Влюбиться в Алтай, побывать на Луне и увидеть вечные ледники Северо-Чуйского хребта
Для этого забываем о телефонах — на перевалах и в ущельях не ловят связь и интернет, и отправляемся колесить по Алтаю на автомобиле и УАЗике и бродить по долинам и лесам. Вы побываете на древних курганах и увидите петроглифы, заглянете в дом, где вырос В. Шукшин, и убедитесь, что за лунными и марсианскими пейзажами необязательно лететь на другие планеты — нереальные виды ближе, чем кажется.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|65 400 ₽
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).
Сушилка для обуви.
Средства гигиены, бытовые принадлежности.
Легкую одежду для гостиницы, вещи для сна. Сланцы,вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца(летний сезон), купальник(летний сезон).
Фотоаппарат
Проживание. Будем жить в гостевом доме «Цвет папоротника», на базах отдыха «АлтайКижи» и «Чистый воздух». Размещение по 2-3 человека. Семейные пары и пары с детьми — без подселения. Возможно одноместное размещение за доплату. В июле-августе возможны замены на аналогичные по комфорту гостевые дома и отели.
Питание. В программу включено 3-разовое питание с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений. Завтрак в отелях может быть как по меню, так и шведский стол. В прогулочные дни для обеда и перекуса собираем ланч-боксы и на природе делаем привал для отдыха в хорошем месте у реки или на смотровой, можем пожарить мясо и овощи. Напитки по желанию (чай, соки, вино).
Программа тура по дням
Тавдинские пещеры, родина Шукшина и озеро Ай
Встречаемся в Горно-Алтайске и в 10:00 отправимся к Тавдинским пещерам — комплексу из 30 пещер, сообщающихся между собой. Здесь были найдены следы пребывания людей ещё с эпохи бронзы: гончарные и рыболовные инструменты, шаманский посох и украшения из бусин.
Затем доберёмся до смотровой площадки у озера Ая, обрамлённого хвойными лесами. Вокруг водоёма ходит множество легенд. По одной из них, Луна (по-алтайски — Ай) спустилась к людям, чтобы спасти их от людоеда. На месте, куда она приземлилась, и образовалось озеро.
На автомобиле за день проедем 3 часа, а пешком пройдём 4 часа.
Можем встретить вас в Новосибирске в 04:00. Тогда заедем в село Сростки — на родину режиссёра, актёра и писателя Василия Шукшина. В мемориальный комплекс входят школа, дом-музей его матери и дом, где вырос сам Василий Макарович.
Затем побываем на горе Пикет, где любил подолгу в задумчивости сидеть В. Шукшин, любуясь открывающейся с вершины панорамой. Здесь же ему установили памятник. А ещё заглянем в Тавдинские пещеры.
На автомобиле за день проедем 7 часов, а пешком пройдём 3 часа.
Если встречаемся в Барнауле, то в 08:00 отправимся в Сростки, а оттуда — к горе Пикет и в Тавдинские пещеры.
На автомобиле за день проедем 4 часа, а пешком пройдём 3 часа.
Камышлинский водопад, слияние рек и петроглифы
Сегодня вас ждёт путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира. Заедем на Камышлинский водопад со стекающими по скалистому каскаду кристальными струями, и преодолеем живописные перевалы Семинский и Чике-Таман.
Обязательная остановка — на месте слияние рек Ильгумень и Катунь, бирюзы и молока. Проедем мимо памятника Кольке Снегирёву, водителю и герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», увидим, что называют Катунскими бомбами, и побываем в урочище Калбак-Таш, где были обнаружены стоянки древних людей и петроглифы — наскальные рисунки, появившиеся здесь в 5 тысячелетии до н. э.
Вечером заселимся в гостиницу. Маршрут на автомобиле и пешком займёт около 9 часов.
Гейзерное озеро, Уларские водопады, Северо-Чуйский хребет
После завтрака разместимся в автомобиле и поедем на Гейзерное озеро у подножия Северо-Чуйского хребта. Водоём имеет необычный ярко-бирюзовый цвет и завораживает причудливыми узорами на поверхности. Рисунки образуются на воде в результате деятельности родников, которые выбрасывают в водоём смесь глины и песка.
По живописной лесной дороге прогуляемся к смотровой Северо-Чуйского хребта и сделаем эффектные фотографии на фоне цепи заснеженных вершин, покрытых вечными ледниками.
