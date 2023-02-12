«Зимний Алтай»
В эту новогоднюю неделю вы окунетесь в волшебный мир Алтайских гор.
Отметим праздник фейерверком и банкетом на Телецком озере, увлекательными экскурсиями по живописным туристическим местам и дегустацией алтайского меда.
Это будет незабываемое приключение, наполненное красотой и вкусом действительно уникального региона!
Отметим праздник фейерверком и банкетом на Телецком озере, увлекательными экскурсиями по живописным туристическим местам и дегустацией алтайского меда.
Это будет незабываемое приключение, наполненное красотой и вкусом действительно уникального региона!
Ближайшие даты:
31
дек
дек
Что вас ожидает:
- Чуйский тракт
- Гейзеровое озеро
- Озеро Светлое
- Реки Катунь, Чуя, Чемал
- Курайская степь
- Северо-Чуйский хребет
- Старый Чуйский Тракт
- Памятник Кольке Снегирёву
- Голубые Глаза Катуни
- Чергинский Зубрятник
- Зубы Дракона
- Стелы на границе республики Алтай
- Перевалы Семинский и Чике-Таман
- Чуй-Оозы
- Марс-1
- Обзорная площадка с видом на ледники Актру
- Остров Патмос
- Чемальская ГЭС
- Порог Ильгумень
- Петроглифы Адыр-Кан
- Гора Пикет и село Сростки
- Ороктойский мост
- Долина духов Че-Чкыш
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Новогоднее чудо АлтаяЕсли хотите провести новогодние каникулы за пределами городов, то добро пожаловать на Алтай! Это — настоящая зимняя сказка. Морозный воздух в горах, заснеженные вершины, вековые деревья и бескрайние просторы.
На неделю мы погрузимся в мир алтайской природы. Посетим места силы и сакральные места. Увидим реку Катунь и марсианские пейзажи. Отправимся на Голубые озера, которые появляются только зимой. А еще попробуем алтайский мед и прогуляемся по подвесному мосту на острове Патмос.
Для любителей активного отдыха мы приготовили поездку на горнолыжный курорт «Телецкий» и катание на снегоходах. А главный праздник зимы встретим праздничным банкетом с развлекательным шоу, дедом Морозом и традиционным салютом.
Проживать будем на уютных теплых базах в живописных поселках Чемал и Чибит. Одним словом — сказка!
Организационные детали • Для бронирования места турист вносит предоплату — 16 000 руб.
Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.
С 31.12.2023 по 06.01.2024
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
- Услуги гида-экскурсовода
- Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
- Все экскурсии, перечисленные в маршруте
- Проживание на тёплых базах с двухместным и трехместным размещением (душ и туалет в номере)
- Питание
- Медицинские страховки для туристов
- Рекреационные сборы
- Что не входит
- Авиабилеты
- Обеды на маршруте
- Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
- Телецком
- Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
- Место начала и завершения?
- Барнаул / Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: С 31.12.2023 по 06.01.2024Экскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Для бронирования места турист вносит предоплату — 16 000 руб.
- Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
12 фев 2023
Решила съездить в тур от компании «Твой Алтай» для знакомства с Алтаем и ни разу не пожалела об этом. Огромное спасибо за прекрасный отдых. Пунктуальность, грамотная организация транспорта и проживания, знание и любовь к родному краю и всегда хорошее настроение гида Евгения добавило в незабываемый отдых положительных эмоций. Природа и погода но иногда казалось, что и об этом компания позаботилась 🙂 Женя, большое тебе спасибо.
I
Inna
13 янв 2023
Все очень понравилось. Гид у нас был Игорь - замечательный парень. Увидели многое, организация вся до мелочей продумана. Хочется пожелать вашей компании процветания! А ребятам гидам в помощь лучше обязательно дать человека, который готовил бы еду. Быть и водителем и гидом и поваром - работа тяжелая. Но мы справились 👏! Спасибо за отлично проведённое время, море впечатлений и эмоций. Семья Никитиных. Игоряну отдельное спасибо! 👍👍
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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Необычные
Многодневные туры
7-дневные туры
Зимние
Новогодние 2024
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