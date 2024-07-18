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Описание тура
Организационные детали
Бронирование участия — это предоплата 100% или 30 000 руб. от стоимости тура. В случае 30 000 руб. предоплаты, полная оплата должна быть произведена не менее чем за месяц до начала программы.
В случае отмены бронирования менее, чем за 2 месяца до начала программы, будет удержано 25% от полной стоимости тура.
В случае отмены бронирования менее, чем за 1 месяц до начала программы, будет удержано 50% от полной стоимости тура.
В случае отмены бронирования менее, чем за 14 дней до начала программы, будет удержано 100% от полной стоимости тура.
Проживание. В домике в горах по 2-6 человек в комнате, в гостинице / гостевом доме в посёлке Чемал. Во время похода будем жить в палатках.
Питание. В стоимость включено вегетарианское трёхразовое питание. Завтрак в день отъезда оплачивается отдельно.
Программа тура по дням
Приезд в гостиницу, катание верхом и баня
Встретим вас утром в аэропорту Горно-Алтайска и поедем в село Элекмонар. Доберёмся до гостиницы, разместимся, пообедаем и начнём погружаться в атмосферу отдыха. Вы выберете коня, на котором хотите освоить навыки верховой езды. Инструктор всегда будет рядом, поэтому безопасность активности гарантирована.
Вечером попаримся в баньке, чтобы расслабиться после дороги и занятия, познакомимся друг с другом поближе.
Йога, конная прогулка и банный релакс
Утро начнём с практик. Проведём занятие йогой, поработаем над дыханием. Далее вы получите снаряжение, чтобы подготовиться к походу. Прослушаете инструктаж по технике безопасности, а после отправитесь на конную прогулку.
По возвращении попаримся в бане, вы узнаете секреты парения. Разведём костёр и устроим уютные посиделки, а затем помедитируем и попрактикуем благодарность.
Поход: урочище Муехта и Замки горных духов
Утром вас ждут йога, практика внимания и дыхания, а затем отправляемся в поход. Верхом преодолеем 18 километров и доберёмся до урочища Муехта. Около одноимённой речки устроим стоянку. Посетим Замки горных духов — уникальные природные образования, которые представляют собой скальные останцы, напоминающие башни или замки. Они являются результатом многовековой работы ветра и воды, которые постепенно разрушали мягкие породы, оставляя твёрдые скалы в виде причудливых форм.
Вечером разведём костром, проведём лекцию и помедитируем.
Каракольские озёра, купание в водопаде и практика гвоздестояния
Традиционно начнём утро с йоги, практики наблюдения и дыхания. Затем направимся к Каракольским озёрам, доберёмся к Муехтинскому водопаду через перевал Багаташ. Маршрут подразумевает передвижение верхом и пешком. Водопад имеет высоту около 8 метров и состоит из нескольких каскадов. Внизу образуется небольшое озеро, где можно искупаться. Не упустим эту возможность и мы!
Вечером вас ждёт практика гвоздестояния, способствующая разрядке и избавлению от негатива.
Путь к урочищу Аярык
Сегодня нас ждёт переход через Аккаинский и Аярыкский перевал до урочища Аярык. Мы полюбуемся озёрами и устроим стоянку в кедраче на высоте 1500 метров. Вечером соберёмся у костра, помедитируем и проведём практику благодарности.
Каракокшинские пещеры, Кубинское плато или гора Аккая
Поймаем дзен в асанах и проведём практику для успокоения ума, а затем отправимся в путь. Будем преодолевать маршрут в 15 километров пешком и верхом. Сможем посетить Каракокшинские пещеры, которые находятся в бассейне реки Каракокша и представляют собой систему подземных ходов и залов, образованных в результате карстовых процессов. При желании заглянем на Кубинское плато или на гору Аккая.
Проезжая ущелье Аярык, прокатимся галопом и искупаемся. Вечером поработаем над дыханием и помедитируем.
Баюкские озёра, стоянка в ущелье Уул
После традиционных утренних ритуалов выдвигаемся в ущелье Уул. Преодолеем Баюкский перевал и перевал Суббота, увидим Баюкские озёра. По прибытии остановимся в кедраче на высоте 1600 метров. Разведём костёр и проведет лекцию с медитацией.
Среди Замков горных духов
В этот день после утренних практик нас ждёт переход через Аккаинский перевал к стоянке «Семь ветров». Преодолеем 12 километров верхом, чтобы оказаться на самой высокой стоянке нашего маршрута, которая находится на границе кедрового леса и тундры. Вы сможете подняться на Вершину Кылая, чтобы встретиться потрясающий закат.
Вечером вновь разведём костёр и проведём практики.
Возвращение из похода
Заключительный день нашего похода начнём с йоги и практики успокоения ума. Спустимся верхом к гостинице, сдадим снаряжение и направимся релаксировать в баню. Вечером соберёмся на ужин, а после помедитируем.
Чемал: Чемальская Гэс и козья тропа
Выезжаем в село Элекмонар Чемальского района. Заселимся в гостиницу и пойдём гулять. Осмотрим Чемальскую ГЭС, пройдём по козьей тропе, которая тянется вдоль Катуни и ведёт к горе Верблюд, откуда открывается потрясающий вид на долину реки и окружающие горы. Желающие сплавятся по Катуни (за дополнительную плату).
Окончание тура
После завтрака в ресторане выезжаем в Горно-Алтайск. Наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|97 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание
- Трансфер из/до аэропорта
- Необходимое снаряжение для похода
- Духовные практики
- Баня - 2 посещения
- Аренда лошадей и услуги инструктора по верховой езде
Что не входит в цену
- Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
- Завтрак в день отъезда
- Сплав по Катуни
- Обратите внимание: стоимость тура актуальна при бронировании до 30 июня