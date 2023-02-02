2 день

Экскурсия по Горному Алтаю

Наполнять зимние каникулы будем впечатлениями.

Находясь в таком волшебном месте мы постараемся создать всё для ярких эмоций и приятных воспоминаний.

Завтракаем и отправляемся на обзорную экскурсию по Горному Алтаю.

Прогуляемся к замершему Камышлинскому водопаду - по подвесному мосту через Катунь перейдем на другую сторону и по снежному лесу прогуляемся к "хрустальному" водопаду.

У водопадов бегают ручные кролики, можно их покормить (возьмем с собой морковь), далее переезжаем до Голубых озер.

Самые смелые могут искупаться в незамерзающем озере.

И завершит наше путешествие остров Патмос с действующим храмом.

На обратном пути заедем полюбоваться на зубы Дракона.

Включение Новогоднего банкета на ваш выбор, в зависимости от стоимости тура.

Время проведения с 21:00 до 03:00.

Ведущие и вокал супружеская пара - интересно и задорно!

Прекрасное меню, которое включает в себя вкусные натуральные продукты и напитки.

Есть детское меню и конкурсы для детей.

А на следующее утро - похмельный завтрак - уха из семги, глинтвейн.