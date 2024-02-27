Поход на Мультинские озера невероятно разнообразен, чрезвычайно насыщен красивыми видами и уединением.
На маршруте много леса и скал, горных вершин и разноцветных полей, снега и цветов, бурных рек и спокойных ледяных озёр, водопадов, переправ, вкусных ягод, диких зверей, ярких звёзд и чистейшего воздуха! Это – поход контрастов, где можно остаться наедине с природой и подумать о важном, где определенно повстречаются близкие по духу люди.
июл
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер от Горно-Алтайска
Встречаемся в аэропорту Горно-Алтайска, отмечаемся у инструктора, знакомимся с товарищами по счастью и стартуем на трансфере в 12:00 по местному времени.
Проедем Чуйский тракт и Уймонскую долину.
Делаем остановки, чтобы покушать и размяться.
Вечером мы проезжаем село Усть-Кокса и прибываем в мультинский маральник на турбазу «Вечный странник».
Ставим лагерь, за ужином знакомимся друг с другом, готовимся ко сну.
Забираем из Горно-Алтайска.
Переезд до 8 часов. Первая ночёвка в палатках. Лишние вещи можно будет оставить на базе.
Заброска на ГАЗ-66 и первый ходовой день
Утром завтракаем, собираем лагерь, загружаемся в высокопроходимый автомобиль ГАЗ-66 и отправляемся до Нижнего Мультинского озера, весело потряхиваясь на всех кочках.
Переезд будет недолгим, но точно ярким и запоминающимся – держитесь крепче!
После не менее бодрящего брода через реку Мульту, мы пройдем наши первые 5 км под рюкзаком до Среднего Мультинского озера.
Здесь обустроим лагерь возле кордона и погреемся в баньке.
Переезд до 15 км по бездорожью, переход под рюкзаком 5 км, связи нет.
Днёвка на Мультинских озёрах
Ранним утром налегке мы выходим на Верхнемультинское и/или Поперечное озеро.
Путь предстоит неблизкий, но живописный.
Если успеем, то посетим сразу оба озера Катунского заповедника.
Огромные размеры высокогорных озёр, цвет воды, мощь горных хребтов вокруг – это стоит увидеть своими глазами!
Самые закалённые и отважные могут искупаться.
Переход налегке до 20 км. Возможность баньки.
Переход на реку Куйгук
Утром собираем лагерь и выходим к Нижнему Мультинскому озеру.
Путь лежит через "шумы" – порожистое место между Средне- и Нижнемультинским озёрами.
Здесь гигантские двадцатиметровые валуны преграждают путь воде, а она бъётся о камни и сердито шумит.
Обедаем на берегу озера, а после идем к реке Куйгук на переправу.
На ночевку встанем на небольшой уютной лесной опушке.
Переход под рюкзаком 8 км. Ночёвка в палатках. Есть возможность переезда на катере.
Водопад и озеро Куйгук
Выходим вдоль реки Куйгук и идём к одноимённому озеру, нашей основной цели маршрута.
Дорога постепенно уходит вверх до красивого полноводного водопада, и мы поднимемся вдоль него по тропе.
Подъем будет крутой, но непродолжительный.
Сверху нас ждёт живописная стоянка на берегу горного озера.
По берегам водоёма лежат альпийские луга с ярким разноцветьем, а вдалеке белеют снежные вершины.
Здесь мы встанем лагерем на 2 ночи.
Переход под рюкзаком 6 км. Ночёвка в палатках. Подъем вдоль водопада. Лагерь на берегу горного озера.
Треккинг на перевал Куйгук
Налегке идём на перевал Куйгук (2520м), 1А к. с.
Наверху фотографируемся, любуемся г. Колбан, оз. Акчан и горными водопадами с одной стороны и оз. Куйгук с другой.
В этот же день можно отдохнуть, позагорать (если погода позволит), постираться, попробовать искупаться в водопаде.
Переход налегке 8 км туда-обратно. Ночёвка в палатках. Перевал Куйгук 2520 м над ур. моря. Можно устроить день отдыха.
Спуск к Черной Речке-1
Сегодня начинается наш путь домой.
Сперва мы движемся знакомой дорогой назад, но неожиданно сворачиваем в сторону Черной Речки-1.
Модули уже почти закончились, рюкзаки не такие тяжёлые, поэтому мы пройдём под рюкзаком больше обычного.
Переход под рюкзаком 12 км. Ночёвка в палатках. Завтра связь уже будет. Постепенный спуск.
Возвращение в Маральник-1
Встаем пораньше и выходим в путь, скорее мечтая насладиться благами цивилизации.
