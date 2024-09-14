После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести предоплату в размере 55 000 ₽ непосредственно организатору.

Проживание. Двухместное размещение в небольших семейных отелях или гостевых домах на территории России и Монголии. Одну ночь проведём в палаточном лагере у озера Джангысколь. Размещение в палатке одноместное, в лагере походные условия без удобств, предоставим бутилированную воду, чтобы умыться и почистить зубы.

Питание. На территории России (за исключением Горно-Алтайска) включены завтраки, обеды и ужины; на территории Монголии — завтраки и обеды.

Дети. Возможно участие с детьми старше 10 лет.

Виза. Для посещения Монголии гражданам РФ не требуется.