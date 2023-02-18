Новый год по-алтайски: тур на семь дней

Новый год по-алтайски
Добро пожаловать на Алтай — мир бескрайних просторов, снежных вершин и сказочной природы.

Мы разместимся на берегу Телецкого озера, чтобы встретить главный праздник зимы, Новый год! Оставшиеся дни тура мы посвятим знакомству с природными памятниками Алтая.

Вы посетите горные перевалы, озера и таинственный остров, прогуляетесь по живописным тропам и насладитесь свежим морозным воздухом.
5
2 отзыва
Новый год по-алтайски: тур на семь дней
Новый год по-алтайски: тур на семь дней
Новый год по-алтайски: тур на семь дней
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Новогоднее чудо Алтая

Если хотите провести новогодние каникулы за пределами городов, то добро пожаловать на Алтай! Это — настоящая зимняя сказка. Морозный воздух в горах, заснеженные вершины, вековые деревья и бескрайние просторы. На неделю мы погрузимся в мир алтайской природы. Посетим места силы и сакральные места. Увидим реку Катунь и марсианские пейзажи. Отправимся на Голубые озера, которые появляются только зимой. А еще попробуем алтайский мед и прогуляемся по подвесному мосту на острове Патмос. Для любителей активного отдыха мы приготовили поездку на горнолыжный курорт «Телецкий» и катание на снегоходах. А главный праздник зимы встретим праздничным банкетом с развлекательным шоу, дедом Морозом и традиционным салютом. Проживать будем на уютных теплых базах в живописных поселках Чемал и Чибит. Одним словом — сказка! Организационные детали • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь к туру в Горно-Алтайске, то пропускаете некоторые локации.
  • Для бронирования места турист вносит предоплату — 16 000 руб.
  • Автовокзал Барнаула — конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура.

С 31.12.2023 по 06.01.2024

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чуйский тракт
  • Гейзеровое озеро
  • Озеро Светлое
  • Реки Катунь, Чуя, Чемал
  • Курайская степь
  • Северо-Чуйский хребет
  • Старый Чуйский Тракт
  • Памятник Кольке Снегирёву
  • Голубые Глаза Катуни
  • Чергинский Зубрятник
  • Зубы Дракона
  • Стелы на границе республики Алтай
  • Перевалы Семинский и Чике-Таман
  • Чуй-Оозы
  • Марс-1
  • Обзорная площадка с видом на ледники Актру
  • Остров Патмос
  • Чемальская ГЭС
  • Порог Ильгумень
  • Петроглифы Адыр-Кан
  • Гора Пикет и село Сростки
  • Ороктойский мост
  • Долина духов Че-Чкыш
Что включено
  • Трансфер (кроме последнего дня в аэропорт Барнаула)
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Встреча и доставка из аэропорта и автовокзала Барнаула и Горно-Алтайска
  • Все экскурсии, перечисленные в маршруте
  • Проживание на тёплых базах с двухместным и трехместным размещением (душ и туалет в номере)
  • Питание
  • Медицинские страховки для туристов
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Обеды на маршруте
  • Прокат снегоходов, подъемник и обучение на горнолыжном комплексе в
  • Телецком
  • Дополнительные экскурсии, не указанные в программе
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула
Место начала и завершения?
Барнаул/Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: С 31.12.2023 по 06.01.2024
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Старт и финиш маршрута проходит в Барнауле. Если вы присоединяетесь к туру в Горно-Алтайске, то пропускаете некоторые локации
  • Для бронирования места турист вносит предоплату - 16 000 руб
  • Автовокзал Барнаула - конечная точка маршрута, доставка в аэропорт Барнаула на обратном пути не включена в стоимость тура
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
18 фев 2023
Алтай посещали с гидом Алексеем. Огромное спасибо за полученные впечатления и очень душевного и заботливого гида:) Скучать времени в туре нет, только наслаждаться природой Алтая, вместе устраивать пикники и наслаждаться всем вокруг!
М
15 фев 2023
Организовали тур по Алтаю с гидом Алексеем. Доволен абсолютно всем, посетили множество мест, впечатлений уйма, больше уложить, мне кажется, было невозможно. Организаторы все время были на связи, отвечали на все вопросы. Спасибо!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

Похожие туры из Горно-Алтайска

Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
На машине
скидка
20%
44 отзыва
5 дней
Тур по Алтаю: смотреть во все глаза
Проехать по горным перевалам, полюбоваться реками и озёрами, побывать в священных местах
Начало: Аэропорт Барнаула и Барнаул (пр. Ленина, 2б, у ТЦ ...
29 сен в 08:00
8 окт в 08:00
5625045 000 за человека
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
На машине
27 отзывов
2 дня
Алтайские выходные: мини-путешествие по Чуйскому тракту
Отдохнуть своей компанией среди Алтайских гор, насладиться видами ледников, озёр и Алтайского Марса
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
23 000 за человека
«Алтайский Новый год»: трехдневный автотур
На автобусе
10 отзывов
3 дня
«Алтайский Новый год»: трехдневный автотур
Начало: Барнаул/Горно-Алтайск
Расписание: С 31.12.23 по 2.01.2024
22 сен в 09:00
29 сен в 09:00
36 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
ХорошоТам