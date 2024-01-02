Зимнее путешествие на Мультинские озёра

Групповой тур в Горно-Алтайске
Вы покорите горные перевалы, с высоты которых открываются фантастические виды на алтайские вершины и вековые кедры, укрытые шапками снега.

Вас ждут: уютные вечера у камина, катание на коньках по замерзшему озеру и настоящий драйв на снегоходах, а также погружение в местную культуры и быт! Вы окунетесь в первозданную чистоту природы и бескрайние просторы удивительного Алтая.

Ароматный глинтвейн, костер, бескрайнее небо, усыпанное яркими звездами, и огромные падающие снежинки — это будет незабываемый праздник!
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Зимнее путешествие на Мультинские озёра
Ближайшие даты:
2
янв
3
фев

Что вас ожидает:

Штурм горной вершины
Штурм горной вершины
Пешком и на лыжах преодолеем подъем на гору Обзорная, откуда полюбуемся видом на Катунский хребет
Баня среди заснеженного леса
Баня среди заснеженного леса
Горячая баня, которая находится на берегу реки, поможет хорошенько расслабиться после насыщенного дня!
Уютные посиделки
Уютные посиделки
Будем играть в настолки и смотреть фильмы про путешествия на проекторе в дружной компании единомышленников
Сыграем на окарине, варгане, шаманском бубне
Сыграем на окарине, варгане, шаманском бубне
Познакомимся с искусством местных художников и рукодельниц, насладимся звучанием необычных инструментов
Захватывающая поездка на снегоходах
Захватывающая поездка на снегоходах
Промчимся к высокогорным озерам, любуясь природой, после чего устроим бранч с фантастическим видом
Самый большой высокогорный каток!
Самый большой высокогорный каток!
При желании покатаемся на коньках по Нижнему Мультинскому озеру, где никого не будет, кроме нас, гор и нереального льда…

Программа тура по дням

1 день

Голубые озёра Катуни, Аскат

Авто — 370 км.

Пешком — 3,5 км.

C 9:00 до 10:30 встреча участников тура в аэропорту г. Горно-Алтайска.

После чего сформированная группа отправится на микроавтобусе в кафе, где можно позавтракать/выпить кофе (300-400 руб. /чел).

Посещаем Голубые озёра Катуни.

Отправляемся в село Аскат на интерактивную экскурсию-знакомство с искусством местных художников и рукодельниц.

Знакомство-«дегустация» звуковых инструментов: окарина, варган, шум дождя, шаманский бубен, глюкофон, диджириду.

Заселяемся в комфортабельные номера по 2 человека.

Ужин. Вечер знакомств.

Голубые озёра Катуни, Аскат
2 день

Путешествие по Чуйскому тракту, посещение зубрового питомника

C 9:00 до 10:30 сбор группы, подготовка к выезду.

Трансфер до с. Замульта.

Посещение зубрового питомника.

Вам предстоит путь по красивейшей горной дороге — Чуйскому тракту. По пути проедем несколько горных перевалов: Cеминский с его величественными кедрами и Ябоганский с его крутыми обрывами.

Именно сюда направлялась экспедиция Н. Рериха в поисках Шамбалы. Именно в этих местах живут староверы, бежавшие от реформ из Центральной России еще в 18 веке.

Заселение в коттедж по 2/3 человека, ужин, отдых.

Путешествие по Чуйскому тракту, посещение зубрового питомникаПутешествие по Чуйскому тракту, посещение зубрового питомникаПутешествие по Чуйскому тракту, посещение зубрового питомникаПутешествие по Чуйскому тракту, посещение зубрового питомникаПутешествие по Чуйскому тракту, посещение зубрового питомника
3 день

На снегоходах до Нижнего Мультинского озера

C 9:00 до 10:30 завтрак, загрузка снегоходов.

Поднимаемся на снегоходах до Нижнего Мультинского озера в санях по 4 человека.

Заселимся в домики с печкой и видом на заснеженные горы. Проживание по 2-3 человека.

Легкий бранч с прекрасным видом.

Прогулка до Нижнего Мультинского озера.

Отдых в номерах.

На снегоходах до Нижнего Мультинского озераНа снегоходах до Нижнего Мультинского озераНа снегоходах до Нижнего Мультинского озераНа снегоходах до Нижнего Мультинского озера
4 день

Подъем на снегоходах до Верхнего Мультинского озера

C 9:00 до 10:30 — сбор рюкзака, подготовка к выходу.

Поднимаемся на снегоходах до Верхнего Мультинского озера.

С собой мы берем лесные лыжи, чтобы пройти обратный путь самим по пухлому приятному снегу среди заснеженных кедров и высоких гор.

Бранч на Среднем Мультинском озере.

Русская баня.

