Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом

Искупаться в водопаде, освоить навыки верховой езды и попробовать гвоздестояние
Алтай — настоящий отдельный мир, полный загадок. Здесь можно почувствовать связь с древностью и ощутить мощь природы. Каждый уголок пропитан историей и легендами, которые передаются из поколения в поколение.

Отправляемся в
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путешествие по удивительному краю, чтобы любоваться окрестностями и наладить контакт с собой.

Во время тура вас ждёт поход на лошадях, банные процедуры, йога, лекции и практики, которые помогут обрести состояние умиротворения, наладить дыхание и привести в порядок мысли. Будем исследовать непопулярные локации, общаться и наслаждаться моментом!

Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Верхом по Алтаю: тур-ретрит с йогой, энергетическими практиками и походом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Бронирование участия — это предоплата 100% или 30 000 руб. от стоимости тура. В случае 30 000 руб. предоплаты, полная оплата должна быть произведена не менее чем за месяц до начала программы.
В случае отмены бронирования менее, чем за 2 месяца до начала программы, будет удержано 25% от полной стоимости тура.
В случае отмены бронирования менее, чем за 1 месяц до начала программы, будет удержано 50% от полной стоимости тура.
В случае отмены бронирования менее, чем за 14 дней до начала программы, будет удержано 100% от полной стоимости тура.

Проживание. В домике в горах по 2-6 человек в комнате, в гостинице / гостевом доме в посёлке Чемал. Во время похода будем жить в палатках.

Питание. В стоимость включено вегетарианское трёхразовое питание. Завтрак в день отъезда оплачивается отдельно.

Программа тура по дням

1 день

Приезд в гостиницу, катание верхом и баня

Встретим вас утром в аэропорту Горно-Алтайска и поедем в село Элекмонар. Доберёмся до гостиницы, разместимся, пообедаем и начнём погружаться в атмосферу отдыха. Вы выберете коня, на котором хотите освоить навыки верховой езды. Инструктор всегда будет рядом, поэтому безопасность активности гарантирована.

Вечером попаримся в баньке, чтобы расслабиться после дороги и занятия, познакомимся друг с другом поближе.

Приезд в гостиницу, катание верхом и баняПриезд в гостиницу, катание верхом и баняПриезд в гостиницу, катание верхом и баняПриезд в гостиницу, катание верхом и баня
2 день

Йога, конная прогулка и банный релакс

Утро начнём с практик. Проведём занятие йогой, поработаем над дыханием. Далее вы получите снаряжение, чтобы подготовиться к походу. Прослушаете инструктаж по технике безопасности, а после отправитесь на конную прогулку.

По возвращении попаримся в бане, вы узнаете секреты парения. Разведём костёр и устроим уютные посиделки, а затем помедитируем и попрактикуем благодарность.

Йога, конная прогулка и банный релаксЙога, конная прогулка и банный релаксЙога, конная прогулка и банный релаксЙога, конная прогулка и банный релаксЙога, конная прогулка и банный релакс
3 день

Поход: урочище Муехта и Замки горных духов

Утром вас ждут йога, практика внимания и дыхания, а затем отправляемся в поход. Верхом преодолеем 18 километров и доберёмся до урочища Муехта. Около одноимённой речки устроим стоянку. Посетим Замки горных духов — уникальные природные образования, которые представляют собой скальные останцы, напоминающие башни или замки. Они являются результатом многовековой работы ветра и воды, которые постепенно разрушали мягкие породы, оставляя твёрдые скалы в виде причудливых форм.

Вечером разведём костром, проведём лекцию и помедитируем.

Поход: урочище Муехта и Замки горных духовПоход: урочище Муехта и Замки горных духовПоход: урочище Муехта и Замки горных духовПоход: урочище Муехта и Замки горных духов
4 день

Каракольские озёра, купание в водопаде и практика гвоздестояния

Традиционно начнём утро с йоги, практики наблюдения и дыхания. Затем направимся к Каракольским озёрам, доберёмся к Муехтинскому водопаду через перевал Багаташ. Маршрут подразумевает передвижение верхом и пешком. Водопад имеет высоту около 8 метров и состоит из нескольких каскадов. Внизу образуется небольшое озеро, где можно искупаться. Не упустим эту возможность и мы!

Вечером вас ждёт практика гвоздестояния, способствующая разрядке и избавлению от негатива.

