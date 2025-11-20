Мои заказы

Новый год в горах Алтая: основы альпинизма в ущелье Актру, 7 дней

Теория, практика и восхождения на вершины (1Б, 2А к. т.) Алтайских гор
Новый год в горах Алтая: основы альпинизма в ущелье Актру, 7 дней



Описание тура

Нас ждёт увлекательная программа обучения основам альпинизма и трекинг по самым живописным местам ущелья! Путешествие в настоящую зимнюю сказку.

Также есть вариант и для тех, кто просто хочет отдохнуть в сказочных горах Алтая и встретить Новый Год в доброй компании, без особенных физических нагрузок. У вас будет больше времени, чтобы неспешно насладить красотой этих мест и также, по желанию, можно будет присоединиться к основной группе в дни трекинга. Новый Год - семейный праздник, приезжайте всей семьей! Мы позаботимся, чтобы всем было комфортно.

Мы поднимемся на ледник и погуляем по многовековому льду, здесь у нас будут проходить занятия по базовым навыкам альпинизма: научимся вязать узлы, ходить в кошках, пользоваться жумаром, спусковым устройством, ледорубом, взаимодействовать в связке, организовывать станции на льду, пользоваться фифами и ледовыми инструментами. Мы поднимемся на перевал (3050 м), прогуляемся по историческим мечтам ущелья, поднимемся до базового лагеря альпинистов для восхождения на в. Актру на Голубом озере и, если позволит погода и состояние участников, совершим восхождение 1Б либо 2А к. т.

Вы сможете комфортно познакомиться с миром альпинизма, попробовать на себе что это такое и понять хочется ли вам дальше совершенствоваться и изучать это ремесло. Это отличный вариант подготовки для тех, кто собирается на восхождение на такие вершины как: Эльбрус, Казбек, пик Ленина. Полученные навыки значительно упростят подготовку к будущим, технически более сложным, восхождениям.

Ущелье Актру одно из самых манящих, живописных и колоритных мест горного Алтая, место пропитанное историей альпинизма и свежим запахом гор. Горы долины Актру величественные трёх- и четырёх-тысячники. Они обладают неповторимой энергетикой, манят альпинистов, туристов и просто любителей природы, а в награду за смелость позволяют раствориться в пространстве и стать частью заснеженных гор.

Ущелье расположено в самом сердце Республики Алтай, в 30 км от с. Курай. Дорога до поселка проходит по знаменитому Чуйскому тракту, зимой он особенно прекрасен.

Проживание по программе в горном центре Алтай-Актру, на высоте 2150 м, практически у самого подножия ледников, в живописной долине реки Актру, в окружении древних гор и многовековых кедров. Проживание в 2-х, 3-х местных комфортных номерах. На территории есть душ, баня.

Программа тура по дням

1 день

Переезд Горно-Алтайск ущелье Актру

Переезд Горно-Алтайск с. Курай, заброска до ущелья Актру, размещение в домиках.

От Горно-Алтайска до с. Курай 390 км, это примерно 8-9 часов пути, с остановкой на обед. Далее из п. Курай нас ждет заброска до ущелья на транспорте повышенной проходимости Зил, Уаз, это занимает примерно 2-3 часа.

Питание: ужин на базе

Переезд Горно-Алтайск ущелье АктруПереезд Горно-Алтайск ущелье АктруПереезд Горно-Алтайск ущелье Актру
2 день

Теоретические занятия и отработка. Новый Год

Сегодня мы познакомимся с теоретическими знаниями по основам альпинизма: природа гор, работа с веревкой и железом (карабины, жумар, спусковое, кошки, ледоруб), лавинная безопасность, опасности в горах, узлы. Занятия будут походить на базе, мы сможем плавно и комфортно привыкнуть к новому месту и высоте. Далее пообедаем в кафе.

Во второй половине дня мы пойдем отрабатывать навыки на ближайшем склоне, проведем снежные занятия: научимся как ходить в кошках, работать с жумаром и спусковым устройством, научимся ходить в связке.

Вечером будем готовиться к празднованию Нового Года. Будем вместе накрывать на стол, смотреть новогодние фильмы. Сам Новый Год встретим в нашем уютном домике, будем запускать фейерверки и загадывать желания.

Питание: завтрак, обед, праздничный ужин на базе

Теоретические занятия и отработка. Новый ГодТеоретические занятия и отработка. Новый ГодТеоретические занятия и отработка. Новый Год
3 день

Подъем на перевал Учитель (3050 м)

Сегодня нас ждёт акклиматизационный выход на перевал Учитель (3050 м). Если погода позволит, мы поднимемся не только на перевал, но и на вершину Учитель. С перевала открываются потрясающие виды на Курайскую степь и на белоснежные пики Северо-Чуйского хребта. Вечером отдых.

Питание: завтрак, ужин на базе, дневной перекус на маршруте

Подъем на перевал Учитель (3050 м)Подъем на перевал Учитель (3050 м)Подъем на перевал Учитель (3050 м)
4 день

Подъём на ледник Малый Актру, проведение занятий

Легкий, увлекательный трекинг до языка ледника Малый Актру. Подъем на ледник и прогулка по многовековому льду.