Подъем на снегоходах до Верхнего Мультинского озераПодъем на снегоходах до Верхнего Мультинского озераПодъем на снегоходах до Верхнего Мультинского озера
5 день

Выход на Среднее Мультинское озеро, катание на коньках / лыжах

C 10:30 до 11:30 — сбор радиального рюкзака, подготовка к выходу.

В этот день мы отдыхаем, восстанавливаемся.

После завтрака — выход группы на Среднее Мультинское озеро.

Катаемся на коньках/лыжах.

Просмотр фильма про путешествия на проекторе.

Выход на Среднее Мультинское озеро, катание на коньках / лыжахВыход на Среднее Мультинское озеро, катание на коньках / лыжахВыход на Среднее Мультинское озеро, катание на коньках / лыжахВыход на Среднее Мультинское озеро, катание на коньках / лыжах
6 день

Радиальный выход на г. Обзорная

C 9:30 до 11:30 — сбор радиального рюкзака, подготовка к выходу.

Радиальный выход на г. Обзорная.

Где можно пройти пешком — идем пешком, где снег глубокий — встаем на лыжи. Ближе к перевалу снег выдувается сильным ветром, спуск и подъем пешком.

С горы Обзорная открывается потрясающий вид на Катунский хребет, в хорошую погоду можно увидеть даже Белуху!

На вершине вас ждёт перекус, а после прихода в лагерь — вкусный ужин.

Радиальный выход на г. ОбзорнаяРадиальный выход на г. ОбзорнаяРадиальный выход на г. ОбзорнаяРадиальный выход на г. ОбзорнаяРадиальный выход на г. Обзорная
7 день

Возвращение на снегоходах в с. Замульта, праздничный ужин

C 9:30 до 11:30 — сбор рюкзака, подготовка к выезду.

Перед выездом можно прогуляться по окрестностям.

Загрузка в снегоходы по 4 человека, спуск в с. Замульта.

Заселение в коттедж по 2/3 чел., отдых.

Праздничный ужин у камина.

Возвращение на снегоходах в с. Замульта, праздничный ужинВозвращение на снегоходах в с. Замульта, праздничный ужинВозвращение на снегоходах в с. Замульта, праздничный ужин
8 день

Окончание программы

C 8:30 до 10:00 — сбор группы.

Ранний подъём и завтрак.

Обратный трансфер в аэропорт г. Горно-Алтайска.

Сувенирный рынок на Семинском перевале.

Обед в кафе «Лампа» (350-450 руб. /чел.).

Ориентировочное прибытие в аэропорт г. Горно-Алтайска в 17:00.

Окончание программыОкончание программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле, коттедже и туркомплексе.

В 1 ночь мы размещаемся в комфортабельном отеле в Чемальском районе по 2-3 человека. Туалет и душ в номере.

В 2 и 7 ночь мы размещаемся в комфортабельном коттедже в с. Замульта по 2-3 человека. Туалет и душ: 2 шт. на этаж (на этаже 3 номера).

В 3-6 ночь мы размещаемся в горном туркомплексе в номерах по 2-3 человека, туалет на улице, имеется баня.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница в Чемальском районе

1 ночь

Коттедж в с. Замульта

2 ночи

Горный туркомплекс

4 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы от прибытия до возвращения (в рамках тура)
  • Веселая компания единомышленников
  • Питание на маршруте (за исключением перекуса в кафе по дороге)
  • Входные билеты на все локации по маршруту
  • Все отели, а также кемпинги и стоянки
  • Работа гидов и ваша безопасность
  • Необходимое снаряжение (лыжи, палочки, все оборудование для готовки еды и т. д.)
Что не входит
  • Билеты к месту начала тура и обратно
  • Сувениры
  • Питание в кафе по дороге (3 раза)
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Майминский район, аэропорт Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • термобелье;
  • синтетические футболки (3-4 шт.);
  • флисовая кофта;
  • теплая куртка;
  • теплые штаны;
  • шапка (баф);
  • перчатки;
  • варежки;
  • носки (несколько штук), шерстяные носки;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки;
  • темные очки;
  • комплект одежды для сна.

Для упаковки вещей:

  • чемодан/рюкзак;
  • маленький рюкзак для радиальных выходов (на 30-40 л);
  • гидромешок для документов.

Документы:

  • паспорт;
  • деньги (и карточка);
  • телефон;
  • медицинская страховка.

Аптечка:

  • крем от солнечного загара (SPF min 50);
  • индивидуальная аптечка (лейкопластырь обычный и бактерицидный, жаропонижающее, антибиотик, лекарства от расстройства желудка, индивидуальные препараты, эластичный бинт).

Личная гигиена:

  • гигиеническая помада;
  • зубная щетка;
  • влажные салфетки;
  • зубная паста;;
  • полотенце;
  • бутылочка для воды;
  • кружка, ложка, тарелка (если нет, можем выдать);
  • фонарик.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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