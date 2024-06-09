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3 дня
Влюбиться в Алтай: насыщенное путешествие в мини-группе
Погулять по «Марсу», увидеть Гейзерное озеро, слияние двух рек и горные перевалы
Начало: Аэропорт Горно-Алтайск, 11:00
23 сен в 11:00
27 сен в 11:00
3030027 270₽ за человека
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4 дня
Перезагрузка на Алтае: топ локаций, заповедное озеро и моторафтинг по Катуни
Прокатиться по Чуйскому тракту, увидеть Алтайский Марс и встретить закат на балконе домика в горах
Начало: Г. Горно-Алтайск, 11:00 (место по договорённости)
30 авг в 11:00
5 сен в 11:00
4020036 180₽ за человека
4 дня
Экспресс-перезагрузка на Алтае с рыбалкой и размещением на базе с баней
Порыбачить под звуки природы, послушать шум водопадов и прокатиться на катере по Телецкому озеру
Начало: Аэропорт Барнаула или Горно-Алтайска, в первой пол...
22 авг в 10:00
12 сен в 10:00
46 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина9 июня 2024Первое знакомство с Алтаем. Прекрасная поездка! Бронировали коллективный тур, компания выдалась отличная. Программа тура построена очень хорошо, каждый день был
- ООльга7 июня 2024Андрей, спасибо Вам за такой прекрасный тур. За три дня увидели основные места Алтая и влюбились в него
- ЕЕкатерина30 мая 2024Максимально насыщенная поездка за 3 дня. Чем дальше мы углублялись в Алтай, тем становилось красивее, и впечатления шли по нарастающей.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «За городом и природа»
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