Проедем через Красные Ворота — по обеим сторонам от дороге высятся 50-метровые скалы насыщенного алого цвета из-за содержания в них руды. Побываем на озере Чейбеккель, которое туристы прозвали Мёртвым, потому что в водоём необитаем — даже птицы облетают его стороной. Местные верят в мистическую сущность озера и считают, что здесь обитают духи.
Посетим шумные Уларские водопады и увидим ревущие Мажойские каскады, где река Чуя мощным потоком пробивает себе путь через каменную гряду.
Вечером вас ждут вкусный ужин, баня и полный релакс.
2 часа займёт экскурсионная программа на автомобиле, а 12 км пройдём пешком.
Долины Кызыл-Чин и Чаган-Узун
Стартуем в 09:00 после завтрака. Отправляемся на Марс! Лететь несколько световых лет не придётся — космические пейзажи найдём в долине Кызыл-Чин, на месте которой когда-то было море. Добраться сюда на обычном автомобиле нельзя, поэтому в селе Чаган-Узун пересядем на УАЗик и помчим по бездорожью к горам, окрашенным в необычный красно-оранжевый оттенок, благодаря содержанию ртутной руды — чем не марсианские виды?
Точное количество оттенков не сосчитать: здесь и фиолетовый, и синий, и зелёный смешиваются в причудливый ансамбль.
Продолжаем полёт — нас ждёт Луна. Белые горы в долине реки Чаган-Узун и почти полное отсутствие растительности чем-то напоминают спутник Земли и его необычный ландшафт. Для эффектных кадров здесь установлены луноход и космонавт в скафандре. Пусть родные гадают: были ли вы на Алтае или успели слетать в космос?
Заедем на Куехтанарские озера — цепочку водоёмов, меняющих цвет от голубого до изумрудного в зависимости от освещения. Посмотрим, сколько оттенков насчитаем мы!
В дороге проведём около 2 часов, а пешком пройдём — 12 км. Вечером вернёмся на базу, где насладимся ужином и попаримся в баньке.
Перевал Кату-Ярык и водопад Бажи-Кая
Сегодня вас ждёт путешествие в мир без связи, интернета и цивилизации — к гордым вершинам, труднодоступным перевалам и невероятным пейзажам.
Побываем на перевале Кату-Ярык, впечатляющий резкими перепадами высот и невероятными видами. Полюбуемся глубоким ущельем и извивающейся по нему лентой реки Чулышман и проедемся по долине озёр, поражающих разнообразием цветов: бирюза, лазурь, синева! Увидим древние курганы, где сохранились фрагменты оросительных каналов 6-10 веков.
На смотровой площадке у водопада Бажи-Кая сделаем эффектные кадры, а затем прокатимся до 30-метрового водопада Куркуре по долине, останавливаясь в самых живописных местах Чулышмана.
В дороге проведём 3 часа, а пешком пройдём 15 км.
Урочище Аккурум и водопад Чул-Оозы
В 08:00 отправимся в урочище Аккурум, чтобы увидеть каменные грибы — высокие, до 7 метров, столбы со шляпками. Необычные изваяние появились из-за осадков и выветривания мягкой породы. Столбы не стоят на месте — то растут, а то разрушаются и исчезают. До урочища доберёмся пешком по тропе с небольшим подъёмом.
Затем прогуляемся к каскадному водопаду Чул-Оозы, струи которого с грохотом слетают с высоты 30 метров. Особенность громады в почти полном отсутствии брызг — смело можно фотографировать водопад вблизи и не бояться намочить телефон.
Вечером вернёмся на базу в село Акташ.
За день пройдём 12 км, а маршрут на машине займёт 4 часа.
Сплав и целебный источник
Позавтракаем и побываем на источнике Аржан-Суу — местные верят в целебные свойства воды. По легенде, некогда охотнику удалось ранить марала, но когда животное кинулось в ручей, все его раны затянулись как по волшебству, а брошенная в водоём сушёная рыба тут же ожила.
В 18:00 начнём обратный путь.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Проживание
- 3-разовое питание
- Экологические сборы
- Баня
- Аренда снаряжения
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 1800 рублей за 1 ночь
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Поездка нам очень понравилась.
Сама программа была составлена интересно, очень понравилось, что Станислав возил в такие места красивые и было очень мало людей))). По комфорту транспорт удобный, всегда была вода в салоне. Базы в которых жили, тоже достаточно комфортные все было чисто, по питанию всегда были сыты, гид всегда предупреждал, когда будет следующий приём пищи.
Команда гидов очень внимательна была, старались учитывать все пожелания команды.
Очень рекомендую😊