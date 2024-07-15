Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Авторский тур в Горно-Алтайске

Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники

За 12 дней вы изучите Алтай вдоль и поперёк. Вас ждут прогулки по живописным долинам, к заснеженным горам, ледникам и водопадам. Вы увидите древние наскальные рисунки и услышите местные легенды.

Мы прокатимся на катере по таинственному Телецкому озеру, побываем у труднодоступных Мультинских озёр и на «Алтайском Марсе» и рассмотрим «каменные грибы».
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Насыщенное путешествие по Горному Алтаю
Ближайшие даты:
15
июл
29
июл
12
авг
26
авг

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет162 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой).
Все переезды осуществляются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок. Переезды с 1-го по 3-й, в 5-й и в 11-й дни мы осуществляем на автобусах класса «Mercedes», «Volkswagen», «Fiat» или аналогичном. Вещи туристов при большой группе обязательно везём в прицепе. В 4-й день доберёмся до Мультинских озёр и обратно на автомобиле ГАЗ-66, оборудованном для пассажирских перевозок. Нужно быть готовым к бездорожью и довольно крутым спускам и подъёмам. В 6-й день — переезд на авто ЗИЛ-131 к леднику Актру. Дорога занимает около 2 часов в одну сторону. Нужно быть готовым к перепаду высот и участкам с бездорожьем. Рекомендуем захватить средства от укачивания. На участке с бездорожьем (с 7-го по 10-й дни) мы будем передвигаться на собственном автобусе на базе ПАЗа с установленными удобными сидениями, панорамными окнами и выделенным багажным отсеком. В 10-й день вас ждёт прогулка по Телецкому озеру на катере.
Тур проходит в приграничной зоне, поэтому для иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) необходим пропуск, который оформляется минимум 30 дней. В связи с этим необходимо подать заявку и документы для участия в туре не позже этого срока.
Мы рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.
В 9-й день по программе запланирован пеший радиальный выход к водопаду Учар по горной каменистой тропе. Тропа довольно сложная, для её прохождения необходима средняя физическая подготовка. Тропа проходит вдоль обрыва, на пути много естественных препятствий: камни, кустарники и крутые склоны. В одном месте мы будем переходить ручей, двигаясь вдоль скалы по вбитым скобам и держась за металлические тросы. Попасть на водопад можно только пешком. Прогулка займёт весь день. Протяжённость тропы — 8,5 км в одну сторону.

Проживание. На турбазах в 2-местных номерах уровня «стандарт»: с удобствами, двумя кроватями, постельным бельём и обогревателем. При необходимости мы можем забронировать 3-местные номера для семей или компаний друзей (сообщать при подаче заявки). Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.

Питание. В стоимость включено трёхразовое питание, начиная с обеда 1-го дня по завтрак 12-го дня. Исключение: обеды в 3-й, 5-й, 11-й, 12-й дни.
На всех турбазах мы предоставляем комплексное питание по определённому меню. Если вы вегетарианец, у вас острая непереносимость/аллергия на какой-либо продукт или вы придерживаетесь специального питания, сообщите об этом менеджеру. Мы предложим возможные варианты корректировки основного меню. В некоторых случаях по предварительному согласованию и за доплату возможна организация индивидуального меню.

Программа тура по дням

1 день

Чемальская ГЭС, остров Патмос

Встречаемся в Горно-Алтайске и едем в Чемал. По пути посетим Чемальскую ГЭС и сакральный остров на Катуни с греческим названием Патмос, где когда-то молился святой Иоанн Богослов и, по легенде, искали уединения монахи.
Прибудем на турбазу, пообедаем, расположимся на турбазе в стандартных номерах. После отдыха познакомимся поближе за ужином.

Чемальская ГЭС, остров ПатмосЧемальская ГЭС, остров ПатмосЧемальская ГЭС, остров Патмос
2 день

Камышлинский водопад, ущелье Че-Чкыш

Утром совершим треккинг к Камышлинскому водопаду или, если погода будет подходящей, сплавимся до него по Катуни на рафте (за доплату). Сообщить о своём решении вы можете накануне.

Затем все вместе пообедаем на турбазе и отправимся в живописное ущелье Че-Чкыш или «Долину горных духов» — узкое урочище из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт одноимённый ручей. Увидим подвесной Ороктойский мост над самым глубоким участком Катуни и ущелье реки.
Со смотровой площадки полюбуемся панорамой Катуни, а после поужинаем в кафе и отдохнём.

Камышлинский водопад, ущелье Че-ЧкышКамышлинский водопад, ущелье Че-ЧкышКамышлинский водопад, ущелье Че-ЧкышКамышлинский водопад, ущелье Че-Чкыш
3 день

По Чуйскому тракту в Уймонскую долину

Сегодня посетим Беловодье — загадочный край свободы в русских народных преданиях. Пройдём по живописному Чуйскому тракту в Уймонскую долину, похожую на иллюстрации к сказкам: степное разнотравье у подножия хребтов сменяется широкими берёзовыми лесами, чуть выше — вечнозелеными хвойными и затем альпийские луга переходят в тундру с мхами и лишайниками. Преодолеем головокружительный Семинский перевал высотой 1717 метров. Потом проедем по Ябоганскому тракту через три величественных перевала.

