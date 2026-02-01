Алтайские тропы: красота природы с комфортом
Подняться к Гейзерному озеру и водопаду Учар, увидеть "бархатные" горы и каменные "грибы"
Начало: Новосибирск (ул. Коммунистическая, 13) в 4:00/Барн...
11 апр в 09:30
20 апр в 09:30
81 800 ₽ за человека
Отпуск на Алтае в мини-группе: релакс в глэмпинге, дегустация на пасеке и лёгкий экстрим
Насладиться отдыхом на природе, совершить треккинг к водопаду и попробовать алтайский мёд
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, Горно-Алтайск или район М...
8 фев в 08:00
10 фев в 08:00
44 900 ₽ за человека
Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт (всё включено)
Побывать в диких местах, включая землю снежного барса, и увидеть популярные природные локации
Начало: Горно-Алтайск, программа начинается в 10:00
5 июл в 08:00
2 авг в 09:00
139 500 ₽ за человека
По цветущему Алтаю верхом: конный тур с проживанием на базе (всё включено)
Насладиться розовым морем маральника, научиться держаться в седле и заглянуть в «глаза Катуни»
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
18 апр в 10:00
1 мая в 10:00
54 999 ₽ за человека
По зимнему Алтаю в седле: «всё включено» с проживанием в домиках и на таёжной заимке
Верхом прогуляться к Голубым озёрам, увидеть вблизи оленя и косулю и исследовать петроглифы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 10:00
21 фев в 10:00
7 мар в 10:00
63 000 ₽ за человека
Дорогами Алтая: прогулки по горам и тропам и отдых у озёр и водопадов
Подняться к леднику, прокатиться на моторной лодке, попариться в баньке и рассмотреть петроглифы
Начало: Горно-Алтайск: 10:00-11:00, с. Майма, ул. Аэропорт...
7 апр в 10:00
12 апр в 10:00
60 950 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «Активные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6:
- Алтайские тропы: красота природы с комфортом;
- Отпуск на Алтае в мини-группе: релакс в глэмпинге, дегустация на пасеке и лёгкий экстрим;
- Наедине с Алтаем: высокогорные озёра, живописные долины и неземной ландшафт (всё включено);
- По цветущему Алтаю верхом: конный тур с проживанием на базе (всё включено);
- По зимнему Алтаю в седле: «всё включено» с проживанием в домиках и на таёжной заимке.
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в феврале 2026
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "Активные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 44 900 до 139 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Купите самый интересный из 6 туров в Горно-Алтайске на 2026 год по теме «Активные туры», 6 ⭐ отзывов, цены от 44900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель