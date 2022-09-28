Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая

Приглашаем Вас насладиться природой Алтая и наполниться энергией йоги

4.7
3 отзыва
Приглашаем Вас насладиться природой Алтая и наполниться энергией йоги.

Гора Белуха с давних времен считается не только красивейшей природной достопримечательностью, но и местом мистической силы.

Здесь общаются с духами алтайские шаманы, здесь же, как утверждают, находится вход в Сибирскую Шамбалу, которую невозможно увидеть, не обладая духовным зрением.
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Йога-тур к Белухе. Места силы Алтая
Ближайшие даты:
3
июл

Что вас ожидает 🤩

Культура старообдрядцев
Культура старообдрядцев
Прикоснемся к культуре старообрядцев и ознакомимся с наследием семьи Рерихов в Верхнем Уймоне
Медитации с видом на Белуху
Медитации с видом на Белуху
Белуха своего рода энергетический мост между землей и космосом, который производит гармонизирующее влияние на людей, увеличивая их чувствительность и любовь к природе
Завораживающее Кучерлинское озеро
Завораживающее Кучерлинское озеро
Сделаем классные фото на фоне самого крупного озера в долине реки Кучерлы, наполненного ледяной водой зеленовато-голубого оттенка
Загадочные Места Силы
Загадочные Места Силы
Отправимся исследовать ущелье Ярлу, где выстроен целый город из камней
Йога в горах
Йога в горах
Нас ждут ежедневные практики с прекрасными видами и чистейшим горным воздухом

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в село Усть-Кокса

Выезд в село Усть-Кокса.

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

17:00 Прибытие в село Усть-Кокса. Размещение в палаточном лагере.

Получение снаряжения. Инструктаж.

Ужин. Вечер знакомств.

Вечером нидра йога на берегу у священной реки Катуни.

Протяженность: 375 км от Горно-Алтайска.
Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

Прибытие в село Усть-КоксаПрибытие в село Усть-КоксаПрибытие в село Усть-Кокса
2 день

Переезд в д. Тюнгур. Подъем вдоль реки Кучерла

Утром Хатха-йога.

Переезд в д. Тюнгур.

Из Тюнгура заброска на машине до стоянки «Елань».

Подъем вдоль реки Кучерла.

По пути осмотр скального грота у реки Куйлю, в нише которого можно увидеть более 100 наскальных рисунков.

Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный, молочный цвет воды с бирюзовым отливом.

Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов.

Вечером дыхательные практики.

Нидра йога у берегов Кучерлинского озера.

Протяженность: авто – 74 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 12 км.
Питание включено: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.

Переезд в д. Тюнгур. Подъем вдоль реки КучерлаПереезд в д. Тюнгур. Подъем вдоль реки КучерлаПереезд в д. Тюнгур. Подъем вдоль реки КучерлаПереезд в д. Тюнгур. Подъем вдоль реки Кучерла
3 день

Переход к Кучерлинскому озеру

Утром Хатха-йога.

Переход к Кучерлинскому озеру.

В долине реки Кучерлы насчитывается более 40 озер тектонического, карового и мореного происхождения.

Самое крупное из них Кучерлинское озеро с востока и запада замкнуто горными хребтами, устремляющимися в него каменными осыпями с высоты до 3000 м, с юга узкой долиной Кучерлы, а с севера мореными отложениями, создающими запруду.

Озеро наполнено ледяной водой зеленовато-голубого оттенка. Его длина 5220 м, высота над уровнем моря 1790 м, максимальная ширина 900 м, максимальная глубина 55 м.

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 18 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Переход к Кучерлинскому озеруПереход к Кучерлинскому озеруПереход к Кучерлинскому озеруПереход к Кучерлинскому озеру
4 день

Переход под перевал Кара-Тюрек

Утром Хатха-йога.

Переход под перевал Кара-Тюрек. Лагерь на верхней границе леса.

Вечером дыхательные практики.

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 7 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Переход под перевал Кара-ТюрекПереход под перевал Кара-ТюрекПереход под перевал Кара-ТюрекПереход под перевал Кара-Тюрек
5 день

Подъем на перевал Кара-Тюрек

Утром дыхательные практики.

Подъем на перевал Кара-Тюрек (категория сложности 1А, 3060 м, характер препятствий осыпной), с которого открывается великолепный панорамный вид на гору Белуха и бесконечные вершины Катунского хребта. Хорошая возможность фото-, видеосъемки.

