Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами

Полюбоваться озёрами Алтая и степями Монголии, провести ночь в палатке и попробовать буузы
Приглашаем вас провести незабываемый отпуск, наполненный осенними красками и яркими впечатлениями.

Первую половину тура мы посвятим Монголии — стране бескрайних степей и нетронутой природы, где время словно остановилось.

Вы исследуете её ландшафты,
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познакомитесь с кухней и бытом настоящих кочевников, живущих в юртах, посетите праздник «Беркутчи», во время которого мастера демонстрируют свои умения охотиться с беркутами.

Вторая часть путешествия пройдёт на Алтае: вы полюбуетесь марсианскими пейзажами долины Кызыл-Чин и изумительной красоты горными озёрами, побываете в священном для местных жителей уголке Чуй-Оозы, а также проведёте одну ночь в палатке, рассматривая мириады звёзд на небе.

Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
Все краски осеннего Алтая с поездкой на монгольский фестиваль охотников с беркутами
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере 55 000 ₽ непосредственно организатору.

Проживание. Двухместное размещение в небольших семейных отелях или гостевых домах на территории России и Монголии. Одну ночь проведём в палаточном лагере у озера Джангысколь. Размещение в палатке одноместное, в лагере походные условия без удобств, предоставим бутилированную воду, чтобы умыться и почистить зубы.

Питание. На территории России (за исключением Горно-Алтайска) включены завтраки, обеды и ужины; на территории Монголии — завтраки и обеды.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Для посещения Монголии гражданам РФ не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Алтай

Встретим вас у аэропорта Горно-Алтайска и доставим в отель. Остаток дня будет свободен, чтобы вы смогли как следует подготовиться к насыщенному путешествию.

Прибытие на АлтайПрибытие на АлтайПрибытие на АлтайПрибытие на Алтай
2 день

Переезд в Монголию по Чуйскому тракту

Сразу после завтрака отправимся в сторону границы с Монголией. Поедем вдоль альпийских лугов, высокогорных степей и серпантинов по Чуйскому тракту, который входит в число красивейших дорог мира. По пути будем останавливаться, чтобы полюбоваться головокружительными панорамами и сделать яркие фото.

К вечеру прибудем в село Ташанта, раскинувшееся поблизости с российско-монгольской границей. Разместимся в отеле и отдохнём.

Переезд в Монголию по Чуйскому трактуПереезд в Монголию по Чуйскому трактуПереезд в Монголию по Чуйскому трактуПереезд в Монголию по Чуйскому тракту
3 день

Переход границы, променад по Улгию

Встанем пораньше, чтобы пройти паспортный контроль на границе в числе первых. Все формальности займут не более полутора часов.

Далее направимся в столицу приграничного региона, город Улгий. Будем ехать, созерцая типичные монгольские пейзажи — суровую степь, почти лишённую растительности.

По пути остановимся пообедать в аутентичном кафе, где подают вкуснейшие буузы — традиционные монгольские пельмени, приготовленные на пару, с начинкой из баранины или говядины. По прибытии в Улгий разместимся в отеле. Вечером пойдём гулять по городу, познакомимся с укладом жизни местных, обменяем деньги и посетим колоритный базар.

Переход границы, променад по УлгиюПереход границы, променад по УлгиюПереход границы, променад по УлгиюПереход границы, променад по Улгию
4 день

Поездка к озеру Ачит-Нуур, визит к кочевникам

Позавтракав, поедем к озеру Ачит-Нуур, окружённому пустынными ландшафтами и редкими юртами кочевников. Будем двигаться вдоль петляющей и извивающейся реки Ховд по долине, со всех сторон окаймлённой высоким горным хребтом, вершины которого достигают 3000 метров. Местные пейзажи напоминают декорации к фантастическому фильму или исторической картине об эпохе Чингисхана.

Пообедаем в живописном местечке на скалистом берегу озера. Заглянем в монгольскую юрту, чтобы познакомиться с бытом кочевников, выпить чаю и сделать жанровые кадры. Проводим закат со смотровой площадки, с которой открывается захватывающая панорама Улгия. В отель вернёмся поздним вечером.

Поездка к озеру Ачит-Нуур, визит к кочевникамПоездка к озеру Ачит-Нуур, визит к кочевникамПоездка к озеру Ачит-Нуур, визит к кочевникамПоездка к озеру Ачит-Нуур, визит к кочевникам
5 день

Фестиваль «Беркутчи», первый день

Этот и следующий дни посвятим главной цели нашего путешествия — фестивалю «Беркутчи». Это настоящий национальный праздник, во время которого Монголия предстаёт такой, как и 7 веков назад, что позволяет окунуться в древнюю самобытную культуру.

На фестивале собираются лучшие охотники страны в эффектных национальных костюмах: ярких халатах с традиционными узорами, расшитой бисером обуви и меховых шапках с перьями. Они демонстрируют гостям старинное искусство — охоту с беркутами. Незабываемые впечатления гарантированы!

