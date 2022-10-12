За один день вы побываете в гостях у зубров и маралов
За один день вы побываете в гостях у зубров и маралов, а после зубров вы отправляетесь в мараловодческое хозяйство. Где вам расскажут о жизни и деятельности маралов.
А так же, об изготовлении пантовой продукции. А после всего этого по дороге обратно заезжаем в деревню «Берендеевка», где попробуем сорта сыра на частной сыроварне.
А так же, об изготовлении пантовой продукции. А после всего этого по дороге обратно заезжаем в деревню «Берендеевка», где попробуем сорта сыра на частной сыроварне.
Ближайшие даты:
23
сен
сен
Что вас ожидает 🤩
- Зубропитомник
- Деревня «Берендеевка»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Зубровый питомник
Зубровый питомник на Алтае начал свою деятельность в 1982 г. На тот момент, это был единственный зубровый питомник за Уралом. Численность особей было 11 (3 самца и 8 самок). Сейчас в зубровом питомнике насчитывается около 50 особей. После зубров вы отправляетесь в мараловодческое хозяйство. Где вас расскажут о жизни и деятельности маралов. А так же, об изготовлении пантовой продукции.
Сыроварня
А после всего этого по дороге обратно заезжаем в деревню «Берендеевка», где попробуем сорта сыра на частной сыроварне, а также Вы получите бесценный опыт по варению в домашних условиях вкусного и полезного сыра.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида-экскурсовода
- Что не входит
- Питание
- Место начала и завершения?
- Ул. Эркемена Палкина, 5, Горно-Алтайск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости в случаях: неявки или опоздания клиента к месту и времени отправления экскурсии и явки экскурсанта в нетрезвом состоянии к началу экскурсии, в этом случае путевки не подлежат возврату и возмещению их денежной стоимости.
- Клиент имеет право: расторгнуть договор купли-продажи экскурсионных услуг в любой момент до ее начала, возместив при этом фирме ее фактические затраты и убытки, причиненные расторжением договора, что составляет при отказе:
- За 3 и более дней до начала 0% стоимости обслуживания
- За 2 дня до начала 50% стоимости обслуживания
- За 24 часа до начала 100% стоимости обслуживания
- Также хотим отметить, что посещение Тавдинских пещер возможно только при хороших погодных условиях, то есть без дождя.
- Просим вас, за день до экскурсии, производить оплату у нас в офисе по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический 5/1, офис 37 или связаться по оплате с нашим менеджером тел. 89136940004
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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