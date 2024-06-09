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насыщен впечатлениями и эмоциями, увидели много живописных мест. Ещё и погода нас порадовала, было очень тепло и солнечно. Отдельное спасибо хочу сказать нашим прекрасным сопровождающим, без них не было бы той чудесной атмосферы) Обязательно ещё вернусь!