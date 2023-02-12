«Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 дней

«Зимний Алтай»

5
2 отзыва
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В эту новогоднюю неделю вы окунетесь в волшебный мир Алтайских гор.

Отметим праздник фейерверком и банкетом на Телецком озере, увлекательными экскурсиями по живописным туристическим местам и дегустацией алтайского меда.

Это будет незабываемое приключение, наполненное красотой и вкусом действительно уникального региона!
«Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 дней
«Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 дней
«Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 дней
«Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 дней
«Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 дней
«Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 дней
«Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 дней
«Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 дней
«Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 дней
«Зимний Алтай»: Новогодний тур на 7 дней
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

  • Чуйский тракт
  • Гейзеровое озеро
  • Озеро Светлое
  • Реки Катунь, Чуя, Чемал
  • Курайская степь
  • Северо-Чуйский хребет
  • Старый Чуйский Тракт
  • Памятник Кольке Снегирёву
  • Голубые Глаза Катуни
  • Чергинский Зубрятник
  • Зубы Дракона
  • Стелы на границе республики Алтай
  • Перевалы Семинский и Чике-Таман
  • Чуй-Оозы
  • Марс-1
  • Обзорная площадка с видом на ледники Актру
  • Остров Патмос
  • Чемальская ГЭС
  • Порог Ильгумень
  • Петроглифы Адыр-Кан
  • Гора Пикет и село Сростки
  • Ороктойский мост
  • Долина духов Че-Чкыш
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Новогоднее чудо АлтаяЕсли хотите провести новогодние каникулы за пределами городов, то добро пожаловать на Алтай! Это — настоящая зимняя сказка. Морозный воздух в горах, заснеженные вершины, вековые деревья и бескрайние просторы.
На неделю мы погрузимся в мир алтайской природы. Посетим места силы и сакральные места. Увидим реку Катунь и марсианские пейзажи. Отправимся на Голубые озера, которые появляются только зимой. А еще попробуем алтайский мед и прогуляемся по подвесному мосту на острове Патмос.
Для любителей активного отдыха мы приготовили поездку на горнолыжный курорт «Телецкий» и катание на снегоходах. А главный праздник зимы встретим праздничным банкетом с развлекательным шоу, дедом Морозом и традиционным салютом.
Проживать будем на уютных теплых базах в живописных поселках Чемал и Чибит. Одним словом — сказка!
Организационные детали • Для бронирования места турист вносит предоплату — 16 000 руб.
Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.

С 31.12.2023 по 06.01.2024

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
  • Все экскурсии, перечисленные в маршруте
  • Проживание на тёплых базах с двухместным и трехместным размещением (душ и туалет в номере)
  • Питание
  • Медицинские страховки для туристов
  • Рекреационные сборы
Что не входит
  • Авиабилеты
  • Обеды на маршруте
  • Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
  • Телецком
  • Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
Место начала и завершения?
Барнаул / Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: С 31.12.2023 по 06.01.2024
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Для бронирования места турист вносит предоплату — 16 000 руб.
  • Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
12 фев 2023
Решила съездить в тур от компании «Твой Алтай» для знакомства с Алтаем и ни разу не пожалела об этом. Огромное спасибо за прекрасный отдых. Пунктуальность, грамотная организация транспорта и проживания, знание и любовь к родному краю и всегда хорошее настроение гида Евгения добавило в незабываемый отдых положительных эмоций. Природа и погода но иногда казалось, что и об этом компания позаботилась 🙂 Женя, большое тебе спасибо.
I
13 янв 2023
Все очень понравилось. Гид у нас был Игорь - замечательный парень. Увидели многое, организация вся до мелочей продумана. Хочется пожелать вашей компании процветания! А ребятам гидам в помощь лучше обязательно дать человека, который готовил бы еду. Быть и водителем и гидом и поваром - работа тяжелая. Но мы справились 👏! Спасибо за отлично проведённое время, море впечатлений и эмоций. Семья Никитиных. Игоряну отдельное спасибо! 👍👍

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