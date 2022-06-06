Знакомство с Алтаем. Автопутешествие

Приглашаем Вас в комфортное авто-пешее путешествие по Горному Алтаю. Окунитесь

5
3 отзыва
Приглашаем Вас в комфортное авто-пешее путешествие по Горному Алтаю. Окунитесь в сказочные виды горных вершин и озёр вместе с нами! Вы попадёте в самое сердце Алтая!
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Знакомство с Алтаем. Автопутешествие
Ближайшие даты:
13
авг

Что вас ожидает 🤩

Уникальное место под названием Красные горы
Уникальное место под названием Красные горы
Туристы прозвали его Марс. И, действительно, ландшафт очень схож с ландшафтом марсианской поверхности.
Долина реки Чулышман
Долина реки Чулышман
Нам откроется эпичнейший вид на долину реки Чулышман с перевала Кату-Ярык
Чуйский тракт, слияние Чуи и Катуни
Чуйский тракт, слияние Чуи и Катуни
Проедем по знаменитому Чуйскому тракту, сделаем остановку на смотровой площадке у стрелки великих Алтайских рек Чуи и Катуни
Озеро киделю
Озеро киделю
Сделаете прекрасные фотографии у озера Киделю
Пазырские курганы
Пазырские курганы
Почувствуете энергетику Пазырыкских курганов, дух двухтысячелетней истории и полюбуйтесь роскошными панорамами Алтайских гор
Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Побываете на знаменитом Гейзерном озере

Программа тура по дням

1 день

Г. Горно-Алтайск – с.Чемал – с.Черга

Сбор группы в 9:00 на автовокзале г. Горно-Алтайск и/или в 9:30 в аэропорту г. Горно-Алтайск.

После погрузки вещей мы отправимся в наше путешествие по Горному Алтаю.

В пути сделаем остановку в кафе.

Знакомство с одним из крупных районов Горного Алтая — Чемальский аймак

Здесь мы прогуляемся к острову Патмос, увидим Чемальскую ГЭС одной из первых на Алтае.

Прогуляемся в ущелье горных духов Че-Чкыш, после чего отправимся на нашу первую базу в с. Черга.

(200 км авто, до 5 км пешком налегке)

Г. Горно-Алтайск – с.Чемал – с.ЧергаГ. Горно-Алтайск – с.Чемал – с.ЧергаГ. Горно-Алтайск – с.Чемал – с.ЧергаГ. Горно-Алтайск – с.Чемал – с.Черга
2 день

С. Черга – с. Акташ

Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, с них открываются живописные виды на уже довольно крутые и высокие горы.

Мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться видами и запечатлеть красоту в фотографиях. Пейзаж завораживает с первых секунд созерцания.

По знаменитому Чуйскому тракту мы ворвемся в горные ландшафты Алтая.

Сделаем остановку на смотровой площадке у стрелки великих Алтайских рек Чуи и Катуни.

Еще мы сделаем остановку, чтобы увидеть водопад Ширлак, а чуть дальше, спустимся к реке Чуя и посмотрим на грозный порог Бегемот

В с. Акташ разместимся на базе отдыха.

(280 км авто, в дороге проведем примерно 6 часов)

С. Черга – с. АкташС. Черга – с. АкташС. Черга – с. АкташС. Черга – с. Акташ
3 день

С. Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Марс – Гейзерное озеро

Еще до восхода солнца отправимся в путь, чтобы встретить рассвет, наслаждаясь панорамой Северо-Чуйского хребта на лучшей обзорной площадке. 

После чего отправимся в уникальное место под название Красные горы. Туристы прозвали его Марс.

На обратном пути заедем на знаменитое Гейзерное озеро.

(160 км авто, 4 км пешком)

С. Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Марс – Гейзерное озероС. Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Марс – Гейзерное озероС. Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Марс – Гейзерное озероС. Акташ – панорама Северо-Чуйского хребта – Марс – Гейзерное озеро
4 день

С. Акташ – озеро Киделю – Пазырыкские курганы – перевал Кату-Ярык

Побываем в уникальном по своей энергетике месте – Пазырыкские курганы

Посетить это место стоит, чтобы прочувствовать дух двухтысячелетней истории и полюбоваться роскошными панорамами Алтайских гор.

Доехав до перевала мы посвятим достаточно времени, чтобы неспешно погулять, сделать уникальные фотографии.

С перевала эпичнейший вид на долину реки Чулышман и дорожный серпантин который ведет вниз. 

В пятистах метрах есть еще одна обзорная площадка, с который, помимо долины Чулышмана также открывается вид на красивый водопад в висячей долине.

