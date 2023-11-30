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утра и до вечера ездили с ним по невероятным местам. Где мы только не были за это время. Матвей приятный в общении, активный молодой человек и просто чудесный человек! Мы оказались на одной волне и он подстроил маршрут по нашим желаниям, показал нам не только популярные места, входившие в программу, но и нетуристические, а так же фото-локации с красивыми видами. Сам он, кстати, очень хорошо фотографирует. Матвей влюбил нас в Алтай. Спасибо тебе, Матвей, за это! Обязательно приедем еще раз и только с тобой!