1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Городецкая роспись: групповая экскурсия по фабрике и истории промысла
Познакомьтесь с историей городецкой росписи, посетите фабрику и музей, узнайте секреты мастеров и насладитесь уникальными произведениями искусства
Начало: У фабрики
Завтра в 10:00
12 окт в 11:00
160₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец как слоеный пирог истории
Гуляя по очаровательному Городцу, вы узнаете, что здесь происходило и как это место выглядело 50, 100, 300, а иногда и 800 лет назад
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
12 окт в 09:00
16 окт в 09:00
3 200₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Городец и мода в архитектуре: кружевные домики и купеческие особняки
Погрузитесь в историю Городца, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте, как мода в архитектуре связана с народным искусством и чем удивляют резные ворота
Начало: На входе в Музейный квартал со стороны ул. Кирова
12 окт в 09:00
16 окт в 09:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана7 октября 2024Прошло всё интересно, рассказчик довёл всё на понятном языке, нам всё понравилось, это работы мастеров на самом деле высоко классных.
- ЕЕкатерина25 сентября 2024Максим провел интересную экскурсию с погружением в историю Городецкой росписи, рассказав об этом с душой и с погружением в материал.
- ЕЕкатерина21 сентября 2024Интересное место и интересная экскурсия. Очень красивые вещи. Сейчас музей находится на старой фабрике, но Максим сказал, что планируется переезд в отдельное здание,что несомненно привлечет больше внимания. Городецккая роспись очень красива. Оказалась открытием
- ООльга19 августа 2024Это была лучшая экскурсия и лучший гид из моего экскурсионного опыта)
- ЕЕлена11 августа 2024Огромное спасибо Галине за эту прогулку - очень интересный рассказ, с большой любовью нам все показали, рассказали. Городец открылся нам
- ЕЕлена8 августа 2024Большое спасибо экскурсоводу Галине. Экскурсия прошла на одном дыхании. Галина очень приятный человек, увлеченный своим делом и любящий свой город. Получили самые приятные впечатления от маленького и такого уютного города и от общения с прекрасным человеком.
- YYulia7 августа 2024Экскурсия понравилась, содержательная. Дети заинтересовались. Всё разложили по полочкам, всё понятно и интересно. Посоветовали музеи. Рекомендую экскурсовода, как профессионала и заинтересованного в своём деле человека!
- ИИван12 июля 2024Были впервые в славном городе Городец и влюбились в его архитектуру древние улочки. Галина очень интересно рассказала про архитектурные стили и показала главные локации Городца. Спасибо. Вернемся снова всей семьей и надеемся посетить многочисленные музеи.
- ССветлана10 апреля 2023Очень душевно и с любовью к городу! Галина обратила наше внимание на те детали в облике города, на которые мы бы сами не обратили. Это добавило глубины и красоты. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Городцу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Городцу в октябре 2024
Сейчас в Городце в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 3 200. Туристы уже оставили гидам 154 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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