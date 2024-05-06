Отвлечься от суеты и забот и провести мини-каникулы, созерцая горные вершины и бурную Катунь
Прогуляемся по лесным тропкам и пешеходному мосту над Катунью, по которой летом сплавимся на лодках, а пока лежит снег, прокатимся на снегоходах или квадроциклах. Побываем у Камышлинского водопада и наберём воды в роднике Аржан-Суу.
Вы отдохнёте от цивилизации и больших городов и сможете ощутить атмосферу спокойствия и единения с природой.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|24 700 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Проживание. В гостевом доме «Цвет папоротника» или отеле «Техас». Для комфортного проживания гостей мы готовим номера и дома с удобствами. Размещение по 2-3 человека. Семейные пары и пары с детьми — без подселения. Возможно одноместное размещение за доплату. В июле-августе возможны замены на аналогичные по комфорту гостевые дома и отели.
Питание. Включено комплексное 3-разовое питание с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений.
Программа тура по дням
Тавдинские пещеры, Чёртов палец и другие локации
В этот день программа будет зависеть от города вашего прилёта.
При прилёте в Горно-Алтайск вас встретит сопровождающий на машине. Вы посетите комплекс Тавдинских пещер, которых насчитывается около 30. Исследуете наиболее известную из них — Большую Тавдинскую, или Девичьи слёзы, где были обнаружены древние гончарные и бронзовые изделия, приспособления для рыбной ловли. Узнаете легенду, связанную с её названием, осмотрите арки и каменные своды. Затем прогуляемся до смотровой площадки к скале Чёртов палец, именуемой так из-за выступа на её вершине. Вы полюбуетесь живописным видом на долину реки Катунь и панораму Алтайских гор. Прокатимся по самой длинной в Сибири канатной дороге на курорте Манжерок. С высоты посмотрим на окрестности сёл Манжерок и Озерное, изгибы реки Катуни и озеро Манжерокское. В завершении побываем на озере Ая.
Всего за день проедете на авто ~ 3 часа, пройдёте пешком — 4 часа.
При прилёте в Новосибирск и Барнаул вы побываете в посёлке Сростки, где родился и жил советский актёр, писатель и кинорежиссёр В. М. Шукшин. Здесь же можно купить ароматный алтайский мёд и сувениры. Посмотрим на гору Пикет, полюбуемся панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Поднимемся к скале Чёртов палец и исследуем Тавдинские пещеры.
Всего за день проедете на авто ~ 7 часов, пройдёте пешком — 3 часа.
Камышлинский водопад, Зубы дракона, Патмос и «Долина горных духов»
Сегодняшний день начнём с поездки к Камышлинскому водопаду (в 9:00). Проедем по лесной дорожке через реку Катунь. Обратный путь, по желанию, можем сократить и прокатиться на моторной лодке, а в зимний период от водопада прогуляемся верхом на лошадях. Затем по Чемальскому тракту отправимся к гряде острых скал, которая возвышается над бурным течением Катуни — Зубы дракона.
Побываем на острове Патмос, названном в честь греческого острова, где когда-то молился апостол Иоанн Богослов. На острове находится храм его имени. Любуясь живописными видами, пройдёмся по тропе вдоль реки до слияния Чемала и Катуни. Дойдём до Чемальской ГЭС неподалёку — памятника архитектуры краевого значения.
После прогуляемся до узкого ущелья из отвесных 150-метровых скал — «Долины горных духов». Посмотрим на водопад Че-Чкыш и продолжим путь до подвесного Ороктойского моста над самым узким и глубоким местом на всём течении Катуни.
После насыщенной прогулки вернёмся на базу. Всего за день на машине проедем ~ 2 часа, пройдём пешком 5 часов.
Грот Ихтиандра, родник Аржан-Суу и Айский мост
Утром после завтрака в снежный период (приблизительно до апреля) вас ждёт час катания на снегоходе или квадроцикле. В тёплый период — 3-часовой сплав по Катуни. Зарядившись яркими эмоциями и получив приятный прилив адреналина, посетим пещеру Грот Ихтиандра, объявленную памятником природы. Пещера представляет собой сдвоенный грот, пол которого расположен на уровне реки, а рядом установлен памятник Н. К. Рериху.
Полюбуемся со смотровой площадки на шумные воды Катуни и направимся к роднику Аржан-Суу (Золотой ключик), где можно набрать воды в дорогу и запастись сувенирами в соседних сувенирных лавках.
Напоследок прогуляемся по старому Айскому мосту, не так давно ставшему пешеходным. Неспешно пройдёмся над широкой лентой реки, созерцая живописные берега и бег воды под нами.
Старт в Новосибирск в 18:00. Всего за день на авто проедем ~ 8 часов, пройдём пешком — 2 часа.
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Что включено
- Трансферы по программе
- Проживание
- 3-разовое питание
- Фото и видео
- Сопровождение
- Экологические сборы
- Посещение бани
- Аренда снегохода и снаряжения
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты до места старта и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Доплата за одноместное размещение - 1800 руб. /сутки