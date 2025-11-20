Описание тура
Нас ждёт увлекательная программа обучения основам альпинизма и трекинг по самым живописным местам ущелья! Путешествие в настоящую зимнюю сказку.
Также есть вариант и для тех, кто просто хочет отдохнуть в сказочных горах Алтая и встретить Новый Год в доброй компании, без особенных физических нагрузок. У вас будет больше времени, чтобы неспешно насладить красотой этих мест и также, по желанию, можно будет присоединиться к основной группе в дни трекинга. Новый Год - семейный праздник, приезжайте всей семьей! Мы позаботимся, чтобы всем было комфортно.
Мы поднимемся на ледник и погуляем по многовековому льду, здесь у нас будут проходить занятия по базовым навыкам альпинизма: научимся вязать узлы, ходить в кошках, пользоваться жумаром, спусковым устройством, ледорубом, взаимодействовать в связке, организовывать станции на льду, пользоваться фифами и ледовыми инструментами. Мы поднимемся на перевал (3050 м), прогуляемся по историческим мечтам ущелья, поднимемся до базового лагеря альпинистов для восхождения на в. Актру на Голубом озере и, если позволит погода и состояние участников, совершим восхождение 1Б либо 2А к. т.
Вы сможете комфортно познакомиться с миром альпинизма, попробовать на себе что это такое и понять хочется ли вам дальше совершенствоваться и изучать это ремесло. Это отличный вариант подготовки для тех, кто собирается на восхождение на такие вершины как: Эльбрус, Казбек, пик Ленина. Полученные навыки значительно упростят подготовку к будущим, технически более сложным, восхождениям.
Ущелье Актру одно из самых манящих, живописных и колоритных мест горного Алтая, место пропитанное историей альпинизма и свежим запахом гор. Горы долины Актру величественные трёх- и четырёх-тысячники. Они обладают неповторимой энергетикой, манят альпинистов, туристов и просто любителей природы, а в награду за смелость позволяют раствориться в пространстве и стать частью заснеженных гор.
Ущелье расположено в самом сердце Республики Алтай, в 30 км от с. Курай. Дорога до поселка проходит по знаменитому Чуйскому тракту, зимой он особенно прекрасен.
Проживание по программе в горном центре Алтай-Актру, на высоте 2150 м, практически у самого подножия ледников, в живописной долине реки Актру, в окружении древних гор и многовековых кедров. Проживание в 2-х, 3-х местных комфортных номерах. На территории есть душ, баня.
Программа тура по дням
Переезд Горно-Алтайск ущелье Актру
Переезд Горно-Алтайск с. Курай, заброска до ущелья Актру, размещение в домиках.
От Горно-Алтайска до с. Курай 390 км, это примерно 8-9 часов пути, с остановкой на обед. Далее из п. Курай нас ждет заброска до ущелья на транспорте повышенной проходимости Зил, Уаз, это занимает примерно 2-3 часа.
Питание: ужин на базе
Теоретические занятия и отработка. Новый Год
Сегодня мы познакомимся с теоретическими знаниями по основам альпинизма: природа гор, работа с веревкой и железом (карабины, жумар, спусковое, кошки, ледоруб), лавинная безопасность, опасности в горах, узлы. Занятия будут походить на базе, мы сможем плавно и комфортно привыкнуть к новому месту и высоте. Далее пообедаем в кафе.
Во второй половине дня мы пойдем отрабатывать навыки на ближайшем склоне, проведем снежные занятия: научимся как ходить в кошках, работать с жумаром и спусковым устройством, научимся ходить в связке.
Вечером будем готовиться к празднованию Нового Года. Будем вместе накрывать на стол, смотреть новогодние фильмы. Сам Новый Год встретим в нашем уютном домике, будем запускать фейерверки и загадывать желания.
Питание: завтрак, обед, праздничный ужин на базе
Подъем на перевал Учитель (3050 м)
Сегодня нас ждёт акклиматизационный выход на перевал Учитель (3050 м). Если погода позволит, мы поднимемся не только на перевал, но и на вершину Учитель. С перевала открываются потрясающие виды на Курайскую степь и на белоснежные пики Северо-Чуйского хребта. Вечером отдых.