Проведем ледовые занятия: походим в кошках по льду, научимся крутить буры и устанавливать станции на ледобурах, отработаем навыки самозадержания на склоне, поработаем с ледовыми инструментами.
Во второй половине дня вернёмся на базу и будем отрабатывать навыки жумаринга и спуска на скалах.

Питание: завтрак, ужин на базе, дневной перекус на маршруте

Подъём на ледник Малый Актру, проведение занятийПодъём на ледник Малый Актру, проведение занятийПодъём на ледник Малый Актру, проведение занятий
5 день

Трекинг по историческим местам ущелья/отдых

Сегодняшний день будет посвящен неспешным прогулкам по долине Актру. Мы расскажем об истории этого места, об учёных-гляциологах, которые осваивали этот район, о первых отважных альпинистах.

Мы прогуляемся по Долине гномов, которая образована причудливыми извивающимися кедрами, так же посетим памятник Галине Афанасьевой и мемориальный домик М. В. Тронова.

Также этот день можно использовать как день отдыха, чтобы восстановить силы перед завтрашним восхождением.

Питание: завтрак, обед, ужин на базе

Трекинг по историческим местам ущелья/отдыхТрекинг по историческим местам ущелья/отдыхТрекинг по историческим местам ущелья/отдых
6 день

Восхождение в. Юбилейная либо в. Караташ

Сегодня предстоит насыщенный день. Если позволит погода, состояние маршрута и состояние участников мы совершим настоящее альпинистское восхождение. Мы пойдем на одну из вершин Северо-Чуйского хребта: Юбилейная (3403 м) по маршруту 1Б к. т либо Караташ (3534 м) по маршруту 2А к. т.. Будем смотреть по ситуации какой маршрут будет более подходящим.
Утром после завтрака, собрав все необходимое снаряжение и, включив фонарики, мы выйдем в направлении вершины. Восхождение занимает примерно 12-16 часов.

Вечером нас ждёт банька, при желании можно будет заказать горячий чан с видом на горы!
Питание: завтрак, ужин на базе, дневной перекус на маршруте
К восхождению допускаются участники, по мнению гидов, готовые физически и морально.

Восхождение в. Юбилейная либо в. КараташВосхождение в. Юбилейная либо в. КараташВосхождение в. Юбилейная либо в. Караташ
7 день

Переезд ущелье Актру - Горно-Алтайск

Обратная дорога из ущелья Актру до п. Курай и обратный трансфер до Горно-Алтайска. По дороге заедем посмотреть знаменитое Гейзерное озеро.

Питание: завтрак на базе

Переезд ущелье Актру - Горно-АлтайскПереезд ущелье Актру - Горно-АлтайскПереезд ущелье Актру - Горно-Алтайск
Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Горно-Алтайск Курай Горно-Алтайск
  • Заброска до ущелья Актру и обратно на транспорте повышенной проходимости
  • Проживание в теплых домиках в горном центре Алтай Актру
  • Питание по программе (завтрак, обед/ланч, ужин)
  • Баня в горах
  • Услуги профессиональных инструкторов по альпинизму и экскурсии по ущелью
  • Общественное снаряжение (веревка, раздаточный материал)
  • Групповая аптечка
  • Новогодний стол
  • Подарки
  • Регистрации группы в Мчс
  • Комплект радиостанций на группу
Что не входит в цену
  • Авиаперелет до Горно-Алтайска и обратно
  • Дополнительно можем организовать трансфер из Новосибирска, Барнаула (ближайшие аэропорты прилета)
  • Питание во время трансфера
  • Аренда альпинистского снаряжения
  • Мед. страховка
  • Чаевые гидам (на ваше усмотрение)
О чём нужно знать до поездки

Мы рекомендуем начать подготовку за 1-2 месяца до начала путешествия. Включить в тренировки интервальный бег и упражнения на выносливость, подъемы по лестницам.

Одежда и обувь: самое основное нужны ветрозащитные теплые куртка и штаны (подойдет горнолыжный костюм), тонкое и толстое термобелье, флисовые перчатки, ветронепродуваемые варежки, пуховая куртка, теплые ботинки для трекинга с жесткой подошвой либо ботинки для альпинизма (зимние).

Подробный список одежды с нашими рекомендациями вышлем дополнительно!

Пожелания к путешественнику

Программа путешествия достаточно активная. Если вы находитесь в хорошей физической форме, например, можете подняться на 5 этаж без одышки, не имеете противопоказаний по здоровью, любите активный отдых и хотите открыть для себя мир альпинизма то мы ждём вас в нашей команде!

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вероника
Вероника — Тревел-эксперт
Занимаюсь туризмом с 2014 года, альпинизмом с 2021 года (3-й спорт. разряд). Аттестованный инструктор по пешеходному туризму. Работаю гидом на маршрутах: Алтай - Подножие Белухи, Мультинские озёра, Шавлинские озёра, ущелье Актру;
читать дальше

Байкал; Дагестан. Занимаюсь также организацией туров в этих регионах. Горы это то, куда стремится душа и зовёт сердце. Занимаюсь скалолазанием, активно странствую по России и миру, посещаю альпинистские сборы. Обожаю готовить, поэтому в наших турах всегда много вкусной еды:) Наши ценности: малолюдные места; интересные маршруты, в которые хочется вернуться; человечный и душевный подход; любовь к людям и бережное отношение к их особенностям; время наших гостей - это огромная ценность, мы стремимся сделать каждый тур незабываемым!

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

