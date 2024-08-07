Программа тура по дням
Прибытие в Горно-Алтайск. Экскурсия по Чуйскому тракту
9:00 Встреча туристов в аэропорту Горно-Алтайска.
Перевалы Семинский, Чике-таман, Слияние Чуи и Катуни.
Обед в кафе алтайской национальной кухни (не входит в стоимость).
15:00 Гейзеровое озеро и вид на ледник Куркуре.
16:00 Заезд в магазин и заселение на атмосферной базе отдыха с видом на горы, ужин на мангале (не входит в стоимость), баня по желанию.
Алтайский Марс
4:00 Встреча рассвета на высоте 3038 м, джип-тур на Акташский ретранслятор (оплачивается дополнительно 3000 руб. с человека).
8:00 Завтрак.
9:00 Выезд на экскурсии: Курайская степь, завораживающие виды на ледники Северо-Чуйского хребта.
Тур на автомобилях повышенной проходимости на Алтайский Марс и пеший поход на Марс-2, фотосессия среди красивейших красных гор и необычного ландшафта.
16:00 Возвращение на базу отдыха BBQ (по желанию), заключительный вечер.
Экскурсия по Улаганскому тракту. Спуск в долину Чулышмана
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на экскурсию по Улаганскому тракту: Улаганский перевал, где открывается чудесный вид на Курайский хребет, озеро Киделю, озеро Уч-Кель, легендарный перевал Кату-Ярык, вид на долину Чулышмана с высоты птичьего полета, фотосессия у обрыва.
Спуск в долину Чулышмана, прогулка до одного из самых красивых на Алтае водопада – Куркуре (с переправой через Чулышман).
18:00 Размещение на базе отдыха "Каменные грибы" на берегу Чулышмана.
Отдых, ужин, баня (не входит в стоимость).
Каменные грибы. Дополнительные экскурсии
8:00 Завтрак.
9:00 Выход к чуду света, к Каменным грибам.
12:00 Выезд обратно через перевал Кату-Ярык, обед по пути (не входит в стоимость).
16:00 Можно поехать на дополнительные экскурсии:
Чуйские меандры (заброска на смотровую площадку с видом на реку Чуя и Северо-Чуйский ледник в панораме (2500 руб. с человека).
Уларские водопады – джип-тур к двум красивым водопадам (2000 руб. с человека).
20:00 Возвращение на базу BBQ (по желанию), вечер у костра.
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд с вещами.
Памятник Кольке Снегиреву, водопад Девичьи слезы, Ининьский мост, Ининьские стелы.
Обед в кафе (не входит в стоимость).
Семинский перевал, Камышлинский водопад, возвращение.
Для туристов из других регионов будет организована дополнительная ночевка на базе отдыха в Майминском районе и трансфер в аэропорт (по согласованию, оплачивается дополнительно).
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха “Зеленый Колобок”, “Каменные грибы”, “Бочка”.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
- в 2-х местном номере с удобствами на территории – 38 900 руб.;
- в 3-х местном номере с удобствами в номере – 39 900 руб.;
- в 2-х местном номере с полным комфортом – 41 900 руб.
Одноместное проживание возможно с доплатой, доплата рассчитывается нетто индивидуально. Возможно доп. место.
Варианты проживания
База отдыха «Зеленый Колобок»
Турбаза «Зеленый Колобок» находится в селе Акташ. Это эко-турбаза построенная из максимально-возможных безопасных экологичных материалов, преимущественно из дерева. Возможно размещение в домиках с полным комфортом или с частичным.
В некоторых номерах есть балкон и/или обеденная зона. Гостям предоставляется постельное белье.
База отдыха «Каменные грибы»
За перевалом Кату Ярык на берегу красивой горной реки Чулышман, в живописном месте возле урочища Ак-Корум, находиться турбаза «Каменные грибы». Это место для тех, кто хочет оторваться от цивилизации, окунуться в мир нетронутой и дикой природы Алтая.
Еду можно приготовить на газовой плите, костре или мангале самостоятельно.
