Мы увидим самые красивые места Алтая, покатаемся на снегоходах и, конечно же, проведем праздники в тёплой компании!
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заказник «Лебединый», дорога к Телецкому озеру, праздничная вечеринка
Встречаемся утром в аэропорту Горно-Алтайска.
Отправляемся в заказник «Лебединый», где мы познакомимся с величественными белоснежными птицами, которые в эту пору студёной заполярной зиме предпочитают более тёплые районы Южной Сибири.
Картина грациозных птиц, плавающих по незамерзающему озеру на фоне снежного и морозного алтайского ландшафта, никого не оставит равнодушным!
После обеда отправляемся в заповедные земли, на побережье таёжного Телецкого озера, где размещаемся в отеле «Ойер Парк».
Вечером проводим праздничную новогоднюю вечеринку (для заезда 31 декабря), наряжаем ёлку и у костра загадываем самые сокровенные желания.
Прогулка на снегоходах, место падения метеорита. ГЛК Телецкий или пеший поход по тропе «Третья речка»
Хорошо завтракаем, ведь сегодня нам предстоит много активности на свежем воздухе!
С утра прогреваем моторы и отправляемся на мощных снегоходах BRP и Yamaha изучать просторы телецкой тайги: посетим смотровую площадку Тилан-Туу и «Каменный залив», место падения метеорита.
Возвращаемся на базу, обедаем и продолжаем наслаждаться сибирской зимой: отправляемся на ГЛК Телецкий — к вершине горы Кокуя (1386м), с которой открывается чудесный вид на окрестности.
Любителей сноуборда и горных лыж оставляем закладывать виражи на горных склонах (прокат снаряжения и ски-пасс оплачивается самостоятельно).
Те же, кто предпочитает отдыхать на своих двоих, отправляются в пешую прогулку по сказочной таёжной тропе «Третья речка».
Река Катунь, посещение аила, питомник «Сибирская легенда»
Прощаемся с таёжными берегами «Золотого озера» и держим путь к берегам знаменитой хозяйки Алтая — бирюзовой Катуни.
Ближе к обеду посетим национальную экскурсию в аиле, где познакомимся с обычаями и традициями местных алтайских народов из первоисточников и попробуем традиционные блюда местной кухни.
После обеда продолжим знакомство с животным миром Алтая и отправимся в питомник сибирских хаски и северных оленей «Сибирская легенда», где сделаем самые милые фото с голубоглазыми собаками.
Ближе к вечеру заселяемся в экоотель «Алтика» на берегу Катуни.
«Глаза Катуни» - купание и баня. Остров Патмос и Долина горных духов
Солнечным утром отправляемся в одно из самых прекрасных и удивительных мест на зимнем Алтае — «Глаза Катуни».
Незамерзающие источники при низком уровне воды в реке создают совершенно прозрачные и ярко-бирюзовые заводи. Особо закалённые могут искупаться, а после погреться в баньке, расположенной неподалёку.
Продолжаем знакомится с красотами Чемальского района и едем на знаменитый остров Патмос, путь на который проложен по подвесному мосту, затем тропа проведёт нас по живописному каньону Врата Сартакпая, но на сегодня это не всё!
Есть ещё одно место, которое точно заслуживает нашего внимания — Долина горных духов и вид на Катунь, который открывается со смотровой площадки Че-Чкыш.
Завершаем день в одном из самых красивых мест Алтая и возвращаемся в наш отель.
Деревня мастеров Аскат, музыкальная тибетская церемония, питомник зубров
Начнём день с музыки! Приезжаем в деревню мастеров Аскат на музыкальную церемонию с тибетскими поющими чашами, где помимо прочего познакомимся с разнообразием мировых инструментов и создадим собственный этнический бэнд!
На этой позитивной ноте переезжаем в питомник зубров, где обитает уникальная популяция животных, восстановленная из 12 последних в мире особей. Там же познакомимся с легендарными алтайскими маралами.
Наслаждаемся финалом нашего зимнего путешествия в «Лампе», уютном кафе на территории отеля.
Окончание тура
Как бы поздно мы сегодня не легли, вставать нам рано, ведь уже утром вылетают все самолеты в европейскую часть страны, поэтому мы прощаемся и едем в аэропорт!
Проживание
Проживание в комфортных отелях с красивым видом.
Варианты проживания
Ойер Парк Отель
Экоотель «Алтика»
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Профессиональное сопровождение
- Проживание в комфортных отелях с красивым видом (размещение двухместное, все удобства в номере)
- Все переезды по программе на комфортном микроавтобусе Mercedes 513 с двойным стеклопакетом
- Трансфер из/в аэропорт в дни начала и окончания тура
- Все завтраки и обеды, а также новогодний ужин
- Двухчасовая прогулка на снегоходах
- Посещение питомника хаски
- Подъем на смотровую площадку горы Кокуя
- Трёхчасовая аренда русской бани
- Фото с животными: оленями, лебедями, зубрами, хаски, маралами
- Посещение национального жилища аил и дегустация традиционных блюд
- Музыкальная программа в арт-галерее «стрела Сартакпая»
- Билеты в питомник зубров, лебединый заказник, питомник «Сибирская легенда», урочище Че-Чкыш
- Что не входит
- Авиабилеты до Горно-Алтайска и обратно
- Аренда горнолыжного снаряжения/ски-пасс
- Ужины в ресторанах
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и обратно в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору