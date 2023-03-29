Золотое кольцо Алтая с палатками налегке

5
3 отзыва
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Программа-максимум для тех, кто хочет увидеть всё многообразие этих мест налегке.

На маршруте будут снежные вершины и цветущие луга, марсианские пейзажи и водная гладь до горизонта, высокое звёздное небо и старинные алтайские легенды.

Искупаемся в Телецком озере, побываем в настоящем альплагере, погуляем по красивейшей степи и увидим много интересного и запоминающегося. Жить будем исключительно в походных условиях: палатка, костер, горелки, еду готовим сами. Наши стоянки будут как дикие, так и в комфортабельных кемпингах с wi-fi и душевыми.

На маршруте запланирована банька и не одна! Всё время нас сопровождает заказной трансфер, который перевозит группу между локациями. Переносить вещи на большие расстояния не придется.
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Золотое кольцо Алтая с палатками налегке
Ближайшие даты:
13
авг

Что вас ожидает:

Сплав по Катуни
Сплав по Катуни
Драйвовый и позитивный, мокрый и живописный, безопасный и весёлый
Самое крупное озеро Алтая
Самое крупное озеро Алтая
Проедем все Телецкое озеро с длинными песчаными косами и дикими пляжами с юга на север
Долина ледников
Долина ледников
Увидим знаменитый альплагерь, ледник с голубыми пещерами, водопады и сверкающие белоснежные пики гор

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Чемал

Прибываем в Горно-Алтайск и встречаемся с группой в аэропорту или одном секретном местечке неподалёку.

Как только все отметятся у инструктора, грузимся в трансфер и выезжаем в сторону села Чемал.

По пути обязательно будут остановки на то, чтобы перекусить, размяться и сделать первые фотографии алтайских пейзажей.

Приезжаем в кемпинг, заселяемся, идем гулять по Чемалу.

Дойдем до скал "Зубы Дракона", которые возвышаются посреди вод Катуни, острова Патмос с подвесным мостом и маленьким храмом, Чемальской ГЭС у места слияния рек Чемал и Катунь.

За ужином устоим приветственную “свечку” (знакомство участников) и послушаем планы на ближайшие дни.

Впереди так много интересного!

Переезд 90 км. Живём в палатках, готовим сами.

Переезд в ЧемалПереезд в ЧемалПереезд в Чемал
2 день

Сплав и поездка на квадроциклах

День будет ярким!

Сперва мы отправляемся на сплав.

Научимся работать веслом и грести в команде, зарядимся драйвом и позитивом, а после обеда в кафе мы поедем кататься на квадроциклах.

Эмоций и драйва будет через край, поверьте!

После возвращения в лагерь готовим и кушаем вкусный ужин и ложимся спать, если уснём.

Сплав и поездка на квадроциклахСплав и поездка на квадроциклахСплав и поездка на квадроциклах
3 день

Природный парк Уч-Энмек

Мы держим путь к природному парку Уч-Энмек в Каракольской долине.

По дороге обязательно сделаем остановки в живописных местах: на высшей точке Семинского перевала (1739 м), у священных обо, где можно повязать ленточку на удачу.

До вечера будем гулять по этнопарку Уч-Энмек: поднимемся к памятнику суслику, дойдем до огромных каменных стел и посмотрим древние наскальные рисунки.

На территории парка сохранились следы сразу нескольких культур, которые жили на этих землях много тысячелетий назад.

При желании, можно будет проехаться по парку с небольшими остановками в знаковых местах, чтобы всё осмотреть и пофотографироваться.

Недалеко от парка мы расположимся на ночевку на берегу речки.

Переезд 160 км по трассе, прогулка по парку от 3 до 9 км.

Природный парк Уч-ЭнмекПриродный парк Уч-ЭнмекПриродный парк Уч-Энмек
4 день

Переезд в Курай

Переезжаем к поселку Курай, где остановимся в кемпинге на 2 ночи.

Наш путь по Чуйскому тракту лежит через ещё один знаковый перевал – Чике-Таман (1295 м над уровнем моря).

Дорога по крутому серпантину с захватывающими дух поворотами заставит нас поволноваться.