База отдыха «Бочка»
База "Бочка" в отдалении от Чуйского тракта Отдых в Горном Алтае у реки б. Ильгумень в комфортных и интересных домиках, в разной стилистике. База отдыха «Бочка» находится за перевалом Чике-Таман в селе Купчегень Республики Алтай недалеко от живописных Ильгуменских порогов. К бронированию предоставлены домики-бочки (2х местное размещение) и номера (3-4 местное размещение) с полноценным санузлом.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на автобусе
- Проживание на базах отдыха
- Экскурсионная программа
- Входные билеты
- Завтраки (кроме дня приезда)
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Барнаул, Новосибирск или Горно-Алтайск и обратно
- Питание: завтрак в день приезда: средний чек 400 руб. обеды, ужины: средний чек 500 руб
- Завтрак в день приезда: средний чек 400 руб
- Обеды, ужины: средний чек 500 руб
- Страховка от клеща 300 руб
- Дополнительные экскурсии: Чуйские меандры (заброска на смотровую площадку с видом на реку Чуя и Северо-Чуйский ледник в панораме) - 2 500 руб. с человекаУларские водопады (тур к двум красивым водопадам) - 2 000 руб. с человекавстреча рассвета на высоте 3038 м, джип-тур на Акташский ретранслятор - 3 000 руб. с человека
- Чуйские меандры (заброска на смотровую площадку с видом на реку Чуя и Северо-Чуйский ледник в панораме) - 2 500 руб. с человека
- Уларские водопады (тур к двум красивым водопадам) - 2 000 руб. с человека
- Встреча рассвета на высоте 3038 м, джип-тур на Акташский ретранслятор - 3 000 руб. с человека
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Небольшой рюкзак для переноски мелких вещей (бутылочки с водой, салфеток и пр.).
- Трекинговая обувь.
- Носки, лучше х/б, минимум 2-3 пары.
- Теплая одежда (толстовка или свитер, шапочка, термобелье и т. д.).
- Удобная верхняя одежда, не стесняющая движение, непродуваемая ветровка, дождевик.
- Головной убор (кепка, шляпа, бандана и т. п.).
- Солнцезащитные очки и средства защиты кожи от солнца с высокой степенью защиты (UF 40-50).
- Легкие майки, футболки, рубашки, в т. ч. с длинными рукавами.
- Средства личной гигиены.
Упаковывайте вещи в мягкие дорожные сумки и берите маленькие рюкзаки (20л) для вещей первой необходимости в салон автобуса и на экскурсии. Места для чемодана в багажнике автобуса нет.
Во сколько организована встреча в первый день тура для разных городов?
Сбор группы:
- г. Кемерово в 21:00 Летний вокзал;
- г. Новосибирск в 01:00 ЖД вокзал;
- г. Барнаул 04:00 кафе "Облепиха";
- г. Горно-Алтайск в 9:00 Аэропорт.
- г. Горно-Алтайск в 18:00;
- г. Барнаул (кафе "Облепиха", Новоалтайск, около 40-60 мин. езды от Барнаула, возможно на такси) в 23:00;
- г. Новосибирск в 02:00;
- г. Кемерово в 05:00;
На каком транспорте осуществляется передвижение по маршруту?
- На 11-19-ти местном комфортном микроавтобусе Ford Transit, Mercedes Sprinter, Toyota Hiace оснащен кондиционером,размещение в том числе и на заднем ряду.
- авто повышенной проходимости, а именно УАЗ или Газель.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки детям?
В тур допускаются дети от 7 лет в сопровождении законных представителей.
Скидка на детей 7-12 лет:
- при размещении взрослый + ребенок – 3%;
- при размещении: взрослый + 2 ребенка – 5% на каждого ребенка;
- при размещении 2 взрослых и ребенок – 10% на ребенка.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всегда прислушивалась к пожеланиям, предлагала свои идеи и интересно преподносила информацию🔥🔥🔥
Однозначно следующий тур хотелось бы провести с ней.
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