Увидеть Мёртвое озеро, попробовать целебную воду и побывать на родине Шукшина
Будем гулять к водопадам через ароматные хвойные леса, поднимемся на скалу Чёртов палец, прокатимся по канатной дороге, увидим слияние рек и побываем у мистического необитаемого озера.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 400 ₽
Описание
Организационные детали
Вам понадобятся:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).
Сушилка для обуви.
Средства гигиены, бытовые принадлежности.
Легкую одежду для гостиницы, вещи для сна. Сланцы,вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца(летний сезон), купальник(летний сезон).
Фотоаппарат
Проживание. Будем жить в гостевом доме «Цвет папоротника», на базах отдыха «АлтайКижи» и «Зелёный мох». Размещение по 2-3 человека. Семейные пары и пары с детьми — без подселения. Возможно одноместное размещение за доплату. В июле-августе возможны замены на аналогичные по комфорту гостевые дома и отели.
Питание. В программу включено 3-разовое питание с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений. Завтрак в отелях может быть как по меню, так и шведский стол. В прогулочные дни для обеда и перекуса собираем ланч-боксы и на природе делаем привал для отдыха в хорошем месте у реки или на смотровой, можем пожарить мясо и овощи. Напитки по желанию (чай, соки, вино).
Программа тура по дням
Тавдинские пещеры, родина Шукшина и озеро Ай
Встречаемся в Горно-Алтайске и в 10:00 отправимся к Тавдинским пещерам — комплексу из 30 пещер, сообщающихся между собой. Здесь были найдены следы пребывания людей ещё с эпохи бронзы: гончарные и рыболовные инструменты, шаманский посох и украшения из бусин. Прогуляемся до смотровой площадки на скале Чёртов палец, откуда открывается головокружительный вид на бирюзовую Катунь и горы, покрытые густой зеленью.
Побываем на курорте «Манжерок» и по канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда получаются эффектные снимки вершин. А ещё полюбуемся озером Ая, обрамлённым хвойными лесами. Вокруг водоёма ходит множество легенд. По одной из них, Луна (по-алтайски — Ай) спустилась к людям, чтобы спасти их от людоеда. На месте, куда она приземлилась, и образовалось озеро.
На автомобиле за день проедем 3 часа, а пешком пройдём 4 часа.
Можем встретить вас в Новосибирске в 04:00. Тогда заедем в село Сростки — на родину режиссёра, актёра и писателя Василия Шукшина. В мемориальный комплекс входят школа, дом-музей его матери и дом, где вырос сам Василий Макарович. Затем поднимемся на Чёртов палец и посетим Тавдинские пещеры.
На автомобиле за день проедем 7 часов, а пешком пройдём 3 часа.
Если встречаемся в Барнауле, то в 08:00 отправимся в Сростки, а оттуда — к горе Пикет, где любил подолгу в задумчивости сидеть В. Шукшин, любуясь открывающейся с вершины панорамой. Здесь же ему установили памятник. Также побываем на скале Чёртов палец и заглянем в Тавдинские пещеры.
На автомобиле за день проедем 4 часа, а пеший маршрут займёт 3 часа.
Камышлинский водопад, слияние рек и петроглифы
Сегодня вас ждёт путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира. Заедем на Камышлинский водопад со стекающими по скалистому каскаду кристальными струями, и преодолеем живописные перевалы Семинский и Чике-Таман.
Обязательная остановка — на месте слияние рек Ильгумень и Катунь, бирюзы и молока. Проедем мимо памятника Кольке Снегирёву, водителю и герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», увидим, что называют Катунскими бомбами, и побываем в урочище Калбак-Таш, где были обнаружены стоянки древних людей и петроглифы — наскальные рисунки, появившиеся здесь в 5 тысячелетии до н. э.
Вечером заселимся в гостиницу. Маршрут на автомобиле и пешком займёт около 9 часов.
Долины Кызыл-Чин и Чаган-Узун
Отправляемся на Марс! Лететь несколько световых лет не придётся — космические пейзажи найдём в долине Кызыл-Чин, на месте которой когда-то было море. Горы здесь окрашены в необычный красно-оранжевый оттенок, благодаря содержанию ртутной руды — чем не марсианские виды?
Продолжаем полёт — нас ждёт Луна. Белые горы в долине реки Чаган-Узун и почти полное отсутствие растительности чем-то напоминают спутник Земли и его необычный ландшафт. Для эффектных кадров здесь установлены луноход и космонавт в скафандре. Пусть родные гадают: были ли вы на Алтае или успели слетать в космос?
Заедем на Куехтанарские озера — цепочку водоёмов, меняющих цвет от голубого до изумрудного в зависимости от освещения. Посмотрим, сколько оттенков насчитаем мы!
На автомобиле за день проедем около 3 часов, пеший маршрут займёт 6 часов.
Гейзерное озеро, Уларские водопады, Северо-Чуйский хребет
После завтрака разместимся в автомобиле и поедем на Гейзерное озеро у подножия Северо-Чуйского хребта. Водоём имеет необычный ярко-бирюзовый цвет и завораживает причудливыми узорами на поверхности. Рисунки образуются на воде в результате деятельности родников, которые выбрасывают в водоём смесь глины и песка.
Посетим шумные Уларские водопады и проедем через Красные Ворота — по обеим сторонам от дороге высятся 50-метровые скалы насыщенного алого цвета из-за содержания в них руды. Побываем на озере Чейбеккель, которое туристы прозвали Мёртвым, потому что в водоём необитаем — даже птицы облетают его стороной. Местные верят в мистическую сущность озера и считают, что здесь живут духи.
По живописной лесной дороге прогуляемся к смотровой Северо-Чуйского хребта и сделаем эффектные фотографии на фоне цепи заснеженных вершин. Увидим ревущие Мажойские каскады, где река Чуя мощным потоком пробивает себе путь через каменную гряду. Вечером переедем в село Ая.
2 часа займёт экскурсионная программа на автомобиле, 2 часа пешие прогулки, а трансфер до базы в селе Ая — 8 часов.
Подъём на Малую Синюху
Позавтракаем и отправимся на прогулку к 12-метровому Камышлинскому водопаду, а затем побываем на источнике Аржан-Суу — местные верят в целебные свойства воды. По легенде, некогда охотнику удалось ранить марала, но когда животное кинулось в ручей, все его раны затянулись как по волшебству, а брошенная в водоём сушёная рыба тут же ожила.
По канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха на курорте «Манжерок», сфотографируемся и начнём обратный путь в 18:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по маршруту
- Проживание
- 3-разовое питание
- Экологические сборы
- Баня
- Аренда снаряжения
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 1800 рублей за 1 ночь
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Пожалуй, пожеланием к туру было бы немного историческое и географическое составляющие (наименование местности, горного хребта - такого порядка).
Разумеется, были организованы накладки, зачастую не зависящее от организаторов. В остальном все очень понравилось.