Но в награду за острые ощущения мы получим вид на белеющие вершины отрогов Теректинского хребта со смотровой на перевале.

После него мы ещё не раз остановимся пофотографировать и посмотреть на Катунские террасы, место слияния горных рек Чуи и Катуни, петроглифы Калбак-Таш и водопад Ширлак.

Обедать будем на базе возле Гейзерного озера и, конечно, заглянем посмотреть на него.

Вода ярко-бирюзового цвета напоминает до блеска отполированный малахит, и это зрелище завораживает.

От базы останется проехать всего полчаса, и мы на месте.

Заселяемся, ставим лагерь и отдыхаем.

В этот вечер, возможно, будет баня.

Переезд 200 км.

Ночёвка в палатках.

Интересное по пути.

Можно подзарядить гаджеты.

Переезд в КурайПереезд в КурайПереезд в Курай
5 день

Экскурсия по Курайской степи

С утра отправляемся исследовать чудеса Курайской степи на высокопроходимом транспорте.

Мы проведём весь день в удивительном месте, узнаем много интересного о его нынешних и прошлых обитателях.

Когда-то здесь жили многочисленные тюркские народности.

От них остались памятники истории – каменные изваяния, письмена и курганы.

Сейчас на окраинах степи стоят лишь пара деревень, зато вольготно себя чувствуют волки и лисы, а у рек можно встретить журавлей и аистов.

Погружение в традиции и культуру Алтая продолжит этно вечер с легендами у костра.

Экскурсия по Курайской степи.

Можно подзарядить гаджеты.

Экскурсия по Курайской степиЭкскурсия по Курайской степиЭкскурсия по Курайской степи
6 день

Переезд в альплагерь «Актру»

Сегодня мы переезжаем в долину Актру, где расположен знаменитый одноимённый альплагерь.

Лагерь "Актру" – старейший на Алтае, и принимает туристов уже более 80 лет.

Сюда едут не только альпинисты, в долине полно живописных треккинговых маршрутов, которые будут по силам даже начинающему походнику.

Ночевать будем в палатках на территории альплагеря, а вечером обязательно устроим посиделки под звёздами и обсудим впечатления от первой половины нашего путешествия.

Переезд 30 км по бездорожью.

Переезд в альплагерь «Актру»Переезд в альплагерь «Актру»Переезд в альплагерь «Актру»
7 день

Треккинг по высокогорью

День радиальных прогулок в горах.

Маршрут выберем по силам, желаниям и состоянию группы.

Вариантов много, и каждый из них хорош: прогулка к Долине Гномов 1 км (1-2 часа), по долине реки Актру 5-7 км (4-5 часов), на ручей Водопадный и ледник Малый Актру 3 км (2-3 часа).

Если нам повезёт, на леднике увидим небольшие пещерки, что образуются при таянии льда по краю.

Истончаясь, стены пещер пропускают свет и приобретают изумрудно-голубой оттенок.

Выглядит это потрясающе, будто в царстве Снежной Королевы, и шикарно смотрится на фото.

Эта красота не всегда безопасна, но не волнуйтесь – в опасные пещеры инструкторы никого не пустят даже на минутку.

Трекинг налегке от 2 до 14 км в зависимости от выбранного маршрута.

Можно подзарядить гаджеты.

Треккинг по высокогорьюТреккинг по высокогорьюТреккинг по высокогорью
8 день

Запасной день или отдых в горах

День отдыха в горах и запасной день.

Если будут силы и настроение, прогуляемся по окрестностям, полюбуемся видами сочной зелени на фоне сверкающих снегов и льдов.

Заберёмся повыше и сделаем групповую фотосессию.

Также можно сходить на альпинистскую прогулку виа феррата.

А можно весь день отдыхать в лагере, отсыпаться, читать книжку или устроить большую стирку.

Вечером соберёмся вместе за ужином, а после него нужно не засиживаться, завтра рано вставать и снова в путь.

Запасной день или отдых в горахЗапасной день или отдых в горахЗапасной день или отдых в горах
9 день

«Марсианские горы» Алтая

Утром прощаемся с Актру и отправляемся на "Марс".

