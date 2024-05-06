Остановка на отдых: 3 дня наедине с Алтаем
Авторский тур в Горно-Алтайске

Отвлечься от суеты и забот и провести мини-каникулы, созерцая горные вершины и бурную Катунь

Мы покажем вам знаковые места Алтая: остров Патмос и Ороктойский мост, Тавдинские пещеры и Грот Ихтиандра, «Долину горных духов», скалы Чёртов палец и Зубы дракона.

Прогуляемся по лесным тропкам и пешеходному мосту над Катунью, по которой летом сплавимся на лодках, а пока лежит снег, прокатимся на снегоходах или квадроциклах. Побываем у Камышлинского водопада и наберём воды в роднике Аржан-Суу.

Вы отдохнёте от цивилизации и больших городов и сможете ощутить атмосферу спокойствия и единения с природой.
Остановка на отдых: 3 дня наедине с Алтаем
Остановка на отдых: 3 дня наедине с Алтаем
Остановка на отдых: 3 дня наедине с Алтаем

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет24 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.

Проживание. В гостевом доме «Цвет папоротника» или отеле «Техас». ‌Для комфортного проживания гостей мы готовим номера и дома с удобствами. Размещение по 2-3 человека. Семейные пары и пары с детьми — без подселения. Возможно одноместное размещение за доплату. В июле-августе возможны замены на аналогичные по комфорту гостевые дома и отели.

Питание. Включено комплексное 3-разовое питание с учётом дневной нормы и индивидуальных предпочтений.

Программа тура по дням

1 день

Тавдинские пещеры, Чёртов палец и другие локации

В этот день программа будет зависеть от города вашего прилёта.

При прилёте в Горно-Алтайск вас встретит сопровождающий на машине. Вы посетите комплекс Тавдинских пещер, которых насчитывается около 30. Исследуете наиболее известную из них — Большую Тавдинскую, или Девичьи слёзы, где были обнаружены древние гончарные и бронзовые изделия, приспособления для рыбной ловли. Узнаете легенду, связанную с её названием, осмотрите арки и каменные своды. Затем прогуляемся до смотровой площадки к скале Чёртов палец, именуемой так из-за выступа на её вершине. Вы полюбуетесь живописным видом на долину реки Катунь и панораму Алтайских гор. Прокатимся по самой длинной в Сибири канатной дороге на курорте Манжерок. С высоты посмотрим на окрестности сёл Манжерок и Озерное, изгибы реки Катуни и озеро Манжерокское. В завершении побываем на озере Ая.

Всего за день проедете на авто ~ 3 часа, пройдёте пешком — 4 часа.

При прилёте в Новосибирск и Барнаул вы побываете в посёлке Сростки, где родился и жил советский актёр, писатель и кинорежиссёр В. М. Шукшин. Здесь же можно купить ароматный алтайский мёд и сувениры. Посмотрим на гору Пикет, полюбуемся панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Поднимемся к скале Чёртов палец и исследуем Тавдинские пещеры.

Всего за день проедете на авто ~ 7 часов, пройдёте пешком — 3 часа.

Тавдинские пещеры, Чёртов палец и другие локацииТавдинские пещеры, Чёртов палец и другие локацииТавдинские пещеры, Чёртов палец и другие локацииТавдинские пещеры, Чёртов палец и другие локацииТавдинские пещеры, Чёртов палец и другие локацииТавдинские пещеры, Чёртов палец и другие локацииТавдинские пещеры, Чёртов палец и другие локации
2 день

Камышлинский водопад, Зубы дракона, Патмос и «Долина горных духов»

Сегодняшний день начнём с поездки к Камышлинскому водопаду (в 9:00). Проедем по лесной дорожке через реку Катунь. Обратный путь, по желанию, можем сократить и прокатиться на моторной лодке, а в зимний период от водопада прогуляемся верхом на лошадях. Затем по Чемальскому тракту отправимся к гряде острых скал, которая возвышается над бурным течением Катуни — Зубы дракона.

Побываем на острове Патмос, названном в честь греческого острова, где когда-то молился апостол Иоанн Богослов. На острове находится храм его имени. Любуясь живописными видами, пройдёмся по тропе вдоль реки до слияния Чемала и Катуни. Дойдём до Чемальской ГЭС неподалёку — памятника архитектуры краевого значения.

‌После прогуляемся до узкого ущелья из отвесных 150-метровых скал — «Долины горных духов». Посмотрим на водопад Че-Чкыш и продолжим путь до подвесного Ороктойского моста над самым узким и глубоким местом на всём течении Катуни.

После насыщенной прогулки вернёмся на базу. Всего за день на машине проедем ~ 2 часа, пройдём пешком 5 часов.

Камышлинский водопад, Зубы дракона, Патмос и «Долина горных духов»Камышлинский водопад, Зубы дракона, Патмос и «Долина горных духов»Камышлинский водопад, Зубы дракона, Патмос и «Долина горных духов»Камышлинский водопад, Зубы дракона, Патмос и «Долина горных духов»Камышлинский водопад, Зубы дракона, Патмос и «Долина горных духов»
3 день

Грот Ихтиандра, родник Аржан-Суу и Айский мост

Утром после завтрака в снежный период (приблизительно до апреля) вас ждёт час катания на снегоходе или квадроцикле. В тёплый период — 3-часовой сплав по Катуни. Зарядившись яркими эмоциями и получив приятный прилив адреналина, посетим пещеру Грот Ихтиандра, объявленную памятником природы. Пещера представляет собой сдвоенный грот, пол которого расположен на уровне реки, а рядом установлен памятник Н. К. Рериху.

Полюбуемся со смотровой площадки на шумные воды Катуни и направимся к роднику Аржан-Суу (Золотой ключик), где можно набрать воды в дорогу и запастись сувенирами в соседних сувенирных лавках.
Напоследок прогуляемся по старому Айскому мосту, не так давно ставшему пешеходным. Неспешно пройдёмся над широкой лентой реки, созерцая живописные берега и бег воды под нами.

Старт в Новосибирск в 18:00. Всего за день на авто проедем ~ 8 часов, пройдём пешком — 2 часа.

Грот Ихтиандра, родник Аржан-Суу и Айский мостГрот Ихтиандра, родник Аржан-Суу и Айский мостГрот Ихтиандра, родник Аржан-Суу и Айский мостГрот Ихтиандра, родник Аржан-Суу и Айский мост

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Фото и видео
  • Сопровождение
  • Экологические сборы
  • Посещение бани
  • Аренда снегохода и снаряжения
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата за одноместное размещение - 1800 руб. /сутки
Где начинаем и завершаем?
Начало: В Горно-Алтайске с 9:00 до 10:00 по адресу: с. Майма, ул. Аэропорт, 1. В Новосибирске в 04:00 по адресу: ул. Коммунистическая, 13. В Барнауле в 08:00 в кафе «Облепиха» (212-й км Чуйского тракта). О раннем прибытии в город старта необходимо сообщить заранее
Завершение: Горно-Алтайск, около 19:00. Барнаул, около 21:00. Новосибирск, около 1:00 следующего дня
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПрирода и пейзажи

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