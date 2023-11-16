Встречаемся в Горно-Алтайске и в 10:00 отправимся к Тавдинским пещерам — комплексу из 30 пещер, сообщающихся между собой. Здесь были найдены следы пребывания людей ещё с эпохи бронзы: гончарные и рыболовные инструменты, шаманский посох и украшения из бусин. Прогуляемся до смотровой площадки на скале Чёртов палец, откуда открывается головокружительный вид на бирюзовую Катунь и горы, покрытые густой зеленью.

Побываем на курорте «Манжерок» и по канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда получаются эффектные снимки вершин. А ещё полюбуемся озером Ая, обрамлённым хвойными лесами. Вокруг водоёма ходит множество легенд. По одной из них, Луна (по-алтайски — Ай) спустилась к людям, чтобы спасти их от людоеда. На месте, куда она приземлилась, и образовалось озеро.

На автомобиле за день проедем 3 часа, а пешком пройдём 4 часа.

Можем встретить вас в Новосибирске в 04:00. Тогда заедем в село Сростки — на родину режиссёра, актёра и писателя Василия Шукшина. В мемориальный комплекс входят школа, дом-музей его матери и дом, где вырос сам Василий Макарович. Затем поднимемся на Чёртов палец и посетим Тавдинские пещеры.

На автомобиле за день проедем 7 часов, а пешком пройдём 3 часа.

Если встречаемся в Барнауле, то в 08:00 отправимся в Сростки, а оттуда — к горе Пикет, где любил подолгу в задумчивости сидеть В. Шукшин, любуясь открывающейся с вершины панорамой. Здесь же ему установили памятник. Также побываем на скале Чёртов палец и заглянем в Тавдинские пещеры.

На автомобиле за день проедем 4 часа, а пеший маршрут займёт 3 часа.