Питание: завтрак, ужин на базе, дневной перекус на маршруте
Подъём на ледник Малый Актру, проведение занятий
Легкий, увлекательный трекинг до языка ледника Малый Актру. Подъем на ледник и прогулка по многовековому льду.
Проведем ледовые занятия: походим в кошках по льду, научимся крутить буры и устанавливать станции на ледобурах, отработаем навыки самозадержания на склоне, поработаем с ледовыми инструментами.
Во второй половине дня вернёмся на базу и будем отрабатывать навыки жумаринга и спуска на скалах.
Питание: завтрак, ужин на базе, дневной перекус на маршруте
Трекинг по историческим местам ущелья/отдых
Сегодняшний день будет посвящен неспешным прогулкам по долине Актру. Мы расскажем об истории этого места, об учёных-гляциологах, которые осваивали этот район, о первых отважных альпинистах.
Мы прогуляемся по Долине гномов, которая образована причудливыми извивающимися кедрами, так же посетим памятник Галине Афанасьевой и мемориальный домик М. В. Тронова.
Также этот день можно использовать как день отдыха, чтобы восстановить силы перед завтрашним восхождением.
Питание: завтрак, обед, ужин на базе
Восхождение в. Юбилейная либо в. Караташ
Сегодня предстоит насыщенный день. Если позволит погода, состояние маршрута и состояние участников мы совершим настоящее альпинистское восхождение. Мы пойдем на одну из вершин Северо-Чуйского хребта: Юбилейная (3403 м) по маршруту 1Б к. т либо Караташ (3534 м) по маршруту 2А к. т.. Будем смотреть по ситуации какой маршрут будет более подходящим.
Утром после завтрака, собрав все необходимое снаряжение и, включив фонарики, мы выйдем в направлении вершины. Восхождение занимает примерно 12-16 часов.
Вечером нас ждёт банька, при желании можно будет заказать горячий чан с видом на горы!
Питание: завтрак, ужин на базе, дневной перекус на маршруте
К восхождению допускаются участники, по мнению гидов, готовые физически и морально.
Переезд ущелье Актру - Горно-Алтайск
Обратная дорога из ущелья Актру до п. Курай и обратный трансфер до Горно-Алтайска. По дороге заедем посмотреть знаменитое Гейзерное озеро.
Питание: завтрак на базе
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Горно-Алтайск Курай Горно-Алтайск
- Заброска до ущелья Актру и обратно на транспорте повышенной проходимости
- Проживание в теплых домиках в горном центре Алтай Актру
- Питание по программе (завтрак, обед/ланч, ужин)
- Баня в горах
- Услуги профессиональных инструкторов по альпинизму и экскурсии по ущелью
- Общественное снаряжение (веревка, раздаточный материал)
- Групповая аптечка
- Новогодний стол
- Подарки
- Регистрации группы в Мчс
- Комплект радиостанций на группу
Что не входит в цену
- Авиаперелет до Горно-Алтайска и обратно
- Дополнительно можем организовать трансфер из Новосибирска, Барнаула (ближайшие аэропорты прилета)
- Питание во время трансфера
- Аренда альпинистского снаряжения
- Мед. страховка
- Чаевые гидам (на ваше усмотрение)
О чём нужно знать до поездки
Мы рекомендуем начать подготовку за 1-2 месяца до начала путешествия. Включить в тренировки интервальный бег и упражнения на выносливость, подъемы по лестницам.
Одежда и обувь: самое основное нужны ветрозащитные теплые куртка и штаны (подойдет горнолыжный костюм), тонкое и толстое термобелье, флисовые перчатки, ветронепродуваемые варежки, пуховая куртка, теплые ботинки для трекинга с жесткой подошвой либо ботинки для альпинизма (зимние).
Подробный список одежды с нашими рекомендациями вышлем дополнительно!
Пожелания к путешественнику
Программа путешествия достаточно активная. Если вы находитесь в хорошей физической форме, например, можете подняться на 5 этаж без одышки, не имеете противопоказаний по здоровью, любите активный отдых и хотите открыть для себя мир альпинизма то мы ждём вас в нашей команде!