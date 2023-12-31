1 день

Заказник «Лебединый», дорога к Телецкому озеру, праздничная вечеринка

Встречаемся утром в аэропорту Горно-Алтайска.

Отправляемся в заказник «Лебединый», где мы познакомимся с величественными белоснежными птицами, которые в эту пору студёной заполярной зиме предпочитают более тёплые районы Южной Сибири.

Картина грациозных птиц, плавающих по незамерзающему озеру на фоне снежного и морозного алтайского ландшафта, никого не оставит равнодушным!

После обеда отправляемся в заповедные земли, на побережье таёжного Телецкого озера, где размещаемся в отеле «Ойер Парк».

Вечером проводим праздничную новогоднюю вечеринку (для заезда 31 декабря), наряжаем ёлку и у костра загадываем самые сокровенные желания.