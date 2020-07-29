Наш йога-тур пройдет в удивительном месте: прекрасная природа Алтая, чистый горный воздух, бурлящие реки, красивые озёра и особая энергетика – всё это Уймонская долина. Сочетание общения, природы, пранаямы, занятий йогой и вегетарианского питания наполнят вас энергией, бодростью и здоровьем на весь год. Мы научимся осознанному, йоговскому дыханию, расслаблению и медитации. Инструктор по хатха-йоге Светлана Уфимцева. Йога-туры со Светланой проводятся уже 13-й год.

На внедорожниках ГАЗ-66 поднимемся к зеркальным Мультинским озерам, которые находятся на высоте 1710 метров!

Отдохнем и пообщаемся с природой на берегу высокогорного озера, а самые активные смогут совершить выход на ледник Куйгук

Будем занимаемся асанами, пранаямами и медитацией под звуки этнических инструментов с профессиональным инструктором

Протяженность: 375 км до Горно-Алтайска. Питание: завтрак, обед – в кафе. Ужин в пути за свой счет.

По желанию, можно отправиться на экскурсии на выбор (за доп. плату) :

С высоты птичьего полета вы сможете увидеть все село Усть-Кокса, слияние рек Коска и Катунь, снежные вершины Катунского и Теректинского хребтов, гору Белуху – высочайшую вершину Сибири.

С большой ровной поляны на вершине горы (высота 1500 м н.у.м.) открывается вид на всю Уймонскую долину .

Подъем на обзорную гору Маяк , с которой открывается вид на с. Усть - Кокса.

Переезд на базу в с. Усть-Кокса.

Спуск с Мультинских озер на ГАЗ-66 до с. Мульта-Маральник (13 км).

Желающие могут отдохнуть и пообщаться с природой на берегу озера, те же, кто хочет ярких впечатлений, совершат радиальный выход на ледник Куйкук (2500 м).

Рядом с озером находится одноименный водопад (высота падения 25 м).

Зеркальная гладь озера, длиной 2370 метров и шириной до 900 метров, в тихую погоду отражает плывущие в синем небе облака и вершины ближайших гор.

Протяженность: на авто – 375 км от Горно-Алтайска. Питание включено: ужин в кафе. Питание в дороге – за свой счет.

Дорога проходит по знаменитому Чуйскому тракту среди скалистых кряжей Горного Алтая, далее по Канской степи в Уймонскую долину.

Проживание

Тур предусматривает размещение в с. Усть-Кокса на эко-туркомплексе «Альтаир» в палаточном городке либо в 2-3-х местных номерах с удобствами на этаже, в первую ночь перед маршрутом и на маршруте размещение в палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от типа размещения: