На маршруте будут снежные вершины и цветущие луга, марсианские пейзажи и водная гладь до горизонта, высокое звёздное небо и старинные алтайские легенды.
Искупаемся в Телецком озере, побываем в настоящем альплагере, погуляем по красивейшей степи и увидим много интересного и запоминающегося. Жить будем исключительно в походных условиях: палатка, костер, горелки, еду готовим сами. Наши стоянки будут как дикие, так и в комфортабельных кемпингах с wi-fi и душевыми.
На маршруте запланирована банька и не одна! Всё время нас сопровождает заказной трансфер, который перевозит группу между локациями. Переносить вещи на большие расстояния не придется.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Переезд в Чемал
Прибываем в Горно-Алтайск и встречаемся с группой в аэропорту или одном секретном местечке неподалёку.
Как только все отметятся у инструктора, грузимся в трансфер и выезжаем в сторону села Чемал.
По пути обязательно будут остановки на то, чтобы перекусить, размяться и сделать первые фотографии алтайских пейзажей.
Приезжаем в кемпинг, заселяемся, идем гулять по Чемалу.
Дойдем до скал "Зубы Дракона", которые возвышаются посреди вод Катуни, острова Патмос с подвесным мостом и маленьким храмом, Чемальской ГЭС у места слияния рек Чемал и Катунь.
За ужином устоим приветственную “свечку” (знакомство участников) и послушаем планы на ближайшие дни.
Впереди так много интересного!
Переезд 90 км. Живём в палатках, готовим сами.
Сплав и поездка на квадроциклах
День будет ярким!
Сперва мы отправляемся на сплав.
Научимся работать веслом и грести в команде, зарядимся драйвом и позитивом, а после обеда в кафе мы поедем кататься на квадроциклах.
Эмоций и драйва будет через край, поверьте!
После возвращения в лагерь готовим и кушаем вкусный ужин и ложимся спать, если уснём.
Природный парк Уч-Энмек
Мы держим путь к природному парку Уч-Энмек в Каракольской долине.
По дороге обязательно сделаем остановки в живописных местах: на высшей точке Семинского перевала (1739 м), у священных обо, где можно повязать ленточку на удачу.
До вечера будем гулять по этнопарку Уч-Энмек: поднимемся к памятнику суслику, дойдем до огромных каменных стел и посмотрим древние наскальные рисунки.
На территории парка сохранились следы сразу нескольких культур, которые жили на этих землях много тысячелетий назад.
При желании, можно будет проехаться по парку с небольшими остановками в знаковых местах, чтобы всё осмотреть и пофотографироваться.
Недалеко от парка мы расположимся на ночевку на берегу речки.
Переезд 160 км по трассе, прогулка по парку от 3 до 9 км.
Переезд в Курай
Переезжаем к поселку Курай, где остановимся в кемпинге на 2 ночи.
Наш путь по Чуйскому тракту лежит через ещё один знаковый перевал – Чике-Таман (1295 м над уровнем моря).
Дорога по крутому серпантину с захватывающими дух поворотами заставит нас поволноваться.
Но в награду за острые ощущения мы получим вид на белеющие вершины отрогов Теректинского хребта со смотровой на перевале.
После него мы ещё не раз остановимся пофотографировать и посмотреть на Катунские террасы, место слияния горных рек Чуи и Катуни, петроглифы Калбак-Таш и водопад Ширлак.
Обедать будем на базе возле Гейзерного озера и, конечно, заглянем посмотреть на него.
Вода ярко-бирюзового цвета напоминает до блеска отполированный малахит, и это зрелище завораживает.
От базы останется проехать всего полчаса, и мы на месте.
Заселяемся, ставим лагерь и отдыхаем.
В этот вечер, возможно, будет баня.
Переезд 200 км.
Ночёвка в палатках.
Интересное по пути.
Можно подзарядить гаджеты.
Экскурсия по Курайской степи
С утра отправляемся исследовать чудеса Курайской степи на высокопроходимом транспорте.
Мы проведём весь день в удивительном месте, узнаем много интересного о его нынешних и прошлых обитателях.
Когда-то здесь жили многочисленные тюркские народности.
От них остались памятники истории – каменные изваяния, письмена и курганы.
Сейчас на окраинах степи стоят лишь пара деревень, зато вольготно себя чувствуют волки и лисы, а у рек можно встретить журавлей и аистов.
Погружение в традиции и культуру Алтая продолжит этно вечер с легендами у костра.
Экскурсия по Курайской степи.
Можно подзарядить гаджеты.
Переезд в альплагерь «Актру»
Сегодня мы переезжаем в долину Актру, где расположен знаменитый одноимённый альплагерь.
Лагерь "Актру" – старейший на Алтае, и принимает туристов уже более 80 лет.
Сюда едут не только альпинисты, в долине полно живописных треккинговых маршрутов, которые будут по силам даже начинающему походнику.
Ночевать будем в палатках на территории альплагеря, а вечером обязательно устроим посиделки под звёздами и обсудим впечатления от первой половины нашего путешествия.
Переезд 30 км по бездорожью.
Треккинг по высокогорью
День радиальных прогулок в горах.
Маршрут выберем по силам, желаниям и состоянию группы.
Вариантов много, и каждый из них хорош: прогулка к Долине Гномов 1 км (1-2 часа), по долине реки Актру 5-7 км (4-5 часов), на ручей Водопадный и ледник Малый Актру 3 км (2-3 часа).
Если нам повезёт, на леднике увидим небольшие пещерки, что образуются при таянии льда по краю.
Истончаясь, стены пещер пропускают свет и приобретают изумрудно-голубой оттенок.
Выглядит это потрясающе, будто в царстве Снежной Королевы, и шикарно смотрится на фото.
Эта красота не всегда безопасна, но не волнуйтесь – в опасные пещеры инструкторы никого не пустят даже на минутку.
Трекинг налегке от 2 до 14 км в зависимости от выбранного маршрута.
Можно подзарядить гаджеты.
Запасной день или отдых в горах
День отдыха в горах и запасной день.
Если будут силы и настроение, прогуляемся по окрестностям, полюбуемся видами сочной зелени на фоне сверкающих снегов и льдов.
Заберёмся повыше и сделаем групповую фотосессию.
Также можно сходить на альпинистскую прогулку виа феррата.
А можно весь день отдыхать в лагере, отсыпаться, читать книжку или устроить большую стирку.
Вечером соберёмся вместе за ужином, а после него нужно не засиживаться, завтра рано вставать и снова в путь.
«Марсианские горы» Алтая
Утром прощаемся с Актру и отправляемся на "Марс".
Сперва на высокопроходимом транспорте по лесным дорогам, потом по трассе буквально за полчаса доберёмся до поселка Чаган-Узун, где и встанем лагерем в кемпинге.
После перекуса отправимся на прогулку на УАЗах к “марсианским” горам, которые образовались некогда на дне древнего теплого моря.
Прогуливаясь по этим ярким полосатым взгорьям и долинам, не веришь, что ты на планете Земля.
Это – совершенно новый, другой Алтай, который открывается не каждому путешественнику.
Нафотографируемся, нагуляемся, посетим как можно больше мест по мере сил и желания, а на ночёвку вернёмся в кемпинг.
Переезд 30 км по лесной дороге (1-1,5ч), переезд по трассе 39 км (0,5 ч), переезд на УАЗах около 40 минут и прогулка до 2 км.
Переезд в долину Чулышман
На горы мы посмотрели, теперь отправляемся к самому большому озеру Алтая – Телецкому.
За один день мы до него не доберемся, поэтому сперва держим путь в красивейшую долину Чулышман.
С базы на “Марсе” снова выходим к Чуйскому тракту (9 км налегке или заброской), загружаемся в трансфер и едем около 50 минут по трассе до села Акташ.
От него нам останется каких-то 100 км пути с остановками на смотровые площадки и обед.
Эта часть дороги будет уже не по трассе, а по грунтовке, поэтому переезд планируется примерно на 3,5 часа без учёта остановок.
По пути будут скалы Красные ворота, несколько небольших населенных пунктов, обзорные площадки и Пазырские курганы.
Изюминкой в нашем путешествии будет перевал Кату-Ярык.
Там мы выгрузимся и спустимся по перевалу пешком прямо в кемпинг, а автобус довезёт наши вещи.
Ехать он будет дольше, чем мы идти, так что будем ждать его на зелёной лужайке возле речки Чулышман.
Ночуем в кемпинге в палатках.
