Восхождение в Актру на «Купол трех озер»

Ущелье Актру находится в горах Северо-Чуйского хребта республики Алтай

4.4
3 отзыва
Ущелье Актру находится в горах Северо-Чуйского хребта республики Алтай.

Наш поход будет включать в себя интересную автомобильную часть как по Чуйскому тракту, так и по засушливой Курайской степи до альплагеря.

Мы разместимся в лагере в палатках и будем совершать радиальные выходы налегке к Голубому озеру и на ледник Большой Актру, с которого открывается прекрасный вид на саму вершину Актру – один из четырехтысячников Горного Алтая. Также в программе запланировано тренировочное восхождение на перевал Учитель (высота 3100 м). И наконец, мы поднимемся на вершину «Купол трех озер»(высота 3556 м). Конечно, без обучения навыкам альпинизма, специального снаряжения мы обойтись не сможем.

Этот поход – прекрасная возможность приобщиться к суровым и серьезным горам, посмотреть, что собой представляет горный туризм и альпинизм, и понять, почему люди вновь и вновь стремятся к вершинам. Возможна организация похода по запросу, в любые даты с 01.07. по 31.08 для индивидуальных групп от 4-х человек.
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Восхождение в Актру на «Купол трех озер»
Ближайшие даты:
2
июл
16
июл
3
авг
17
авг

Что вас ожидает 🤩

«Купол Трех Озер»
«Купол Трех Озер»
Нас ждет восхождение на вершину 3556 м., которое завершится великолепным панорамным видом
Невероятное Голубое озеро
Невероятное Голубое озеро
Совершим радиальный выход до Голубого озера, которое расположено на высоте 2800 метров
Проверка на прочность
Проверка на прочность
Этот тур покажет, что собой представляет горный туризм и подготовит вас к более серьезным восхождениям

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Бийск. Размещение на базе

Встреча утром в Бийске (Горно-Алтайске) участников похода.

Загрузка в транспорт, переезд до поселка Курай.

Размещение на базе. Распределение общественного груза, еды.

Прибытие в Бийск. Размещение на базеПрибытие в Бийск. Размещение на базеПрибытие в Бийск. Размещение на базе
2 день

Начало маршрута в ущелье Актру

Сегодня начинается активная часть нашего пешего маршрута в ущелье Актру.

Просыпаемся, завтракаем и совершаем заброску на автомобиле повышенной проходимости по горно-полевой дороге до места названного туристами «Перевалка».

От «Перевалки» начинается очень плохая дорога, которую мы преодолеваем на местном УАЗике.

Дорога в 8 км занимает пару часов, и мы прибываем на место, в Альплагерь Актру и разбиваем базовый лагерь, из которого будем совершать радиальные выходы.

Начало маршрута в ущелье АктруНачало маршрута в ущелье АктруНачало маршрута в ущелье Актру
3 день

Занятия на леднике Большой Актру

Сегодняшний день будет посвящен ледовым занятиям на леднике Большой Актру.

Отрабатываем технику обращения с альп-снаряжением: хождение в кошках, преодоление ледовых склонов, организация страховки на льду и др.

Занятия на леднике Большой АктруЗанятия на леднике Большой АктруЗанятия на леднике Большой АктруЗанятия на леднике Большой АктруЗанятия на леднике Большой Актру
4 день

Голубое озеро

Сегодня нам предстоит совершить радиальный выход до Голубого озера, которое расположено на высоте 2800 метров в моренном кармане ледника Большой Актру.

Основная часть пути проходит вдоль ледника Большой Актру.

Пройдя мимо «Бараньих лбов» – скального барьера, продолжаем подъем до озера, рядом с которым стоит домик гляциологов.

После перекуса и отдыха, спускаемся обратно в лагерь.

Голубое озероГолубое озероГолубое озероГолубое озеро
5 день

Перевал Учитель

Сегодня совершаем акклиматизационный выход на перевал Учитель.

Перевал не трудный, его высота 3100 метров и имеет категорию сложности – 1А.

С перевала открывается великолепный вид на Курайскую степь.

К вечеру возвращаемся в базовый лагерь.

Перевал УчительПеревал УчительПеревал УчительПеревал УчительПеревал Учитель
6 день

Вершина «Купол Трех Озер» (3556 м)

Ранний подъем и выход.

Путь на вершину может занять до 14 часов.

Это восхождение имеет категорию трудности 1Б, но особых сложностей для уже акклиматизировавшихся туристов не представляет.

Часть пути круто идет вверх через кулуар, затем мы приходим в место с названием «Зеленая Гостиница», далее путь проходит по леднику до самой вершины.

С Купола Трех озер можно увидеть почти весь Алтай – его три главных хребта и две степи Курайскую и огромную Чуйскую, которые когда-то были дном древнего Алтайского моря!

Вершина «Купол Трех Озер» (3556 м)Вершина «Купол Трех Озер» (3556 м)Вершина «Купол Трех Озер» (3556 м)Вершина «Купол Трех Озер» (3556 м)Вершина «Купол Трех Озер» (3556 м)
7 день

Завершение программы. Обратная дорога

Наш поход в ущелье Актру заканчивается, предстоит обратный путь по Чуйскому тракту до г. Бийска (Горно-Алтайска).

Завершение программы. Обратная дорогаЗавершение программы. Обратная дорогаЗавершение программы. Обратная дорога

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках, на турбазе «Муркут» (первый и последний день тура) и в альплагере «Актру».

Стоимость тура на 1 чел: 33 400 руб.

