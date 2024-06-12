• Кроме аэропорта также возможна встреча на автовокзале или в гостиницах Горно-Алтайска (до 9:00). За дополнительную плату возможно одноместное размещение:

В номере «Стандарт» — 6600 руб.

В номере «Комфорт» — 14700 руб. Как доехать до Горно-Алтайска• самолетом в аэропорт Горно-Алтайска;

автобусом от Новосибирска (автобус накануне дня начала тура ориентировочно в 22:00, расстояние 450 км, время в пути 8-9 ч);

автобусом или такси от Барнаула (расстояние от Барнаула до Горно-Алтайска 260 км, время в пути 4 часа). Важная информация: Дорогие путешественники! Уточните, пожалуйста, наличие мест в группе на конкретную дату. Свяжитесь с гидом. Затем внесите предоплату. Спасибо.

Наш тур начинается со встречи в аэропорту Горно-Алтайска, а затем мы с вами отправимся на встречу с самыми знаковыми местами этого удивительного края. Село Чемал и красоты Чемальского тракта Вы посетите храм на острове Патмос, где прикоснетесь к истории основания христианской миссии на Алтае и истории восстановления храма. Пройдете по узкой «козьей» тропе, увидите «Ворота Сартакпая» — панораму слияния рек Чемал и Катунь, Чемальскую ГЭС — первую ГЭС на Алтае, построенную еще в 1935 г. На экскурсии «Долина горных духов» вы окажетесь в урочище Чеч-кыш — живописный скальный каньон в долине р. Катунь. Вы услышите легенду урочища, подниметесь на обзорную площадку, откуда открывается великолепный вид на Катунь. Проехав по Чемальскому тракту до Ороктойского моста вы окажетесь в одном из самых живописных мест на Алтае. Главная дорога Алтая В 2016 г. Чуйский тракт вошел в пятерку красивейших дорог мира по версии «National Geographiс»! Мы преодолеем перевалы Семинский и Чике-Таман, увидим красавицы-реки Катунь и Чуя, место их слияния (природный парк «Чуй-Оозы»), посетим древний комплекс петроглифов Калбак-Таш. Продвигаясь по Чуйскому тракту вглубь Алтая, мы сможем наблюдать смену природно-климатических зон, попадем в Курайскую и Чуйскую степи — одни из самых высокогорных в мире, посмотрим на величественную панораму Северо-Чуйского хребта. У нас будет множество возможностей для того, чтобы увидеть и запечатлеть необыкновенные пейзажи! Улаганский и Кош-Агачский районы Это самые отдаленные, высокогорные районы Горного Алтая. Мы с вами продолжим путешествие по Чуйскому тракту, проехав практически до границы с Монголией, посетим Гейзеровое озеро и «Марс» — места с необыкновенными «космическими» пейзажами, увидим заснеженные вершины Северо-Чуйского хребта. Свернув с Чуйского тракта в Улаганский район, мы увидим Красные ворота и живописное озеро Киделю. Тайны священной долины В Онгудайском районе до сих пор сохраняются традиционные верования и уклад жизни алтайцев. Здесь мы отправимся в обзорную автомобильную экскурсию в этно-природный парк «Уч-Энмек». Вас ждет знакомство с особо охраняемой природной территорией Алтая — Каракольской долиной, которая с древнейших времен несет сакральное значение для коренного населения. Мы соприкоснемся с историей Алтая, познакомимся с археологическими комплексами древней культуры, наскальными рисунками. Телецкое озеро Вы познакомитесь с историей освоения и изучения Озера, побываете на Серебряном источнике, услышите алтайские легенды об Алтын Кöле. Желающие смогут подняться на гору Тялан-Туу, откуда с высоты птичьего полета открывается великолепная панорама Телецкого озера. Кроме того, вас ждет водная прогулка по озеру с посещением водопада Корбу. А во время посещения этно-парка вас ожидает знакомство с историей и традициями алтайских родов, а также дегустация блюд национальной кухни. Подробнее про все, что вас ожидает в этом насыщенном туре, вы можете посмотреть ниже в разделе «Программа экскурсии». Организационная информация• Продолжительность тура — 7 дней • Количество туристов в группе — от 6 до 14 чел.