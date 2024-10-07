На Рождество – экскурсии в Городце

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Городце, цены от 160 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
40 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Познакомьтесь с историей городецкой росписи, посетите фабрику и музей, узнайте секреты мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У фабрики
Завтра в 10:00
12 окт в 11:00
160 за человека
Городец как слоеный пирог истории
Пешая
111 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
12 окт в 09:00
16 окт в 09:00
3 200 за всё до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре: кружевные домики и купеческие особняки
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
12 окт в 09:00
16 окт в 09:00
2 800 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    7 октября 2024
    Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
    Прошло всё интересно, рассказчик довёл всё на понятном языке, нам всё понравилось, это работы мастеров на самом деле высоко классных.
  • Е
    Екатерина
    25 сентября 2024
    Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
    Максим провел интересную экскурсию с погружением в историю Городецкой росписи, рассказав об этом с душой и с погружением в материал.
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    Очень любопытно было увидеть мастериц по росписи в деле и сам процесс. Бонусом приятно было увидеть небольшую иконописную мастерскую при фабрике. Не ожидали. Хочется пожелать фабрике роста и развития. С удовольствием рекомендуем для посещения!

    Максим провел интересную экскурсию с погружением в историю Городецкой росписи, рассказав об этом с душой иМаксим провел интересную экскурсию с погружением в историю Городецкой росписи, рассказав об этом с душой иМаксим провел интересную экскурсию с погружением в историю Городецкой росписи, рассказав об этом с душой иМаксим провел интересную экскурсию с погружением в историю Городецкой росписи, рассказав об этом с душой иМаксим провел интересную экскурсию с погружением в историю Городецкой росписи, рассказав об этом с душой иМаксим провел интересную экскурсию с погружением в историю Городецкой росписи, рассказав об этом с душой иМаксим провел интересную экскурсию с погружением в историю Городецкой росписи, рассказав об этом с душой иМаксим провел интересную экскурсию с погружением в историю Городецкой росписи, рассказав об этом с душой и
  • Е
    Екатерина
    21 сентября 2024
    Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
    Интересное место и интересная экскурсия. Очень красивые вещи. Сейчас музей находится на старой фабрике, но Максим сказал, что планируется переезд в отдельное здание,что несомненно привлечет больше внимания. Городецккая роспись очень красива. Оказалась открытием
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  • О
    Ольга
    19 августа 2024
    Городец как слоеный пирог истории
    Это была лучшая экскурсия и лучший гид из моего экскурсионного опыта)
  • Е
    Елена
    11 августа 2024
    Городец и мода в архитектуре
    Огромное спасибо Галине за эту прогулку - очень интересный рассказ, с большой любовью нам все показали, рассказали. Городец открылся нам
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    - с его прекрасными домами, наличниками, историями о его жителях - прошлых и настоящих. Время экскурсии прошло незаметно. Спасибо Галине и ее волонтерам, и вообще всем жителям Городца за то, что стараются его сохранить, восстановить и развивать, сохраняя его аутентичность и красоту.

    Огромное спасибо Галине за эту прогулку - очень интересный рассказ, с большой любовью нам все показалиОгромное спасибо Галине за эту прогулку - очень интересный рассказ, с большой любовью нам все показалиОгромное спасибо Галине за эту прогулку - очень интересный рассказ, с большой любовью нам все показалиОгромное спасибо Галине за эту прогулку - очень интересный рассказ, с большой любовью нам все показалиОгромное спасибо Галине за эту прогулку - очень интересный рассказ, с большой любовью нам все показалиОгромное спасибо Галине за эту прогулку - очень интересный рассказ, с большой любовью нам все показалиОгромное спасибо Галине за эту прогулку - очень интересный рассказ, с большой любовью нам все показалиОгромное спасибо Галине за эту прогулку - очень интересный рассказ, с большой любовью нам все показалиОгромное спасибо Галине за эту прогулку - очень интересный рассказ, с большой любовью нам все показали
  • Е
    Елена
    8 августа 2024
    Городец как слоеный пирог истории
    Большое спасибо экскурсоводу Галине. Экскурсия прошла на одном дыхании. Галина очень приятный человек, увлеченный своим делом и любящий свой город. Получили самые приятные впечатления от маленького и такого уютного города и от общения с прекрасным человеком.
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  • Y
    Yulia
    7 августа 2024
    Городец как слоеный пирог истории
    Экскурсия понравилась, содержательная. Дети заинтересовались. Всё разложили по полочкам, всё понятно и интересно. Посоветовали музеи. Рекомендую экскурсовода, как профессионала и заинтересованного в своём деле человека!
    Экскурсия понравилась, содержательная. Дети заинтересовались. Всё разложили по полочкам, всё понятно и интересноЭкскурсия понравилась, содержательная. Дети заинтересовались. Всё разложили по полочкам, всё понятно и интересно
  • И
    Иван
    12 июля 2024
    Городец и мода в архитектуре
    Были впервые в славном городе Городец и влюбились в его архитектуру древние улочки. Галина очень интересно рассказала про архитектурные стили и показала главные локации Городца. Спасибо. Вернемся снова всей семьей и надеемся посетить многочисленные музеи.
    Были впервые в славном городе Городец и влюбились в его архитектуру древние улочки. Галина очень интересноБыли впервые в славном городе Городец и влюбились в его архитектуру древние улочки. Галина очень интересноБыли впервые в славном городе Городец и влюбились в его архитектуру древние улочки. Галина очень интересно
  • С
    Светлана
    10 апреля 2023
    Городец и мода в архитектуре
    Очень душевно и с любовью к городу! Галина обратила наше внимание на те детали в облике города, на которые мы бы сами не обратили. Это добавило глубины и красоты. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Городцу в октябре 2024
Сейчас в Городце в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 3 200. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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