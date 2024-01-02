Вас ждут: уютные вечера у камина, катание на коньках по замерзшему озеру и настоящий драйв на снегоходах, а также погружение в местную культуры и быт! Вы окунетесь в первозданную чистоту природы и бескрайние просторы удивительного Алтая.
Ароматный глинтвейн, костер, бескрайнее небо, усыпанное яркими звездами, и огромные падающие снежинки — это будет незабываемый праздник!
янв
фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Голубые озёра Катуни, Аскат
Авто — 370 км.
Пешком — 3,5 км.
C 9:00 до 10:30 встреча участников тура в аэропорту г. Горно-Алтайска.
После чего сформированная группа отправится на микроавтобусе в кафе, где можно позавтракать/выпить кофе (300-400 руб. /чел).
Посещаем Голубые озёра Катуни.
Отправляемся в село Аскат на интерактивную экскурсию-знакомство с искусством местных художников и рукодельниц.
Знакомство-«дегустация» звуковых инструментов: окарина, варган, шум дождя, шаманский бубен, глюкофон, диджириду.
Заселяемся в комфортабельные номера по 2 человека.
Ужин. Вечер знакомств.
Путешествие по Чуйскому тракту, посещение зубрового питомника
C 9:00 до 10:30 сбор группы, подготовка к выезду.
Трансфер до с. Замульта.
Посещение зубрового питомника.
Вам предстоит путь по красивейшей горной дороге — Чуйскому тракту. По пути проедем несколько горных перевалов: Cеминский с его величественными кедрами и Ябоганский с его крутыми обрывами.
Именно сюда направлялась экспедиция Н. Рериха в поисках Шамбалы. Именно в этих местах живут староверы, бежавшие от реформ из Центральной России еще в 18 веке.
Заселение в коттедж по 2/3 человека, ужин, отдых.
На снегоходах до Нижнего Мультинского озера
C 9:00 до 10:30 завтрак, загрузка снегоходов.
Поднимаемся на снегоходах до Нижнего Мультинского озера в санях по 4 человека.
Заселимся в домики с печкой и видом на заснеженные горы. Проживание по 2-3 человека.
Легкий бранч с прекрасным видом.
Прогулка до Нижнего Мультинского озера.
Отдых в номерах.
Подъем на снегоходах до Верхнего Мультинского озера
C 9:00 до 10:30 — сбор рюкзака, подготовка к выходу.
Поднимаемся на снегоходах до Верхнего Мультинского озера.
С собой мы берем лесные лыжи, чтобы пройти обратный путь самим по пухлому приятному снегу среди заснеженных кедров и высоких гор.
Бранч на Среднем Мультинском озере.
Русская баня.
Выход на Среднее Мультинское озеро, катание на коньках / лыжах
C 10:30 до 11:30 — сбор радиального рюкзака, подготовка к выходу.
В этот день мы отдыхаем, восстанавливаемся.
После завтрака — выход группы на Среднее Мультинское озеро.
Катаемся на коньках/лыжах.
Просмотр фильма про путешествия на проекторе.
Радиальный выход на г. Обзорная
C 9:30 до 11:30 — сбор радиального рюкзака, подготовка к выходу.
Радиальный выход на г. Обзорная.
Где можно пройти пешком — идем пешком, где снег глубокий — встаем на лыжи. Ближе к перевалу снег выдувается сильным ветром, спуск и подъем пешком.
С горы Обзорная открывается потрясающий вид на Катунский хребет, в хорошую погоду можно увидеть даже Белуху!
На вершине вас ждёт перекус, а после прихода в лагерь — вкусный ужин.
Возвращение на снегоходах в с. Замульта, праздничный ужин
C 9:30 до 11:30 — сбор рюкзака, подготовка к выезду.
Перед выездом можно прогуляться по окрестностям.
Загрузка в снегоходы по 4 человека, спуск в с. Замульта.
Заселение в коттедж по 2/3 чел., отдых.
Праздничный ужин у камина.
Окончание программы
C 8:30 до 10:00 — сбор группы.
Ранний подъём и завтрак.
Обратный трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска.
Сувенирный рынок на Семинском перевале.
Обед в кафе «Лампа» (350-450 руб. /чел.).
Ориентировочное прибытие в аэропорт г. Горно-Алтайска в 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле, коттедже и туркомплексе.
В 1 ночь мы размещаемся в комфортабельном отеле в Чемальском районе по 2-3 человека. Туалет и душ в номере.
В 2 и 7 ночь мы размещаемся в комфортабельном коттедже в с. Замульта по 2-3 человека. Туалет и душ: 2 шт. на этаж (на этаже 3 номера).
В 3-6 ночь мы размещаемся в горном туркомплексе в номерах по 2-3 человека, туалет на улице, имеется баня.
Варианты проживания
Гостиница в Чемальском районе
Коттедж в с. Замульта
Горный туркомплекс
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Все трансферы от прибытия до возвращения (в рамках тура)
- Веселая компания единомышленников
- Питание на маршруте (за исключением перекуса в кафе по дороге)
- Входные билеты на все локации по маршруту
- Все отели, а также кемпинги и стоянки
- Работа гидов и ваша безопасность
- Необходимое снаряжение (лыжи, палочки, все оборудование для готовки еды и т. д.)
- Что не входит
- Билеты к месту начала тура и обратно
- Сувениры
- Питание в кафе по дороге (3 раза)
- Медицинская страховка
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- термобелье;
- синтетические футболки (3-4 шт.);
- флисовая кофта;
- теплая куртка;
- теплые штаны;
- шапка (баф);
- перчатки;
- варежки;
- носки (несколько штук), шерстяные носки;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки;
- темные очки;
- комплект одежды для сна.
Для упаковки вещей:
- чемодан/рюкзак;
- маленький рюкзак для радиальных выходов (на 30-40 л);
- гидромешок для документов.
Документы:
- паспорт;
- деньги (и карточка);
- телефон;
- медицинская страховка.
Аптечка:
- крем от солнечного загара (SPF min 50);
- индивидуальная аптечка (лейкопластырь обычный и бактерицидный, жаропонижающее, антибиотик, лекарства от расстройства желудка, индивидуальные препараты, эластичный бинт).
Личная гигиена:
- гигиеническая помада;
- зубная щетка;
- влажные салфетки;
- зубная паста;;
- полотенце;
- бутылочка для воды;
- кружка, ложка, тарелка (если нет, можем выдать);
- фонарик.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору