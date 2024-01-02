1 день

Голубые озёра Катуни, Аскат

Авто — 370 км.

Пешком — 3,5 км.

C 9:00 до 10:30 встреча участников тура в аэропорту г. Горно-Алтайска.

После чего сформированная группа отправится на микроавтобусе в кафе, где можно позавтракать/выпить кофе (300-400 руб. /чел).

Посещаем Голубые озёра Катуни.

Отправляемся в село Аскат на интерактивную экскурсию-знакомство с искусством местных художников и рукодельниц.

Знакомство-«дегустация» звуковых инструментов: окарина, варган, шум дождя, шаманский бубен, глюкофон, диджириду.

Заселяемся в комфортабельные номера по 2 человека.

Ужин. Вечер знакомств.