Каракольские озёра, купание в водопаде и практика гвоздестоянияКаракольские озёра, купание в водопаде и практика гвоздестоянияКаракольские озёра, купание в водопаде и практика гвоздестоянияКаракольские озёра, купание в водопаде и практика гвоздестоянияКаракольские озёра, купание в водопаде и практика гвоздестояния
5 день

Путь к урочищу Аярык

Сегодня нас ждёт переход через Аккаинский и Аярыкский перевал до урочища Аярык. Мы полюбуемся озёрами и устроим стоянку в кедраче на высоте 1500 метров. Вечером соберёмся у костра, помедитируем и проведём практику благодарности.

Путь к урочищу АярыкПуть к урочищу АярыкПуть к урочищу АярыкПуть к урочищу Аярык
6 день

Каракокшинские пещеры, Кубинское плато или гора Аккая

Поймаем дзен в асанах и проведём практику для успокоения ума, а затем отправимся в путь. Будем преодолевать маршрут в 15 километров пешком и верхом. Сможем посетить Каракокшинские пещеры, которые находятся в бассейне реки Каракокша и представляют собой систему подземных ходов и залов, образованных в результате карстовых процессов. При желании заглянем на Кубинское плато или на гору Аккая.

Проезжая ущелье Аярык, прокатимся галопом и искупаемся. Вечером поработаем над дыханием и помедитируем.

Каракокшинские пещеры, Кубинское плато или гора АккаяКаракокшинские пещеры, Кубинское плато или гора АккаяКаракокшинские пещеры, Кубинское плато или гора АккаяКаракокшинские пещеры, Кубинское плато или гора Аккая
7 день

Баюкские озёра, стоянка в ущелье Уул

После традиционных утренних ритуалов выдвигаемся в ущелье Уул. Преодолеем Баюкский перевал и перевал Суббота, увидим Баюкские озёра. По прибытии остановимся в кедраче на высоте 1600 метров. Разведём костёр и проведет лекцию с медитацией.

Баюкские озёра, стоянка в ущелье УулБаюкские озёра, стоянка в ущелье УулБаюкские озёра, стоянка в ущелье УулБаюкские озёра, стоянка в ущелье Уул
8 день

Среди Замков горных духов

В этот день после утренних практик нас ждёт переход через Аккаинский перевал к стоянке «Семь ветров». Преодолеем 12 километров верхом, чтобы оказаться на самой высокой стоянке нашего маршрута, которая находится на границе кедрового леса и тундры. Вы сможете подняться на Вершину Кылая, чтобы встретиться потрясающий закат.

Вечером вновь разведём костёр и проведём практики.

Среди Замков горных духовСреди Замков горных духовСреди Замков горных духов
9 день

Возвращение из похода

Заключительный день нашего похода начнём с йоги и практики успокоения ума. Спустимся верхом к гостинице, сдадим снаряжение и направимся релаксировать в баню. Вечером соберёмся на ужин, а после помедитируем.

Возвращение из походаВозвращение из походаВозвращение из походаВозвращение из походаВозвращение из похода
10 день

Чемал: Чемальская Гэс и козья тропа

Выезжаем в село Элекмонар Чемальского района. Заселимся в гостиницу и пойдём гулять. Осмотрим Чемальскую ГЭС, пройдём по козьей тропе, которая тянется вдоль Катуни и ведёт к горе Верблюд, откуда открывается потрясающий вид на долину реки и окружающие горы. Желающие сплавятся по Катуни (за дополнительную плату).

Чемал: Чемальская Гэс и козья тропаЧемал: Чемальская Гэс и козья тропаЧемал: Чемальская Гэс и козья тропаЧемал: Чемальская Гэс и козья тропа
11 день

Окончание тура

После завтрака в ресторане выезжаем в Горно-Алтайск. Наше путешествие подошло к концу. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет97 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Необходимое снаряжение для похода
  • Духовные практики
  • Баня - 2 посещения
  • Аренда лошадей и услуги инструктора по верховой езде
Что не входит в цену
  • Перелёт до Горно-Алтайска и обратно
  • Завтрак в день отъезда
  • Сплав по Катуни
  • Обратите внимание: стоимость тура актуальна при бронировании до 30 июня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени вашего прибытия (утром)
Завершение: Аэропорт Горно-Алтайска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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