Сперва на высокопроходимом транспорте по лесным дорогам, потом по трассе буквально за полчаса доберёмся до поселка Чаган-Узун, где и встанем лагерем в кемпинге.

После перекуса отправимся на прогулку на УАЗах к “марсианским” горам, которые образовались некогда на дне древнего теплого моря.

Прогуливаясь по этим ярким полосатым взгорьям и долинам, не веришь, что ты на планете Земля.

Это – совершенно новый, другой Алтай, который открывается не каждому путешественнику.

Нафотографируемся, нагуляемся, посетим как можно больше мест по мере сил и желания, а на ночёвку вернёмся в кемпинг.

Переезд 30 км по лесной дороге (1-1,5ч), переезд по трассе 39 км (0,5 ч), переезд на УАЗах около 40 минут и прогулка до 2 км.

«Марсианские горы» Алтая«Марсианские горы» Алтая«Марсианские горы» Алтая
10 день

Переезд в долину Чулышман

На горы мы посмотрели, теперь отправляемся к самому большому озеру Алтая – Телецкому.

За один день мы до него не доберемся, поэтому сперва держим путь в красивейшую долину Чулышман.

С базы на “Марсе” снова выходим к Чуйскому тракту (9 км налегке или заброской), загружаемся в трансфер и едем около 50 минут по трассе до села Акташ.

От него нам останется каких-то 100 км пути с остановками на смотровые площадки и обед.

Эта часть дороги будет уже не по трассе, а по грунтовке, поэтому переезд планируется примерно на 3,5 часа без учёта остановок.

По пути будут скалы Красные ворота, несколько небольших населенных пунктов, обзорные площадки и Пазырские курганы.

Изюминкой в нашем путешествии будет перевал Кату-Ярык.

Там мы выгрузимся и спустимся по перевалу пешком прямо в кемпинг, а автобус довезёт наши вещи.

Ехать он будет дольше, чем мы идти, так что будем ждать его на зелёной лужайке возле речки Чулышман.

Ночуем в кемпинге в палатках.

В кемпинге есть спортивная площадка, уличный душ, а также возможность организовать баньку с купелью.

Переезд по трассе 75 км (50 мин), переезд по грунтовой дороге 100 км (3-3,5ч), переход налегке вниз с перевала 4 км).

Переезд в долину ЧулышманПереезд в долину ЧулышманПереезд в долину Чулышман
11 день

Треккинг к Каменным грибам и водопаду Учар

Пораньше встанем, позавтракаем и переедем к началу пути к Каменным грибам (3,5 км в одну сторону).

Самые выносливые смогут подняться к водопаду Учар (7,5 км в одну сторону).

Как правило, на эту прогулку уходит целый день.

Вечером разобьем лагерь в любом удобном и свободном кемпинге.

Далее остаётся 48 км до озера, но это уже оставим на завтра.

Переезд 28 км (1,5 ч), переход по желанию 3,5-7,5 км в одну сторону.

Треккинг к Каменным грибам и водопаду УчарТреккинг к Каменным грибам и водопаду УчарТреккинг к Каменным грибам и водопаду Учар
12 день

Переезд на юг Телецкого озера

Сегодня окажемся на южном берегу Телецкого озера, где сможем покупаться.

Эту дорогу мы преодолеем за пару часов.

Озеро в южной части настолько огромное, что похоже на море.

Длинный песчаный пляж, крутые вершины справа и слева, малолюдно и спокойно.

Стоянка на озере планируется прямо на берегу.

В этот вечер мы подводим итоги нашего путешествия, делимся впечатлениями обнимаемся и не верится, что завтра уже отправляемся к дому.

Мысленно начинаем прощаться с Алтаем и его величественной красотой.

Переезд 48 км (2,5 ч).

Переезд на юг Телецкого озераПереезд на юг Телецкого озераПереезд на юг Телецкого озера
13 день

Днёвка на Телецком озере

Отдыхаем на Телецком озере.

Днёвка на Телецком озереДнёвка на Телецком озереДнёвка на Телецком озере
14 день

Переправа на катере и финал путешествия

Утром собираем лагерь, вещи и загружаемся на катера.