Если прочитать Ак-кем наоборот, то получается Мекка. А это указывает на то, что и сама Белуха, и прилегающая к ней местность – территория сакральная.

Ночевка в базовом лагере на оз. Ак-Кем (высота над уровнем моря ок. 2010 м).

Вечером нидра йога у берегов озера Ак-кем с видом на Белуху.

Протяженность: пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 10 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Подъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-ТюрекПодъем на перевал Кара-Тюрек
6 день

Прогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов

Утром Хатха-йога с видом на Белуху.

Радиальный выход к Ак-кемскому леднику. Посещение часовни Архангела Михаила под Белухой.

Тропа идет вдоль озера Ак-кем, через несколько живописных подвесных мостиков, преодолевает нагромождения камней в виде старой морены и выводит в верховья р. Ак-кем, вытекающей из царства льда и холода.

Обед у Ак-кемского ледника.

Отличная возможность фото- и видеосъемки.

Вечером дыхательные практики.

Протяженность: пешком – 10 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Прогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духовПрогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духовПрогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духовПрогулка к Ак-кемскому леднику и озеру горных духов
7 день

Озеро Горных духов

Утром дыхательные практики.

Радиальный выход к озеру Горных духов.

Вечером Хатха-йога.

Протяженность: пешком – 9 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Озеро Горных духовОзеро Горных духовОзеро Горных духовОзеро Горных духов
8 день

Радиальный выход в ущелье Ак-Оюк, в Долину семи озер

Утром Хатха-йога.

В верховьях реки Ак-Оюк находятся красивейшие озера, каждое из которых имеет свой неповторимый оттенок: бирюзовый, зеленый, молочно-голубой и иссиня-черный.

После экскурсии спуск в базовый лагерь.

Вечером нидра йога у берегов озера Ак-кем с видом на Белуху.

Протяженность: пешком – 8 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Радиальный выход в ущелье Ак-Оюк, в Долину семи озерРадиальный выход в ущелье Ак-Оюк, в Долину семи озерРадиальный выход в ущелье Ак-Оюк, в Долину семи озерРадиальный выход в ущелье Ак-Оюк, в Долину семи озер
9 день

Долина Ярлу

Утром Хатха-йога.

Экскурсия в ущелье Ярлу, где выстроен целый город из камней.

Это место является для последователей Рериха святым, здесь сложен каменный городок туров вокруг камня, особо почитаемого рериховцами.

Вечером дыхательные практики.

Протяженность: пешком – 8 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Долина ЯрлуДолина ЯрлуДолина ЯрлуДолина ЯрлуДолина Ярлу
10 день

Спуск вдоль реки Ак-кем

Утром дыхательные практики.

Спуск вдоль реки Ак-кем.

«Ак-Кем» в переводе с тюркского «Белая вода». Действительно, вода в реке имеет молочно-белый оттенок.

Река берет свое начало из Ак-Кемского ледника и несет в своих водах мелкие кусочки каменной извести со склонов Белухи.

Вечером Хатха-йога.

Протяженность: пешком – 16 км.
Питание включено: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Спуск вдоль реки Ак-кемСпуск вдоль реки Ак-кемСпуск вдоль реки Ак-кемСпуск вдоль реки Ак-кемСпуск вдоль реки Ак-кем
11 день

Спуск до Усть-Коксы

Утром дыхательные практики.

Переход до стоянки «Три берёзы».

Спуск на ГАЗ-66 до Тюнгура. Переезд Тюнгур Усть-Кокса.

Прибытие на туркомплекс. Размещение на территории туркомплекса в палатках.

Вечером нидра йога на берегу у священной реки Катуни.

Прощальный вечер.

Протяженность: пешком – 8, на авто 84 км.
Питание включено: завтрак и обед – походная кухня, ужин в кафе.

Спуск до Усть-КоксыСпуск до Усть-КоксыСпуск до Усть-КоксыСпуск до Усть-Коксы
12 день

Поездка на Буддийскую ступу. Отъезд

Утром Хатха-йога.

Сдача снаряжения.

Экскурсия в село Верхний Уймон – одно из старейших сел Усть-Коксинского района.

Село было основано староверами около 300 лет назад.

В селе находятся два музея: Краеведческий им. Н. К. Рериха и Музей старообрядчества.

Обед.

Завершение программы.

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00. Приезд в Горно-Алтайск в 21:00.

Размещение в гостинице (самостоятельно).

Рекомендованные отели: «Любимый» (с. Майма), «Игман» (Горно-Алтайск).

Трансфер в аэропорт самостоятельно.

