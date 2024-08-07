Алтайское чудо света. Каменные грибы

Алтайское чудо света
Проснуться в теплом деревянном домике, выйти на рассвете на веранду, а кругом огромные массивы гор! Это путешествие подарит Вам волшебные чувства и незабываемые эмоции. Эти виды кружат голову, будоражат сознание,
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меняют реальность.

Вы увидите Чуйский тракт, Гейзерное озеро, Курайскую степь, Алтайский Марс, Красные ворота, озеро Уч-Кель, огромнейший перевал Кату-ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, спуститесь в долину Чулышмана, освежитесь у прекрасного водопада Куркуре и исследуете алтайское чудо света – растущие из земли Каменные грибы.

5
3 отзыва
Алтайское чудо света. Каменные грибы
Алтайское чудо света. Каменные грибы
Алтайское чудо света. Каменные грибы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту

9:00 Встреча туристов в аэропорту Горно-Алтайска.

Перевалы Семинский, Чике-таман, Слияние Чуи и Катуни.

Обед в кафе алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).

15:00 Гейзеровое озеро и вид на ледник Куркуре.

16:00 Заезд в магазин и заселение на атмосферной базе отдыха с видом на горы, ужин на мангале (не входит в стоимость), баня по желанию.

Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому трактуПрибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту
2 день

Алтайский Марс

4:00 Встреча рассвета на высоте 3038 м, джип-тур на Акташский ретранслятор (оплачивается дополнительно 3000 руб. с человека).

8:00 Завтрак.

9:00 Выезд на экскурсии: Курайская степь, завораживающие виды на ледники Северо-Чуйского хребта.

Тур на автомобилях повышенной проходимости на Алтайский Марс и пеший поход на Марс-2, фотосессия среди красивейших красных гор и необычного ландшафта.

16:00 Возвращение на базу отдыха BBQ (по желанию), заключительный вечер.

Алтайский МарсАлтайский МарсАлтайский МарсАлтайский Марс
3 день

Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на экскурсию по Улаганскому тракту: Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч-Кель, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосессия у обрыва.

Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопада – Куркуре (с переправой через Чулышман).

18:00 Размещение на базе отдыха "Каменные грибы" на берегу Чулышмана.

Отдых, ужин, баня (не входит в стоимость).

Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину ЧулышманаЭкскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана
4 день

Каменные грибы. Дополнительные экскурсии

8:00 Завтрак.

9:00 Выход к чуду света, к Каменным грибам.

12:00 Выезд обратно через перевал Кату-Ярык, обед по пути (не входит в стоимость).

16:00 Можно поехать на дополнительные экскурсии:

Чуйские меандры (заброска на смотровую площадку с видом на реку Чуя и Северо-Чуйский ледник в панораме (2500 руб. с человека).

Уларские водопады – джип-тур к двум красивым водопадам (2000 руб. с человека).

20:00 Возвращение на базу BBQ (по желанию), вечер у костра.

Каменные грибы. Дополнительные экскурсииКаменные грибы. Дополнительные экскурсииКаменные грибы. Дополнительные экскурсииКаменные грибы. Дополнительные экскурсии
5 день

Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд с вещами.

Памятник Кольке Снегиреву, водопад Девичьи слезы, Ининьский мост, Ининьские стелы.

Обед в кафе (не входит в стоимость).

Семинский перевал, Камышлинский водопад, возвращение.

Для туристов из других регионов будет организована дополнительная ночевка на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт (по согласованию, оплачивается дополнительно).

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха “Зеленый Колобок”, “Каменные грибы”, “Бочка”.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

  • в 2-х местном номере с удобствами на территории – 38 900 руб.;
  • в 3-х местном номере с удобствами в номере – 39 900 руб.;
  • в 2-х местном номере с полным комфортом – 41 900 руб.

Одноместное проживание возможно с доплатой, доплата рассчитывается нетто индивидуально. Возможно доп. место.

Варианты проживания

База отдыха «Зеленый Колобок»

2 ночи

Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. Это эко-турбаза построенная из максимально-возможных безопасных экологичных материалов, преимущественно из дерева. Возможно размещение в домиках с полным комфортом или с частичным.

В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.

