Алтай — настоящий отдельный мир, полный загадок. Здесь можно почувствовать связь с древностью и ощутить мощь природы. Каждый уголок пропитан историей и легендами, которые передаются из поколения в поколение.Отправляемся в

путешествие по удивительному краю, чтобы любоваться окрестностями и наладить контакт с собой. Во время тура вас ждёт поход на лошадях, банные процедуры, йога, лекции и практики, которые помогут обрести состояние умиротворения, наладить дыхание и привести в порядок мысли. Будем исследовать непопулярные локации, общаться и наслаждаться моментом!

Описание тура

Организационные детали

Бронирование участия — это предоплата 100% или 30 000 руб. от стоимости тура. В случае 30 000 руб. предоплаты, полная оплата должна быть произведена не менее чем за месяц до начала программы.

В случае отмены бронирования менее, чем за 2 месяца до начала программы, будет удержано 25% от полной стоимости тура.

В случае отмены бронирования менее, чем за 1 месяц до начала программы, будет удержано 50% от полной стоимости тура.

В случае отмены бронирования менее, чем за 14 дней до начала программы, будет удержано 100% от полной стоимости тура.