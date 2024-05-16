Сакральные места Алтая и программа на выбор
Авторский тур в Горно-Алтайске

Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней

4 дня на Алтае — это маленькая жизнь! Я покажу вам места силы, почитаемые коренными жителями, и расскажу увлекательные легенды.

Вы увидите красавицу Катунь, заглянете в древние пещеры и побродите в узком ущелье Че-Чкыш меж впечатляющих скал. Пройдёмся по Ороктойскому мосту.

А в один из дней вы сможете выбрать занятие по душе: обуздать водную стихию на сплаве или прокатиться верхом.
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Ближайшие даты:
16
мая
23
мая
30
мая
6
июн
13
июн
20
июн
27
июн
Ещё
даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 7 лет.
Порядок посещения экскурсий по маршруту может меняться.
Дорога на маршруте местами встречается без асфальтового покрытия.

Проживание. На базах Горного Алтая в домиках и номерах с удобствами. 2- или 3-местное размещение на усмотрение организатора.

Питание. Включено двухразовое питание, в день выезда — ужин, в день отъезда — завтрак. Обеды оплачиваются самостоятельно, в обеденное время будем заезжать в кафе.

Программа тура по дням

1 день

Гора Пикет, Тавдинские пещеры

Встречаемся в Барнауле или Горно-Алтайске и начинаем путешествие по Чуйскому тракту — красивейшей автодороге мира. Сначала заедем на родину советского кинорежиссёра, актёра и писателя В. М. Шукшина — в село Сростки. Поднимемся на гору Пикет, чтобы полюбоваться панорамой Катуни и священной горой Бабырган, самой северной вершиной Семинского хребта. Я расскажу вам легенду о ней, а ещё мы сможем узнать о предстоящей погоде: если вершину горы видно четко и ясно, будет стоять хорошая погода, а если её затянули облака или туман — быть дождю. Затем остановимся у комплекса памятников, символизирующих национальный колорит, историю и жизнь алтайского народа.

После исследуем Тавдинские пещеры: посмотрим на стоянку древнего человека, карстовую арку и окаменелого орла. Заглянем в каменные туннели и пройдём сквозь арку. Прогуляемся по сосновому лесу и увидим памятник художнику и философу Н. К. Рериху. Также здесь находится грот Ихтиандра и несколько смотровых площадок с живописным видом на Катунь. Вечером приедем на базу и отдохнём.

Всего за день проедем 400 км.

Гора Пикет, Тавдинские пещерыГора Пикет, Тавдинские пещерыГора Пикет, Тавдинские пещерыГора Пикет, Тавдинские пещерыГора Пикет, Тавдинские пещерыГора Пикет, Тавдинские пещерыГора Пикет, Тавдинские пещерыГора Пикет, Тавдинские пещерыГора Пикет, Тавдинские пещерыГора Пикет, Тавдинские пещеры
2 день

Программа на выбор

В этот день вы сами решите, какую из двух программ выбрать.

Сплав по Катуни. Опытные инструкторы помогут укротить водную стихию. Адреналин и восторг гарантированы!

Конный поход. Прогулка верхом на лошади в окружении гор, лесов и лугов подарит яркие эмоции. Не беспокойтесь, если ни разу не сидели в седле: для вас проведут обучение и подберут спокойных коней.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
3 день

Патмос, «Долине горных духов» и Ороктойский мост

Позавтракав, побываем на о. Патмос, названном в честь греческого острова, куда был сослан апостол Иоанн Богослов. Прогуляемся по подвесному мосту к часовне, насладимся завораживающими пейзажами и тишиной, которую нарушает лишь шум реки. Затем пройдём «козьей тропой» по кромке горы вдоль Катуни до Чемальской ГЭС 30-х годов, старейшей в России. Сейчас она не действует, но выглядит очень эффектно.

Затем направимся к урочищу Че-Чкыш или «Долине горных духов» — узкому ущелью из отвесных известняковых скал высотой до 100-150 метров, по дну которого течёт ручей. Местные считают его местом силы. С тюркского название ущелья переводится как «узкий», «тонюсенький», а нависающие скалы производят сильное впечатление!

Пройдёмся по висячему Ороктойскому мосту над самым глубоким участком Катуни, я расскажу вам о нём увлекательную легенду. После обеда заедем на пасеку, где вы попробуете настоящий алтайский мёд.

Всего за день проедем 100 км.

Патмос, «Долине горных духов» и Ороктойский мостПатмос, «Долине горных духов» и Ороктойский мостПатмос, «Долине горных духов» и Ороктойский мостПатмос, «Долине горных духов» и Ороктойский мостПатмос, «Долине горных духов» и Ороктойский мостПатмос, «Долине горных духов» и Ороктойский мост
4 день

Манжерокские пороги, покупка сувениров, отъезд

Сегодня посетим Манжерокские пороги: вы узнае теисторию плотогонов на Алтае и полюбуетесь тем, как стремительные воды реки несутся между огромных камней, создавая опасные водовороты. А после бурного участка вода становится спокойной. Это место называют зеркалом Катуни, её глубина здесь достигает 30 метров!

Затем у вас будет возможность купить съедобные «сувениры»: травяные чаи, мёд, кедровые орешки. В аэропорт Горно-Алтайска мы приедем к 13:00, в Барнаул к 17:00.

Манжерокские пороги, покупка сувениров, отъездМанжерокские пороги, покупка сувениров, отъездМанжерокские пороги, покупка сувениров, отъездМанжерокские пороги, покупка сувениров, отъезд

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд: Барнаул - Горный Алтай - Барнаул - и трансфер на всех экскурсиях
  • Встреча и трансфер от аэропорта и автовокзала Барнаула и аэропорта Горно-Алтайска
  • Все экскурсии по программе
  • Проживание
  • Двухразовое питание, в день выезда - ужин, в день отъезда - завтрак
  • Медицинские страховки на участников туристической группы
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Питание вне программы. Обеды оплачиваются самостоятельно, средний чек - 500-600 рублей
  • Трансфер в последний день в аэропорт Барнаула. Конечная точка маршрута - автовокзал Барнаула
Где начинаем и завершаем?
Начало: В 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на авто - и ж. - д. вокзале Барнаула; в 8:00 возле ТЦ «Пассаж» (Барнаул, пр. Ленина, 2Б); в аэропорту Горно-Алтайска в 12:30. (Если вы присоединяетесь в Горно-Алтайске, то пропускаете посещение села Сростки и стелы республики Алтай)
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, 13:00; Барнаул, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные туры4-дневные турыПрирода и пейзажиНа острова

Похожие туры из Горно-Алтайска

Радуга Горного Алтая
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Радуга Горного Алтая
Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
11 июня
18 июня
25 июня
2 июля
72 000 за человека
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Радуга Горного Алтая. Тур-комфорт
Россия, Республика Алтай, Майминский район, село М...
12 мая
19 мая
26 мая
9 июня
от 80 000 за человека
Ожерелье Горного Алтая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ожерелье Горного Алтая
Россия, Республика Алтай, Горно-Алтайск
17 июня
15 июля
19 авг
77 300 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Горно-Алтайске
Все туры из Горно-Алтайска
All Airlines
ХорошоТам