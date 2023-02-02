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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заезд гостей и знакомство
Встреча в аэропорту г. Горно-Алтайска в 10:00 (рекомендуемые рейсы из Москвы S7 и Аэрофлот).
Если приезжаете из другого города, то менеджер соориентирует, как присоединиться к группе.
Переезд до отеля "Золотые пески".
В дороге примерно 40 минут.
По приезду размещение в отеле и отдых.
Отель находится на берегу главной реки Алтая - Катунь.
Река замерзает местами, и слышно ее сильное течение.
Место очень красивое и сильное по энергетике.
Вас ждет вкусный обед.
Экскурсия по Горному Алтаю
Наполнять зимние каникулы будем впечатлениями.
Находясь в таком волшебном месте мы постараемся создать всё для ярких эмоций и приятных воспоминаний.
Завтракаем и отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю.
Прогуляемся к замершему Камышлинскому водопаду - по подвесному мосту через Катунь перейдем на другую сторону и по снежному лесу прогуляемся к "хрустальному" водопаду.
У водопадов бегают ручные кролики, можно их покормить (возьмем с собой морковь), далее переезжаем до Голубых озер.
Самые смелые могут искупаться в незамерзающем озере.
И завершит наше путешествие остров Патмос с действующим храмом.
На обратном пути заедем полюбоваться на зубы Дракона.
Включение Новогоднего банкета на ваш выбор, в зависимости от стоимости тура.
Время проведения с 21:00 до 03:00.
Ведущие и вокал супружеская пара - интересно и задорно!
Прекрасное меню, которое включает в себя вкусные натуральные продукты и напитки.
Есть детское меню и конкурсы для детей.
А на следующее утро - похмельный завтрак - уха из семги, глинтвейн.
Лебединое озеро
В этот день примерно в 11:00 выезжаем на экскурсию "Лебединое озеро".
Это необычное место очень популярное среди гостей Алтая.
На наши незамерзающие озера прилетают каждую зиму лебеди-кликуны.
Каждый год можно наблюдать более 500 особей этих красивых птиц.
Вода не замерзает благодаря родникам и даже в самые крепкие морозы температура воды составляет +6С.
Поздний обед в уютном кафе.
Прибытие в отель примерно к 19:00
Пейзажный Чуйский тракт
В этот день мы с вами после завтрака отправляемся в очень интересное путешествие.
Проедем по Чуйскому тракту, который входит в ТОП 10 красивейших дорог мира.
Вы просто будете в восторге от меняющихся пейзажей: горы, реки, перевалы, тайга, степи (тут фотоаппарат нужно не выпускать из рук).
Чуйский тракт - древнейший путь из Сибири в Азию.
По мнению некоторых историков Чуйский тракт проходит по северному ответвлению Великого Шелкового пути.
В российских источниках сведения о тракте прослеживаются во второй половины XVIII века.
В наше время начинаясь от Новосибирска, заканчивается на границе с Монголией, протягивается на расстояние в 968 километров.
Мы проедем примерно 400 км.
В 2014 году журнал National Geographic включил Чуйский тракт в список десяти самых красивых автодорог мира.
Проедем два горных перевала Семинский и Чике-таманский.
Будем выходить на этих красивых перевалах, останавливаться на местных рынках и в кафе на перекус (не входит в стоимость).
Удивительная природа восхитит каждого гостя и доставит удовольствие этот путь до туркомплекса.
Слияние горных рек понаблюдаем со смотровой площадки, которая считается священным местом у алтайцев.
Этнографическая экскурсия
В этот день предлагаем познакомиться с культурой и бытом алтайского народа.
Дегустация национальных блюд, интересные рассказы об удивительном народе.
Традиции и обычаи алтайского народа удивляют.
Гостеприимство приятно удивит и вы погрузитесь в такую атмосферу, которая добавит приятных эмоций и впечатлений.
Вас встретят в теплом аиле - национальное жилище алтайцев.
Очень вкусный обед с дегустаций удивит!
Обычно наши гости с удовольствием посещают это приятное место!
Отъезд
Ранний выезд в аэропорт, в 7:00 (время может измениться +-30 мин.).
Если кто-то вылетает позже, то самостоятельно можно добраться до аэропорта.
Проживание
Тур предусматривает проживание отеле “Золотые пески”
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Стоимость тура
|Место в двухместном номере
|Одноместное размещение
|семья с доп. местом(2+1)
|семья с доп. местом(2+2)
|стоимость с банкетом
|69 800
|87 500
|175 300
|210 700
|стоимость без банкета
|62 800
|80 500
|154 300
|182 700
Варианты проживания
Отель «Золотые пески»
Отель «Золотые пески» расположен в поселке Усть-Муны, в 38 км от озера Ая. При отеле работает ресторан, бесплатная частная парковка, бар и общий лаундж. В 2,9 км от Барангола и в 3,2 км от Усть-Муны есть помещение для хранения лыж, а также сад. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Гостям предоставляются номера с телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, холодильником, чайником, платяным шкафом, душем и тапочками. Во всех номерах предоставляются полотенца и постельное белье. На территории отеля «Золотые пески» обустроена детская игровая площадка. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы, велосипедные прогулки и занятия лыжным спортом
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно
- Питание - завтраки, обед 30.12 и 1.01, новогодний банкет (если выбран), этнообед
- Проживание в комфортном отеле
- Экскурсии по программе
- Экскурсовод и информационное сопровождение 24/7
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Горно-Алтайска и обратно
- Питание и развлечения вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
1. Одежда.
Удобная форма одежды и обувь по сезону, головной убор, солнцезащитные очки, запасные личные вещи, рюкзак для самого необходимого, возможно будет желание поужинать в ресторане или сходить на вечерние концерты (на курорте есть все для отдыха), тогда следует взять соответствующую одежду, купальник (есть аквапарки и СПА процедуры). Это зимний маршрут, поэтому нужно взять теплые вещи! Горнолыжный костюм идеально подойдет.
2. Документы.
Туристический ваучер (его высылаем при оформлении тура), паспорт, страховой медицинский полис, нотариально заверенное согласие законных представителей для заселения детей.
3. Лекарства.
Если есть необходимость в индивидуальных препаратах.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как добраться?
Кто вылетает из Москвы – ближайшие аэропорты-Горно-Алтайск и Барнаул. Для жителей Дальнего Востока удобнее аэропорт Новосибирск; Ближайшие ж/д вокзалы Бийск, Барнаул, Новосибирск.
Везде на маршруте можно будет оплатить картой или нужно иметь наличные?
Стоит взять с собой наличные, так как на территории Горного Алтая оплата картой доступна не везде.