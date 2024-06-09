За городом и природа – туры в Горно-Алтайске

Найдено 3 тура в категории «За городом и природа» в Горно-Алтайске, цены от 27 270 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
скидка
10%
19 отзывов
3 дня
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
3030027 270 за человека
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
На машине
скидка
10%
4 отзыва
4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
30 авг в 11:00
5 сен в 11:00
4020036 180 за человека
Экспресс-перезагрузка на Алтае с рыбалкой и размещением на базе с баней
На автобусе
На катере
4 дня
Экспресс-перезагрузка на Алтае с рыбалкой и размещением на базе с баней
Порыбачить под звуки природы, послушать шум водопадов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Барнаула или Горно-Алтайска, в первой пол...
22 авг в 10:00
12 сен в 10:00
46 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    9 июня 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Первое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена очень хорошо, каждый день был
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    насыщен впечатлениями и эмоциями, увидели много живописных мест. Ещё и погода нас порадовала, было очень тепло и солнечно. Отдельное спасибо хочу сказать нашим прекрасным сопровождающим, без них не было бы той чудесной атмосферы) Обязательно ещё вернусь!

    Первое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена оченьПервое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена оченьПервое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена оченьПервое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена оченьПервое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена оченьПервое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена очень
  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Андрей, спасибо Вам за такой прекрасный тур. За три дня увидели основные места Алтая и влюбились в него
    Андрей, спасибо Вам за такой прекрасный тур. За три дня увидели основные места Алтая и влюбились в негоАндрей, спасибо Вам за такой прекрасный тур. За три дня увидели основные места Алтая и влюбились в негоАндрей, спасибо Вам за такой прекрасный тур. За три дня увидели основные места Алтая и влюбились в негоАндрей, спасибо Вам за такой прекрасный тур. За три дня увидели основные места Алтая и влюбились в негоАндрей, спасибо Вам за такой прекрасный тур. За три дня увидели основные места Алтая и влюбились в него
  • Е
    Екатерина
    30 мая 2024
    Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
    Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и впечатления шли по нарастающей.
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    Цветение маральника просто топ на фоне зеленых гор, вообще виды шикарные, особенно на Чуйском тракте. Гейзерное озеро очень понравилось. В плане комфорта за эту цену все было на уровне - транспорт, жилье и сопровождение. Очень рекомендую!!!

    Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, иМаксимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «За городом и природа»

Самые популярные туры этой рубрики в Горно-Алтайске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
  2. Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
  3. Экспресс-перезагрузка на Алтае с рыбалкой и размещением на базе с баней
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Чуйский тракт
  2. Алтайский Марс
  3. Гейзерное озеро
  4. Остров Патмос
  5. Телецкое озеро
  6. Чемал
  7. Каменные грибы
  8. Петроглифы
  9. Урочище Че-Чкыш
  10. Чемальская ГЭС
Сколько стоит тур в Горно-Алтайске в августе 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 тура от 27 270 до 46 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Горно-Алтайске на 2024 год по теме «За городом и природа», 23 ⭐ отзыва, цены от 27270₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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