Протяженность: на авто – + 375 км до Горно-Алтайска.
Питание: завтрак и обед в кафе. Ужин в пути за свой счёт.

Поездка на Буддийскую ступу. ОтъездПоездка на Буддийскую ступу. ОтъездПоездка на Буддийскую ступу. ОтъездПоездка на Буддийскую ступу. ОтъездПоездка на Буддийскую ступу. ОтъездПоездка на Буддийскую ступу. Отъезд

Проживание

На протяжении тура ночевки в туристических палатках.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

11 ночей
  • размещение в палатках на маршруте;
  • размещение в горном кемпинге у Ак-Кемского озера (5,6,7,8,9 день маршрута) с кают-компанией, палатками, газовым оборудованием и туалетом;
  • размещение в палатках на территории туркомплекса Альтаир (1,11 день).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трехразовое питание (кроме питания в дороге)
  • Обслуживание по программе
  • Услуги гидов-проводников
  • Услуги тренера по йоге
  • Туристское снаряжение: палатки, спальники, коврики, рюкзаки, костровое оборудование, тент, аптечка
  • Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на активной части маршрута: МС-450000, СНС-30000
  • Медицинская страховка и страхование от несчастного случая на не активной части маршрута: МС-150000, СНС-30000
  • Трансфер Усть-Кокса – Тюнгур – Усть-Кокса, транспортировка Тюнгур – Елань (2-й день), Три берёзы – Тюнгур (11-й день)
  • Лошади для транспортировки продуктов питания и общественного снаряжения (с 2-го по 5-й день)
  • Поездка на Буддийскую ступу
  • Рекреационные сборы
  • Размещение в горном кемпинге у Ак-Кемского озера (с 5-го по 9-й день)
  • Размещение в палатках на территории туркомплекса Альтаир (1-й, 11-й дни)
  • Хранение личных вещей на т/к в с. Усть-Кокса на время активной части маршрута
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты Горно-Алтайск и обратно
  • Питание в дороге
  • Транспортная доставка до Усть-Коксы:Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб.
  • Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск – 5 600 руб.
  • Баня:в 3й день (Кучерлинское озеро) – от 2 000 руб. /час)в 5,6,7,8,9 дни (оз. Ак-Кем) – от 1 500 руб. /час(Эко туркомплекс "Альтаир") – 1 000 руб. /час.
  • В 3й день (Кучерлинское озеро) – от 2 000 руб. /час)
  • В 5,6,7,8,9 дни (оз. Ак-Кем) – от 1 500 руб. /час
  • (Эко туркомплекс "Альтаир") – 1 000 руб. /час
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Паспорт.
  2. Пуховик или теплая куртка.
  3. Непромокаемая одежда (дождевик, куртка, брюки).
  4. Треккинговые ботинки.
  5. Сапоги (желательно из вспененного полиуретана).
  6. Треккинговые палки (возможно взять в аренду на туркомплексе перед стартом маршрута).
  7. Кроссовки и сланцы (легкие тапочки).
  8. Сидушка из каримата ("подпопник").
  9. Теплый спортивный костюм и теплая шапочка.
  10. Хлопчатобумажные перчатки.
  11. Футболки 2-3 шт.
  12. Шорты.
  13. Носки шерстяные 2 пары.
  14. Носки тонкие 3-4 пары.
  15. Кепка от солнца.
  16. Солнцезащитные очки и крем.
  17. Купальник / плавки.
  18. Фонарик.
  19. Складной нож.
  20. Спички.
  21. Батарейки.
  22. Личный комплект посуды.
  23. Предметы личной гигиены.
  24. Личная аптечка: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, лекарства от простуды.
В чем особенность занятий йогой в данном туре?

Все, кто серьезно занимается йогой, знают, какое значение имеет место проведения занятий. Техники, применяемые дома или в спортзале, дают совсем не тот эффект, что занятия, проводимые на природе или в местах особой концентрации энергии. Мы приглашаем Вас заняться йогой в самых красивых и гармоничных местах Алтайского региона: Уймонская долина, Кучерлинское озеро и гора Белуха.

С давних времен эта гора считается не только красивейшей природной достопримечательностью, но и местом мистической силы. Здесь общаются с духами алтайские шаманы – ведь по глубокому убеждению алтайцев, Белуха – это место богов и духов. Здесь же, как утверждают, находится вход в Сибирскую Шамбалу, которую невозможно увидеть, не обладая духовным зрением.