В кемпинге есть спортивная площадка, уличный душ, а также возможность организовать баньку с купелью.
Переезд по трассе 75 км (50 мин), переезд по грунтовой дороге 100 км (3-3,5ч), переход налегке вниз с перевала 4 км).
Треккинг к Каменным грибам и водопаду Учар
Пораньше встанем, позавтракаем и переедем к началу пути к Каменным грибам (3,5 км в одну сторону).
Самые выносливые смогут подняться к водопаду Учар (7,5 км в одну сторону).
Как правило, на эту прогулку уходит целый день.
Вечером разобьем лагерь в любом удобном и свободном кемпинге.
Далее остаётся 48 км до озера, но это уже оставим на завтра.
Переезд 28 км (1,5 ч), переход по желанию 3,5-7,5 км в одну сторону.
Переезд на юг Телецкого озера
Сегодня окажемся на южном берегу Телецкого озера, где сможем покупаться.
Эту дорогу мы преодолеем за пару часов.
Озеро в южной части настолько огромное, что похоже на море.
Длинный песчаный пляж, крутые вершины справа и слева, малолюдно и спокойно.
Стоянка на озере планируется прямо на берегу.
В этот вечер мы подводим итоги нашего путешествия, делимся впечатлениями обнимаемся и не верится, что завтра уже отправляемся к дому.
Мысленно начинаем прощаться с Алтаем и его величественной красотой.
Переезд 48 км (2,5 ч).
Днёвка на Телецком озере
Отдыхаем на Телецком озере.
Переправа на катере и финал путешествия
Утром собираем лагерь, вещи и загружаемся на катера.
Мы проедем всё Телецкое озеро с юга на север.
Поездка займет 3 часа, но, скорее всего, больше, ведь мы обязательно посмотрим знаменитые водопады: Киште, Корбу или Чедор, а также искупаемся в небольшом Каменном заливе.
В поселке Артыбаш, расположенном на северном берегу озера, мы окажемся вечером около 17:00.
Отсюда до аэропорта Горно-Алтайска ехать ровно 2 часа.
Мы крайне рекомендуем остаться здесь на пару дней, посмотреть местные красоты.
Билеты на самолет берите не раньше 20:00, а лучше на утро следующего дня, чтобы не переживать.
Переезд на катере 3 часа, переезд в аэропорт примерно 3 часа.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания до и после выезда, подбор снаряжения и прочее) – по запросу
- Доставка группового снаряжение на место старта маршрута
- Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно из Артыбаша
- Оплата проживания в кемпингах в палатках, иногда дикие стоянки
- Весь внутренний трансфер на заказном автобусе и высокопроходимом транспорте
- Переезд на катерах с юга на север Телецкого озера в Артыбаш
- Сплав на рафтах по реке Катунь
- Вкусная походная еда (завтраки и ужины), готовим сами
- Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, групповая аптечка)
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедников по программе
- Баня на маршруте (1 раз)
- Услуги инструкторов
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Барнаула / г. Горно-Алтайска и обратно
- Обеды в кафе в поселках на маршруте и дни переезда
- Прокат личного снаряжения: спальник, пенка – по необходимости, можно взять в прокат
- Личные расходы (сувениры, кафе, хостел до или после похода)
- Место начала и завершения?
- Республика Алтай, Горно-Алтайск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Внимательно отнеситесь к подбору одежды, горы Алтая - всесезонны. Лучше взять чуточку больше запланированного, но уберечь себя от возможной непогоды и холодного дыхания гор. Все переходы налегке, вещи забрасываем к месту наших ночевок, но переносить вещи от трансфера в лагерь каждый будет сам, рекомендуем брать не много маленьких пакетов/мешков, а положить все в большой рюкзак, отдельно выделить небольшой рюкзачок для вещей первой необходимости в дорогу.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для похода выходного дня (70 л – мужчины, 50 л – женщины);
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5* С);
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- перчатки рабочие;
- шапочка лёгкая;
- шапка теплая;
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- бафф;
Личные вещи:
- полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
Рекомендуем добавить:
- банное;
- термос (1л.);
- пуховый жилет;
- платье;
- средство от клещей;
- палатка;
- гермочехол для телефона/документов.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какая будет погода?
