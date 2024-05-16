Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней
Вы увидите красавицу Катунь, заглянете в древние пещеры и побродите в узком ущелье Че-Чкыш меж впечатляющих скал. Пройдёмся по Ороктойскому мосту.
А в один из дней вы сможете выбрать занятие по душе: обуздать водную стихию на сплаве или прокатиться верхом.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 7 лет.
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.
Проживание. На базах Горного Алтая в домиках и номерах с удобствами. 2- или 3-местное размещение на усмотрение организатора.
Питание. Включено двухразовое питание, в день выезда — ужин, в день отъезда — завтрак. Обеды оплачиваются самостоятельно, в обеденное время будем заезжать в кафе.
Программа тура по дням
Гора Пикет, Тавдинские пещеры
Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — красивейшей автодороге мира. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Я расскажу вам легенду о ней, а ещё мы сможем узнать о предстоящей погоде: если вершину горы видно четко и ясно, будет стоять хорошая погода, а если её затянули облака или туман — быть дождю. Затем остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа.
После исследуем Тавдинские пещеры: посмотрим на стоянку древнего человека, карстовую арку и окаменелого орла. Заглянем в каменные туннели и пройдём сквозь арку. Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Н. К. Рериху. Также здесь находится грот Ихтиандра и несколько смотровых площадок с живописным видом на Катунь. Вечером приедем на базу и отдохнём.
Всего за день проедем 400 км.
Программа на выбор
В этот день вы сами решите, какую из двух программ выбрать.
Сплав по Катуни. Опытные инструкторы помогут укротить водную стихию. Адреналин и восторг гарантированы!
Конный поход. Прогулка верхом на лошади в окружении гор, лесов и лугов подарит яркие эмоции. Не беспокойтесь, если ни разу не сидели в седле: для вас проведут обучение и подберут спокойных коней.
Патмос, «Долине горных духов» и Ороктойский мост
Позавтракав, побываем на о. Патмос, названном в честь греческого острова, куда был сослан апостол Иоанн Богослов. Прогуляемся по подвесному мосту к часовне, насладимся завораживающими пейзажами и тишиной, которую нарушает лишь шум реки. Затем пройдём «козьей тропой» по кромке горы вдоль Катуни до Чемальской ГЭС 30-х годов, старейшей в России. Сейчас она не действует, но выглядит очень эффектно.
Затем направимся к урочищу Че-Чкыш или «Долине горных духов» — узкому ущелью из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт ручей. Местные считают его местом силы. С тюркского название ущелья переводится как «узкий», «тонюсенький», а нависающие скалы производят сильное впечатление!
Пройдёмся по висячему Ороктойскому мосту над самым глубоким участком Катуни, я расскажу вам о нём увлекательную легенду. После обеда заедем на пасеку, где вы попробуете настоящий алтайский мёд.
Всего за день проедем 100 км.
Манжерокские пороги, покупка сувениров, отъезд
Сегодня посетим Манжерокские пороги: вы узнае теисторию плотогонов на Алтае и полюбуетесь тем, как стремительные воды реки несутся между огромных камней, создавая опасные водовороты. А после бурного участка вода становится спокойной. Это место называют зеркалом Катуни, её глубина здесь достигает 30 метров!
Затем у вас будет возможность купить съедобные «сувениры»: травяные чаи, мёд, кедровые орешки. В аэропорт Горно-Алтайска мы приедем к 13:00, в Барнаул к 17:00.
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Что включено
- Переезд: Барнаул - Горный Алтай - Барнаул - и трансфер на всех экскурсиях
- Встреча и трансфер от аэропорта и автовокзала Барнаула и аэропорта Горно-Алтайска
- Все экскурсии по программе
- Проживание
- Двухразовое питание, в день выезда - ужин, в день отъезда - завтрак
- Медицинские страховки на участников туристической группы
- Услуги гида-экскурсовода
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Питание вне программы. Обеды оплачиваются самостоятельно, средний чек - 500-600 рублей
- Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - автовокзал Барнаула