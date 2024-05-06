В этот день программа будет зависеть от города вашего прилёта.

При прилёте в Горно-Алтайск вас встретит сопровождающий на машине. Вы посетите комплекс Тавдинских пещер, которых насчитывается около 30. Исследуете наиболее известную из них — Большую Тавдинскую, или Девичьи слёзы, где были обнаружены древние гончарные и бронзовые изделия, приспособления для рыбной ловли. Узнаете легенду, связанную с её названием, осмотрите арки и каменные своды. Затем прогуляемся до смотровой площадки к скале Чёртов палец, именуемой так из-за выступа на её вершине. Вы полюбуетесь живописным видом на долину реки Катунь и панораму Алтайских гор. Прокатимся по самой длинной в Сибири канатной дороге на курорте Манжерок. С высоты посмотрим на окрестности сёл Манжерок и Озерное, изгибы реки Катуни и озеро Манжерокское. В завершении побываем на озере Ая.

Всего за день проедете на авто ~ 3 часа, пройдёте пешком — 4 часа.

При прилёте в Новосибирск и Барнаул вы побываете в посёлке Сростки, где родился и жил советский актёр, писатель и кинорежиссёр В. М. Шукшин. Здесь же можно купить ароматный алтайский мёд и сувениры. Посмотрим на гору Пикет, полюбуемся панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Поднимемся к скале Чёртов палец и исследуем Тавдинские пещеры.

Всего за день проедете на авто ~ 7 часов, пройдёте пешком — 3 часа.