*За дополнительную плату можно разместиться в домиках на территории турбазы, при условии наличия свободных мест.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

6 ночей
Палаточный лагерь

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Заброска от посёлка Курай в Альплагерь Актру на автомобиле повышенной проходимости в обе стороны
  • Трехразовое питание на протяжении маршрута (с ужина в первый день, по завтрак в последний день)
  • Работа квалифицированных инструкторов
  • Баня в альплагере Актру
  • Палаточное проживание в альплагере Актру
  • Групповое снаряжение для восхождения и треккинга (палатки, тент, веревки, костровое, газ, аптечка, ремнабор)
  • Медицинская страховка (кроме дней когда туристы проходят ледовые занятия и в день восхождения на Купол. На эти дни страховку туристы оформляют самостоятельно)
Что не входит
  • Авиа-билеты до г. Горно-Алтайска или ж/д билеты до г. Бийска и обратно
  • Трансфер до п. Курай и обратно (ориентировочная стоимость от г. Бийска до п. Курай и обратно 8400 рублей с человека)
  • Питание в кафе по дороге из Бийска/Горно-Алтайска до места встречи участников
  • Медицинская страховка на активной части тура
  • Аренда личного снаряжения (каска, ледоруб, страховочная система, жумар, спусковое устройство и т. п.)
Место начала и завершения?
Россия, Алтайский край, Бийск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые ботинки;
  • вторая обувь для лагеря (кроссовки);
  • каска;
  • рюкзак;
  • не менее двух комплектов одежды;
  • куртка походная;
  • куртка тёплая для лагеря;
  • дождевик;
  • спальный мешок;
  • паспорт, страховой медицинский полис;
  • коврик пенополиуретановый;
  • сиденье туристическое – хоба;
  • треккинговые палочки;
  • головной убор;
  • солнцезащитные очки;
  • налобный фонарик;
  • зажигалка, спички, сухое горючее;
  • кружка, ложка, миска, нож;
  • туалетная бумага;
  • умывальные принадлежности;
  • крем от загара;
  • личные лекарства.
Каковы условия и стоимость трансфера до поселка Курай и обратно?

Трансфер не входит в стоимость тура.

Стоимость трансфера от Бийска (Горно-Алтайска) – 8400 рублей с человека туда и обратно.

Или туристы добираются до места начала тура самостоятельно.

Какое лучше время выбрать для прилета и вылета?

Прибытие: утром к 8:00 в Бийске на ж/д вокзале (площадь Шукшина, 9), к 10.00-11.00 в аэропорт города Горно-Алтайска (если туристы прибыли в Горно-Алтайск заранее можем с утра забрать их из отеля или турбазы), вечером до 20:00 к месту начала тура в с. Курай.

Отъезд: самостоятельно в последний тура из села Курай. Если трансфер заказан у нас, то улететь возможно только на следующий день после окончания тура из аэропорта города Горно-Алтайска или уехать с ж/д вокзала города Бийска.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка входит в стоимость тура на все дни, кроме активной части маршрута (дней когда туристы проходят ледовые занятия и в день восхождения на Купол).

На эти дни страховку туристы оформляют самостоятельно.

Какова стоимость аренды снаряжения?

Прокат походного снаряжения:

  • Рюкзак - 1300 руб/поход;
  • Спальник - 1000 руб/поход;
  • Треккинговые палочки, комплект - 1000 руб/поход;
  • Коврик - 500 руб/поход;
  • Сидушка туристическая - 200 руб/поход.

Прокат альпинистского снаряжения:

  • Кошки - 2000 руб/восхождение;
  • Каска - 1000 руб/восхождение;
  • Жумар - 1000 руб/восхождение;
  • Карабины 3 шт. - 900 руб/восхождение;
  • Спусковое устройство - 600 руб/восхождение;
  • Ледоруб - 1500 руб/восхождение;
  • Страховочная обвязка+ус самостраховки - 1000 руб/восхождение;
  • Весь комплект альпинистского снаряжения (без ботинок!) - 6500 руб/восхождение.

Альпинистские ботинки:

  • Пластиковые ботинки Scarpa Vega - 3000 руб/восхождение.

Уточняйте наличие и размеры!

Прокат лавинного снаряжения

  • Комплект лавинного снаряжения: бипер+щуп+лопата - 3000 руб/программа;
  • бипер - 2000 руб/программа;
  • щуп- 500 руб/программа;
  • лопата - 500 руб/программа.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможны ли изменения в программе тура?

Возможны изменения из-за погоды, состояния троп и дорог, акклиматизации участников и других факторов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
2
3
2
1
И
4 авг 2022
Организатор данного путешествия ООО "Большая страна" с хорошо подготовленными менеджерами, отлично работает. Спасибо.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Игорь!

Спасибо за отзыв! Будем рады новым обращениям, подберем интересную программу в любой из регионов России!:)
Н
20 авг 2020
Все было хорошо организовано, продуманно.
И
10 сен 2018
О Путоранах скажу словами Лузана Сергея:"Вот я и называю Жизнью только секунды встречи с необычной, сумасшедшей, космической красотой". Это на них сталкиваешься с туманом, в котором нет ни времени ни пространства, небом, сливающимся с водной гладью, брызгами водопадов, которые жадно впитываешь всей кожей, каньонами с грохотом и музыкой воды. Это на Путоранах можно часами думать о жизни камней, сидя на берегу бескрайнего озера. Это там открывается земля, на которой ты живешь, удивляешься, что живешь, омываешься ее чистотой, напитываешься ее соками, благодаришь за силу и оставляешь ей свое любящее сердце, чтобы еще раз обязательно вернуться, прижаться, прикоснуться к ВАМ ПУТОРАНЫ!!!
Низкий земной поклон организаторам тура.

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