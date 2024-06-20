Погулять по красивым местам и пожить на природе в палатках
Мы пойдём по живописным тропам, увидим ярко-бирюзовые озёра, притаившиеся у подножия ледников Северо-Чуйского хребта. Будем ночевать в палатках и готовить на костре.
А еще вас ждет общение с лошадью, которая станет другом и спутником на маршруте, и не просто облегчит путешествие, везя вещи на себе, но и подарит чуткость и доброту и много красивых фото.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|62 300 ₽
Описание
Организационные детали
Необходимые вещи
Документы:
Паспорт, свидетельство о рождении детей, страховой полис
Набор путешественника:
Медикаменты личные, если есть рекомендации врачей.
Зубная паста и щетка.
Полотенце, мыло, гель для душа,
влажные салфетки, шампунь.
Солнцезащитный крем и крем после загара (летний сезон).
Бытовые принадлежности:
Сушилка для обуви,
средства гигиены, бытовые принадлежности.
Личные вещи:
Горнолыжная одежда (зима), либо подобные вещи (например, спортивный костюм с термобельем).
Шапка, перчатки, носки теплые, желательно 2 пары обуви, теплая кофта с воротом.
Легкая одежда для гостиницы, вещи для сна. Сланцы, вещи для сауны.
Комнатные тапочки, дождевик (летний сезон).
Головной убор от солнца (летний сезон), купальник (летний сезон).
Фотоаппарат
Проживание. В день старта и окончания путешествия для проживания гостей подготавливаем номера и дома с удобствами. На маршруте палаточный лагерь. Проживание по 2-3 человека. Семейные пары и пары с детьми — без подселения. Возможно одноместное размещение с доплатой 1800 ₽/ночь. Июль-август — возможны изменения на аналогичные по комфорту
Питание. Формируется комплексно и рассчитывается исходя из потреблений дневной нормы калорий на взрослого человека с возможностью компоновки меню под индивидуальные предпочтения. На маршруте полевая кухня.
Питаемся только в проверенных кафе и ресторанах, где чисто и уютно и, самое главное — хорошая кухня. В таком формате обедаем и ужинаем во время переездов из точки в точку, предварительно согласовывая в рамках меню предпочтения по блюдам. После сформированного заказа еду готовят ко времени нашего приезда
Программа тура по дням
Встреча гостей и старт в горы
Горно-Алтайск: 10.00-11.00, с. Майма, ул. Аэропорт, 1
Новосибирск: 04.00, ул. Коммунистическая, д. 13
Барнаул: 08.00, кафе «Облепиха» (212-й км. Чуйского тракта) *При раннем прибытии в город старта необходимо сообщить заранее.
Заедем к смотровой ЧертОв палец, далее по Айскому тракту поднимемся к Талдинским пещерам. Далее через подвесной мост через реку Катунь и по Чуйскому тракту до базы отдыха. Проедем слияние рек и перевалы Семинский и Чике-Таман.
Маршрут с остановками по Республике Алтай ~ 7 часов.
День прогулок по местным локациям
Чтобы было проще акклиматизироваться, начнем с прогулок и разминок. Посетим Озеро Гейзеровое, водопады Уларские, перевал Красные ворота, озеро Чейбеккель. Также вас ждёт прогулка по лесной дороге к смотровой Северо-Чуйского хребта. Длительность на авто — 1 час, пеший — 10 км.
Начало треккинга в горы
Новый день — заброска на авто повышенной проходимости к мосту через реку Чуя. Подъем на Оройский перевал. Установка палаточного лагеря, отдых, ужин. Длительность на авто — 1 час, пеший — 6 часов.
Поход. Начало
Сбор лагеря и продолжение нашего пути к горным массивам. Переход по плато в долину р. Шабага, затем в долину р. Шавла. Ночевка вблизи Нижнего озера. Пеший — 6 часов.
Идем к Шавлинским озерам
Экскурсия на г. Пирамида, откуда открывается вид с высоты на Шавлинские озера. Прогулки на Нижнем озере. Пеший — 4 часа.
Смотрим и наслаждаемся
Тропа к Верхним Шавлинским озёрам. Пеший — 3 часа.
Самые красивые виды у озер
Дневка, отдых, резервный день. Гуляем, дышим, отдыхаем.
Обратный путь
Так быстро прошло время, но пора возвращаться ближе к цивилизации. Возвращение в первый базовый лагерь. Прогулка, отдых, фото- и видеосъемка. Пеший — 6 часов.
Возвращение ближе к цивилизации
В этот день мы спускаемся, локально прогуляемся по местности, заварим чай и присядем у костра, чтобы послушать тишину природы. Делимся впечатлениями от нашего путешествия. На следующий день мы возвращаемся туда, где люди. Отдых, баня. Пеший — 5 часов.
Трансфер до города
Хорошенько выспавшись, неспешно собираем вещи, возвращаемся в цивилизацию. Трансфер до города.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Экологические сборы
- Сопровождение
- Баня
- Аренда снаряжения
- Страховка
Что не входит в цену
- Билеты до места старта
- Личные расходы на маршруте
- Дополнительные экскурсии
- Одноместное размещение с доплатой 1800 ₽/ночь