Мы проедем всё Телецкое озеро с юга на север.

Поездка займет 3 часа, но, скорее всего, больше, ведь мы обязательно посмотрим знаменитые водопады: Киште, Корбу или Чедор, а также искупаемся в небольшом Каменном заливе.

В поселке Артыбаш, расположенном на северном берегу озера, мы окажемся вечером около 17:00.

Отсюда до аэропорта Горно-Алтайска ехать ровно 2 часа.

Мы крайне рекомендуем остаться здесь на пару дней, посмотреть местные красоты.

Билеты на самолет берите не раньше 20:00, а лучше на утро следующего дня, чтобы не переживать.

Переезд на катере 3 часа, переезд в аэропорт примерно 3 часа.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания до и после выезда, подбор снаряжения и прочее) – по запросу
  • Доставка группового снаряжение на место старта маршрута
  • Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно из Артыбаша
  • Оплата проживания в кемпингах в палатках, иногда дикие стоянки
  • Весь внутренний трансфер на заказном автобусе и высокопроходимом транспорте
  • Переезд на катерах с юга на север Телецкого озера в Артыбаш
  • Сплав на рафтах по реке Катунь
  • Вкусная походная еда (завтраки и ужины), готовим сами
  • Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, групповая аптечка)
  • Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедников по программе
  • Баня на маршруте (1 раз)
  • Услуги инструкторов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула / г. Горно-Алтайска и обратно
  • Обеды в кафе в поселках на маршруте и дни переезда
  • Прокат личного снаряжения: спальник, пенка – по необходимости, можно взять в прокат
  • Личные расходы (сувениры, кафе, хостел до или после похода)
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Внимательно отнеситесь к подбору одежды, горы Алтая - всесезонны. Лучше взять чуточку больше запланированного, но уберечь себя от возможной непогоды и холодного дыхания гор. Все переходы налегке, вещи забрасываем к месту наших ночевок, но переносить вещи от трансфера в лагерь каждый будет сам, рекомендуем брать не много маленьких пакетов/мешков, а положить все в большой рюкзак, отдельно выделить небольшой рюкзачок для вещей первой необходимости в дорогу.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • рюкзак для похода выходного дня (70 л – мужчины, 50 л – женщины);
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5* С);

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • перчатки рабочие;
  • шапочка лёгкая;
  • шапка теплая;
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • бафф;

Личные вещи:

  • полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
  • паспорт;
  • деньги;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • банное;
Рекомендуем добавить:
  • термос (1л.);
  • пуховый жилет;
  • платье;
  • средство от клещей;
  • палатка;
  • гермочехол для телефона/документов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая будет погода?

Погода в горной местности очень разнообразна, будьте готовы к частой смене погоды, подготовьте одежду на все случаи жизни. Обо всем снаряжении и одежде консультируйтесь с инструктором похода. Температура днем может подниматься до +30, а по заходу солнца сильно падать, вплоть до 0, в зависимости от высотности стоянки. Для туров без рюкзаков можно будет взять побольше дополнительных вещей. Единственное, постарайтесь поместить все в 1-2 сумки/рюкзак/чемодан, чтобы не потерять ничего при переездах.

Насколько тяжелыми будут переезды? Это безопасно?

Будет несколько переездов продолжительностью до 6 часов (считаем время с запасом). При этом будем делать остановки в разных интересных местах и чтобы заодно немного размяться. Алтай - очень масштабный, но основная часть нашего пути будет по Чуйскому тракту - отличной скоростной трассы, с хорошим покрытием и возможностью сделать остановку практически в любом месте. Автобусы для переездов мы выбираем максимально комфортные. Сотрудничаем только с опытными водителями, которые давно уже возят по этим дорогам, знают все особенности пути и не будут подвергать опасности наших пассажиров. Заброски в горы буду производится на высоко проходимом транспорте.

Чем мы будем питаться в турах без рюкзаков?

