Узнать живописный край по максимуму и побывать там, куда редко добираются другие путешественники
Мы прокатимся на катере по таинственному Телецкому озеру, побываем у труднодоступных Мультинских озёр и на «Алтайском Марсе» и рассмотрим «каменные грибы».
июл
июл
авг
авг
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|162 900 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Специальной туристической подготовки не требуется, однако участники должны быть в хорошей физической форме и не иметь медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам. Во время пеших прогулок все участники несут свои личные вещи самостоятельно (тёплая куртка или куртка на случай дождя, фотоаппарат, перекус, бутылочка с водой).
Все переезды осуществляются лицензированным перевозчиком, соблюдающим нормы пассажирских перевозок. Переезды с 1-го по 3-й, в 5-й и в 11-й дни мы осуществляем на автобусах класса «Mercedes», «Volkswagen», «Fiat» или аналогичном. Вещи туристов при большой группе обязательно везём в прицепе. В 4-й день доберёмся до Мультинских озёр и обратно на автомобиле ГАЗ-66, оборудованном для пассажирских перевозок. Нужно быть готовым к бездорожью и довольно крутым спускам и подъёмам. В 6-й день — переезд на авто ЗИЛ-131 к леднику Актру. Дорога занимает около 2 часов в одну сторону. Нужно быть готовым к перепаду высот и участкам с бездорожьем. Рекомендуем захватить средства от укачивания. На участке с бездорожьем (с 7-го по 10-й дни) мы будем передвигаться на собственном автобусе на базе ПАЗа с установленными удобными сидениями, панорамными окнами и выделенным багажным отсеком. В 10-й день вас ждёт прогулка по Телецкому озеру на катере.
Тур проходит в приграничной зоне, поэтому для иностранных граждан (в том числе граждан СНГ) необходим пропуск, который оформляется минимум 30 дней. В связи с этим необходимо подать заявку и документы для участия в туре не позже этого срока.
Мы рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита тем, кто собирается на Алтай в период с мая по июль. Однако и для туристов, путешествующих в другое время, она не будет лишней.
В 9-й день по программе запланирован пеший радиальный выход к водопаду Учар по горной каменистой тропе. Тропа довольно сложная, для её прохождения необходима средняя физическая подготовка. Тропа проходит вдоль обрыва, на пути много естественных препятствий: камни, кустарники и крутые склоны. В одном месте мы будем переходить ручей, двигаясь вдоль скалы по вбитым скобам и держась за металлические тросы. Попасть на водопад можно только пешком. Прогулка займёт весь день. Протяжённость тропы — 8,5 км в одну сторону.
Проживание. На турбазах в 2-местных номерах уровня «стандарт»: с удобствами, двумя кроватями, постельным бельём и обогревателем. При необходимости мы можем забронировать 3-местные номера для семей или компаний друзей (сообщать при подаче заявки). Если вы путешествуете один/одна, мы можем забронировать для вас одноместное размещение либо постараться подобрать пару для проживания среди наших туристов.
Питание. В стоимость включено трёхразовое питание, начиная с обеда 1-го дня по завтрак 12-го дня. Исключение: обеды в 3-й, 5-й, 11-й, 12-й дни.
На всех турбазах мы предоставляем комплексное питание по определённому меню. Если вы вегетарианец, у вас острая непереносимость/аллергия на какой-либо продукт или вы придерживаетесь специального питания, сообщите об этом менеджеру. Мы предложим возможные варианты корректировки основного меню. В некоторых случаях по предварительному согласованию и за доплату возможна организация индивидуального меню.
Программа тура по дням
Чемальская ГЭС, остров Патмос
Встречаемся в Горно-Алтайске и едем в Чемал. По пути посетим Чемальскую ГЭС и сакральный остров на Катуни с греческим названием Патмос, где когда-то молился святой Иоанн Богослов и, по легенде, искали уединения монахи.
Прибудем на турбазу, пообедаем, расположимся на турбазе в стандартных номерах. После отдыха познакомимся поближе за ужином.
Камышлинский водопад, ущелье Че-Чкыш
Утром совершим треккинг к Камышлинскому водопаду или, если погода будет подходящей, сплавимся до него по Катуни на рафте (за доплату). Сообщить о своём решении вы можете накануне.
