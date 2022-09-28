2 день

Переезд в д. Тюнгур. Подъем вдоль реки Кучерла

Утром Хатха-йога.

Переезд в д. Тюнгур.

Из Тюнгура заброска на машине до стоянки «Елань».

Подъем вдоль реки Кучерла.

По пути – осмотр скального грота у реки Куйлю, в нише которого можно увидеть более 100 наскальных рисунков.

Река Кучерла (от алтайского Куджур-Лы, «с солонцами»), образованная слиянием двух горных ручьев Мюшту-Айры и Кони-Айры, имеет удивительный, молочный цвет воды с бирюзовым отливом.

Общая протяженность реки около 50 км, на своем пути она прорезает множество горных хребтов и морен, бьется в теснинах, образуя почти непрерывную цепь сложных порогов.

Вечером дыхательные практики.

Нидра йога у берегов Кучерлинского озера.

Протяженность: авто – 74 км, пешком, в сопровождении вьючных лошадей – 12 км.

Питание включено: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.