Зубровый питомник

Зубровый питомник на Алтае начал свою деятельность в 1982 г. На тот момент, это был единственный зубровый питомник за Уралом. Численность особей было 11 (3 самца и 8 самок). Сейчас в зубровом питомнике насчитывается около 50 особей. После зубров вы отправляетесь в мараловодческое хозяйство. Где вас расскажут о жизни и деятельности маралов. А так же, об изготовлении пантовой продукции.

Сыроварня

А после всего этого по дороге обратно заезжаем в деревню «Берендеевка», где попробуем сорта сыра на частной сыроварне, а также Вы получите бесценный опыт по варению в домашних условиях вкусного и полезного сыра.