Затем все вместе пообедаем на турбазе и отправимся в живописное ущелье Че-Чкыш или «Долину горных духов» — узкое урочище из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт одноимённый ручей. Увидим подвесной Ороктойский мост над самым глубоким участком Катуни и ущелье реки.
Со смотровой площадки полюбуемся панорамой Катуни, а после поужинаем в кафе и отдохнём.
По Чуйскому тракту в Уймонскую долину
Сегодня посетим Беловодье — загадочный край свободы в русских народных преданиях. Пройдём по живописному Чуйскому тракту в Уймонскую долину, похожую на иллюстрации к сказкам: степное разнотравье у подножия хребтов сменяется широкими берёзовыми лесами, чуть выше — вечнозелеными хвойными и затем альпийские луга переходят в тундру с мхами и лишайниками. Преодолеем головокружительный Семинский перевал высотой 1717 метров. Потом проедем по Ябоганскому тракту через три величественных перевала.
Затем разместимся на туристической базе и поужинаем. Желающие перед сном попарятся в баньке (за отдельную стоимость).
Мультинские озёра
В этот день встанем пораньше, чтобы на машине повышенной проходимости отправиться в Усть-Коксинский район Алтая к живописным Мультинским озёрам ледникового происхождения. Из-за заповедности и удалённости этой территории здесь сохранилась первозданная природа — вы насладитесь завораживающими пейзажами и видом отражающихся в водной глади пиков гор.
Дойдём пешком до Среднего Мультинского озера на высоте 1634 метра. Его и Нижнее озеро соединяет протока, загромождённая огромными валунами, через которые с шумом прорывается водный поток, поэтому его называют Шумы. После обеда вернёмся на турбазу.
Важно: программа дня может меняться в начале и конце сезона, а также в зависимости от погодных условий.
Музеи, переезд в Чибит, святилище Калбак-Таш
Позавтракав, побываем в Музее культуры и истории (старообрядчества), где экспонаты — предметы быта, одежда, книги, которыми пользовались в давние времена крестьяне и староверы Уймонской долины. Заглянем в дом-музей им. Рериха на территории усадьбы конца 19 века.
Затем нам предстоит длительное путешествие в Улаганский район. По пути увидим памятники культуры прошлого, исследуем наскальные рисунки — петроглифы в святилище Калбак-Таш. Вечером расположимся на турбазе в селе Чибит, можно будет поужинать в кафе и посетить парную.
Треккинг к леднику
Сегодня на грузовике ЗИЛ-131 направляемся в Кызыл-Таш, крупное село в Кош-Агачском районе. Проедем по бескрайней Курайской степи, доедем до альплагеря и совершим треккинг к одному из ледников — Большому или Малому Актру (в зависимости от погоды и физической подготовки участников группы). Вы насладитесь впечатляющими видами ледяных поверхностей и заснеженных вершин, сможете представить себя героями сказки «Снежная королева». Затем пообедаем и вернёмся на турбазу, где поужинаем и отдохнём.
Внимание! Маршруты к Большому и Малому Актру отличаются по уровню сложности. Экскурсия к Малому Актру проще, проходит на высоте до 2200 м. Маршрут к Большому Актру подходит для подготовленных
участников, идёт по тропе с крутым подъёмом вверх и набором высоты до 500 м. Также обратите внимание, что заброска до ледника пройдёт на авто ЗИЛ-131. Нужно подготовиться к участкам с плохой дорогой и перепаду высот. По дороге к леднику встречаются большие валуны и сыпучие участки, поэтому рекомендуем использовать треккинговые палки. Кроме того, нужно быть готовым к резкому похолоданию и дождю.
Кызыл-Чин и Гейзерное озеро
В этот день вам покажется, что вы оказались на другой планете! Отправляемся в уникальное место на Алтае, где глиняные горы окрашены в пёстрые оттенки от жёлтого и зелёного до красного и бордового. Такой эффект создаётся благодаря реакции различных минералов. Не зря эту локацию прозвали «Алтайским Марсом».
После обеда-перекуса побываем у не менее необычного Гейзерного озера. Это небольшой водоём в окружении леса, поверхность дна которого состоит из смеси голубой глины и песка, образующих причудливые узоры, похожие на те, что оставляют гейзеры на поверхности земли.
Вечером вернёмся на турбазу.
