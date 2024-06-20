Поход к Шавлинским озёрам
Авторский тур в Горно-Алтайске

Погулять по красивым местам и пожить на природе в палатках

Шавлинские озера — это невероятно красивые места, куда не доехать на машине.

Мы пойдём по живописным тропам, увидим ярко-бирюзовые озёра, притаившиеся у подножия ледников Северо-Чуйского хребта. Будем ночевать в палатках и готовить на костре.

А еще вас ждет общение с лошадью, которая станет другом и спутником на маршруте, и не просто облегчит путешествие, везя вещи на себе, но и подарит чуткость и доброту и много красивых фото.
Поход к Шавлинским озёрам
Поход к Шавлинским озёрам
Поход к Шавлинским озёрам

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет62 300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Необходимые вещи
Документы:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис

Набор путешественника:
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).

Бытовые принадлежности:
Сушилка для обуви,
средства гигиены, бытовые принадлежности.

Личные вещи:
Горнолыжная одежда (зима), либо подобные вещи (например, спортивный костюм с термобельем).
Шапка, перчатки, носки теплые, желательно 2 пары обуви, теплая кофта с воротом.
Легкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца (летний сезон), купальник (летний сезон).
Фотоаппарат

Проживание. В день старта и окончания путешествия для проживания гостей подготавливаем номера и дома с удобствами. На маршруте палаточный лагерь. Проживание по 2-3 человека. Семейные пары и пары с детьми — без подселения. Возможно одноместное размещение с доплатой 1800 ₽/ночь. Июль-август — возможны изменения на аналогичные по комфорту

Питание. Формируется комплексно и рассчитывается исходя из потреблений дневной нормы калорий на взрослого человека с возможностью компоновки меню под индивидуальные предпочтения. На маршруте полевая кухня.

Питаемся только в проверенных кафе и ресторанах, где чисто и уютно и, самое главное — хорошая кухня. В таком формате обедаем и ужинаем во время переездов из точки в точку, предварительно согласовывая в рамках меню предпочтения по блюдам. После сформированного заказа еду готовят ко времени нашего приезда

Программа тура по дням

1 день

Встреча гостей и старт в горы

Горно-Алтайск: 10.00-11.00, с. Майма, ул. Аэропорт, 1
Новосибирск: 04.00, ул. Коммунистическая, д. 13
Барнаул: 08.00, кафе «Облепиха» (212-й км. Чуйского тракта) *При раннем прибытии в город старта необходимо сообщить заранее.

Заедем к смотровой ЧертОв палец, далее по Айскому тракту поднимемся к Талдинским пещерам. Далее через подвесной мост через реку Катунь и по Чуйскому тракту до базы отдыха. Проедем слияние рек и перевалы Семинский и Чике-Таман.
Маршрут с остановками по Республике Алтай ~ 7 часов.

2 день

День прогулок по местным локациям

Чтобы было проще акклиматизироваться, начнем с прогулок и разминок. Посетим Озеро Гейзеровое, водопады Уларские, перевал Красные ворота, озеро Чейбеккель. Также вас ждёт прогулка по лесной дороге к смотровой Северо-Чуйского хребта. Длительность на авто — 1 час, пеший — 10 км.

3 день

Начало треккинга в горы

Новый день — заброска на авто повышенной проходимости к мосту через реку Чуя. Подъем на Оройский перевал. Установка палаточного лагеря, отдых, ужин. Длительность на авто — 1 час, пеший — 6 часов.

4 день

Поход. Начало

Сбор лагеря и продолжение нашего пути к горным массивам. Переход по плато в долину р. Шабага, затем в долину р. Шавла. Ночевка вблизи Нижнего озера. Пеший — 6 часов.

5 день

Идем к Шавлинским озерам

Экскурсия на г. Пирамида, откуда открывается вид с высоты на Шавлинские озера. Прогулки на Нижнем озере. Пеший — 4 часа.

6 день

Смотрим и наслаждаемся

Тропа к Верхним Шавлинским озёрам. Пеший — 3 часа.

7 день

Самые красивые виды у озер

Дневка, отдых, резервный день. Гуляем, дышим, отдыхаем.

8 день

Обратный путь

Так быстро прошло время, но пора возвращаться ближе к цивилизации. Возвращение в первый базовый лагерь. Прогулка, отдых, фото- и видеосъемка. Пеший — 6 часов.

9 день

Возвращение ближе к цивилизации

В этот день мы спускаемся, локально прогуляемся по местности, заварим чай и присядем у костра, чтобы послушать тишину природы. Делимся впечатлениями от нашего путешествия. На следующий день мы возвращаемся туда, где люди. Отдых, баня. Пеший — 5 часов.

10 день

Трансфер до города

Хорошенько выспавшись, неспешно собираем вещи, возвращаемся в цивилизацию. Трансфер до города.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Экологические сборы
  • Сопровождение
  • Баня
  • Аренда снаряжения
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Билеты до места старта
  • Личные расходы на маршруте
  • Дополнительные экскурсии
  • Одноместное размещение с доплатой 1800 ₽/ночь
Где начинаем и завершаем?
Начало: Горно-Алтайск: 10.00-11.00, с. Майма, ул. Аэропорт, 1 Новосибирск: 04.00, ул. Коммунистическая, д. 13, Барнаул: 08.00, кафе «Облепиха» (212-й км. Чуйского тракта)
Завершение: Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

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