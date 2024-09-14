Первую половину тура мы посвятим Монголии — стране бескрайних степей и нетронутой природы, где время словно остановилось.
Вы исследуете её ландшафты,
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере 55 000 ₽ непосредственно организатору.
Проживание. Двухместное размещение в небольших семейных отелях или гостевых домах на территории России и Монголии. Одну ночь проведём в палаточном лагере у озера Джангысколь. Размещение в палатке одноместное, в лагере походные условия без удобств, предоставим бутилированную воду, чтобы умыться и почистить зубы.
Питание. На территории России (за исключением Горно-Алтайска) включены завтраки, обеды и ужины; на территории Монголии — завтраки и обеды.
Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.
Виза. Для посещения Монголии гражданам РФ не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие на Алтай
Встретим вас у аэропорта Горно-Алтайска и доставим в отель. Остаток дня будет свободен, чтобы вы смогли как следует подготовиться к насыщенному путешествию.
Переезд в Монголию по Чуйскому тракту
Сразу после завтрака отправимся в сторону границы с Монголией. Поедем вдоль альпийских лугов, высокогорных степей и серпантинов по Чуйскому тракту, который входит в число красивейших дорог мира. По пути будем останавливаться, чтобы полюбоваться головокружительными панорамами и сделать яркие фото.
К вечеру прибудем в село Ташанта, раскинувшееся поблизости с российско-монгольской границей. Разместимся в отеле и отдохнём.
Переход границы, променад по Улгию
Встанем пораньше, чтобы пройти паспортный контроль на границе в числе первых. Все формальности займут не более полутора часов.
Далее направимся в столицу приграничного региона, город Улгий. Будем ехать, созерцая типичные монгольские пейзажи — суровую степь, почти лишённую растительности.
По пути остановимся пообедать в аутентичном кафе, где подают вкуснейшие буузы — традиционные монгольские пельмени, приготовленные на пару, с начинкой из баранины или говядины. По прибытии в Улгий разместимся в отеле. Вечером пойдём гулять по городу, познакомимся с укладом жизни местных, обменяем деньги и посетим колоритный базар.
Поездка к озеру Ачит-Нуур, визит к кочевникам
Позавтракав, поедем к озеру Ачит-Нуур, окружённому пустынными ландшафтами и редкими юртами кочевников. Будем двигаться вдоль петляющей и извивающейся реки Ховд по долине, со всех сторон окаймлённой высоким горным хребтом, вершины которого достигают 3000 метров. Местные пейзажи напоминают декорации к фантастическому фильму или исторической картине об эпохе Чингисхана.
Пообедаем в живописном местечке на скалистом берегу озера. Заглянем в монгольскую юрту, чтобы познакомиться с бытом кочевников, выпить чаю и сделать жанровые кадры. Проводим закат со смотровой площадки, с которой открывается захватывающая панорама Улгия. В отель вернёмся поздним вечером.
Фестиваль «Беркутчи», первый день
Этот и следующий дни посвятим главной цели нашего путешествия — фестивалю «Беркутчи». Это настоящий национальный праздник, во время которого Монголия предстаёт такой, как и 7 веков назад, что позволяет окунуться в древнюю самобытную культуру.
На фестивале собираются лучшие охотники страны в эффектных национальных костюмах: ярких халатах с традиционными узорами, расшитой бисером обуви и меховых шапках с перьями. Они демонстрируют гостям старинное искусство — охоту с беркутами. Незабываемые впечатления гарантированы!
Фестиваль «Беркутчи», второй день
Продолжим знакомство с традициями беркутчей и за время этнографического праздника сделаем ещё не один десяток фотографий. Во второй половине дня поедем к перевалу Бураты-Даба, любуясь шикарными видами горных вершин и широкой долины с разбросанными по ней юртами и стадами. Поздним вечером вернёмся в Улгий.
Возвращение в Россию, поездка в урочище Кызыл-Чин
Ранним утром поедем к монгольско-российской границе. Пройдя паспортный контроль, отправимся знакомиться с природными красотами осеннего Алтая.
Доберёмся к удивительному месту — урочищу Кызыл-Чин, чьи инопланетные ландшафты сравнивают с марсианскими. Здесь раскинулись почти лишённые растительности горы, благодаря особенностям местных пород окрашенные в ярко-красные, жёлтые и зелёные оттенки.
Вечером разместимся в гостевом доме. Если позволит погода, устроим ночную фотосъёмку.
Ночёвка в палатке на берегу озера
Продолжим исследовать дикую природу региона и направимся к озеру Джангысколь, в чьей зеркальной глади отражаются снежные шапки горных пиков. Чтобы максимально проникнуться очарованием этого уголка, разобьём поблизости палаточный лагерь и проведём у водоёма ночь. Если позволят погодные условия, организуем съёмку под звёздным небом.
Гейзерное озеро, Чуй-Оозы, Красные ворота, озеро Киделю
Сегодня посетим ещё один красивейший алтайский водоём — Гейзерное озеро, которое не замерзает даже зимой благодаря питающим его термальным источникам. Дно покрыто голубой глиной, придающей воде насыщенный бирюзовый цвет. А бурлящие тут родники создают причудливые узоры.
Побываем у Чуй-Оозы — священного и особо почитаемого местными жителями места, где сливаются воедино две главные водные артерии Алтая, реки Чуя и Катунь. Преодолеем Улаганский перевал, с высоты которого открываются потрясающие виды. Увидим Красные ворота — стремящиеся к небесам отвесные скалы, между которыми есть узкий извилистый проход. Закат проводим у горного озера Киделю, обрамлённого густым хвойным бором.
Возвращение в Горно-Алтайск
Позавтракаем и отправимся в обратный путь к Горно-Алтайску. Как и во второй день нашего путешествия, будем двигаться по Чуйскому тракту и останавливаться в самых живописных локациях. В город прибудем к вечеру, разместимся в отеле и отдохнём.
Завершающий день
Ранним утром доставим вас к аэропорту Горно-Алтайска и попрощаемся. На этом наше приключение завершено.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|129 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на минивэне
- Проживание
- Оборудование для палаточного лагеря (палатки, спальники, коврики, подушки, одеяла)
- Трёхразовое питание на территории России (кроме Горно-Алтайска)
- Двухразовое питание на территории Монголии
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе, сборы за посещение заповедников
Что не входит в цену
- Билеты в Горно-Алтайск и обратно
- Питание вне программы и напитки