Река и долина Чулышман, урочище Пазырык, водопад Куркуре
Сегодня на автобусе уедем от цивилизации к реке Чулышман. Посмотрим на посёлок Акташ, увидим впечатляющие Красные ворота — высокие отвесные скалы красноватого оттенка над узким проходом. Вы полюбуетесь загадочным Мёртвым озером и поразитесь высоте Улаганского перевала.
В таинственном урочище Пазырык рассмотрите археологические памятники возрастом более 2000 лет — Пазырыкские курганы. У перевала Кату-Ярык остановимся и дальше пойдём пешком около 3,5 км вниз по серпантину до долины Чулышман. (Вещи оставим в автобусе.)
После обеда побываем у водопада Куркуре — переправимся через реку на лодке и немного пройдёмся. Затем снова на автобусе доедем до турбазы. Заселение, ужин. Для желающих за отдельную плату можно организовать баню.
Радиальный выход к водопаду Учар
Встанем пораньше, переправимся через реку Чулышман и совершим радиальный выход к труднодоступному водопаду Учар на реке Чульча на территории Алтайского заповедника. Путь к нему идёт по живописной, но непростой тропе в горах: по дороге встречаются камни, кустарники и крутые склоны. В одном месте нам придётся перейти ручей возле скалы — нужно будет ступать по вбитым скобам и держаться за металлические тросы. Добраться до водопада можно только пешком. Протяжённость тропы — 17 км в обе стороны.
Затем пообедаем и вернёмся в лагерь.
Урочище Аккурум, прогулка по Телецкому озеру
Утром на лодке переправимся через реку Чулышман и прогуляемся до урочища Аккурум, знаменитого «каменными грибами». Плиты, лежащие на столбах в виде шляпок, образованы ветрами, водой и временем и напоминают скальные останцы в Каппадокии. Насладимся инопланетным пейзажем и видом на реку и долину.
Затем отправимся к берегу знаменитого Телецкого озера, к живописному мысу Кырсай. Пообедаем в кафе, а потом пересечём озеро на катере (протяжённость маршрута — 78 км). Увидим 12,5-метровый водопад Корбу и другие достопримечательности, которыми можно полюбоваться с воды. На северной стороне озера осмотрим место, образованное, по одной из версий, в результате падения метеорита — «каменный залив». К вечеру приедем на турбазу, поужинаем и отдохнём.
Прогулка по экотропе, смотровая на горе Тилан-Туу, этнографический аил
С утра позавтракаем, разместимся в автобусе и доедем до экотропы «Третья речка» в горном ущелье. Прогуляемся, полюбуемся каскадными водопадами, заполняющими природные ванны, и даже сможем искупаться (температура воды — около 15 градусов). Попробуем чистейшую воду из местного родника. После вас ждёт экскурсия на смотровую площадку на горе Тилан-Туу, откуда вы насладитесь панорамой Телецкого озера.
Затем отправимся в этнографический аил, где вы познакомитесь с историей и традициями алтайцев и отведаете местные продукты. Обратите внимание, что в заездах в мае, сентябре и октябре эта экскурсия может быть проведена в Горно-Алтайске с сохранением всех опций.
Пообедаем в кафе (не входит в стоимость). Вечером вернёмся на турбазу.
Отъезд
После завтрака — трансфер в Горно-Алтайск. Прибытие в аэропорт до 15:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Работа команды (водитель, повар, гиды)
- Групповой трансфер из/в аэропорт
- Переезды по асфальтовому покрытию на микроавтобусах уровня «Mercedes» или аналогичном по программе
- Переезды по бездорожью на автобусе на базе ПАЗа по программе
- Заброска на ГАЗ-66 к Мультинским озёрам
- Заброска на ЗИЛ-131 в ложе ледника Актру
- Переправы на лодке
- Переход через Телецкое озеро на заказном катере
- Проживание в домиках и номерах с удобствами
- Трёхразовое питание, кроме обедов в 3-й, 5-й, 11-й, 12-й дни
- Посещение этнографического аила
- Рекреационные сборы, входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты
- Обеды во время переездов (3 раза), обед и ужин в 12-й день
- Прочие услуги и личные расходы (одноместное размещение, сплав по реке Катунь, моторафт, бани, сувениры и др.)
- Индивидуальное питание
- Медицинская страховка