Фестиваль «Беркутчи», первый деньФестиваль «Беркутчи», первый деньФестиваль «Беркутчи», первый деньФестиваль «Беркутчи», первый день
6 день

Фестиваль «Беркутчи», второй день

Продолжим знакомство с традициями беркутчей и за время этнографического праздника сделаем ещё не один десяток фотографий. Во второй половине дня поедем к перевалу Бураты-Даба, любуясь шикарными видами горных вершин и широкой долины с разбросанными по ней юртами и стадами. Поздним вечером вернёмся в Улгий.

Фестиваль «Беркутчи», второй деньФестиваль «Беркутчи», второй деньФестиваль «Беркутчи», второй деньФестиваль «Беркутчи», второй день
7 день

Возвращение в Россию, поездка в урочище Кызыл-Чин

Ранним утром поедем к монгольско-российской границе. Пройдя паспортный контроль, отправимся знакомиться с природными красотами осеннего Алтая.

Доберёмся к удивительному месту — урочищу Кызыл-Чин, чьи инопланетные ландшафты сравнивают с марсианскими. Здесь раскинулись почти лишённые растительности горы, благодаря особенностям местных пород окрашенные в ярко-красные, жёлтые и зелёные оттенки.

Вечером разместимся в гостевом доме. Если позволит погода, устроим ночную фотосъёмку.

Возвращение в Россию, поездка в урочище Кызыл-ЧинВозвращение в Россию, поездка в урочище Кызыл-ЧинВозвращение в Россию, поездка в урочище Кызыл-ЧинВозвращение в Россию, поездка в урочище Кызыл-Чин
8 день

Ночёвка в палатке на берегу озера

Продолжим исследовать дикую природу региона и направимся к озеру Джангысколь, в чьей зеркальной глади отражаются снежные шапки горных пиков. Чтобы максимально проникнуться очарованием этого уголка, разобьём поблизости палаточный лагерь и проведём у водоёма ночь. Если позволят погодные условия, организуем съёмку под звёздным небом.

Ночёвка в палатке на берегу озераНочёвка в палатке на берегу озераНочёвка в палатке на берегу озераНочёвка в палатке на берегу озера
9 день

Гейзерное озеро, Чуй-Оозы, Красные ворота, озеро Киделю

Сегодня посетим ещё один красивейший алтайский водоём — Гейзерное озеро, которое не замерзает даже зимой благодаря питающим его термальным источникам. Дно покрыто голубой глиной, придающей воде насыщенный бирюзовый цвет. А бурлящие тут родники создают причудливые узоры.

Побываем у Чуй-Оозы — священного и особо почитаемого местными жителями места, где сливаются воедино две главные водные артерии Алтая, реки Чуя и Катунь. Преодолеем Улаганский перевал, с высоты которого открываются потрясающие виды. Увидим Красные ворота — стремящиеся к небесам отвесные скалы, между которыми есть узкий извилистый проход. Закат проводим у горного озера Киделю, обрамлённого густым хвойным бором.

Гейзерное озеро, Чуй-Оозы, Красные ворота, озеро КиделюГейзерное озеро, Чуй-Оозы, Красные ворота, озеро КиделюГейзерное озеро, Чуй-Оозы, Красные ворота, озеро КиделюГейзерное озеро, Чуй-Оозы, Красные ворота, озеро Киделю
10 день

Возвращение в Горно-Алтайск

Позавтракаем и отправимся в обратный путь к Горно-Алтайску. Как и во второй день нашего путешествия, будем двигаться по Чуйскому тракту и останавливаться в самых живописных локациях. В город прибудем к вечеру, разместимся в отеле и отдохнём.

Возвращение в Горно-АлтайскВозвращение в Горно-АлтайскВозвращение в Горно-АлтайскВозвращение в Горно-Алтайск
11 день

Завершающий день

Ранним утром доставим вас к аэропорту Горно-Алтайска и попрощаемся. На этом наше приключение завершено.

Завершающий деньЗавершающий деньЗавершающий деньЗавершающий день

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет129 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на минивэне
  • Проживание
  • Оборудование для палаточного лагеря (палатки, спальники, коврики, подушки, одеяла)
  • Трёхразовое питание на территории России (кроме Горно-Алтайска)
  • Двухразовое питание на территории Монголии
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе, сборы за посещение заповедников
Что не входит в цену
  • Билеты в Горно-Алтайск и обратно
  • Питание вне программы и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: аэропорт Горно-Алтайска, первая половина дня (перед покупкой авиабилета необходимо обязательно согласовать время рейса с организатором)
Завершение: аэропорт Горно-Алтайска, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Горно-Алтайска

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе турыЧуйский трактПопулярные местаГейзерное озероПрирода и пейзажиАлтай11-дневные туры

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