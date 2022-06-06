Сбор группы в 9:00 на автовокзале г. Горно-Алтайск и/или в 9:30 в аэропорту г. Горно-Алтайск.
После погрузки вещей мы отправимся в наше путешествие по Горному Алтаю.
В пути сделаем остановку в кафе.
Знакомство с одним из крупных районов Горного Алтая — Чемальский аймак.
Здесь мы прогуляемся к острову Патмос, увидим Чемальскую ГЭС одной из первых на Алтае.
Прогуляемся в ущелье горных духов Че-Чкыш, после чего отправимся на нашу первую базу в с. Черга.
(200 км авто, до 5 км пешком налегке)
Преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, с них открываются живописные виды на уже довольно крутые и высокие горы.
Мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться видами и запечатлеть красоту в фотографиях. Пейзаж завораживает с первых секунд созерцания.
По знаменитому Чуйскому тракту мы ворвемся в горные ландшафты Алтая.
Сделаем остановку на смотровой площадке у стрелки великих Алтайских рек Чуи и Катуни.
Еще мы сделаем остановку, чтобы увидеть водопад Ширлак, а чуть дальше, спустимся к реке Чуя и посмотрим на грозный порог Бегемот.
В с. Акташ разместимся на базе отдыха.
(280 км авто, в дороге проведем примерно 6 часов)
Еще до восхода солнца отправимся в путь, чтобы встретить рассвет, наслаждаясь панорамой Северо-Чуйского хребта на лучшей обзорной площадке.
После чего отправимся в уникальное место под название Красные горы. Туристы прозвали его Марс.
На обратном пути заедем на знаменитое Гейзерное озеро.
(160 км авто, 4 км пешком)
Побываем в уникальном по своей энергетике месте – Пазырыкские курганы.
Посетить это место стоит, чтобы прочувствовать дух двухтысячелетней истории и полюбоваться роскошными панорамами Алтайских гор.
Доехав до перевала мы посвятим достаточно времени, чтобы неспешно погулять, сделать уникальные фотографии.
С перевала эпичнейший вид на долину реки Чулышман и дорожный серпантин который ведет вниз.
В пятистах метрах есть еще одна обзорная площадка, с который, помимо долины Чулышмана также открывается вид на красивый водопад в висячей долине.
(200 км авто, 2 км пешком)
Завтрак.
Подъем на внедорожниках к Акташскому ретранслятору, откуда с высоты более 3000м открываются потрясающие панорамы — можно рассмотреть и Северо-Чуйский хребет, и Курайскую степь.
Возвращение на базу на обед.
Затем отправимся в несложную прогулку к водопаду на реке Карасу.
(30 км вездеход, до 8 км пешком)
Завтрак.
Переезд до с. Черга.
В пути сделаем остановку в музее под открытым небом Калбак-Таш, где увидим древние петроглифы и почувствуем мощную энергетику Алтая.
Вечером размещаемся в живописном месте на базе отдыха.
Остаток дня посвятим прогулке по окрестностям и знакомству с местными домашними животными.
После ужина нас ждет великолепная баня.
(280 км авто)
Завтрак
Выезжаем в Горно-Алтайск.
В пути мы сделаем остановку на сувенирном рынке.
Ориентировочное время прибытия в г. Горно-Алтайск 13-14:00
(80 км авто)
Тур предусматривает проживание в 2-3-4-х местном размещении в уютных гостевых домах, базах отдыха.
Снаряжение:
Одежда и обувь:
Что ещё взять:
Документы:
Дополнительно (по желанию):
Что не брать:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.