Лесным тропами и дорогам выйдем на поля, где мирно пасутся алтайские коровки.
Внимание: по пути мы встретим опасно много малины, красной смородины и жимолости, смотрите по сторонам!
К обеду выходим на базу.
«Вечный странник» вновь рад нас видеть.
Разбираем оставленные "приличные" вещи, кушаем, отмываемся.
Желающие смогут попариться в баньке.
Вечером устроим прощальный ужин у костра и заключительный огонёк.
Переход под рюкзаком 5 км. Возможность баньки. Ночёвка в палатках. На базе есть вай-фай, мобильная связь не везде.
Трансфер Горно-Алтайска
Прощаемся с горами и снова отправляемся в путь.
Едем в Горно-Алтайск попутно делаем остановки на обед, сувениры, если будет время – музеи.
Рекомендуем заранее забронировать гостиницу на ночь, если планируете еще немного здесь задержаться (можно скооперироваться с товарищами по походу).
Поедем до Горно-Алтайска. Переезд до 8 часов. Ночёвка в стоимость не входит. Поможем доехать до Новосибирска.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты, руб:
|Дата
|Обычная стоимость
|По акции
|20-28 июля 2024
|53 900
|51 100
|19-27 июля 2025
|54 100
|53 900
Акция “ранние пташки” – первые места отдаем со скидкой, наличие акции на данный момент уточняйте при бронировании. Места по акции могут закончиться в любой момент.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (информирование о билетах, бронирование проживания, подбор снаряжения и прочее) - по запросу
- Доставка группового снаряжение и модулей на место старта маршрута - в Горно-Алтайск
- Регистрация группы в МЧС и покупка групповой страховки
- Трансфер от аэропорта Горно-Алтайска и обратно по окончании похода. Мы поможем по запросу добраться из Новосибирска и Барнаула к месту сбора группы
- Трёхразовое питание на маршруте: завтраки, обеды и/или перекусы, ужины (кроме обедов в кафе в дни заезда и выезда)
- Прокат группового снаряжения (палатки в необходимом количестве, костровое оборудование, котлы, горелки, пила, топор, групповая аптечка, тент и пр.)
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами и посещение заповедника
- Заброска на ГАЗ-66 в первый день похода
- Баня на маршруте
- Услуги инструкторов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Новосибирска / г. Горно-Алтайска и обратно
- Обеды в кафе в день заезда по пути к старту маршрута и в день выезда по пути в аэропорт Горно-Алтайска (примерно 250-300 рублей/обед)
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка - по необходимости, можно взять с 20%-ной скидкой в нашем прокате
- Автобус Новосибирск - Горно-Алтайск - Новосибирск (5000-8000 руб. в сумме за оба переезда)
- Личные расходы (сувениры, кафе, хостел до или после похода)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильно подобранное снаряжение и одежда - залог хорошего настроения и кофморта на маршруте. В горах нужно быть готовым на все 4 сезона погоды. Погода может меняться кардинально в считанные минуты. Обязательно консультируйтесь с нами, если сомневаетесь в подборе снаряжения или одежды! Личное снаряжение должно весить не больше 14 кг и занимать около 60 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам достанется ещё часть общественного снаряжения и модули с едой.
Снаряжение:
- Рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- Рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- Накидка на рюкзак;
- Полиэтиленовые или другие непромокаемые мешки;
- Пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- Спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- Подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- Фонарик налобный светодиодный;
- Треккинговые палки;
- Набор посуды (КЛМН);
- Индивидуальная аптечка;
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- шапка теплая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- кроссовки;
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- спички;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное;
- очки солнцезащитные;
- термофутболка;
- балаклава;
- фотоаппарат;
- пуховый жилет;
- очки солнцезащитные;
- пауэрбанк;
- гермочехол для телефона/документов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая будет погода?
Погода в горной местности очень разнообразна, будьте готовы к частой смене погоды, подготовьте одежду на все случаи жизни. Обо всем снаряжении и одежде консультируйтесь с инструктором похода. Температура днем может подниматься до +30, а по заходу солнца сильно падать, вплоть до 0, в зависимости от высотности стоянки. Собирайтесь по списку, много вещей не берите, ведь все нести на себе.
Какое предоставляется снаряжение?
Турклуб предоставляет модули с общественным снаряжением: котлы, тент, горелки, пила, групповая аптека, кухонное и пр., в том числе и палатки (3-4 местные), а также приемы пищи, сформированные по дням (1 д. завтрак, 2 д. завтрак, 3 д. обед, 5 д. ужин и тп). Рюкзаки, спальники, пенки участник или берет свои, или берет в прокат. Прокат личного походного снаряжения выдается с 20%скидкой всем нашим участникам.
