Выезд в село Усть-Кокса.
Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.
Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.
Прибытие в село Усть-Кокса в 17:00.
Сбор группы в с. Усть-Кокса.
Размещение.
Прогулка до слияния рек Катунь и Кокса.
Вечерняя йога.
Ужин.
Протяженность: на авто – 375 км от Горно-Алтайска.
Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.
Переезд до Нижнего Мультинского озера на автомобиле высокой проходимости.
Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров.
Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.
В озере водится хариус.
После обеда экскурсия к Среднему Мультинскому озеру.
Вечерняя йога.
Протяженность: авто – 44 км, 13 км, пешком – 3 км.
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.
Занятие йогой.
Радиальный выход к высокогорному озеру Куйгук.
Рядом с озером находится одноименный водопад (высота падения 25 м).
Здесь группа может разделиться.
Желающие могут отдохнуть и пообщаться с природой на берегу озера, те же, кто хочет ярких впечатлений, совершат радиальный выход на ледник Куйкук (2500 м).
Вечерняя йога.
Протяженность: пешком – 20 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.
Спуск с Мультинских озер на ГАЗ-66 до с. Мульта-Маральник (13 км).
Переезд на базу в с. Усть-Кокса.
Вечерняя йога.
Ужин.
Отдых.
Протяженность: авто – 13 км, 44 км.
Питание: завтрак – походная кухня, обед-перекус, ужин – в кафе.
Занятие йогой.
Завтрак.
Подъем на обзорную гору Маяк, с которой открывается вид на с. Усть - Кокса.
После обеда свободное время.
Вечерняя йога.
Ужин.
Протяженность: пешком – 7 км.
Питание: завтрак, обед, ужин – в кафе.
С большой ровной поляны на вершине горы (высота 1500 м н.у.м.) открывается вид на всю Уймонскую долину.
С высоты птичьего полета вы сможете увидеть все село Усть-Кокса, слияние рек Коска и Катунь, снежные вершины Катунского и Теректинского хребтов, гору Белуху – высочайшую вершину Сибири.
Сбор трав.
Практика йоги.
Протяженность: пешком – 8 км.
Питание: завтрак, ужин – в кафе, обед-пикник.
Практика йоги.
По желанию, можно отправиться на экскурсии на выбор (за доп. плату):
Питание: завтрак, обед и ужин – в кафе.
Утром йога.
Свободное время.
Отправление в Горно-Алтайск в 15:00.
Приезд в Горно-Алтайск в 21.00.
Окончание тура.
Размещение в гостинице, трансфер в аэропорт самостоятельно.
Протяженность: 375 км до Горно-Алтайска.
Питание: завтрак, обед – в кафе. Ужин в пути за свой счет.
Тур предусматривает размещение в с. Усть-Кокса на эко-туркомплексе «Альтаир» в палаточном городке либо в 2-3-х местных номерах с удобствами на этаже, в первую ночь перед маршрутом и на маршруте размещение в палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.
В пути от г. Горно-Алтайска до начала активной части маршрута и обратно – самостоятельно в дорожных пунктах питания.
По прибытию в с. Усть-Кокса питание – завтраки, обеды и ужины – согласно программе (на туркомплексе – в летнем кафе, во время походов – пикник).
Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.
Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.
Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:
Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.
Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:
Инструктор по хатха-йоге Светлана Уфимцева. Йога-туры со Светланой проводятся уже 13-й год.
Светлана Уфимцева – опытный инструктор по хатха-йоге, специалист по тайскому массажу, массажу тибетскими поющими чашами, нада-йоге, парной йоге, детской йоге. Светлана начала интересоваться йогой с 1997 г., занималась сначала самостоятельно, по книгам Свами Шивананды, а позже набиралась опыта у таких учителей как В. Калабин, Е. Сулятицкий. С 2008 г. Светлана и сама начала преподавать йогу.
Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.
По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.
Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.