У Белухи совершенно уникальное географическое положение, равноудалённое от трёх океанов: Тихого, Северного-Ледовитого и Индийского. Она является центральным вершинным узлом материка Евразия. Белуха очень сильная гора. Она своего рода энергетический мост между землей и космосом, который производит гармонизирующее влияние на людей, увеличивая их чувствительность и любовь к природе.

Программа йога-тура на Алтай насыщена всевозможными полезными элементами отдыха. Каждое утро будет предложено заниматься дыхательными упражнениями, повышать тонус тела с помощью асан. Трехразовое питание включает в себя только самые полезные продукты, от которых вы получите дневную норму витаминов и других необходимых веществ.

Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.

Будет ли возможность на маршруте помыться в бане?

На маршруте возможно посещение бани:

  • 1-й, 9-й дни на Экотуркомплексе "Альтаир" – 1000 р. /час;
  • 3-й день на Кучерлинском озере – от 2 000 руб. /час;
  • 5-й, 6-й, 7-й дни на оз. Ак-Кем – от 1 500 руб. /час.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?

Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 2 гида-проводника.

Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:

  • эластичный бинт,
  • мозольные пластыри,
  • бинт,
  • йод,
  • бальзам Спасатель,
  • противопростудные средства,
  • обезболивающие средства,
  • сердечные и желудочные препараты.
Каковы требования к подготовке и возрасту участников тура?

Маршрут представляет собой треккинг по горным тропам, который не требует использования специальных навыков, но для его прохождения необходима хорошая физическая подготовка.

Людям, нуждающимся в постоянном врачебном наблюдении, путешествовать по данному маршруту мы не рекомендуем.

Возможно участие детей, начиная с 12 лет, но только в сопровождении взрослых, с 16-ти лет можно путешествовать самостоятельно.

Как организовано питание на маршруте?

В пути от Новосибирска / Барнаула / Горно-алтайска до начала активной части маршрута и обратно питание самостоятельно в дорожных пунктах питания.

По прибытии в село Усть-Кокса – трехразовое питание в летнем кафе на территории туркомплекса.

На маршруте питание готовит гид-проводник: завтрак и ужин – полевая кухня, обед – сухой паек.

В полевых условиях пища готовится на костре, примусе или газовой горелке. В горном кемпинге на Ак-Кеме – на газовой плите.

Питание облегченное по весу и усиленное по калорийности.

Туристы только по собственному желанию привлекаются к приготовлению пищи, но участвуют в сборе дров.

В меню входят консервированное мясо, рыба, зеленый горошек, кукуруза, фасоль, масло, крупы, макаронные изделия, сыр, колбаса, сало, овощи, фрукты, сухие сливки, изюм, курага, орехи, шоколад, чай, кофе, какао, сгущенное молоко, конфеты, печенье, хлеб, сухари, галеты.

Во время походов есть возможность собирать грибы, ягоды.

Каковы особенности тура?

Для транспортировки группового снаряжения (палаток, тентов, кострового оборудования) и продуктов питания на маршруте, начиная с третьего дня, используются вьючные лошади. Они сопровождают группу до озера Ак-кем (5-й день). Вы несете в рюкзаках только личные вещи и спальник (6-8 кг). На 6-й и 7-й день программы у Вас радиальные выходы из базового лагеря на озере Ак-Кем – налегке.

По окончании маршрута у вас есть возможность отдохнуть на базе отдыха. Перед уходом в горы вы можете зарезервировать для себя комфортное размещение. Также на базе работает камера хранения, где можно оставить вещи, которые вам не пригодятся в горах.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость маршрута включена страховка филиала ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае, адрес филиала: Барнаул, ул. Пролетарская, 65, тел. (3852) 379400. Страховка обеспечивает проведение спасательных работ с использованием вертолета в случае необходимости.

Оформляется страховой полис, для туристов до 65 лет, если турист старше 65-ти лет, то доплата по возрастному коэффициенту.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Какие скидки есть в туре?