Поскольку этот тур подразумевает проживание в палатках, то и готовить мы будем сами, иногда на кухне кемпинга со всем необходимым оборудованием, но чаще по-походному, на костре или горелках. Обеды в стоимость не включаем (только в дни проживания в горах), так как они чаще всего попадают на прогулки по цивилизации или переезды, мы будем заходить в кафе. На трекинге на время обедов запланирован плотный перекус. Рекомендуем брать с собой термосы для вкусного алтайского чая.

А помыться можно будет?

Предусмотрена возможность или принять летний душ бесплатно или за отдельную плату, или погреться-помыться в баньке. В этом туре запланирована минимум 1 баня.

Какое предоставляется снаряжение?

Наш турклуб предоставляет модули с общественным снаряжением: котлы, тент, горелки, пила, групповая аптека, кухонное и пр., в том числе и палатки (3-4 местные), а также приемы пищи, сформированные по дням (1 д. завтрак, 2 д. завтрак, 3 д. обед, 5 д. ужин и тп). Рюкзаки, спальники, пенки участник или берет свои, или берет в прокат.

Есть ли скидки в туре?

Для компаний от 3х человек, скидка 1 000 рублей каждому.

Скидка для доноров – 1 000 рублей. Сдайте кровь в любом отделении любого города и сделайте фото справки о донации и селфи с этой справкой в мед. отделении так, чтобы на обоих фото хорошо читались текст и дата.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 14 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
29 мар 2023
Многе в отзывах пишут про питание в походах, у меня вопросов по этой части в итоге особо не возникло. Голодным я себя не ощущал, да и в целом не сильно ожидал кулинарных изысков: не в гастротур ехал. По перекусам – сладкого многовато, как по мне. Это калории, конечно, но лучше было бы перемежать быстрые углеводы батончиков и шоколадок чем-то ещё (зерновые батончики, сухофрукты, орехи – имели место, но в следовых количествах). Вместе с тем не могу не отметить стремления сделать основную еду не безвкусным источником калорий на день, а добавить что-то для оригинальности: орехи, сухофрукты, оливки, сухарики, бекон, много чего. Не могли оставить равнодушным, конечно, десерт от Любы с местным колоритом с кедровыми орешками, котлеты «походные» (приготовленные, не полуфабрикаты), ну и конечно же вышеупомянутый борщ! Эти, казалось бы, мелочи, делают атмосферу похода!

По части дисциплины, на мой взгляд, Любе и Алёне удалось нащупать оптимальный баланс между организованностью и обоснованной свободой для того, чтобы люди смогли посмотреть и пофотографировать всё без ощущения постоянного бега с языком на плече. В группе на этот счёт были разные мнения, но я высказываю своё.

Поддержка и участие всем в группе были оказаны на достойном уровне, никто, насколько я могу судить, не остался без внимания. Все возникающие вопросы Люба и Алёна старались решать и интересовались как у кого обстоят дела: физическая форма у всех разная, это старались учитывать. Всевозможные мероприятия из разряда «массовик-затейник» были также организованы и предложены всем желающим, в то же время не желающим была предоставлена возможность отдохнуть без лишнего шума.

Сверх того, для полноты атмосферы Люба и Алёна привнесли ещё некоторые самобытные оттенки во время вечерних посиделок. Но, не буду раскрывать все карты: записывайтесь в поход и сами всё узнаете…

Еще по организационным вопросам: в ходе поездки я по неосторожности повредил арендованный пуховик: ткань зацепилась об острую ледышку и надорвалась. Неприятненько! Но, сам виноват, и никто от этого не застрахован. Сложил аккуратно пуховик и больше не пользовал, благо не особо-то и было надо: погода не лютовала. По возвращении сотрудники принимающей стороны отдали его в ремонт, мне выслали в телеге копию счёта с суммой, в которую обошелся ремонт, как обоснование для размера удержания из залога. Очень конструктивно, люблю деловой подход! Так что по разрешению небольших нештатных ситуаций у меня к компании в целом и работе её сотрудников вопросов нет.
В
12 мар 2023
Это уже не первый наш тур с Большой страной, а за последний год это вообще теперь мой любимый туроператор по России!
А
17 авг 2022
Все отлично, претензий нет!

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