(200 км авто, 2 км пешком)

С. Акташ – озеро Киделю – Пазырыкские курганы – перевал Кату-ЯрыкС. Акташ – озеро Киделю – Пазырыкские курганы – перевал Кату-ЯрыкС. Акташ – озеро Киделю – Пазырыкские курганы – перевал Кату-ЯрыкС. Акташ – озеро Киделю – Пазырыкские курганы – перевал Кату-Ярык
5 день

С. Акташ – Акташский ретранслятор – Водопад на реке Карасу – с. Акташ

Завтрак.

Подъем на внедорожниках к Акташскому ретранслятору, откуда с высоты более 3000м открываются потрясающие панорамы — можно рассмотреть и Северо-Чуйский хребет, и Курайскую степь.

Возвращение на базу на обед. 

Затем отправимся в несложную прогулку к водопаду на реке Карасу

(30 км вездеход, до 8 км пешком)

С. Акташ – Акташский ретранслятор – Водопад на реке Карасу – с. АкташС. Акташ – Акташский ретранслятор – Водопад на реке Карасу – с. АкташС. Акташ – Акташский ретранслятор – Водопад на реке Карасу – с. АкташС. Акташ – Акташский ретранслятор – Водопад на реке Карасу – с. Акташ
6 день

С.Акташ – урочище Калбак-Таш – с. Черга

Завтрак.

Переезд до с. Черга

В пути сделаем остановку в музее под открытым небом Калбак-Таш, где увидим древние петроглифы и почувствуем мощную энергетику Алтая. 

Вечером размещаемся в живописном месте на базе отдыха. 

Остаток дня посвятим прогулке по окрестностям и знакомству с местными домашними животными. 

После ужина нас ждет великолепная баня.

(280 км авто)

С.Акташ – урочище Калбак-Таш – с. ЧергаС.Акташ – урочище Калбак-Таш – с. ЧергаС.Акташ – урочище Калбак-Таш – с. ЧергаС.Акташ – урочище Калбак-Таш – с. Черга
7 день

С. Черга – г. Горно-Алтайск

Завтрак

Выезжаем в Горно-Алтайск. 

В пути мы сделаем остановку на сувенирном рынке. 

Ориентировочное время прибытия в г. Горно-Алтайск 13-14:00

(80 км авто)

С. Черга – г. Горно-АлтайскС. Черга – г. Горно-АлтайскС. Черга – г. Горно-АлтайскС. Черга – г. Горно-Алтайск

Проживание

Тур предусматривает проживание в 2-3-4-х местном размещении в уютных гостевых домах, базах отдыха.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе по всему маршруту
  • Трансфер на вездеходе на Марс
  • Джип-тур на Акташский ретранслятор
  • Проживание на базах отдыха (2-3-4-х местное размещение)
  • Перекусы в виде пикника на большие дневные переходы/переезды (готовит гид)
  • Инструкторское сопровождение и экскурсионная программа
  • Билеты на все экскурсионные объекты, запланированные программой
  • Баня в последний день
  • Фирменная футболка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайск и обратно
  • Кафе по дороге Горно-Алтайск – Акташ – Горно-Алтайск
  • Питание в кафе и на базах отдыха (примерно 300 – 600 руб. за прием пищи)
  • Чаевые гиду (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • Рюкзак 35–85л (объем зависит от кол-ва ваших вещей);
  • Рюкзак 20–30 л (для дневных выходов);
  • Накидка на рюкзак от дождя;
  • Хоба (пенозад, сидушка туристическая).

Одежда и обувь:

  • Ботинки трекинговые, либо просто завышенные ботинки (дополнительно можно взять резиновые сапоги, если ботинки/кроссовки промокают);
  • Сланцы или сандалии (для дома);
  • Куртка непродуваемая;
  • Дождевик (лучше мембрана);
  • Кофта флисовая (1–2 шт);
  • Термобельё (нательное белье);
  • 1–2 футболки;
  • Пуховик лёгкий;
  • Штаны на выходы из плотного материала;
  • Носки 2–3 пары;
  • Тёплые носки 1–2 пары;
  • Нижнее бельё;

Что ещё взять:

  • Средства личной гигиены (Зубная паста и щётка, маленькое мыло, шампунь (лучше твёрдый), дезодорант, туалетная бумага, средства гигиены для женщин, бритвенный станок, мочалка);
  • Аптечка личная, в случае хронических заболеваний + 1–2 эластичных бинта (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • Очки солнцезащитные;
  • Фонарь налобный + комплект запасных батареек;
  • Платье для красивых фоточек;
  • Помада гигиеническая с SPF;
  • Термос 0,7 – 1 л;

Документы:

  • Паспорт;
  • Медицинский полис;
  • Деньги на дополнительные расходы (кафе, сувениры и пр.) 10тр наличными + карта;

Дополнительно (по желанию):

  • Треккинговые палки (с зажимами системы ClickLock или FlickLock);
  • Настольные игры;
  • Фотоаппарат, видеокамера;
  • Зарядные устройства;
  • Сетевой фильтр (тройник);

Что не брать:

  • влажные салфетки – это зло для природы!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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