Где будем мыться?
В походах каждый день будет возможность освежиться в родниках, речках или озерах. Всегда можно устроить "помывочный день" из котелков с теплой водой. На всех маршрутах предусмотрена банька в середине пути.
Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание в походе входит в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Не включены в стоимость только обеды по пути из Новосибирска и обратно, по дороге трансфер делает остановку в кафе. Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без "быстрых" каш и супов. Еду готовят участники похода под чутким руководством одного из инструкторов. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Если в группе больше четырех вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка(сыр, горошек, кукуруза). На месте закупаем хлеб и лимоны. Готовим как на костре (в лесной зоне), так и на газу, в зависимости от ситуации с дровами.
Какой будет итоговый вес рюкзака в походе?
Около 20-24 кг веса, зависит от веса личного снаряжения. Стремиться к тому, чтобы вес рюкзака был вместе с модулем (8-10 кг): у девушек не более 18-20 кг, а у мужчин не более 25-27 кг, иначе будет, действительно, тяжело.
Как добраться от Новосибирска до места встречи группы?
Группу забирают в Горно-Алтайске, но билеты, как правило, в этот город сильно дороже, чем в тот же Новосибирск или Барнаул. Можно рассмотреть вариант прилета в эти города, откуда можно доехать до Горно-Алтайска на междугороднем автобусе или даже долететь на локальном самолете. Между Новосибирском и Горно-Алтайском летает самолет и билеты часто на этот перелет очень даже бюджетные.
Мы поможем вам с организацией переезда из Новосибирска в Горно-Алтайск и обратно. При наличии достаточного количества желающих - закажем отдельный трансфер. В любом случае поможем с бронью билетов на рейсовый автобус и всей логистикой, подскажем варианты ночевок в Горно-Алтайске или Новосибирске. Все рейсовые автобусы отходят в 10-12 дня из Новосибирска.
Переезд из Новосибирска составляет порядка 800 км, достаточно продолжительный. Путь пролегает по трассе, но время переезда зависит от погодных условий, рассчитывайте на 12 часов от Новосибирска. Путь предстоит длинный, продумайте вариант удобного переезда в автобусе: подушку под шею, беруши, кофточка теплая поближе. Все лишнее можно будет оставить на базе в начале маршрута. Но мы рекомендуем рассмотреть вариант перелета до Горно-Алтайска, чтобы получить больше удовольствия от поездки. Сделайте выбор в пользу комфорта.
Можно ли оставить вещи, когда я пойду в поход под рюкзаком?
Все "лишние вещи", которые не пригодятся Вам в походе, можно оставить в туркомплексе, куда привезет нас трансфер. Маршруты кольцевые и по окончанию похода мы как раз вернемся к своим вещам. Хранение вещей оплачивает турклуб.
Есть ли скидки в туре?
Детям от 12 до 14 лет стоимость – 46 800 рублей. Не суммируется с другими скидками.
Детям от 9 до 11 лет стоимость – 37 200 рублей. Не суммируется с другими скидками.
Для компаний от 3х человек, скидка 1 000 рублей каждому.
Скидка для доноров – 1 000 рублей. Сдайте кровь в любом отделении любого города и сделайте фото справки о донации и селфи с этой справкой в мед. отделении так, чтобы на обоих фото хорошо читались текст и дата.
Как организован переезд из Горно-Алтайска до места старта?
Переезды будут не более 6-8 часов в зависимости от выбранного маршрута, дорожной обстановке и погодных условий, поскольку аэропорт Горно-Алтайска является самым ближайшим к горам Алтая. Поэтому и время встречи не самое раннее, в первый день тура мы многое уже успеем.
Какие рекомендуется взять билеты?
Крайне рекомендуем взять билеты до Горно-Алтайска и обратно, тогда переезд будет не таким утомительным.
Однако перелет до Новосибирска обойдется сильно дешевле.
Мы поможем с переездом Новосибирск - Горно-Алтайск - Новосибирск (доплата зависит от количества желающих и возможностью организовать отдельный трансфер, при малом количестве - поможем с рейсовым автобусом, доплата будет от 5000 руб, но не более 8000 руб. за оба переезда).
Билеты до ГА берем так, чтобы:
- прилететь в Горно-Алтайск в первый день не позже 12.00
- улететь из Горно-Алтайска в последний день не раньше 16.00
Билеты до Новосибирска берем так, чтобы:
- прилететь в Новосибирск за день не позже 8.00
- улететь из Новосибирска на следующий день в любое время после 12:00.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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