Затем разместимся на туристической базе и поужинаем. Желающие перед сном попарятся в баньке (за отдельную стоимость).

По Чуйскому тракту в Уймонскую долинуПо Чуйскому тракту в Уймонскую долинуПо Чуйскому тракту в Уймонскую долину
4 день

Мультинские озёра

В этот день встанем пораньше, чтобы на машине повышенной проходимости отправиться в Усть-Коксинский район Алтая к живописным Мультинским озёрам ледникового происхождения. Из-за заповедности и удалённости этой территории здесь сохранилась первозданная природа — вы насладитесь завораживающими пейзажами и видом отражающихся в водной глади пиков гор.

Дойдём пешком до Среднего Мультинского озера на высоте 1634 метра. Его и Нижнее озеро соединяет протока, загромождённая огромными валунами, через которые с шумом прорывается водный поток, поэтому его называют Шумы. После обеда вернёмся на турбазу.

Важно: программа дня может меняться в начале и конце сезона, а также в зависимости от погодных условий.

Мультинские озёраМультинские озёраМультинские озёраМультинские озёра
5 день

Музеи, переезд в Чибит, святилище Калбак-Таш

Позавтракав, побываем в Музее культуры и истории (старообрядчества), где экспонаты — предметы быта, одежда, книги, которыми пользовались в давние времена крестьяне и староверы Уймонской долины. Заглянем в дом-музей им. Рериха на территории усадьбы конца 19 века.

Затем нам предстоит длительное путешествие в Улаганский район. По пути увидим памятники культуры прошлого, исследуем наскальные рисунки — петроглифы в святилище Калбак-Таш. Вечером расположимся на турбазе в селе Чибит, можно будет поужинать в кафе и посетить парную.

Музеи, переезд в Чибит, святилище Калбак-ТашМузеи, переезд в Чибит, святилище Калбак-ТашМузеи, переезд в Чибит, святилище Калбак-Таш
6 день

Треккинг к леднику

Сегодня на грузовике ЗИЛ-131 направляемся в Кызыл-Таш, крупное село в Кош-Агачском районе. Проедем по бескрайней Курайской степи, доедем до альплагеря и совершим треккинг к одному из ледников — Большому или Малому Актру (в зависимости от погоды и физической подготовки участников группы). Вы насладитесь впечатляющими видами ледяных поверхностей и заснеженных вершин, сможете представить себя героями сказки «Снежная королева». Затем пообедаем и вернёмся на турбазу, где поужинаем и отдохнём.

Внимание! Маршруты к Большому и Малому Актру отличаются по уровню сложности. Экскурсия к Малому Актру проще, проходит на высоте до 2200 м. Маршрут к Большому Актру подходит для подготовленных
участников, идёт по тропе с крутым подъёмом вверх и набором высоты до 500 м. Также обратите внимание, что заброска до ледника пройдёт на авто ЗИЛ-131. Нужно подготовиться к участкам с плохой дорогой и перепаду высот. По дороге к леднику встречаются большие валуны и сыпучие участки, поэтому рекомендуем использовать треккинговые палки. Кроме того, нужно быть готовым к резкому похолоданию и дождю.

Треккинг к ледникуТреккинг к ледникуТреккинг к ледникуТреккинг к леднику
7 день

Кызыл-Чин и Гейзерное озеро

В этот день вам покажется, что вы оказались на другой планете! Отправляемся в уникальное место на Алтае, где глиняные горы окрашены в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового. Такой эффект создаётся благодаря реакции различных минералов. Не зря эту локацию прозвали «Алтайским Марсом».

После обеда-перекуса побываем у не менее необычного Гейзерного озера. Это небольшой водоём в окружении леса, поверхность дна которого состоит из смеси голубой глины и песка, образующих причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.
Вечером вернёмся на турбазу.

Кызыл-Чин и Гейзерное озероКызыл-Чин и Гейзерное озероКызыл-Чин и Гейзерное озеро
8 день

Река и долина Чулышман, урочище Пазырык, водопад Куркуре

Сегодня на автобусе уедем от цивилизации к реке Чулышман. Посмотрим на посёлок Акташ, увидим впечатляющие Красные ворота — высокие отвесные скалы красноватого оттенка над узким проходом. Вы полюбуетесь загадочным Мёртвым озером и поразитесь высоте Улаганского перевала.

В таинственном урочище Пазырык рассмотрите археологические памятники возрастом более 2000 лет — Пазырыкские курганы. У перевала Кату-Ярык остановимся и дальше пойдём пешком около 3,5 км вниз по серпантину до долины Чулышман. (Вещи оставим в автобусе.)

После обеда побываем у водопада Куркуре — переправимся через реку на лодке и немного пройдёмся. Затем снова на автобусе доедем до турбазы. Заселение, ужин. Для желающих за отдельную плату можно организовать баню.

Река и долина Чулышман, урочище Пазырык, водопад КуркуреРека и долина Чулышман, урочище Пазырык, водопад КуркуреРека и долина Чулышман, урочище Пазырык, водопад КуркуреРека и долина Чулышман, урочище Пазырык, водопад Куркуре
9 день

Радиальный выход к водопаду Учар

Встанем пораньше, переправимся через реку Чулышман и совершим радиальный выход к труднодоступному водопаду Учар на реке Чульча на территории Алтайского заповедника. Путь к нему идёт по живописной, но непростой тропе в горах: по дороге встречаются камни, кустарники и крутые склоны. В одном месте нам придётся перейти ручей возле скалы — нужно будет ступать по вбитым скобам и держаться за металлические тросы. Добраться до водопада можно только пешком. Протяжённость тропы — 17 км в обе стороны.

Затем пообедаем и вернёмся в лагерь.

Радиальный выход к водопаду УчарРадиальный выход к водопаду УчарРадиальный выход к водопаду УчарРадиальный выход к водопаду Учар
10 день

Урочище Аккурум, прогулка по Телецкому озеру

Утром на лодке переправимся через реку Чулышман и прогуляемся до урочища Аккурум, знаменитого «каменными грибами». Плиты, лежащие на столбах в виде шляпок, образованы ветрами, водой и временем и напоминают скальные останцы в Каппадокии. Насладимся инопланетным пейзажем и видом на реку и долину.

Затем отправимся к берегу знаменитого Телецкого озера, к живописному мысу Кырсай. Пообедаем в кафе, а потом пересечём озеро на катере (протяжённость маршрута — 78 км). Увидим 12,5-метровый водопад Корбу и другие достопримечательности, которыми можно полюбоваться с воды. На северной стороне озера осмотрим место, образованное, по одной из версий, в результате падения метеорита — «каменный залив». К вечеру приедем на турбазу, поужинаем и отдохнём.

Урочище Аккурум, прогулка по Телецкому озеруУрочище Аккурум, прогулка по Телецкому озеруУрочище Аккурум, прогулка по Телецкому озеру
11 день

Прогулка по экотропе, смотровая на горе Тилан-Туу, этнографический аил

С утра позавтракаем, разместимся в автобусе и доедем до экотропы «Третья речка» в горном ущелье. Прогуляемся, полюбуемся каскадными водопадами, заполняющими природные ванны, и даже сможем искупаться (температура воды — около 15 градусов). Попробуем чистейшую воду из местного родника. После вас ждёт экскурсия на смотровую площадку на горе Тилан-Туу, откуда вы насладитесь панорамой Телецкого озера.

Затем отправимся в этнографический аил, где вы познакомитесь с историей и традициями алтайцев и отведаете местные продукты. Обратите внимание, что в заездах в мае, сентябре и октябре эта экскурсия может быть проведена в Горно-Алтайске с сохранением всех опций.

Пообедаем в кафе (не входит в стоимость). Вечером вернёмся на турбазу.

Прогулка по экотропе, смотровая на горе Тилан-Туу, этнографический аилПрогулка по экотропе, смотровая на горе Тилан-Туу, этнографический аилПрогулка по экотропе, смотровая на горе Тилан-Туу, этнографический аил
12 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в Горно-Алтайск. Прибытие в аэропорт до 15:00.

Отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа команды (водитель, повар, гиды)
  • Групповой трансфер из/в аэропорт
  • Переезды по асфальтовому покрытию на микроавтобусах уровня «Mercedes» или аналогичном по программе
  • Переезды по бездорожью на автобусе на базе ПАЗа по программе
  • Заброска на ГАЗ-66 к Мультинским озёрам
  • Заброска на ЗИЛ-131 в ложе ледника Актру
  • Переправы на лодке
  • Переход через Телецкое озеро на заказном катере
  • Проживание в домиках и номерах с удобствами
  • Трёхразовое питание, кроме обедов в 3-й, 5-й, 11-й, 12-й дни
  • Посещение этнографического аила
  • Рекреационные сборы, входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты
  • Обеды во время переездов (3 раза), обед и ужин в 12-й день
  • Прочие услуги и личные расходы (одноместное размещение, сплав по реке Катунь, моторафт, бани, сувениры и др.)
  • Индивидуальное питание
  • Медицинская страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, до 11:00. Мы также можем вас забрать из отеля «Игман» (точное время сообщим дополнительно) или подхватить по пути из Горно-Алтайска в Манжерок на Чуйском тракте. Также можем организовать для вас трансфер из Барнаула в Горно-Алтайск (по предварительному согласованию с менеджером)
Завершение: Горно-Алтайск, до 15:00 Можно приобретать обратные билеты на вечерние рейсы или переночевать в хостеле или гостинице. По запросу возможен трансфер в Барнаул, прибытие в город вечером
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыАлтайПрирода и пейзажи

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