимости — увозим на ж/д вокзал.
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные, в связи с плохими погодными условиями или иными форс-мажорными обстоятельствами.
Дополнительные сутки в туре: