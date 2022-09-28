Выезд в село Усть-Кокса.
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
17:00 Прибытие в село Усть-Кокса. Размещение в палаточном лагере.
Получение снаряжения. Инструктаж.
Ужин. Вечер знакомств.
Вечером нидра йога на берегу у священной реки Катуни.
Протяженность: 375 км от Горно-Алтайска.
Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.
Утром Хатха-йога.
Переезд в д. Тюнгур.
Из Тюнгура заброска на машине до стоянки «Елань».
Подъем вдоль реки Кучерла.
По пути – осмотр скального грота у реки Куйлю, в нише которого можно увидеть более 100 наскальных рисунков.
Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный, молочный цвет воды с бирюзовым отливом.
Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов.
Вечером дыхательные практики.
Нидра йога у берегов Кучерлинского озера.
Протяженность: авто – 74 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 12 км.
Питание включено: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.
Утром Хатха-йога.
Переход к Кучерлинскому озеру.
В долине реки Кучерлы насчитывается более 40 озер тектонического, карового и мореного происхождения.
Самое крупное из них – Кучерлинское озеро – с востока и запада замкнуто горными хребтами, устремляющимися в него каменными осыпями с высоты до 3000 м, с юга – узкой долиной Кучерлы, а с севера – мореными отложениями, создающими запруду.
Озеро наполнено ледяной водой зеленовато-голубого оттенка. Его длина 5220 м, высота над уровнем моря 1790 м, максимальная ширина 900 м, максимальная глубина 55 м.
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 18 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Утром Хатха-йога.
Переход под перевал Кара-Тюрек. Лагерь на верхней границе леса.
Вечером дыхательные практики.
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 7 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Утром дыхательные практики.
Подъем на перевал Кара-Тюрек (категория сложности 1А, 3060 м, характер препятствий – осыпной), с которого открывается великолепный панорамный вид на гору Белуха и бесконечные вершины Катунского хребта. Хорошая возможность фото-, видеосъемки.
Если прочитать Ак-кем наоборот, то получается Мекка. А это указывает на то, что и сама Белуха, и прилегающая к ней местность – территория сакральная.
Ночевка в базовом лагере на оз. Ак-Кем (высота над уровнем моря ок. 2010 м).
Вечером нидра йога у берегов озера Ак-кем с видом на Белуху.
Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 10 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Утром Хатха-йога с видом на Белуху.
Радиальный выход к Ак-кемскому леднику. Посещение часовни Архангела Михаила под Белухой.
Тропа идет вдоль озера Ак-кем, через несколько живописных подвесных мостиков, преодолевает нагромождения камней в виде старой морены и выводит в верховья р. Ак-кем, вытекающей из царства льда и холода.
Обед у Ак-кемского ледника.
Отличная возможность фото- и видеосъемки.
Вечером дыхательные практики.
Протяженность: пешком – 10 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Утром дыхательные практики.
Радиальный выход к озеру Горных духов.
Вечером Хатха-йога.
Протяженность: пешком – 9 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Утром Хатха-йога.
В верховьях реки Ак-Оюк находятся красивейшие озера, каждое из которых имеет свой неповторимый оттенок: бирюзовый, зеленый, молочно-голубой и иссиня-черный.
После экскурсии спуск в базовый лагерь.
Вечером нидра йога у берегов озера Ак-кем с видом на Белуху.
Протяженность: пешком – 8 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Утром Хатха-йога.
Экскурсия в ущелье Ярлу, где выстроен целый город из камней.
Это место является для последователей Рериха святым, здесь сложен каменный городок туров вокруг камня, особо почитаемого рериховцами.
Вечером дыхательные практики.
Протяженность: пешком – 8 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Утром дыхательные практики.
Спуск вдоль реки Ак-кем.
«Ак-Кем» в переводе с тюркского «Белая вода». Действительно, вода в реке имеет молочно-белый оттенок.
Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи.
Вечером Хатха-йога.
Протяженность: пешком – 16 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Утром дыхательные практики.
Переход до стоянки «Три берёзы».
Спуск на ГАЗ-66 до Тюнгура. Переезд Тюнгур – Усть-Кокса.
Прибытие на туркомплекс. Размещение на территории туркомплекса в палатках.
Вечером нидра йога на берегу у священной реки Катуни.
Прощальный вечер.
Протяженность: пешком – 8, на авто – 84 км.
Питание включено: завтрак и обед – походная кухня, ужин в кафе.
Утром Хатха-йога.
Сдача снаряжения.
Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.
Село было основано староверами около 300 лет назад.
В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.
Обед.
Завершение программы.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00. Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.
Размещение в гостинице (самостоятельно).
Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск).
Трансфер в аэропорт самостоятельно.
Протяженность: на авто – + 375 км до Горно-Алтайска.
Питание: завтрак и обед в кафе. Ужин в пути за свой счёт.
На протяжении тура ночевки в туристических палатках.
Все, кто серьезно занимается йогой, знают, какое значение имеет место проведения занятий. Техники, применяемые дома или в спортзале, дают совсем не тот эффект, что занятия, проводимые на природе или в местах особой концентрации энергии. Мы приглашаем Вас заняться йогой в самых красивых и гармоничных местах Алтайского региона: Уймонская долина, Кучерлинское озеро и гора Белуха.
С давних времен эта гора считается не только красивейшей природной достопримечательностью, но и местом мистической силы. Здесь общаются с духами алтайские шаманы – ведь по глубокому убеждению алтайцев, Белуха – это место богов и духов. Здесь же, как утверждают, находится вход в Сибирскую Шамбалу, которую невозможно увидеть, не обладая духовным зрением.
У Белухи совершенно уникальное географическое положение, равноудалённое от трёх океанов: Тихого, Северного-Ледовитого и Индийского. Она является центральным вершинным узлом материка Евразия. Белуха очень сильная гора. Она своего рода энергетический мост между землей и космосом, который производит гармонизирующее влияние на людей, увеличивая их чувствительность и любовь к природе.
Программа йога-тура на Алтай насыщена всевозможными полезными элементами отдыха. Каждое утро будет предложено заниматься дыхательными упражнениями, повышать тонус тела с помощью асан. Трехразовое питание включает в себя только самые полезные продукты, от которых вы получите дневную норму витаминов и других необходимых веществ.
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.
На маршруте возможно посещение бани:
Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 2 гида-проводника.
Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:
Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, но для его прохождения необходима хорошая физическая подготовка.
Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.
Возможно участие детей, начиная с 12 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.
В пути от Новосибирска / Барнаула / Горно-алтайска до начала активной части маршрута и обратно питание самостоятельно в дорожных пунктах питания.
По прибытии в село Усть-Кокса – трехразовое питание в летнем кафе на территории туркомплекса.
На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек.
В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. В горном кемпинге на Ак-Кеме – на газовой плите.
Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности.
Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи, но участвуют в сборе дров.
В меню входят консервированное мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты.
Во время походов есть возможность собирать грибы, ягоды.
Для транспортировки группового снаряжения (палаток, тентов, кострового оборудования) и продуктов питания на маршруте, начиная с третьего дня, используются вьючные лошади. Они сопровождают группу до озера Ак-кем (5-й день). Вы несете в рюкзаках только личные вещи и спальник (6-8 кг). На 6-й и 7-й день программы у Вас радиальные выходы из базового лагеря на озере Ак-Кем – налегке.
По окончании маршрута у вас есть возможность отдохнуть на базе отдыха. Перед уходом в горы вы можете зарезервировать для себя комфортное размещение. Также на базе работает камера хранения, где можно оставить вещи, которые вам не пригодятся в горах.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость маршрута включена страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае, адрес филиала: Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел. (3852) 379400. Страховка обеспечивает проведение спасательных работ с использованием вертолета в случае необходимости.
Оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет, если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.