Группу забирают в Горно-Алтайске, но билеты, как правило, в этот город сильно дороже, чем в тот же Новосибирск или Барнаул. Можно рассмотреть вариант прилета в эти города, откуда можно доехать до Горно-Алтайска на междугороднем автобусе или даже долететь на локальном самолете. Между Новосибирском и Горно-Алтайском летает самолет и билеты часто на этот перелет очень даже бюджетные.

Мы поможем вам с организацией переезда из Новосибирска в Горно-Алтайск и обратно. При наличии достаточного количества желающих - закажем отдельный трансфер. В любом случае поможем с бронью билетов на рейсовый автобус и всей логистикой, подскажем варианты ночевок в Горно-Алтайске или Новосибирске. Все рейсовые автобусы отходят в 10-12 дня из Новосибирска.

Переезд из Новосибирска составляет порядка 800 км, достаточно продолжительный. Путь пролегает по трассе, но время переезда зависит от погодных условий, рассчитывайте на 12 часов от Новосибирска. Путь предстоит длинный, продумайте вариант удобного переезда в автобусе: подушку под шею, беруши, кофточка теплая поближе. Все лишнее можно будет оставить на базе в начале маршрута. Но мы рекомендуем рассмотреть вариант перелета до Горно-Алтайска, чтобы получить больше удовольствия от поездки. Сделайте выбор в пользу комфорта.