Детям до 14 лет предоставляется скидка 10%.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
28 сен 2022
Благодарю организаторов за внимательно отношение ко всем просьбам, за вкусную еду с душой на безе, за тёплый купол осенью, за красивую и удобную базу, за походную добротную экипировку.
О
26 сен 2022
Хотелось бы, чтобы гиды-проводники были не просто проводниками, но еще и гидами. Только благодаря великолепным двум музеям - Рериха и старообрядчества, мы получили хоть какую-то информацию об этом великолепном крае и его восхитительных людях. Что касается комплекса Альтаир, где мы проживали. Номера хорошие, но только за неделю проживания, в номере убрались один раз и один раз вынесли мусор. Если не считать маленьких огрехов, все нормально. Но еще раз хочу обратить внимание организаторов - нужно людям давать информацию о местах, которые они посещают. Смотреть - это замечательно, но хочется что-то почерпнуть из поездки. Спасибо, что дали нам возможность увидеот красоты нашей необъятной Родины.
М
19 авг 2022
отлично. Но не хватало 1 гида

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Горно-Алтайска

🚶Пешеходные🧒Можно с детьми🧳Многодневные туры🍀Природа и пейзажи

Похожие туры в Горно-Алтайске

Нескучное путешествие по местам силы Алтая
7 дней
Авторский тур
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Нескучное путешествие по местам силы Алтая
Вы посетите самые интересные и красивые места дивного края, узнаете историю этого «котла народов» и колыбели цивилизаций
Горно-Алтайск аэропорт
70 000 за 1 человека
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Наталья
Наталья
Нет отзывов
Золотой маршрут Алтая в золотую осень
Увидеть самые популярные места Алтая в яркую желто-красную осень и насладиться красотой золотых гор
Аэропорт Горно-Алтайска
4 ноя
74 900 за 1 человека
Рождественское чудо Алтая
5 дней
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Рождественское чудо Алтая
Тур насыщен увлекательной программой, которая гармонично сочетает в себе отдых на природе и экскурсии
Горно-Алтайск, автовокзал или аэропорт
от 43 370 за 1 человека
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
4.9
20 отзывов
Путешествие в Чемал: открыть природу Горного Алтая
Посетить остров Патмос и Долину духов, увидеть Зубы дракона и уловить дух Алтая в местных легендах
8 ноя
9 ноя
10 ноя
11 ноя
от 1400012 600 за всё до 2 чел.
Топовые места Алтая
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Топовые места Алтая
Побывать на «Алтайском Марсе», проехать по Чуйскому тракту и головокружительным перевалам
Встреча в аэропорту Горно-Алтайска (RGK) в 09:30. ...
7 мая
5 июня
12 июня
3 июля
47 900 за 1 человека
Алтай. Зимняя сказка
6 дней
Авторский тур
до 17 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Алтай. Зимняя сказка
Этот зимний экскурсионный тур - это возможность насладиться зимней красотой Алтая
Горно-Алтайск
27 ноя
41 800 за 1 человека
Тур-перезагрузка: на Алтай с комфортом
4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Николай
Николай
Нет отзывов
Тур-перезагрузка: на Алтай с комфортом
Зарядиться энергией сакральных мест и познакомиться с культурой и историей
В аэропорту Горно-Алтайска (RGK) с 09:30 до 10:00....
20 ноя
4 дек
18 дек
37 400 за 1 человека
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
6 дней
🚗 На машине
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Константин
Константин
Нет отзывов
Активный тур в горы Алтая: треккинг в Актру, рафтинг, кони и виа-феррата
Погулять на высотах 2000-3500 м над уровнем моря в окружении вершин и ледников
Горно-Алтайск, рано утром в день старта или накану...
2 янв
3 янв
63 750 за 1 человека
Волшебная колесница: автотур по Алтаю на Новый год и Рождество
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 14 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Волшебная колесница: автотур по Алтаю на Новый год и Рождество
Зарядиться энергией мест силы, окунуться после бани в ледяное озеро, покормить лебедей и зубров
Встреча в 7:00 возле ТЦ «Пассаж» (г. Барнаул, пр. ...
31 дек
5 янв
6500045 500 за 1 человека
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
10 дней
Авторский тур
до 11 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
Нет отзывов
Большое новогоднее путешествие по Алтаю
Большое турне по Алтаю с проживанием в самых красивых и необыкновенных местах Горного Алтая
Горно-Алтайск
75 730 за 1 человека
Большое Золотое кольцо Алтая
11 часов
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Алтай-Инфо
Алтай-Инфо
4.8
13 отзывов
Большое Золотое кольцо Алтая
Почему люди едут на Алтая
Улица Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
5 ноя
19 ноя
27 ноя
3 000 за 1 человека
Чемал: всё самое интересное за 1 день
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Ирбизек
Ирбизек
4.9
23 отзыва
Чемал: всё самое интересное за 1 день
Посетить одно из самых известных мест Горного Алтая, насладиться природой и горловым пением
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
15 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Горно-Алтайске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Горно-Алтайске
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