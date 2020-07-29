Йога-тур в Уймонскую долину

Наш йога-тур пройдет в удивительном месте: прекрасная природа Алтая, чистый горный воздух, бурлящие реки, красивые озёра

4.7
3 отзыва
Наш йога-тур пройдет в удивительном месте: прекрасная природа Алтая, чистый горный воздух, бурлящие реки, красивые озёра и особая энергетика – всё это Уймонская долина.

Сочетание общения, природы, пранаямы, занятий йогой и вегетарианского питания наполнят вас энергией, бодростью и здоровьем на весь год. Мы научимся осознанному, йоговскому дыханию, расслаблению и медитации. Инструктор по хатха-йоге Светлана Уфимцева. Йога-туры со Светланой проводятся уже 13-й год.
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Йога-тур в Уймонскую долину
Ближайшие даты:
20
июл

Что вас ожидает 🤩

Места Силы
Места Силы
Уймонская долина – удивительное место силы, здесь чувствуешь спокойствие и умиротворение
Расслабляющая хатха-йога
Расслабляющая хатха-йога
Будем занимаемся асанами, пранаямами и медитацией под звуки этнических инструментов с профессиональным инструктором
Прекрасное озеро Куйгук
Прекрасное озеро Куйгук
Отдохнем и пообщаемся с природой на берегу высокогорного озера, а самые активные смогут совершить выход на ледник Куйгук
Легкий подъем на Мультинские озера
Легкий подъем на Мультинские озера
На внедорожниках ГАЗ-66 поднимемся к зеркальным Мультинским озерам, которые находятся на высоте 1710 метров!
Сбор ароматных Алтайских трав
Сбор ароматных Алтайских трав
Прогуляемся на гору Алтайка и соберем душистые горные травы

Программа тура по дням

1 день
Прибытие в село Усть-Кокса

Выезд в село Усть-Кокса.

Выезд из Горно-Алтайска (аэропорт) в 11:00.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Прибытие в село Усть-Кокса в 17:00.

Сбор группы в с. Усть-Кокса. 

Размещение.

Прогулка до слияния рек Катунь и Кокса.

Вечерняя йога.

Ужин.

Протяженность: на авто – 375 км от Горно-Алтайска.
Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

Прибытие в село Усть-КоксаПрибытие в село Усть-КоксаПрибытие в село Усть-КоксаПрибытие в село Усть-Кокса
2 день
Подъем вдоль р. Мульта к горным озерам

Переезд до Нижнего Мультинского озера на автомобиле высокой проходимости. 

Выход к озеру, расположенному на высоте 1710 метров. 

Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор. 

В озере водится хариус. 

После обеда экскурсия к Среднему Мультинскому озеру. 

Вечерняя йога.

Протяженность: авто – 44 км, 13 км, пешком – 3 км.
Питание: завтрак в кафе, обед и ужин – походная кухня.

Подъем вдоль р. Мульта к горным озерамПодъем вдоль р. Мульта к горным озерамПодъем вдоль р. Мульта к горным озерамПодъем вдоль р. Мульта к горным озерам
3 день
Радиальный выход к высокогорному озеру Куйгук

Занятие йогой. 

Радиальный выход к высокогорному озеру Куйгук.

Рядом с озером находится одноименный водопад (высота падения 25 м). 

Здесь группа может разделиться.

Желающие могут отдохнуть и пообщаться с природой на берегу озера, те же, кто хочет ярких впечатлений, совершат радиальный выход на ледник Куйкук (2500 м).

Вечерняя йога.

Протяженность: пешком – 20 км.
Питание: завтрак, обед и ужин – походная кухня.

Радиальный выход к высокогорному озеру КуйгукРадиальный выход к высокогорному озеру КуйгукРадиальный выход к высокогорному озеру КуйгукРадиальный выход к высокогорному озеру Куйгук
4 день
Спуск с Мультинских озер

Спуск с Мультинских озер на ГАЗ-66 до с. Мульта-Маральник (13 км).

Переезд на базу в с. Усть-Кокса. 

Вечерняя йога. 

Ужин.

Отдых.

Протяженность: авто – 13 км, 44 км.
Питание: завтрак – походная кухня, обед-перекус, ужин – в кафе.

Спуск с Мультинских озерСпуск с Мультинских озерСпуск с Мультинских озер
5 день
Подъем на обзорную гору Маяк

Занятие йогой. 

Завтрак. 

Подъем на обзорную гору Маяк, с которой открывается вид на с. Усть - Кокса. 

После обеда свободное время. 

Вечерняя йога.

Ужин.

Протяженность: пешком – 7 км.
Питание: завтрак, обед, ужин – в кафе.

Подъем на обзорную гору МаякПодъем на обзорную гору МаякПодъем на обзорную гору МаякПодъем на обзорную гору Маяк
6 день
Пешая прогулка на гору Алтайка

С большой ровной поляны на вершине горы (высота 1500 м н.у.м.) открывается вид на всю Уймонскую долину.

С высоты птичьего полета вы сможете увидеть все село Усть-Кокса, слияние рек Коска и Катунь, снежные вершины Катунского и Теректинского хребтов, гору Белуху – высочайшую вершину Сибири.

Сбор трав.

Практика йоги.

Протяженность: пешком – 8 км.
Питание: завтрак, ужин – в кафе, обед-пикник.

Пешая прогулка на гору АлтайкаПешая прогулка на гору АлтайкаПешая прогулка на гору АлтайкаПешая прогулка на гору Алтайка
7 день
Свободный день

Практика йоги.

По желанию, можно отправиться на экскурсии на выбор (за доп. плату):

  • поездка на Мультинские озёра на ГАЗ 66 – посетим Нижнее озеро, Шумы и Среднее озеро;
  • прогулка на Башталинское озеро – кедровые леса, скалы, вид на Уймонскую долину с панорамой на Белуху;
  • прогулка на Красную гору – захватывающие виды гор, алтайские луга, три горных озера – нижнее,  среднее и верхнее;
  • встреча с травником из села Верх-Уймон – попробуем растения на вкус и узнаем о них удивительные факты;
  • сплав по р. Кокса – 2-3 часа, подходит для любого возраста.

Питание: завтрак, обед и ужин – в кафе.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день
Отъезд

Утром йога. 

Свободное время. 

Отправление в Горно-Алтайск в 15:00. 

Приезд в Горно-Алтайск в 21.00. 

Окончание тура.

Размещение в гостинице, трансфер в аэропорт самостоятельно. 

Протяженность: 375 км до Горно-Алтайска.
Питание: завтрак, обед – в кафе. Ужин в пути за свой счет.

Проживание

Тур предусматривает размещение в с. Усть-Кокса на эко-туркомплексе «Альтаир» в палаточном городке либо в 2-3-х местных номерах с удобствами на этаже, в первую ночь перед маршрутом и на маршруте размещение в палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения:

  • размещение в палатках, 2-3-х местные палатки, туристические коврики, спальники, вкладыши в спальники – 33 500 руб.;
  • размещение Эконом, 3-х местные номера с удобствами на блок – 39 100 руб.; (4 ночи)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание согласно выбранной категории
  • Трехразовое вегетарианское питание (кроме питания в дороге)
  • Экскурсии по программе
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные занятия йогой
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Горно-Алтайск и обратно
  • Питание в дороге до Усть-Коксы
  • Транспортная доставка Горно-Алтайск – Усть-Кокса – Горно-Алтайск:
  • Взрослый – 5 600 руб.
  • Дети до 14 лет – 5 000 руб.
  • Авиаперелет из Горно-Алтайска-до Усть-Коксы и обратно (самый быстрый способ добраться до Усть-Коксы, билеты приобретаются самостоятельно)
  • Баня на Эко ТК "Альтаир" – 1 500 р. в час.
  • Баня на берегу Мультинского озера – 1500 р. в час
  • Душ на ЭКО т\к «Альтаир» 300р, стирка вещей – 300 р/1 закладка
  • Дополнительные экскурсии и активности
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, село Усть-Кокса
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ПАСПОРТ;
  • теплую куртку;
  • дождевик;
  • треккинговые ботинки;
  • кроссовки и сланцы (легкие тапочки);
  • спортивный костюм;
  • футболки;
  • шорты;
  • носки;
  • кепку от солнца;
  • солнцезащитные очки и крем;
  • купальник / плавки;
  • фонарик;
  • предметы личной гигиены;
  • лекарства: мозольные пластыри, бинт, эластичный бинт, йод, обезболивающие, от простуды;
  • коврик для йоги / тренировочную одежду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Нужно ли оформлять специальный пропуск для иностранных граждан?

