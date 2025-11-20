Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Нас ждёт увлекательная программа обучения основам альпинизма и трекинг по самым живописным местам ущелья! Путешествие в настоящую зимнюю сказку.

Также есть вариант и для тех, кто просто хочет отдохнуть в сказочных горах Алтая и встретить Новый Год в доброй компании, без особенных физических нагрузок. У вас будет больше времени, чтобы неспешно насладить красотой этих мест и также, по желанию, можно будет присоединиться к основной группе в дни трекинга. Новый Год - семейный праздник, приезжайте всей семьей! Мы позаботимся, чтобы всем было комфортно.

Мы поднимемся на ледник и погуляем по многовековому льду, здесь у нас будут проходить занятия по базовым навыкам альпинизма: научимся вязать узлы, ходить в кошках, пользоваться жумаром, спусковым устройством, ледорубом, взаимодействовать в связке, организовывать станции на льду, пользоваться фифами и ледовыми инструментами. Мы поднимемся на перевал (3050 м), прогуляемся по историческим мечтам ущелья, поднимемся до базового лагеря альпинистов для восхождения на в. Актру на Голубом озере и, если позволит погода и состояние участников, совершим восхождение 1Б либо 2А к. т.

Вы сможете комфортно познакомиться с миром альпинизма, попробовать на себе что это такое и понять хочется ли вам дальше совершенствоваться и изучать это ремесло. Это отличный вариант подготовки для тех, кто собирается на восхождение на такие вершины как: Эльбрус, Казбек, пик Ленина. Полученные навыки значительно упростят подготовку к будущим, технически более сложным, восхождениям.

Ущелье Актру одно из самых манящих, живописных и колоритных мест горного Алтая, место пропитанное историей альпинизма и свежим запахом гор. Горы долины Актру величественные трёх- и четырёх-тысячники. Они обладают неповторимой энергетикой, манят альпинистов, туристов и просто любителей природы, а в награду за смелость позволяют раствориться в пространстве и стать частью заснеженных гор.

Ущелье расположено в самом сердце Республики Алтай, в 30 км от с. Курай. Дорога до поселка проходит по знаменитому Чуйскому тракту, зимой он особенно прекрасен.

Проживание по программе в горном центре Алтай-Актру, на высоте 2150 м, практически у самого подножия ледников, в живописной долине реки Актру, в окружении древних гор и многовековых кедров. Проживание в 2-х, 3-х местных комфортных номерах. На территории есть душ, баня.