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Авторский тур
4 дня
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900₽ за человека
скидка
20%
Авторский тур
4 дня
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней
Начало: В 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на авто - и ж....
20 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4000032 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостин...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
44 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
19 июня в 11:00
25 июня в 11:00
3420030 780₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВадим30 ноября 2023Всё прошло отлично и замечательно! Большое спасибо гиду Диме, да и всей команде! Из меня плохой писатель, но впечатления самые положительные!
- ИИрина20 сентября 2023Огромное спасибо команде Константина!!!! Всё супер!!! Спасибо гиду Николаю!!! Спасибо Алтаю!!! Спасибо всем кто подарил прекрасные пять дней счастья! Всем кто не был на Алтае - НАДО ЕХАТЬ!
- ААлла24 августа 2023Нашим гидом был Дмитрий. Путешествовали женской компанией (6человек). Дима показал нам множество локаций, слушали его, открыв рот. На любые просьбы быстро реагировал. Путешествовать с ним безопасно и увлекательно!
- AAnna10 августа 2023спасибо большое Наталье за отличную организацию! четыре дня с чудесными гидами Матвеем и Романом прошли просто отлично! Алтай - огромная любовь, обязательно вернусь 💛
- ЮЮлия17 июля 2023Нам невероятно повезло - нашим гидом был Матвей. Благодаря ему мы получили максимум эмоций и впечатлений! Все 4 дня мы с
- ААнастасия9 июля 2023Очень круто! Полная перезагрузка после Московской суеты!
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На 4 дня»
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- Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
- Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
- Сакральные места Алтая и программа на выбор
- По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
- Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
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