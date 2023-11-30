На 4 дня – туры в Горно-Алтайске

Найдено 5 туров в категории «На 4 дня» в Горно-Алтайске, цены от 30 780 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
7 отзывов
Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
Полюбоваться Чуйским трактом, увидеть священную гору и продегустировать местные сыр и мёд
Начало: Горно-Алтайск, аэропорт или другое место по догово...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 000 за человека
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
6 отзывов
Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
Кататься на лошадях в горах, любоваться озерами и оказаться на Алтайском Марсе
Начало: Аэропорт Горно-Алтайска, 9:00 или Горно-Алтайск, 1...
13 июня в 08:00
16 июня в 08:00
42 900 за человека
Сакральные места Алтая и программа на выбор
🚗 На машине
скидка
20%
Авторский тур
4 дня
Сакральные места Алтая и программа на выбор
Побывать на острове Патмос, исследовать «Долину горных духов» и выбрать развлечение в один из дней
Начало: В 7:00 в аэропорту Барнаула; в 7:30 на авто - и ж....
20 июня в 08:00
4 июля в 08:00
4000032 000 за человека
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
Побывать на Мультинских озёрах, заглянуть в музей Рериха и познакомиться с бытом староверов
Начало: Горно-Алтайске, 09:00. Можем вас забрать из гостин...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
44 900 за человека
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
19 июня в 11:00
25 июня в 11:00
3420030 780 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Вадим
    30 ноября 2023
    Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
    Всё прошло отлично и замечательно! Большое спасибо гиду Диме, да и всей команде! Из меня плохой писатель, но впечатления самые положительные!
  • И
    Ирина
    20 сентября 2023
    Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
    Огромное спасибо команде Константина!!!! Всё супер!!! Спасибо гиду Николаю!!! Спасибо Алтаю!!! Спасибо всем кто подарил прекрасные пять дней счастья! Всем кто не был на Алтае - НАДО ЕХАТЬ!
  • А
    Алла
    24 августа 2023
    Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
    Нашим гидом был Дмитрий. Путешествовали женской компанией (6человек). Дима показал нам множество локаций, слушали его, открыв рот. На любые просьбы быстро реагировал. Путешествовать с ним безопасно и увлекательно!
  • A
    Anna
    10 августа 2023
    Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
    спасибо большое Наталье за отличную организацию! четыре дня с чудесными гидами Матвеем и Романом прошли просто отлично! Алтай - огромная любовь, обязательно вернусь 💛
  • Ю
    Юлия
    17 июля 2023
    Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
    Нам невероятно повезло - нашим гидом был Матвей. Благодаря ему мы получили максимум эмоций и впечатлений! Все 4 дня мы с
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    утра и до вечера ездили с ним по невероятным местам. Где мы только не были за это время. Матвей приятный в общении, активный молодой человек и просто чудесный человек! Мы оказались на одной волне и он подстроил маршрут по нашим желаниям, показал нам не только популярные места, входившие в программу, но и нетуристические, а так же фото-локации с красивыми видами. Сам он, кстати, очень хорошо фотографирует. Матвей влюбил нас в Алтай. Спасибо тебе, Матвей, за это! Обязательно приедем еще раз и только с тобой!

  • А
    Анастасия
    9 июля 2023
    Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
    Очень круто! Полная перезагрузка после Московской суеты!
    Очень круто! Полная перезагрузка после Московской суеты!Очень круто! Полная перезагрузка после Московской суеты!Очень круто! Полная перезагрузка после Московской суеты!Очень круто! Полная перезагрузка после Московской суеты!

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На 4 дня»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Автопутешествие по Горному Алтаю: Уймонская долина, Белуха и «каменные бабы»
  2. Активный Алтай: треккинг, конные прогулки и Чуйский тракт
  3. Сакральные места Алтая и программа на выбор
  4. По озёрам, горам и степям с комфортом: 4 дня на Алтае
  5. Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Телецкое озеро
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Марсианские горы
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в июне 2024
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