Иностранным гражданам необходимо оформлять пропуск в Усть-Коксинский район. Оформляется бесплатно, нужен скан паспорта (страница с фото), а также адрес и телефон. Подать документы на пропуск необходимо не позднее, чем за 30 дней до даты въезда туриста.

Как организовано питание в туре?

В пути от г. Горно-Алтайска до начала активной части маршрута и обратно – самостоятельно в дорожных пунктах питания.

По прибытию в с. Усть-Кокса питание – завтраки, обеды и ужины – согласно программе (на туркомплексе – в летнем кафе, во время походов – пикник).

Во время походов есть возможность рыбачить (рыболовное снаряжение нужно иметь с собой), собирать грибы, ягоды.

Как организована безопасность на маршруте?

Инструктаж по технике безопасности проводит гид-проводник. На маршруте туристов сопровождает 1-2 гида-проводника.

Каждому туристу рекомендуется иметь необходимые в походных условиях лекарства, в личной аптечке должны быть:

  • эластичный бинт,
  • мозольные пластыри,
  • бинт,
  • йод,
  • бальзам Спасатель,
  • противопростудные средства,
  • обезболивающие средства,
  • сердечные и желудочные препараты.
Как обезопасить себя от укуса клеща?

Туристам, отправляющимся на маршрут, желательно иметь прививку от клещевого энцефалита.

Для профилактики укуса клеща стоит соблюдать следующие правила:

  1. Собираясь на прогулку в лес или на экскурсию необходимо одеться таким образом, чтобы уменьшить возможность проникновения клещей под одежду. Одежда должна плотно прилегать к телу, желательно, чтобы на руках и на штанинах брюк были эластичные манжеты. На однотонной одежде клеща заметить проще.
  2. Помните, что больше всего клещей в траве, поэтому для отдыха лучше выбирать сухие открытые места с песчаной почвой. Не рекомендуется приносить из леса свежесорванные цветы, ветки.
  3. Каждые 15 минут нужно делать поверхностный осмотр одежды, а каждые 2 часа – полный осмотр тела.
Кто у нас будет инструктором по йоге?

Инструктор по хатха-йоге Светлана Уфимцева. Йога-туры со Светланой проводятся уже 13-й год.

Светлана Уфимцева – опытный инструктор по хатха-йоге, специалист по тайскому массажу, массажу тибетскими поющими чашами, нада-йоге, парной йоге, детской йоге. Светлана начала интересоваться йогой с 1997 г., занималась сначала самостоятельно, по книгам Свами Шивананды, а позже набиралась опыта у таких учителей как В. Калабин, Е. Сулятицкий. С 2008 г. Светлана и сама начала преподавать йогу.

Можно ли в тур с собакой?

Самое главное, чтобы собака не доставляла дискомфорт другим участникам. Питанием обеспечивает хозяин. Также следит за тем, чтобы питомец не испортил снаряжение.

По ночам в горах возле палаток могут бегать мелкие зверьки, хозяин должен следить за реакцией животного.

Также на маршрутах, где есть вьючные лошади необходимо, чтобы собака не лаяла и не пугала лошадей. За воспитание собаки ответственность на хозяине.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
29 июля 2020
Замечательный тур, очень дружелюбный персонал на базе, интересные экскурсии и вкусная еда. Единственный минус - трансфер оставляет желать лучшего.
А
12 янв 2022
Очень классный гид, программа, условия!
М
23 сен 2021
Все хорошо, только нужно обязательно планировать свой трансфер из города прилета до Коксы, бронируя гостиницы.
Организатору сообщать время прибытия в пункт назначения. Спасибо большое☀☀☀☀

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