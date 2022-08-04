Встреча утром в Бийске (Горно-Алтайске) участников похода.
Загрузка в транспорт, переезд до поселка Курай.
Размещение на базе. Распределение общественного груза, еды.
Сегодня начинается активная часть нашего пешего маршрута в ущелье Актру.
Просыпаемся, завтракаем и совершаем заброску на автомобиле повышенной проходимости по горно-полевой дороге до места названного туристами «Перевалка».
От «Перевалки» начинается очень плохая дорога, которую мы преодолеваем на местном УАЗике.
Дорога в 8 км занимает пару часов, и мы прибываем на место, в Альплагерь Актру и разбиваем базовый лагерь, из которого будем совершать радиальные выходы.
Сегодняшний день будет посвящен ледовым занятиям на леднике Большой Актру.
Отрабатываем технику обращения с альп-снаряжением: хождение в кошках, преодоление ледовых склонов, организация страховки на льду и др.
Сегодня нам предстоит совершить радиальный выход до Голубого озера, которое расположено на высоте 2800 метров в моренном кармане ледника Большой Актру.
Основная часть пути проходит вдоль ледника Большой Актру.
Пройдя мимо «Бараньих лбов» – скального барьера, продолжаем подъем до озера, рядом с которым стоит домик гляциологов.
После перекуса и отдыха, спускаемся обратно в лагерь.
Сегодня совершаем акклиматизационный выход на перевал Учитель.
Перевал не трудный, его высота 3100 метров и имеет категорию сложности – 1А.
С перевала открывается великолепный вид на Курайскую степь.
К вечеру возвращаемся в базовый лагерь.
Ранний подъем и выход.
Путь на вершину может занять до 14 часов.
Это восхождение имеет категорию трудности 1Б, но особых сложностей для уже акклиматизировавшихся туристов не представляет.
Часть пути круто идет вверх через кулуар, затем мы приходим в место с названием «Зеленая Гостиница», далее путь проходит по леднику до самой вершины.
С Купола Трех озер можно увидеть почти весь Алтай – его три главных хребта и две степи Курайскую и огромную Чуйскую, которые когда-то были дном древнего Алтайского моря!
Наш поход в ущелье Актру заканчивается, предстоит обратный путь по Чуйскому тракту до г. Бийска (Горно-Алтайска).
Тур предусматривает проживание в палатках, на турбазе «Муркут» (первый и последний день тура) и в альплагере «Актру».
Стоимость тура на 1 чел: 33 400 руб.
*За дополнительную плату можно разместиться в домиках на территории турбазы, при условии наличия свободных мест.
Трансфер не входит в стоимость тура.
Стоимость трансфера от Бийска (Горно-Алтайска) – 8400 рублей с человека туда и обратно.
Или туристы добираются до места начала тура самостоятельно.
Прибытие: утром к 8:00 в Бийске на ж/д вокзале (площадь Шукшина, 9), к 10.00-11.00 в аэропорт города Горно-Алтайска (если туристы прибыли в Горно-Алтайск заранее можем с утра забрать их из отеля или турбазы), вечером до 20:00 к месту начала тура в с. Курай.
Отъезд: самостоятельно в последний тура из села Курай. Если трансфер заказан у нас, то улететь возможно только на следующий день после окончания тура из аэропорта города Горно-Алтайска или уехать с ж/д вокзала города Бийска.
Страховка входит в стоимость тура на все дни, кроме активной части маршрута (дней когда туристы проходят ледовые занятия и в день восхождения на Купол).
На эти дни страховку туристы оформляют самостоятельно.
Уточняйте наличие и размеры!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны изменения из-за погоды, состояния троп и дорог, акклиматизации участников и других факторов.