Погода в горной местности очень разнообразна, будьте готовы к частой смене погоды, подготовьте одежду на все случаи жизни. Обо всем снаряжении и одежде консультируйтесь с инструктором похода. Температура днем может подниматься до +30, а по заходу солнца сильно падать, вплоть до 0, в зависимости от высотности стоянки. Для туров без рюкзаков можно будет взять побольше дополнительных вещей. Единственное, постарайтесь поместить все в 1-2 сумки/рюкзак/чемодан, чтобы не потерять ничего при переездах.
- Насколько тяжелыми будут переезды? Это безопасно?
Будет несколько переездов продолжительностью до 6 часов (считаем время с запасом). При этом будем делать остановки в разных интересных местах и чтобы заодно немного размяться. Алтай - очень масштабный, но основная часть нашего пути будет по Чуйскому тракту - отличной скоростной трассы, с хорошим покрытием и возможностью сделать остановку практически в любом месте. Автобусы для переездов мы выбираем максимально комфортные. Сотрудничаем только с опытными водителями, которые давно уже возят по этим дорогам, знают все особенности пути и не будут подвергать опасности наших пассажиров. Заброски в горы буду производится на высоко проходимом транспорте.
- Чем мы будем питаться в турах без рюкзаков?
Поскольку этот тур подразумевает проживание в палатках, то и готовить мы будем сами, иногда на кухне кемпинга со всем необходимым оборудованием, но чаще по-походному, на костре или горелках. Обеды в стоимость не включаем (только в дни проживания в горах), так как они чаще всего попадают на прогулки по цивилизации или переезды, мы будем заходить в кафе. На трекинге на время обедов запланирован плотный перекус. Рекомендуем брать с собой термосы для вкусного алтайского чая.
- А помыться можно будет?
Предусмотрена возможность или принять летний душ бесплатно или за отдельную плату, или погреться-помыться в баньке. В этом туре запланирована минимум 1 баня.
- Какое предоставляется снаряжение?
Наш турклуб предоставляет модули с общественным снаряжением: котлы, тент, горелки, пила, групповая аптека, кухонное и пр., в том числе и палатки (3-4 местные), а также приемы пищи, сформированные по дням (1 д. завтрак, 2 д. завтрак, 3 д. обед, 5 д. ужин и тп). Рюкзаки, спальники, пенки участник или берет свои, или берет в прокат.
- Есть ли скидки в туре?
Для компаний от 3х человек, скидка 1 000 рублей каждому.
Скидка для доноров – 1 000 рублей. Сдайте кровь в любом отделении любого города и сделайте фото справки о донации и селфи с этой справкой в мед. отделении так, чтобы на обоих фото хорошо читались текст и дата.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
По части дисциплины, на мой взгляд, Любе и Алёне удалось нащупать оптимальный баланс между организованностью и обоснованной свободой для того, чтобы люди смогли посмотреть и пофотографировать всё без ощущения постоянного бега с языком на плече. В группе на этот счёт были разные мнения, но я высказываю своё.
Поддержка и участие всем в группе были оказаны на достойном уровне, никто, насколько я могу судить, не остался без внимания. Все возникающие вопросы Люба и Алёна старались решать и интересовались как у кого обстоят дела: физическая форма у всех разная, это старались учитывать. Всевозможные мероприятия из разряда «массовик-затейник» были также организованы и предложены всем желающим, в то же время не желающим была предоставлена возможность отдохнуть без лишнего шума.
Сверх того, для полноты атмосферы Люба и Алёна привнесли ещё некоторые самобытные оттенки во время вечерних посиделок. Но, не буду раскрывать все карты: записывайтесь в поход и сами всё узнаете…
Еще по организационным вопросам: в ходе поездки я по неосторожности повредил арендованный пуховик: ткань зацепилась об острую ледышку и надорвалась. Неприятненько! Но, сам виноват, и никто от этого не застрахован. Сложил аккуратно пуховик и больше не пользовал, благо не особо-то и было надо: погода не лютовала. По возвращении сотрудники принимающей стороны отдали его в ремонт, мне выслали в телеге копию счёта с суммой, в которую обошелся ремонт, как обоснование для размера удержания из залога. Очень конструктивно, люблю деловой подход! Так что по разрешению небольших нештатных ситуаций у меня к компании в целом и работе её сотрудников вопросов нет.