База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»База отдыха «Зеленый Колобок»

База отдыха «Каменные грибы»

1 ночь

За перевалом Кату Ярык на берегу красивой горной реки Чулышман, в живописном месте возле урочища Ак-Корум, находиться турбаза «Каменные грибы». Это место для тех, кто хочет оторваться от цивилизации, окунуться в мир нетронутой и дикой природы Алтая.

Еду можно приготовить на газовой плите, костре или мангале самостоятельно.

Электричество вырабатывается солнечной электростанцией и дизельным генератором, можно зарядить аккумуляторы для фото- видеоаппаратуры.
Связь практически не ловит, душевых нет - только баня. Если будет холодная ночь - нужно топить печь самостоятельно. В домике кровати и столик. Туалет и раковина находятся в домиках, благоустроенный с холодной водой, не отапливается. Баня на этой базе входит в стоимость.
База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»База отдыха «Каменные грибы»

База отдыха «Бочка»

1 ночь

База "Бочка" в отдалении от Чуйского тракта Отдых в Горном Алтае у реки б. Ильгумень в комфортных и интересных домиках, в разной стилистике. База отдыха «Бочка» находится за перевалом Чике-Таман в селе Купчегень Республики Алтай недалеко от живописных Ильгуменских порогов. К бронированию предоставлены домики-бочки (2х местное размещение) и номера (3-4 местное размещение) с полноценным санузлом.

База отдыха «Бочка»База отдыха «Бочка»База отдыха «Бочка»База отдыха «Бочка»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на автобусе
  • Проживание на базах отдыха
  • Экскурсионная программа
  • Входные билеты
  • Завтраки (кроме дня приезда)
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Барнаул, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
  • Питание: завтрак в день приезда: средний чек 400 руб. обеды, ужины: средний чек 500 руб
  • Завтрак в день приезда: средний чек 400 руб
  • Обеды, ужины: средний чек 500 руб
  • Страховка от клеща 300 руб
  • Дополнительные экскурсии: Чуйские меандры (заброска на смотровую площадку с видом на реку Чуя и Северо-Чуйский ледник в панораме) - 2 500 руб. с человекаУларские водопады (тур к двум красивым водопадам) - 2 000 руб. с человекавстреча рассвета на высоте 3038 м, джип-тур на Акташский ретранслятор - 3 000 руб. с человека
  • Чуйские меандры (заброска на смотровую площадку с видом на реку Чуя и Северо-Чуйский ледник в панораме) - 2 500 руб. с человека
  • Уларские водопады (тур к двум красивым водопадам) - 2 000 руб. с человека
  • Встреча рассвета на высоте 3038 м, джип-тур на Акташский ретранслятор - 3 000 руб. с человека
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
  2. Трекинговая обувь.
  3. Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
  4. Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
  5. Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
  6. Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
  7. Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
  8. Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
  9. Средства личной гигиены.

Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике автобуса нет.

Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?

Сбор группы:

  • г. Кемерово в 21:00 Летний вокзал;
  • г. Новосибирск в 01:00 ЖД вокзал;
  • г. Барнаул 04:00 кафе "Облепиха";
  • г. Горно-Алтайск в 9:00 Аэропорт.
Прибытие домой, время указано ориентировочное:
  • г. Горно-Алтайск в 18:00;
  • г. Барнаул (кафе "Облепиха", Новоалтайск, около 40-60 мин. езды от Барнаула, возможно на такси) в 23:00;
  • г. Новосибирск в 02:00;
  • г. Кемерово в 05:00;
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
  • На 11-19-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit, Mercedes Sprinter, Toyota Hiace оснащен кондиционером,размещение в том числе и на заднем ряду.
  • авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки детям?

В тур допускаются дети от 7 лет в сопровождении законных представителей.

Скидка на детей 7-12 лет:

  • при размещении взрослый + ребенок – 3%;
  • при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка;
  • при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
7 авг 2024
Гид Ольга лучшая из лучших, было ощущение, что едешь с семьей на отдых.
Всегда прислушивалась к пожеланиям, предлагала свои идеи и интересно преподносила информацию🔥🔥🔥
Однозначно следующий тур хотелось бы провести с ней.
Л
6 авг 2024
Все этапы от бронирования до окончания тура отработаны.
Л
6 авг 2024
Всё понравилось!
Вы делаете нужное и полезное дело.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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