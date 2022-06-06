1 день

Г. Горно-Алтайск – с.Чемал – с.Черга

Сбор группы в 9:00 на автовокзале г. Горно-Алтайск и/или в 9:30 в аэропорту г. Горно-Алтайск.

После погрузки вещей мы отправимся в наше путешествие по Горному Алтаю.

В пути сделаем остановку в кафе.

Знакомство с одним из крупных районов Горного Алтая — Чемальский аймак.

Здесь мы прогуляемся к острову Патмос, увидим Чемальскую ГЭС одной из первых на Алтае.

Прогуляемся в ущелье горных духов Че-Чкыш, после чего отправимся на нашу первую базу в с. Черга.

(200 км авто, до 5 км пешком налегке)