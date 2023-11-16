Марс, Луна и волшебная Катунь
Авторский тур в Горно-Алтайске

Увидеть Мёртвое озеро, попробовать целебную воду и побывать на родине Шукшина

5
3 отзыва
Космос ближе, чем кажется — достаточно лишь добраться до Алтая, где вас уже ждут красные пейзажи Марса с разноцветными терракотовыми горами, безлюдные белые ландшафты Луны в долине Чаган-Узун и необычное Гейзерное с причудливыми узорами, будто бы тоже появившееся здесь не без участия гостей с других планет.

Будем гулять к водопадам через ароматные хвойные леса, поднимемся на скалу Чёртов палец, прокатимся по канатной дороге, увидим слияние рек и побываем у мистического необитаемого озера.
Марс, Луна и волшебная Катунь
Марс, Луна и волшебная Катунь
Марс, Луна и волшебная Катунь

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет42 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис.
Наличные деньги
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей. ‌
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).
Сушилка для обуви.
‌‌Средства гигиены, бытовые принадлежности.
Легкую одежду для гостиницы, вещи для сна. Сланцы,вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца(летний сезон), купальник(летний сезон).
Фотоаппарат

Проживание. Будем жить в гостевом доме «Цвет папоротника», на базах отдыха «АлтайКижи» и «Зелёный мох». Размещение по 2-3 человека. Семейные пары и пары с детьми — без подселения. Возможно одноместное размещение за доплату. В июле-августе возможны замены на аналогичные по комфорту гостевые дома и отели.

Питание. В программу включено 3-разовое питание с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений. Завтрак в отелях может быть как по меню, так и шведский стол. В прогулочные дни для обеда и перекуса собираем ланч-боксы и на природе делаем привал для отдыха в хорошем месте у реки или на смотровой, можем пожарить мясо и овощи. Напитки по желанию (чай, соки, вино).

Программа тура по дням

1 день

Тавдинские пещеры, родина Шукшина и озеро Ай

Встречаемся в Горно-Алтайске и в 10:00 отправимся к Тавдинским пещерам — комплексу из 30 пещер, сообщающихся между собой. Здесь были найдены следы пребывания людей ещё с эпохи бронзы: гончарные и рыболовные инструменты, шаманский посох и украшения из бусин. Прогуляемся до смотровой площадки на скале Чёртов палец, откуда открывается головокружительный вид на бирюзовую Катунь и горы, покрытые густой зеленью.

Побываем на курорте «Манжерок» и по канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха, откуда получаются эффектные снимки вершин. А ещё полюбуемся озером Ая, обрамлённым хвойными лесами. Вокруг водоёма ходит множество легенд. По одной из них, Луна (по-алтайски — Ай) спустилась к людям, чтобы спасти их от людоеда. На месте, куда она приземлилась, и образовалось озеро.
На автомобиле за день проедем 3 часа, а пешком пройдём 4 часа.

Можем встретить вас в Новосибирске в 04:00. Тогда заедем в село Сростки — на родину режиссёра, актёра и писателя Василия Шукшина. В мемориальный комплекс входят школа, дом-музей его матери и дом, где вырос сам Василий Макарович. Затем поднимемся на Чёртов палец и посетим Тавдинские пещеры.

На автомобиле за день проедем 7 часов, а пешком пройдём 3 часа.

Если встречаемся в Барнауле, то в 08:00 отправимся в Сростки, а оттуда — к горе Пикет, где любил подолгу в задумчивости сидеть В. Шукшин, любуясь открывающейся с вершины панорамой. Здесь же ему установили памятник. Также побываем на скале Чёртов палец и заглянем в Тавдинские пещеры.

На автомобиле за день проедем 4 часа, а пеший маршрут займёт 3 часа.

Тавдинские пещеры, родина Шукшина и озеро АйТавдинские пещеры, родина Шукшина и озеро АйТавдинские пещеры, родина Шукшина и озеро АйТавдинские пещеры, родина Шукшина и озеро Ай
2 день

Камышлинский водопад, слияние рек и петроглифы

Сегодня вас ждёт путешествие по Чуйскому тракту — одной из красивейших дорог мира. Заедем на Камышлинский водопад со стекающими по скалистому каскаду кристальными струями, и преодолеем живописные перевалы Семинский и Чике-Таман.

Обязательная остановка — на месте слияние рек Ильгумень и Катунь, бирюзы и молока. Проедем мимо памятника Кольке Снегирёву, водителю и герою песни «Есть по Чуйскому тракту дорога», увидим, что называют Катунскими бомбами, и побываем в урочище Калбак-Таш, где были обнаружены стоянки древних людей и петроглифы — наскальные рисунки, появившиеся здесь в 5 тысячелетии до н. э.

Вечером заселимся в гостиницу. Маршрут на автомобиле и пешком займёт около 9 часов.

Камышлинский водопад, слияние рек и петроглифыКамышлинский водопад, слияние рек и петроглифыКамышлинский водопад, слияние рек и петроглифыКамышлинский водопад, слияние рек и петроглифыКамышлинский водопад, слияние рек и петроглифы
3 день

Долины Кызыл-Чин и Чаган-Узун

Отправляемся на Марс! Лететь несколько световых лет не придётся — космические пейзажи найдём в долине Кызыл-Чин, на месте которой когда-то было море. Горы здесь окрашены в необычный красно-оранжевый оттенок, благодаря содержанию ртутной руды — чем не марсианские виды?

Продолжаем полёт — нас ждёт Луна. Белые горы в долине реки Чаган-Узун и почти полное отсутствие растительности чем-то напоминают спутник Земли и его необычный ландшафт. Для эффектных кадров здесь установлены луноход и космонавт в скафандре. Пусть родные гадают: были ли вы на Алтае или успели слетать в космос?

Заедем на Куехтанарские озера — цепочку водоёмов, меняющих цвет от голубого до изумрудного в зависимости от освещения. Посмотрим, сколько оттенков насчитаем мы!

На автомобиле за день проедем около 3 часов, пеший маршрут займёт 6 часов.

Долины Кызыл-Чин и Чаган-УзунДолины Кызыл-Чин и Чаган-УзунДолины Кызыл-Чин и Чаган-УзунДолины Кызыл-Чин и Чаган-Узун
4 день

Гейзерное озеро, Уларские водопады, Северо-Чуйский хребет

После завтрака разместимся в автомобиле и поедем на Гейзерное озеро у подножия Северо-Чуйского хребта. Водоём имеет необычный ярко-бирюзовый цвет и завораживает причудливыми узорами на поверхности. Рисунки образуются на воде в результате деятельности родников, которые выбрасывают в водоём смесь глины и песка.

Посетим шумные Уларские водопады и проедем через Красные Ворота — по обеим сторонам от дороге высятся 50-метровые скалы насыщенного алого цвета из-за содержания в них руды. Побываем на озере Чейбеккель, которое туристы прозвали Мёртвым, потому что в водоём необитаем — даже птицы облетают его стороной. Местные верят в мистическую сущность озера и считают, что здесь живут духи.

По живописной лесной дороге прогуляемся к смотровой Северо-Чуйского хребта и сделаем эффектные фотографии на фоне цепи заснеженных вершин. Увидим ревущие Мажойские каскады, где река Чуя мощным потоком пробивает себе путь через каменную гряду. Вечером переедем в село Ая.

2 часа займёт экскурсионная программа на автомобиле, 2 часа пешие прогулки, а трансфер до базы в селе Ая — 8 часов.

Гейзерное озеро, Уларские водопады, Северо-Чуйский хребетГейзерное озеро, Уларские водопады, Северо-Чуйский хребетГейзерное озеро, Уларские водопады, Северо-Чуйский хребетГейзерное озеро, Уларские водопады, Северо-Чуйский хребет
5 день

Подъём на Малую Синюху

Позавтракаем и отправимся на прогулку к 12-метровому Камышлинскому водопаду, а затем побываем на источнике Аржан-Суу — местные верят в целебные свойства воды. По легенде, некогда охотнику удалось ранить марала, но когда животное кинулось в ручей, все его раны затянулись как по волшебству, а брошенная в водоём сушёная рыба тут же ожила.

По канатной дороге поднимемся на вершину горы Малая Синюха на курорте «Манжерок», сфотографируемся и начнём обратный путь в 18:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Экологические сборы
  • Баня
  • Аренда снаряжения
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 1800 рублей за 1 ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: В Горно-Алтайске с 10:00 до 11:00 по адресу: с. Майма, ул. Аэропорт, 1. В Новосибирске в 04:00 по адресу: ул. Коммунистическая, 13. В Барнауле в 07:30 в кафе «Облепиха» (212-й км Чуйского тракта). О раннем прибытии в город старта необходимо сообщить заранее
Завершение: Горно-Алтайск, около 19:00. Барнаул, около 21:00. Новосибирск, около 02:00 следующего дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
16 ноя 2023
В путешествии по Алтаю мне все очень понравилось. Станислав все хорошо организовал. Было интересно и весело! Я довольна!
Даниил
16 ноя 2023
Нам всё очень понравилось! Станислав- молодец, профессионал своего дела! Спасибо!
Н
24 сен 2023
Тур был очень интересный, познавательный, организатор слушал пожелания, даже предостаточно большой группе всех собирал своевременно, выяснял предпочтения. Была создана дружественная атмосфера, организатор не конфликтный, очень понравилось, что на момент принятия решения ответил на всё возможное. Даже очень простые и глупые вопросы, например помог состыковать рейс, показал где лучше поселиться - какая гостиница и так далее.
Пожалуй, пожеланием к туру было бы немного историческое и географическое составляющие (наименование местности, горного хребта - такого порядка).
Разумеется, были организованы накладки, зачастую не зависящее от организаторов. В остальном все очень понравилось.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхСплавы и рафтингВодные развлеченияВсе туры5-дневные турыГейзерное озероПопулярные местаПрирода и пейзажиТавдинские пещеры

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